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Новость о завершении работ России на Международной космической станции взбудоражила общественность. Одновременно официально подтвердились планы по созданию национальной российской станции. Ее облик нетрадиционен. Новый проект будет серьезным вызовом для российской космической отрасли. Вызовом, который нельзя не принять.

«Россия выйдет из проекта Международной космической станции (МКС) через четыре года — с 2025 года и приступит к созданию новой национальной орбитальной станции... И честно их (международных партнеров) предупредит о выходе из МКС с 25 года», — заявил в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин» в интервью Павлу Зарубину вице-премьер РФ Юрий Борисов.

«Россия планирует создать свою национальную космическую станцию. МКС серьезно устарела, и в правительстве предлагают заранее поговорить с иностранными партнерами», — было сказано в эфире телеканала. В аппарате вице-премьера также отметили, что сроки эксплуатации ее давно истекли, а состояние оставляет желать лучшего. В последнее время часто случаются неисправности. Поэтому нужно провести техническое обследование. В «Роскосмосе» уточнили, что МКС прекратит свою работу в 2024 году. После этого решение о судьбе проекта будут принимать исходя из технического состояния станции.

Рождение МКС

МКС — пилотируемая орбитальная станция, эксплуатируется с ноября 1998 года по настоящее время. Станция — совместный международный проект, в котором участвуют 14 государств: Россия, США, Япония, Канада и входящие в Европейское космическое агентство страны. Идея международной станции родилась в разгар холодной войны, когда президент США Рейган инициировал проект станции Freedom, в котором при лидерстве Штатов свой вклад должны были внести и другие союзники Америки. Такая кооперация смогла бы, по замыслу создателей, дать достойный ответ Советскому Союзу, который успешно демонстрировал всему миру устойчивую работу своих орбитальных станций. Сначала — серии «Салют», затем — «Мир».

И как только, после распада СССР, холодная война отступила (как выяснилось, на время) приглашение России в западный проект орбитальной станции оказалось делом времени. В NASA осознали, что советские наработки в области долговременных полетов бесценны и их привлечение сэкономит годы и миллиарды.

Вице-президент США Альберт Гор и председатель Совета министров России Виктор Черномырдин 2 сентября 1993 года объявили о новом проекте «подлинно международной космической станции». Не все было гладко. Был момент, когда судьба многообещающего проекта висела на волоске, в Конгресс США внесли предложение об отказе от создания Международной космической станции. Это предложение не приняли с перевесом только в один голос: 215 голосов за отказ и 216 — за строительство станции. Совместное строительство МКС — редкий пример мудрости и солидарности политиков того времени, они увидели неисчерпаемые возможности международного сотрудничества в освоении космоса. Последующие годы полностью подтвердили их правоту.

В ноябре 1998 года с космодрома Байконур был осуществлен запуск первого модуля МКС — функционально-грузового блока «Заря», построенного Центром имени Хруничева в Москве на американские деньги. В том же году 7 декабря шаттл «Индевор» пристыковал к «Заре» американский модуль Unity. В июле 2000 года с МКС состыковался российский модуль «Звезда». В декабре 2000 года пришло время для первого экипажа станции. С Байконура отправились в полет Уильям Шепперд (командир), Сергей Крикалев, Юрий Гидзенко. МКС начала свою работу. Все лучшее, что было в распоряжении космических отраслей стран-участниц проекта, применили на станции. МКС позволила сэкономить гигантские средства. США не стали практически с нуля осваивать долговременные полеты. Россия смогла обойтись без челнока «Буран». Европа и Япония сосредоточили свои усилия на лабораторном оснащении модулей, а канадцы предоставили свои лучшие робототехнические системы. Любой вариант станции, построенный одним из участников, теми же США, к примеру, значительно уступал бы сегодняшней МКС. Именно поэтому стало неразумно и невыгодно создавать свою узконациональную станцию. Это стало очевидно. Но, похоже, времена меняются.

Каждому по труду

Существует механизм взаимодействия сторон, основанный на так называемом балансе вкладов. Например, практически вся электроэнергия на станции вырабатывается американскими солнечными батареями, а поддержание ее на орбите осуществляется двигателем российского модуля «Звезда» и грузовыми кораблями «Прогресс». Экипажи доставляли шаттлами, до прекращения их эксплуатации, российскими «Союзами», и недавно к ним присоединились американские корабли Dragon. Грузовые корабли запускали все участники проекта, кроме Канады. Кроме технического есть финансовый вклад сторон.

Общая стоимость создания и эксплуатации МКС по состоянию на конец 2016 года оценивалась в 121,6 миллиарда долларов. Из них вклад США составил 81,8 миллиарда, России — 9,3, Европы — 12,9, Японии — 14,8 и Канады — 2,8. Россия заплатила за проект менее 10 процентов от общей суммы, но по договоренностям получила доступ к использованию 33 процентов ресурсов станции. Ежегодные расходы на содержание станции составляют до пяти миллиардов долларов в год. Из них около четырех миллиардов ежегодно из бюджета запрашивает NASA, а специально для «МК».

Говорят официальные лица

«РФ начинает переговоры с партнерами по проекту МКС о дальнейшей судьбе станции», — сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, один из вариантов — передача ответственности за российский сегмент МКС партнерам. Либо на поддержание будут идти внебюджетные деньги. До этого о необходимости создания новой станции из-за технических проблем на российском сегменте МКС заявил руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев. В марте 2021 года он сообщил, что специалисты корпорации прогнозируют «лавинообразный выход из строя» многочисленных элементов на борту МКС» после 2025 года. По его словам, из-за возросших затрат специалисты считают необходимым «пересмотреть сроки дальнейшего участия в программе и сосредоточиться на реализации программ орбитальных станций». Правда, несколько ранее он говорил об обратном: «Угрозы аварийной разгерметизации на МКС нет. Темпы падения давления в тысячи раз ниже критического уровня».

А вот вице-премьер Правительства России Юрий Борисов заявил, что состояние МКС может привести к катастрофе. «Мы не можем подвергать угрозе жизни. Ситуации, которые сегодня связаны со старением конструкций, железа, могут привести к необратимым последствиям, до катастрофы. Этого нельзя допускать», — считает вице-премьер.

Последний модуль на север

Попробуем набросать облик новой российской орбитальной служебной станции (РОСС) по доступным материалам. Ее первым элементом должен стать НЭМ — научно-энергетический модуль, разрабатываемый ранее для МКС. Он должен был стать последним модулем российского сегмента станции. В состав РОСС войдут как минимум пять модулей: базовый; целевой производственный; модуль материального обеспечения (склад); модуль-платформа (стапель) для сборки, запуска, приема и обслуживания космических аппаратов; коммерческий модуль для размещения четырех туристов. Станция будет летать на орбите высотой 400 километров и наклонением 98 градусов, что позволит вести наблюдение за Арктикой и Северным морским путем. По планам первый элемент станции будет выведен на орбиту в 2025-м, а первый экипаж прибудет на нее в 2026 году.

Что же касается модулей для МКС, находящихся на Байконуре и ждущих своего часа, то они будут запущены на МКС и останутся в ее составе вплоть до ликвидации станции. Отстыковать российский сегмент и перетащить его на новую орбиту не дадут законы баллистики.

Чем же вызвано решение России о прекращении работ на МКС и инициировании своей станции?

Если говорить о сугубо технических аспектах, то проблемы с трещинами возникли лишь на одном российском модуле — «Звезда». Его базовая конструкция построена в 1986 году. Это не просто старый, а самый старый элемент МКС. Замените его, и проблема с утечкой воздуха будет устранена. По оценкам NASA и Европейского космического агентства, ни в одну минуту для экипажа не было угрозы жизни, все проблемы были устранимы, а ресурс станции вполне позволял работать до 2028 года и далее.

То, что новая станция РОСС будет размещена на новой орбите, тоже дает пищу для размышлений. Скорее всего руководство Роскосмоса не уверено, что перспективный корабль «Орел» и носитель «Ангара» без приключений, а главное вовремя вступят в строй. Северное наклонение позволит обслуживать станцию, доставлять экипажи старыми добрыми «Союзами» с космодрома Плесецк. Заодно отпадет опасность уронить космонавтов в море, если исключить из схемы космодром Восточный, расположенный у океана. Правда, для того чтобы реализовать все это, нужно построить соответствующую инфраструктуру на военном Плесецке. И предусмотреть для экипажей более эффективную радиационную защиту, ведь интенсивность облучения на 98 градусах северной широты в разы сильнее. Поэтому проектом предусмотрено сделать станцию не постоянно обитаемой, а периодически посещаемой. Напрашивается рационализаторское предложение вовсе сделать ее автоматической и не показываться на ней ни под каким видом. Но не будем ерничать. Посмотрим, как все это будут пытаться реализовывать.

Главные же причины ухода РФ из МКС не надо искать в космосе, они на Земле. Конфронтация и как итог изоляция разрушили ткань сотрудничества. Взят курс на самообеспечение. Время покажет, кто прав.

Axiom спешит на помощь

Сама модульная конструкция МКС дает широкие возможности для обновления и смены ее элементов. Вот и сейчас, узнав последние новости, техническая группа NASA обсудила возможность отстыковки российского сегмента МКС после выхода России из проекта. Специалисты NASA предложили компании Axiom, которая планирует взять станцию в коммерческое использование, подумать о замене двигателя российского сегмента, который используют сейчас для коррекции высоты полета МКС. Напомню, частная американская Axiom Space приняла решение пристыковать в 2024 году к станции три своих новых модуля.

Обсуждают также возможность участия Индии со своей пилотируемой программой в проекте. Первый полет индийского космонавта на отечественном корабле намечен на 2022 год. Возможно, такие сценарии и обеспечат МКС новую жизнь. И сама интернационализация космоса, думаю, будет набирать обороты.

Если мы хотим быть достойными его.

28.04.2021 Ирина ГАЛКИНА

Правительство должно диверсифицировать не только экономику, но и инвестиции, уверен руководитель информационно-аналитического центра TeleTrade Сергей Лысаков

– Есть мнение, что многие фобии очень выгодны власти – мы боимся Китая, мы боимся России. Время от времени наши страхи получают подпитку от резких высказываний и политических провокаций. По вашему мнению, нам действительно есть чего опасаться, или все же речь идет об отвлечении внимания населения от внутренних – на внешних врагов? Эта старая и не очень умная стратегия продолжает работать?

Географическое положение Казахстана, зажатого между двумя крупными соседями, Россией и Китаем, диктует РК необходимость поддержания баланса во взаимоотношениях с этими крупными, в том числе и в экономическом смысле государствами.

Казахстану в этих условиях нужно поддерживать добрососедские отношения с обеими странами, но при этом преследовать свои экономические интересы.

Если говорить о фобиях, то они в принципе мешают развитию взаимоотношений, и зачастую не имеют отношения к реальности. Например, страхи о смешанных браках и формирования обособленной постоянно увеличивающейся китайской общины на территории Казахстана.

Такая миграционная модель действительно довольно распространена. Однако, для ее реализации необходимы более благоприятные условия в стране, принимающей мигрантов. Например, это можно видеть на примере США и Европы, где экономические условия значительно превосходят те, которые существуют на родине прибывающих мигрантов. К этому в отдельных регионах добавляется политическая нестабильность, вооруженные конфликты, которые стимулируют миграционные потоки.

Сейчас в Китае экономика активно развивается, страна создает хорошие условия для ведения бизнеса, рабочие места с привлекательными условиями оплаты. При этом формируется благоприятная среда для проживания, включая образование и здравоохранение. Поэтому китайцы все чаще предпочитают оставаться на родине.

Есть и культурные особенности, которые не позволяют коренным гражданам Китая – ханьцам заключать браки с гражданами РК.

В этом же русле сложно говорить о территориальных претензиях или перспективах присоединения Китаем территорий Казахстана. КНР имеет гораздо более насущные проблемы на Юге и Востоке. Например, с Тайванем, который Китай считает исконно своей территорией. На ближайшие 20 лет именно этот территориальный спор будет для Китая главным. В этой связи важными и непростыми для Поднебесной остаются отношения с Японией и США, которые поддерживают Тайвань.

К слову, аналогичная «территориальная» фобия есть и у российских граждан, которые наблюдает активное проникновение граждан Китая на дальневосточные территории. Но это хотя бы можно объяснить высоким интересом к неосвоенным лесным ресурсам РФ…

В любом случае, Казахстан интересует Китай в большей степени как одна из ресурсных баз для закупки продукции металлургии и нефти. Казахстан также играет важную роль для Китая как транзитный маршрут в Европу.

– А вот что касается России?

– Здесь ситуация, действительно, более напряженная. Имперские амбиции северного соседа зачастую имеют непредсказуемый характер. Они могут простираться на ряд приграничных казахстанских территорий.

Но в настоящий момент и на ближайшую перспективу Россия имеет амбиции скорее в западном направлении. Тем более, что Казахстан не является помехой для реализации геополитических устремлений РФ.

То есть, если предположить непредсказуемость геополитики России, то можно думать, что и Казахстан непременно станет объектом территориальных притязаний со стороны Москвы. Однако, это скорее очень глубинные страхи, идущие еще из XVIII века. Тем не менее, именно эксплуатация этих фобий политическими кругами Казахстана позволяет поддерживать довольно архаичный хозяйственный уклад в экономике, например, в земельных отношениях в республике.

– Не является ли архаичной и политика? С одной стороны, у нас есть амбиции на глобальность, а с другой – государство не может выстроить цивилизованных отношений в обществе.

­– Этот вопрос является более серьезным, чем кажется на первый взгляд. Культивирование чувства доминирования одной нации над всеми прочими, с исторической точки зрения, является тупиковым путем развития. Гораздо в большей степени государству выгодна политика привлечения наиболее передового человеческого капитала, а также технологий для развития при одновременном уважении к культурным особенностям и укладу, сформировавшемуся на территории страны.

Более продуктивной политикой все-таки является фокус на внутренние проблемы государства, развития его экономического базиса, технологий и благоприятной среды для граждан.

– Как вообще должно себя вести небольшое по политическому влиянию и экономической мощи государство, чтобы не попасть в кабалу к более влиятельным и агрессивным соседям?

– Экономические взаимоотношения с соседями – это именно та сфера, которая требует постоянного приложения усилий как государства, так и всех граждан РК. Это и технологическое развитие, и привлечение передового человеческого капитала в наиболее перспективные отрасли экономики республики, и использование географических преимуществ, и развитие смежных отраслей.

Существенным фактором для экономической диверсификации является укрепление независимости основных институтов страны, таких как судебная власть, правоприменительная практика, защита прав собственности и равной конкуренции. Граждане должны стремиться развивать бизнес в стране, а государство – способствовать этому развитию, в том числе экономическими методами.

Однако, это дорога с двусторонним движением. Не стоит во всем винить приезжих, например, китайцев, которые создают мелкий бизнес. Граждане должны проявлять инициативу, которая должна поощряться государством. На макроуровне необходимо способствовать импортозамещению без предоставления существенных долгосрочных преференция национальным производителям, а также привлечению иностранного капитала вместе с технологиями.

– К сожалению, торгово-экономические отношения с великим соседом – Китаем, не являются поводом для гордости. В Китай мы поставляем в основном только сырье, переделы которого не освоили самостоятельно, а он, наоборот, очень умело торгует с нами товарами с большой добавленной стоимостью. Что нужно сделать Казахстану, чтобы хоть как-то переломить ситуацию?

– Наиболее перспективными сферами развития для Казахстана являются отрасли строительных материалов, нефтехимия, логистические услуги, развитие производства металлоконструкций, высокотехнологических IT-отраслей, телекоммуникации, сельского хозяйства при условии внедрения передовых отраслевых технологий и земельных отношений.

– Способны ли те СП, которые создаются Казахстаном и Китаем, хоть как-то изменить структуру экономики и диверсифицировать ее? Речь идет о 55 проектах и инвестициях порядка $28 млрд. Это действительно взаимовыгодное партнерство или все-таки – экспансия китайского капитала?

– Китай является основным кредитором развивающихся стран. Однако, как правило, его кредиты не занимают доминирующую долю в общем объеме долга государств, чтобы сделать их зависимыми от Китая, как основного кредитора. А вот в случае инвестиционного сотрудничества Китай, как правило, стремится создавать и реализовать проекты за счет усилий своих компаний, что создает определенную угрозу экономической экспансии Поднебесной.

Поэтому Казахстану необходимо четко соблюдать баланс в привлечении инвестиций из нескольких источников – Китая, России, Евросоюза и США. Нужно четко отдавать себе отчет в том, что китайские интересы лежат в развитии стратегических проектов страны, таких, как Инициативы пояса и пути. Соответственно, и инвестиции концентрируются в проектах, связанных с этими инициативами. В основном это энергетика, частично транспорт, строительство и финансы.

Это не значит, что данные проекты не выгодны Казахстану, но при их реализации государство должно четко следить за соблюдением интересов страны и в текущем моменте и на перспективу.

28 апреля 2021,

Отношения между Россией и США в самом худшем состоянии со времён холодной войны, и на то есть две причины, рассуждает независимый журналист Гленн Гринвальд в интервью Fox News. С одной стороны, Вашингтону нужен образ врага, чтобы продолжать покупать оружие на деньги налогоплательщиков. С другой стороны, во время «рашагейта» американцев так запугали Россией, что они боятся ставить под сомнение целесообразность антироссийской политики.

Кстати о новостях, которым мы уделяем недостаточно внимания. Соединённые Штаты и Россия, по всей видимости, движутся к какому-то конфликту. Белый дом назвал Россию «чрезвычайной ситуацией национального масштаба». Идёт ли дело к конфликту? И почему именно?

Гленн Гринвальд — один из немногих, кто смотрит на эту тему трезво. Он журналист, и вам стоит почитать его статьи на Substack. Гленн Гринвальд, спасибо, что нашли для нас время сегодня. Итак, простой вопрос: похоже ли, что мы движемся к какому-то конфликту с Россией, и если да, то почему?

ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД, журналист: Отношения между США и Россией явно в самом худшем состоянии, по крайней мере, со времён холодной войны. Это практически не вызывает сомнений. Спросите любого аналитика, и он подтвердит. Причина, по-моему, двойственна.

Во-первых, во время «рашагейта» и связанной с ним истерии шла пропагандистская кампания, направленная на то, чтобы убедить огромную часть населения, а именно либералов и демократов, что Россия представляет угрозу для существования США. И они поверили в это настолько, что считают необходимым делать всё, что мы можем делать против России. А всякий, кто просто ставит это под сомнение, как мы сейчас, наверняка шпион Кремля. Уверен, что и о нас так скажут после этого сегмента.

Во-вторых, война с терроризмом постепенно сходит на нет, нас больше нет в Ираке, мы уходим из Афганистана. И встаёт вопрос: как правительству впредь покупать на деньги налогоплательщиков оружие, которое никому не приносит пользы, у производителей, пользующихся огромным влиянием в Вашингтоне? Напомню, человек, которого Байден поставил во главе Пентагона, Ллойд Остин, пришёл в буквальном смысле из правления Raytheon! Всегда можно сослаться на Россию. Если запугать достаточно много людей, заставить их поверить, что Россия представляет угрозу для их образа жизни, они согласятся отчислять всё больше и больше денег в военный бюджет на устрашение и сдерживание (России. — ИноТВ).

Но ведь Россия — ядерная держава и часть очень могущественной международной оси. Почему же так мало дискуссий о деградации наших отношений с Россией, о том, что мы движемся к чему-то плохому? Почему мы об этом не говорим?

ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД: Это интересно. Знаете, это тот случай, когда полезно немного углубиться в историю до 2017 года. Нам часто говорят, что до 2017 года история даже не начиналась. Но была масштабная двухпартийная кампания по оказанию давления на президента Обаму, чтобы заставить его отправлять на Украину оружие летального действия. И достаточно просто посмотреть на карту или на историю того, как Россию дважды чуть не уничтожили в XX веке, чтобы понять ключевое значение Украины для России.

Но Обама был прав: для нас Украина не имеет ключевого значения, так зачем же нам риск конфронтации с ядерной державой из-за Украины? Думаю, люди не высказывают сомнений на этот счёт, потому что боятся, что, стоит им заявить, что американцам не стоит приносить в жертву свои жизни, деньги и какие-либо интересы ради защиты Украины от Москвы, их тут же обвинят в служении интересам России или объявят апологетами Кремля. А это стало очень мощным политическим оружием, формирующим наш дискурс и влияющим на все аспекты нашей политики.

Обзывательства как форма контроля над обществом. Причём очень эффективная, как вы только что отметили. С нами был Гленн Гринвальд, с которым эти уловки не работают. Я признателен вам за то, что вы уделили нам время. Спасибо.

ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД: Спасибо.

Дата выхода в эфир 27 апреля 2021 года.

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