ЕС обвиняет Россию и Китай в распространении недоверия к западным вакцинам

В исследовании, проведенном под эгидой ЕС, зафиксированы случаи распространения фейковых новостей в государственных СМИ двух стран в период с декабря по апрель.

ЕС и НАТО регулярно обвиняют Россию в завуалированных действиях, включая дезинформацию, чтобы, используя раскол в обществе, дестабилизировать Запад.

REUTERS April 30, 2021

Медсестра держит флакон с вакциной AstraZeneca COVID-19 в клинике Нгалиема в Киншасе, Демократическая Республика Конго, 29 апреля 2021 г. (REUTERS/Hereward Holland)

BRUSSELS, Belgium: Российские и китайские СМИ, в своих последних кампаниях по дезинформации, направленных на раскол Запада, систематически сеют недоверие к западным вакцинам от COVID-19, говорится в докладе ЕС, опубликованном в среду.

Согласно исследованию ЕС, с декабря по апрель государственные средства массовой информации двух стран публиковали фейковые новости в Интернете на нескольких языках, делая сенсационные заявления, сея сомнения и опасения относительно безопасности вакцин, распространяя необоснованные и ничем не подтвержденные истории о связях между уколами и смертями в Европе и продвигая российские и китайские вакцины как лучшие.

Кремль и Пекин отрицают все обвинения в дезинформации со стороны ЕС, который регулярно публикует отчеты и стремится работать с Google, Facebook, Twitter и Microsoft, чтобы ограничить распространение фейковых новостей.

Российская и китайская дипломатия по вакцинам «следует логике игры с нулевой суммой и сочетается с усилиями по дезинформации и манипуляциям с целью подорвать доверие к вакцинам западного производства», - говорится в исследовании ЕС, опубликованном отделом по борьбе с дезинформацией блока, входящим в его внешнеполитическое подразделение ЕСВД.

«И Россия, и Китай используют контролируемые государством СМИ, сети прокси-СМИ и социальные сети, в том числе официальные дипломатические аккаунты в социальных сетях, для достижения этих целей», - говорится в отчете со ссылкой на 100 российских сообщений в этом году.

ЕС и НАТО регулярно обвиняют Россию в завуалированных действиях, включая дезинформацию, чтобы, используя раскол в обществе, дестабилизировать Запад,

«Сообщение о дезинформации, не имеющее под собой фактической основы, само по себе является примером дезинформации», - сказано в заявлении миссии Китая в ЕС опубликованном в четверг в ответ на отчет.

Россия полностью отрицает подобную тактику, а президент Владимир Путин обвинил иностранных недругов в том, что они атакуют Россию, распространяя фальшивые новости о коронавирусе.

В докладе говорится, что были рассмотрены проблемы с поставками вакцин с AstraZeneca, а также очень редкие побочные эффекты с вакцинами AstraZeneca и Johnson & Johnson.

«Как китайские официальные каналы, так и прокремлевские СМИ сделали главный акцент на предполагаемых побочных эффектах западных вакцин, искажая сообщения международных СМИ и, в сенсационной манере, связывая смерти с вакциной Pfizer / BioNTech в Норвегии, Испании и других странах», - говорится в отчете.

Согласно расследованию Reuters, в прошлом году Китай попытался заблокировать отчет ЕС, в котором утверждалось, что Пекин распространяет дезинформацию о вспышке коронавируса.

В то время как ЕС не вакцинировал свои 450 миллионов граждан так же быстро, как Великобритания, которая больше не является членом блока, но теперь кампания вакцинации набирает обороты, главными действующими лицами являются вакцины американского производителя лекарств Pfizer и его немецкого партнера BioNTech.

Российские СМИ сообщили, что «Brexit спас Великобританию от «вакцинного хаоса», охватившего ЕС», - заявили в ЕС. «Такие интерпретации указывают на попытку посеять раскол внутри ЕС», - добавили в нем.

В отчете, опубликованном на сайте https://euvsdisinfo.eu/, ЕС заявил, что официальный аккаунт России в Твиттере Sputnik V пытается подорвать доверие общества к Европейскому агентству по лекарственным средствам.

Sputnik V ответил, что дело обстоит с точностью до наоборот, кампания дезинформации направлена ​​против России и ее вакцины.

«Мы продолжим бороться с кампанией дезинформации против Sputnik V в интересах защиты жизней во всем мире и избежания монополии на вакцины, к которой могут стремиться некоторые производители вакцин», - говорится в сообщении в Twitter.

Аккаунт в Твиттере управляется Российским суверенным фондом благосостояния, Российским фондом прямых инвестиций, который отвечает за маркетинг и продвижение вакцины Sputnik V.

Тем временем Китай продвигал свои вакцины как «глобальное общественное благо» и «представлял их как более подходящие для развивающихся стран, а также Западных Балкан», говорится в отчете. Страны Западных Балкан рассматриваются как будущие члены ЕС.

Контейнеры с вакциной Pfizer-BioNTech против COVID-19 выгружаются из самолета в международном аэропорту Виракопос в Кампинасе, Бразилия, 29 апреля 2021 г. (REUTERS/Amanda Perobelli)

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