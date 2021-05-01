Румыния опубликовала компрометирующее видео о высылке россиянина за шпионаж

Madalin Necsutu Bucharest BIRN April 30, 2021

На фоне роста напряженности между Россией и Румынией, в четверг, в Румынии было обнародовано видео о том как недавно высланный заместитель атташе России «встречается со своими источниками» для получения секретной информации.

Посол России в Бухаресте Валерий Кузьмин во время интервью. Фото: официальная страница посольства России в Румынии в Facebook

В четверг вечером, в Румынии, было опубликовано видео, на котором бывший заместитель атташе российского посольства Алексей Гришаев якобы встречается со своими румынскими “источниками” с целью получения секретной информации.

Ранее во вторник румынские власти выслали Гришаева из страны как “персону нон грата”, заявив, что его деятельность нарушает Венскую конвенцию о дипломатических отношениях. Его обвинили в шпионаже в пользу кремлевской военной секретной службы ГРУ.

Власти Румынии заявляют, что дипломат пытался завербовать правительственных чиновников для получения секретной информации о политике безопасности Румынии и о НАТО.

Они сказали, что Гришаев хотел получить конфиденциальную правительственную информацию, касающуюся внешней политики Румынии, ее энергетической безопасности, ее военного сектора и многого другого.

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску заявил 25 апреля, что Румыния, как полноправный член НАТО, не испугается после того, как посол России Валерий Кузьмин сказал, что Бухарест не должен следовать за «горячими головами НАТО в военных усилиях» в контексте развертывания вооруженных сил России вблизи Украины.

Высылка Гришаева 26 апреля произошла через несколько дней после того, как посол Кузьмин 23 апреля в Facebook настаивал на том, что российские дипломаты в Румынии не причастны к какой-либо незаконной деятельности.

«Посольство России ограничивает свою политическую деятельность в стране пребывания исключительно изучением и анализом внутренней и внешней политики Румынии, чтобы информировать свое правительство по этому поводу», - сказал Кузьмин на своей странице в Facebook. «Мы вынуждены периодически выслушивать заявления о «неудовлетворенности» Бухареста», - иронично добавил он.

Высылка Гришаева происходит в более широком контексте изгнания российских дипломатов из других частей Европы из-за предполагаемой шпионской деятельности и обвинений в военном саботаже в Чехии и Болгарии.

Выдворение из Румынии российского чиновника произошло через несколько дней после того, как Польша, Чехия, Словакия и Болгария приняли аналогичные меры.

Чешская полиция тем временем разыскивает двух мужчин, связанных со взрывом в Чехии в 2014 году. Эти же люди были опознаны как российские подозреваемые в отравлении в 2018 году бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в английском городе Солсбери.

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