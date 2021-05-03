Госдепартамент предупреждает о реакции США, если Россия, в соответствии с законом об “иностранных агентах”, закроет RFERL

Материал Радио Свобода - Свободная Европа (RFE/RL) признанного "иностранным агентом" в России

April 30, 2021 By RFE/RL

Атака на RFE / RL вызвала опасения, что российское правительство может закрыть деятельность RFE / RL на территории России.

ВАШИНГТОН. Госдепартамент США заявляет, что свобода прессы в России находится под растущей угрозой, поскольку власти навешивают на RFE / RL и другие СМИ ограничительные ярлыки «иностранных агентов» и налагают штрафы.

Выступая на брифинге для прессы 29 апреля, официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс сказал, что российское правительство все более «нетерпимо относится к взглядам со стороны», пытаясь подавить любое инакомыслие в стране.

Комментарии прозвучали в связи с тем, что Роскомнадзор в последние месяцы наложил на русскоязычные службы Радио «Свобода» штрафы на сумму почти миллион долларов за сотни нарушений закона об «иностранных агентах».

В своем последнем залпе против независимых СМИ российское правительство, нацелившись на ведущий российский источник новостей, назвало базирующуюся в Латвии «Медузу» «иностранным агентом».

«Мы ясно дали понять, что действия России против РСЕ/РС и других СМИ, обозначенных как так называемые «иностранные агенты», неоспоримо указывают на нетерпимость и репрессивные ограничения», - сказал Прайс.

Впервые принятый в 2012 году и с тех пор несколько раз изменявшийся в сторону расширения своего действия закон «об иностранных агентах» дает властям право клеймить неправительственные организации, правозащитные группы и средства массовой информации, которые, как считается, получают иностранное финансирование политической деятельности, как «иностранных агентов».

Среди прочего, закон требует от новостных организаций, получающих иностранное финансирование, маркировать контент в России как созданный «иностранным агентом». Обязательное объявление из 24 слов должно быть в два раза больше размера шрифта, используемого для заголовка статьи. Для видеоматериалов текст должен занимать не менее 20 процентов экрана и отображаться не менее 15 секунд.

Атака на RFE/RL вызвала опасения, что российское правительство, возможно, собирается закрыть деятельность RFE / RL в России и выдавить его русскоязычные службы и сеть Current Time, управляемую RFE/RL в сотрудничестве с VOA, за пределы страны. .

«Если российское правительство продолжит движение к принудительному закрытию RFE / RL, мы ответим», - сказал Прайс, не уточняя, какие действия могут быть предприняты.

Независимая некоммерческая корпорация, получающая финансирование от Конгресса США, RFE/RL отказывается соблюдать закон об «иностранных агентах».

Президент RFE/RL Джейми Флай сказал: «RFE/RL не будет поставлено в положение, подрывающее свободу слова и журналистскую честность. Мы не позволим Роскомнадзору и Кремлю принимать редакционные решения о том, как мы взаимодействуем с нашей аудиторией в России ».

В последние недели госсекретарь Энтони Блинкен поднял вопрос о РСЕ/РС со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Мы очень озабочены ситуацией с РСЕ / РС в России», - сказал Блинкен 28 апреля на круглом столе, посвященном свободе прессы в мире.

«Мы делаем все возможное, чтобы поддержать RFE/RL и найти правильный путь вперед. В конечном счете, Москва делает то, что будет делать Москва, но мы стараемся быть уверенными, что хотя бы в некотором смысле мы можем оказывать поддержку и помощь, даже если наша пропаганда останется без внимания в самой Москве», - сказал Блинкен.









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