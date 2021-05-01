Посольство США ограничивает объем предоставляемых консульских услуг после запрета на прием на работу местного персонала

В посольстве отметили, что обработка неиммиграционных виз для недипломатических поездок будет прекращена.

04/30/2021

Сотрудники службы безопасности патрулируют посольство США в Москве, Россия. | Павел Головкин / AP Photo

МОСКВА. Посольство США заявило в пятницу, что резко ограничит свою консульскую деятельность из-за запрета России на прием на работу местного персонала.

В заявлении посольства говорится, что с 12 мая оно сократит объем предлагаемых консульских услуг, включив в него только экстренные услуги для граждан США и очень ограниченное количество иммиграционных виз, таких как экстренные случаи “жизни или смерти”.

Посольство отметило, что будет прекращена обработка неиммиграционных виз для недипломатических поездок, и в обозримом будущем прекратится предоставление обычных нотариальных услуг, консульских отчетов о рождении за границей или услуг по обновлению паспортов.

Москва запретила посольству и консульским учреждениям США нанимать на работу граждан России и третьих стран в ответ на ряд новых санкций США, введенных в связи с вмешательством России в президентские выборы 2020 года в США и причастностью к взлому через компанию SolarWind федеральных агентств США - деятельность которую Москва отрицает.

США выслали 10 российских дипломатов, санкционировали десятки компаний и людей и наложили новые ограничения на способность России занимать деньги. Россия быстро отреагировала, приказав 10 американским дипломатам покинуть страну, занеся в черный список восемь нынешних и бывших официальных лиц США и ужесточив требования к работе посольства США.

Посольство США предупредило, что оказание экстренных услуг гражданам США в России также может быть «отложено или ограничено из-за ограниченных возможностей сотрудников выезжать за пределы Москвы».

Оно предупредило, что не может ответить на какие-либо конкретные вопросы о российском резидентстве или российских визах, и настоятельно призвал любого гражданина США, находящегося в России, у которого просрочена виза, покинуть Россию до 15 июня - крайнего срока, установленного правительством России.

«Мы сожалеем о том, что действия правительства России вынудили нас сократить штат сотрудников консульства на 75%, и будем стремиться предложить гражданам США как можно больше услуг», - заявили в посольстве.

Сокращение консульских услуг. С 12 мая посольство США в Москве сократит объем консульских услуг в связи с уведомлением правительства России от 23 апреля, запрещающим посольству США в Москве нанимать иностранных граждан на любую должность. Посольство в Москве не будет предлагать стандартные нотариальные услуги, консульские отчеты о рождении за границей или услуги по продлению паспорта в обозримом будущем. Консульские услуги в Генеральных консульствах США в Екатеринбурге и Владивостоке по-прежнему приостановлены. Мы сожалеем о том, что действия правительства России вынудили нас сократить штат сотрудников консульства на 75%, и стремимся предложить гражданам США как можно больше услуг.

Посольство США в Москве предлагает ограниченные срочные нотариальные услуги для граждан США, запрашивающих письмо о браке, и для родителей граждан США, желающих нотариально заверить DS-3053 (Заявление о согласии на выдачу паспорта несовершеннолетнему в возрасте до 16 лет). Чтобы запросить встречу для письма о браке или DS-3053, отправьте электронное письмо по адресу moscowacs@state.gov . В настоящее время мы не можем удовлетворить другие типы нотариальных запросов.

Обратите внимание: если вы едете на прием из-за пределов Москвы, мы настоятельно рекомендуем вам зарезервировать возмещаемую поездку. Посольство может потребовать отменить встречи и сократить объем услуг в любое время из-за неопределенности ситуации с COVID19 и значительных кадровых ограничений. Если это произойдет, мы постараемся уделить приоритетное внимание вашему делу, когда позволят условия.

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