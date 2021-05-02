Коронавирус превратил Индию в сплошной крематорий (фото)
01.05.2021
© AFP 2020 / PRAKASH SINGH
Погребальные костры во время массовой кремации в Нью-Дели, Индия
Умерших от коронавируса сжигают прямо на улицах городов Индии. Чтобы зажечь погребальные костры, в городских парках стали вырубать деревья.
Коронавирус стремительно распространяется в Индии. В стране фиксируются рекордные показатели роста числа выявленных случаев заражения опасной инфекцией.
Число жертв эпидемии превышает уже 211 тысяч. Инфицированные умирают, так и не дождавшись госпитализации, поскольку свободных коек в больницах нет.
Умерших сжигают в крематориях, но там уже не справляются с нагрузкой. Трупы сжигают прямо на улицах городов.
Родственников умерших просят приносить с собой дрова для кремации. Для растопки начали вырубать деревья прямо в городских парках.
Судя по кадрам, ситуация в стране довольно удручающая, города превратились в сплошные крематории.
Вакцинацию от коронавируса в стране сделали чуть больше 1,5% населения. Местные власти ссылаются на нехватку препаратов.
Согласно сайту всемирной статистики Worldometer, Индия сейчас находится на втором месте в мире по темпам распространения коронавируса. По данным на 1 мая, число обнаруженных случаев заражения COVID-19 в Индии достигло уже 33,1 миллиона человек.
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