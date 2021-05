архив



опубликовано редакцией на Переводике 02.05.21 04:31

"DIA Says China’s Weapon Technology Advancing Fast While Russia Falls Behind" США - 30 апреля 2021 г. Военная разведка говорит, что китайские оружейные технологии быстро развиваются, в то время как Россия отстает April 30, 2021 | By John A. Tirpak Когда дело доходит до разработки высокотехнологичного вооружения, на следующие 20 лет ключевыми противниками [Соединенных Штатов] являются Китай и Россия, при этом, в то время как темпы прогресса Китая ускоряются, Россия, из-за множества факторов, находится в тупике, - сообщили Конгрессу в Управлении военной разведки министерства обороны США (DIA; Defense Intelligence Agency) Директор DIA генерал-лейтенант Скотт Д. Берриер написал (в материалах подготовленных для выступления 29 апреля перед сенатским Комитетом по вооруженным силам), что всего за шесть лет Китай «в основном модернизирует» свои вооруженные силы и к 2030-2035 гг. намерен внедрить самые «разрушительные» военные технологии. В течение следующих двух десятилетий любая из трех основных держав - Китай, Россия или США - может занять лидирующую позицию «в одной или нескольких областях и будет стремиться развивать военный потенциал и концепции, чтобы извлечь выгоду из предполагаемых преимуществ», - сказал Берриер. Любой из этих троих может предложить новое оружие или концепции, которые «изменят характер войны». Но общегосударственный подход Китая, который Берриер назвал «военно-гражданским синтезом», намеренно стирает границы между гражданскими и военными технологиями, и его большие инвестиции в эти усилия представляют «величайшую угрозу технологическому превосходству США». Фактически, Берриер сказал, что Китай «уже достиг уровня наравне или почти наравне с США во многих областях исследований» и нацелен на развитие 57 конкретных технологий, чтобы опередить и превзойти американские вооруженные силы. Скоро Китай «почти наверняка сможет держать под угрозой силы США и их союзников на гораздо больших расстояниях от материковой части Китая», - заявило DIA - «одновременно увеличивая свои возможности проецирования силы». К 2027 году Китай рассчитывает выиграть небольшое количество коротких, но высокоуровневых военных конфликтов - «включая насильственное объединение Тайваня» - при сдерживании, воспрепятствовании или подавлении любого военного вмешательства третьей стороны. К 2050 году Китай планирует стать доминирующей мировой военной державой. Чтобы подчеркнуть продвижение Китая, DIA отметило, что Китай разместил свои новые истребители-невидимки J-20 в приграничном с Индией регионе во время недавней напряженности между двумя странами. По сообщению DIA, пандемия COVID-19 вообще не сказалась на темпах военной модернизации Китая. «Китай очень продвинулся в квантовом распределении ключей и является одним из лидеров» в области искусственного интеллекта , высокопроизводительных вычислений, квантовой информации, биотехнологии и передовой робототехники. Его лидерство в этой области объясняется как внутренними возможностями, так и «законным и незаконным приобретением иностранных технологий». Это вывело его «на передний план во многих научных областях». Россия, с другой стороны, несмотря на наличие «массивного» военно-промышленного комплекса, приняла стратегию нацеливания на военные технологии, чтобы конкретно «сопоставить, противодействовать или компенсировать» предполагаемые преимущества в потенциале США и некоторых других противников, скорее, чем преследовать собственные новаторские усилия. Россия может производить «большое количество оружия» и пытается увеличить свой собственный потенциал в области передовых технологий, но она «сталкивается как с организационными, так и с техническими трудностями» по разработке и производству «высокотехнологичных подкомпонентов, необходимых для современного оружия», это следствие «серьезных финансовых, ресурсных и инфраструктурных ограничений» в секторе науки и технологий этой страны, - писал Берриер. По его словам, из-за этих различных подходов Китай «весьма вероятно, будет представлять наибольшую угрозу технологическому превосходству США». В течение трех лет разведывательное сообщество описывало Китай как «растущую угрозу» для вооруженных сил США. Чтобы компенсировать свою слабость в области обычных вооружений и вычислительных мощностей, Россия все больше полагается на огромное количество новых ядерных вооружений, аналогов которым нет на Западе, например, подводное оружие, способное вызывать цунами, способное уничтожить обширные территории. береговой линии. По оценкам DIA, эта тенденция сохранится. По оценкам разведки, ядерный потенциал Китая изменился от того уровня который был всего шесть месяцев назад, когда предполагалось, что Китай удвоит количество своих систем доставки ядерного оружия с 200 до 400. Скорее всего, он ускоряет эти темпы развертывания, заявило DIA. Китай и Россия продвинулись вперед с «достижениями в области космического и контркосмического потенциала и [используют] киберпространство для увеличения своего оперативного влияния на инфраструктуру США», - говорится в сообщении DIA. Они также используют среду COVID-19, «чтобы вести информационную войну, чтобы подорвать западные правительства, атаковать коалиции и добиться экономических и политических результатов в свою пользу». статью прочитали: 71 человек Комментарии