дата публикации 01.05.21 05:55 скаут: Игорь Львович Белоруссия Русскоязычные СМИ Белоруссии Конфликт между Киевом и пророссийскими сепаратистами обостряется, пишет The Wall Street Journal. Фото Depositphotos.com Семь лет назад пророссийские сепаратисты в Донецкой и Луганской областях Украины провозгласили независимость этих территорий при поддержке Москвы. Достигнутое со временем соглашение о прекращении огня неоднократно нарушалось, в результате чего погибло более 14 тысяч человек. Недавно Россия перебросила свои войска в пограничный регион, но затем отвела обратно. Появилась информация о готовящихся переговорах Путина и Зеленского, но место и время пока не определены. Между тем, единственный активный вооруженный конфликт в Европе продолжает нарастать. Существует вероятность, что в него будут вовлечены США, поскольку Украина торопится создавать новые альянсы с Западом. Украинские аналитики в сфере безопасности убеждены, что недавнее наращивание российской военной силы у границы с Украиной происходило с целью давления на Зеленского, чтобы президент отказался от стремления вступить в НАТО. Возможно стягивание российских войск было предпринято, чтобы проверить, в какой степени администрация Байдена готова оказать помощь Украине. Ряд украинских чиновников утверждает, что заключения мира в ближайшее время ждать не приходится. «Конфликт с Россией продлится 10—15 лет. Они не оставят нас в покое», — заявил советник по национальной безопасности главы Офиса Зеленского Алексей Арестович. По сведениям Организации безопасности и сотрудничества в Европе, в марте было зафиксировано 3000 нарушений соглашения о прекращении огня, а в апреле — 9000. Украина заявляет, что в этом году погибло более 30 ее военнослужащих. За последний месяц Россия развернула около 100 тысяч военнослужащих на границе с Украиной во время учений, которые, по словам Москвы, были ответом на активность НАТО вдоль российской границы, в том числе в Черном море. Россия заявляет, что учения уже завершились, и она выведет часть своих войск, однако во вторник Зеленский распорядился, чтобы украинские войска оставались в боевой готовности. «Хотя российские войска выводятся, армия должна быть подготовлена к их возможному возвращению», — отметил Зеленский. За последние годы Москва выдала 600 тысяч российских паспортов жителям районов, контролируемых сепаратистами. Представитель украинской разведки заявил, что в последнее время Россия начала направлять еще больше военных инструкторов в регион и поставлять в регион больше военного снаряжения. Россия эти заявления отрицает. Зеленский призывает США к более активному участию в процессе заключения мира и хочет как можно скорее вступить в НАТО. При этом он ограничивает влияние пророссийских политиков в Украине. NN.by

FT: Высылка дипломатов уменьшает влияние России в Восточной Европе 30.04.2021, Отношения Москвы со странами региона разрушаются. Построенное в 50-х годах прошлого века как памятник братским отношениям между Москвой и Прагой, огромное посольство Чехии в самом центре российской столицы было рассчитано на большое количество сотрудников. Сегодня всего пять аккредитованных дипломатов могут свободно использовать все три этажа здания по своему усмотрению. Чехия высылает «почти всех» российских дипломатов, а Литва, Латвия и Эстония также сообщили о высылке дипломатов РФ, в знак солидарности с Прагой. За последние две недели офис посольства стал одной из крупнейших жертв «дипломатической войны» между Россией и европейскими странами, в которой 152 чиновника из российских посольств за рубежом или иностранных посольств в Москве потеряли свою аккредитацию, пишет Financial Times (перевод — zn.ua). Большинство «дипломатических переселений» касаются стран Восточной Европы, которые имеют «исторические связи» с Россией, от Прибалтики до Болгарии. Такие дипломатические войны подчеркивают ужасное состояние отношений региона с Москвой, а также трудности в восстановлении связей для дипломатов, которые остаются. «Это не буря в стакане. То, что мы наблюдаем - конец эры присутствия России в бывших советских странах», - сказал сотрудник Московского центра Карнеги Максим Саморуков. «В течение десятилетий, и даже после холодной войны, Москва использовала свое присутствие и влияние в этих странах благодаря наследию Варшавского договора. Нынешняя ситуация серьезно подрывает отношения России с тамошними странами. Потеря значительная», - добавил он. Большинство дипломатических высылок с 15 апреля были вызваны обвинениям со стороны Праги в том, что российские шпионы стояли за взрывами на чешском складе оружия в 2014 году, в результате которых погибли два человека. Это побудило Прагу выслать 18 российских дипломатов, а когда Москва в ответ объявила о высылке из чешского посольства 20 человек, Чехия выслала еще 63 россиян, требуя, чтобы количество людей, которые работают в соответствующих дипломатических миссиях обеих стран, было одинаковым. В знак солидарности с Чехией другие страны, такие как Литва и Словакия, также выслали российских дипломатов, вызвав зеркальный ответ со стороны Москвы. Болгария в свою очередь выслала российского дипломата, найдя связи Москвы с взрывами на своих складах оружия. Отдельно США и Россия выслали по десять своих дипломатов после новых пакетов санкций. Последствия дипломатической войны будут наиболее ощутимыми в Центральной и Восточной Европе. Бывшие члены СССР, такие как Латвия, Эстония, Литва и Украина, а также бывшие союзники Варшавского договора, такие как Польша, Чехия и Болгария, рассматривались Москвой как важные «партнеры» после 1991 года. Даже после того, как многие из этих государств присоединились к ЕС и НАТО, прочные энергетические связи, такие как газопроводы и долгосрочные контракты на поставку нефти и газа, трансграничные промышленные инвестиции, а также большое количество эмигрантов означали, что Россия рассчитывала на свое « присутствие »в регионе. Но влияние Москвы неуклонно снижается, поскольку отношения с Брюсселем и Вашингтоном начали ухудшаться после войны России с Грузией в 2008 году и аннексии Крыма в 2014 году. А недавние дипломатические высылки не дают надежды на обратный путь. «Такое смятение запятнает репутацию России в регионе. Это может заставить правительства стран Центральной и Восточной Европы еще больше сократить сотрудничество с Россией в стратегических секторах, а также в вопросах безопасности», - говорит аналитик по вопросам Центральной и Восточной Европы Андриус Турса. «Мы хотим поддержать Чехию. Если чехи решились на такой резкий шаг, то они знают, что делают. Здесь, в Центральной Европе, геополитический вопрос и тема того, куда мы относимся, является огромной проблемой. Это призыв к движению на Запад, в Америку. Россия - это инструмент. Высылка российских дипломатов - способ показать: «Вот, мы с вами"», - заявил один чиновник из страны, которая выслала российских дипломатов. На этой неделе российское государственное телевидение объявило список девяти стран, которые Москва определила «враждебными». В дополнение к США и Великобритании, остальные семь государств были бывшими членами Варшавского договора. Пять стран были бывшими членами СССР. «Действия Праги и Софии вызывают у нас раздражение, сожаление, непонимание и желание увидеть изменения в этой шизофренической позиции. Мы не будем терпеть эту пресловутую "солидарность"», - заявил в четверг представитель Кремля Дмитрий Песков. Наследие Варшавского договора, российские посольства в таких городах, как Варшава и Прага - это настоящие пространные дворцы. До недавних высылок российское посольство в Праге было крупнейшим зарубежным представительством в городе по численности штата, и чешское разведывательное ведомство давно обвиняло его в сокрытии большой шпионской сети. «Чешская дипломатия и, честно говоря, все европейское и трансатлантическое сообщество всегда беспокоилось по поводу количества российских дипломатов в Праге, и это была возможность избавиться от них», - сказал президент Пражского исследовательского института Global Arena Михал Коран. «Эти последние недели касались разоблачения истинной сути России. Принятые решения очистят дипломатические отношения», - добавил аналитик.

Скандал со «Спутником V»: Словакия обнародовала контракт о покупке российской вакцины 30.04.2021, ФОТО: REUTERS Стала известна цена, по которой РФ продавала препарат. Министерство здравоохранения Словакии на фоне скандала со «Спутником V» обнародовало контракт о покупке российской вакцины. Документ опубликован на сайте центрального реестра контрактов правительства. По контракту Россия должна поставить Словакии два миллиона доз препарата (по миллиону доз каждого компонента вакцины). Стоимость двух компонентов составляет $19,9 (по $9,95 за каждый). После закупки российской вакцины «Спутник V» в Словакии разгорелся политический кризис. Тогдашний премьер-министр Игорь Матович заказал для страны российскую вакцину втайне от других партий. Его соратники по коалиции резко осудили такой шаг. Против использования российской вакцины также выступила президент Словакии Зузана Чапутова. 12 марта на фоне скандала подал в отставку министр здравоохранения страны Марек Крайчи. Затем об отставке объявили министр образования Бранислав Грелинг, глава МИД Иван Корчок, министр экономики Рихард Сулик и, в конце концов, сам премьер Матович. Скандал разгорелся с новой силой, когда Словацкий государственный институт контроля за лекарствами сообщил, что Россия продала Словакии вакцину «Спутник V», которая отличается от одобренной научным журналом The Lancet. 15 апреля президент Зузана Чапутова потребовала рассекретить договор о поставке российской вакцины.

Чем ответит Запад на список Путина? 30.04.2021, ФОТО: REUTERS Угрозы Кремля внести США и их союзников в некий «список враждебных государств» приведут только к ответным мерам. Новый раунд противостояния Путина с Западом принес россиянам неприятную новость. Посольство США прекратило выдачу неиммиграционных виз россиянам. "Красные линии", "прочерченные" в послании президента Федеральному собранию 21 апреля, не впечатлили западных адресатов путинского предостережения, пишет российский журналист Константин Эггерт для «Немецкой волны». Сюрприз Лаврову от Путина Сотрудников российских миссий выслали Польша, Словакия, три страны Балтии, Румыния и даже обычно неконфликтная Болгария. Более того, Чехия буквально на следующий день после президентского послания "послала" домой вторую группу россиян. Москва фактически была вынуждена принять условия Праги и утвердить фиксированное число сотрудников миссий обеих стран. Это означает, что важнейший центр, так сказать, многогранной деятельности разнообразных российских служб в Центральной Европе, существовавший еще с советских времен, по сути, ликвидирован. Судя по всему, Кремль побоялся, что примеру чехов последуют другие страны, поэтому балтийским странам ответили не в ожидавшемся размашистом стиле, а строго пропорционально. Поручение Путина правительству РФ составить некий "список враждебных государств", которым будет запрещено нанимать любых живущих в России физических лиц для своих дипломатических миссий, похоже, застало врасплох даже его окружение. Недаром в интервью Сергея Лаврова государственному пропагандисту Дмитрию Киселеву министр старается как можно быстрее уйти от вопроса о списке. Глава МИДа не может не понимать - своим распоряжением Путин создал проблемы не только американцам, литовцами или полякам (которым, как считается, гарантировано место в списке), но России. Причем значительно большие, чем "врагам". Вопросов эта путинская идея порождает много. К примеру, будет ли список регулярно пополняться? Если да, то каковы критерии? И будут ли из него вычеркивать? Если да, то как можно заслужить благосклонность Кремля? И захотят ли уважающие себя страны ее заслуживать? Ведь это только в мире российской "элиты" принято считать, будто чувство достоинства присуще только ей. Чем ответит Запад на список Путина? Еще важнее - потенциально тяжелые практические последствия путинских директив. Чехия показала: даже небольшая страна может дать Кремлю сдачи, и получить поддержку союзников. "Росатом" уже потерял право участвовать в тендере на строительство АЭС в Чехии. Официальная публикация списка "врагов" может привести к новым ответным акциям. Например, число сотрудников российских посольств и консульств в большинстве стран-кандидатов на "враждебность" значительно превышает число дипломатов этих стран в России. Если в качестве ответной меры уравнять численный состав миссий, то пострадают российские интересы. Причем прежде всего, интересы спецслужб, содержащих за границей немалые штаты сотрудников "под прикрытием". Да, российские представительства - в отличие от западных в России - почти не нанимают местных сотрудников. На технических и административных должностях зачастую работают жены и мужья дипломатов. Чем меньше у вас людей с зелеными дипломатическими паспортами - тем меньше техперсонала. Если же Москва захочет дополнить запрет найма местных еще какими-то мерами, то у "враждебных государств" будет несколько опций ответа. Во-первых, можно ввести ограничения на перемещения российских дипломатов по стране, подобном тем, которые действовали в годы "холодной войны". Во-вторых, применять так называемый зеркальный подход к встречам. Если, например, посла страны Х в России принимает только отвечающий за его регион заместитель министра, но никогда сам министр, то тот же самый принцип будет действовать в отношении российского посла. Плюс - тоже в стиле эпохи "противостояния двух систем" - не исключено введение жесткого контрразведывательного режима, то есть максимального контроля за всеми "контактами" российского посольства. О роли бравады в российской дипломатии Скандал, начатый заявлением чешской контрразведки о "российском следе" в деле о взрыве на складе боеприпасов в 2014 году, далек от завершения. Свое расследование другой серии взрывов ведет и Болгария. По позициям Москвы в двух странах, где к ней относились с максимально возможным для членов ЕС и НАТО пониманием, нанесен мощный удар. Прежними они, скорее всего, больше никогда не будут. Влияние России в Центральной и Восточной Европе сегодня оказалось на историческом минимуме. За еще одно поражение Кремлю и Смоленской площади некого винить кроме самих себя. Великодержавная бравада вкупе с неспособностью просчитать долгосрочные последствия только к таким результатам и ведут. И никакие "списки врагов" тут не помогут - "враги" больше не боятся гнева Москвы.