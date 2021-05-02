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Коронавирус превратил Индию в сплошной крематорий (фото)

01.05.2021

© AFP 2020 / PRAKASH SINGH

Погребальные костры во время массовой кремации в Нью-Дели, Индия

Умерших от коронавируса сжигают прямо на улицах городов Индии. Чтобы зажечь погребальные костры, в городских парках стали вырубать деревья.

Коронавирус стремительно распространяется в Индии. В стране фиксируются рекордные показатели роста числа выявленных случаев заражения опасной инфекцией.

Число жертв эпидемии превышает уже 211 тысяч. Инфицированные умирают, так и не дождавшись госпитализации, поскольку свободных коек в больницах нет.

Умерших сжигают в крематориях, но там уже не справляются с нагрузкой. Трупы сжигают прямо на улицах городов.

Родственников умерших просят приносить с собой дрова для кремации. Для растопки начали вырубать деревья прямо в городских парках.

Судя по кадрам, ситуация в стране довольно удручающая, города превратились в сплошные  крематории.

Вакцинацию от коронавируса в стране сделали чуть больше 1,5% населения. Местные власти ссылаются на нехватку препаратов.

Согласно сайту всемирной статистики Worldometer, Индия сейчас находится на втором месте в мире по темпам распространения коронавируса. По данным на 1 мая, число обнаруженных случаев заражения COVID-19 в Индии достигло уже 33,1 миллиона человек.  

Родственники оплакивают мужчину, умершего от COVID-19, в крематории Нью-Дели, Индия

Работники собираются разжечь погребальный костер в крематории на окраине Мумбаи, Индия

Мужчина молится возле горящего погребального костра в Нью-Дели (26 апреля 2021). Индия

Родственники оплакивают мужчину, умершего от COVID-19, в крематории Нью-Дели, Индия

Родственники оплакивают мужчину, умершего от COVID-19, в крематории Нью-Дели, Индия

Рабочий смотрит на погребальный костер в крематории на окраине Мумбаи, Индия

Медицинские работники и родственники несут тело мужчины, умершего от коронавируса в Нью-Дели

Утомленный медицинский работник в крематории Нью-Дели, Индия

Родственник умершего от коронавируса в крематории Нью-Дели

Отделение скорой помощи больницы Holy Family в Нью-Дели, Индия

Родственники у погребального костра в Нью-Дели

Цветочные гирлянды, фрукты и обувь женщины на месте кремации в Нью-Дели, Индия

Мужчина проходит мимо целого ряда тел умерших от коронавируса перед кремацией в Нью-Дели, Индия

Погребальные костры в крематории Нью-Дели, Индия

Мужчина пытается поднять женщину, упавшую в обморок после того, как увидела тело родственника в крематории Нью-Дели, Индия

Люди в защитных костюмах опускают тело умершего родственника в могилу на кладбище в Нью-Дели, Индия

Люди собирают прах родственника после массовой кремации в Нью-Дели, Индия 

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