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Курт Волкер откровенно о том, чего добился Путин, пока делал вид, что отводит войска от границы с Украиной

Автор: Курт Волкер 2 мая,

Курт Волкер: С точки зрения Кремля — это явный успех (Фото: https://nv.ua)

Американский дипломат Курт Волкер в своей колонке для СЕРА объясняет, почему Путин добился желаемого, нарастив войска на границе с Украиной

Примерно три недели назад Россия внезапно приступила к самому масштабному наращиванию вооруженных сил со времени захвата Крыма и нападений на Донбасс в 2014—2015 годах. (…)

Наращивание сопровождалось интенсивной кампанией дезинформации: Украина обвинялась в эскалации боевых действий на Донбассе, звучали даже предупреждения о том, что она будет уничтожена в случае новых атак (хотя сама Россия создавала кризис). Сначала РФ распространяла дезинформацию о том, что она просто реагирует на украинскую провокацию, а затем — что это были всего лишь военные учения в пределах суверенной территории России, не представлявшие никакой угрозы. Это также совпало с продолжающимся использованием Россией гибридной силы в Беларуси и ежегодным обращением президента Владимира Путина к Федеральному собранию, в котором он предостерегал против любой угрозы интересам России или пересечения ее красных линий, определение которых является исключительно прерогативой Кремля.

Наращивание военного присутствия вызвало резкое осуждение не только со стороны Украины, но и со стороны Германии, Франции, Великобритании, Канады, НАТО, Большой семерки и многих других. Беспрецедентным развитием событий стало то, что президент США, государственный секретарь и министр обороны, советник по национальной безопасности и председатель Объединенного комитета начальников штабов — все они в течение двух недель позвонили своим украинским коллегам, чтобы заверить Украину в том, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность. Канцлер Германии Ангела Меркель решительно призвала Путина отвести войска.

Затем так же внезапно 22 апреля министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что огромные вооруженные силы, развернутые Россией, вернутся на свои «постоянные базы» начиная со следующего дня. Вся Европа выдохнула с облегчением.

Вся Европа выдохнула с облегчением

Некоторые аналитики утверждали, что Путин отступил, поскольку он ничего не получил от этой воинственной деятельности. Президент Украины Владимир Зеленский продолжил подавление пророссийских деятелей в Украине. Запад выступил с жесткими заявлениями и угрожал введением новых санкций. Мировое внимание осталось сосредоточено на плохом состоянии здоровья Навального в тюрьме. Гамбит Путина ничего не дал. (…)

Но, если взглянуть на это глазами Кремля, Путин ничего не потерял, достиг всего, чего хотел, и оставил себе возможность добиться большего.

Путин продемонстрировал способность и политическую волю развернуть массированную военную силу в сжатые сроки, вместе с командованием, материально-техническим обеспечением и ядерным оборудованием. Этими действиями он указал на то, что Украине не хватает возможностей, а Западу не хватает воли для развертывания сил, чтобы оказать противодействие. Действительно, чтобы избежать «эскалации» кризиса Соединенные Штаты решили развернуть два военных корабля, ранее направленные в Черное море.

Путин подчеркнул этим свой ключевой политический аргумент: Запад умеет хорошо говорить, но Украина не может рассчитывать на его поддержку. Мол, она неразрывно связана с Россией и должна примириться с Кремлем.

Президент Зеленский стремился превратить это в преимущество, добиваясь прямой двусторонней встречи с Путиным для обсуждения Донбасса. Путин согласился с тем, что они могут встретиться, но отказался обсуждать Донбасс, подпитывая ложный нарратив о том, что конфликт является «внутренним делом Украины», в котором Россия является мирным посредником. Запад молчит.

Но в то время как Запад приветствовал предполагаемую деэскалацию России, Путин в действительности увеличил постоянное присутствие РФ в Крыму, привез в регион новую военную технику, которая будет оставаться развернутой, блокировал основные участки Черного и Азовского морей, по крайней мере, до конца октября (если не дольше) и продолжил свой невидимый захват Беларуси. Однако вместо того, чтобы быть осужденной за эти действия, Россию хвалят за ее отступление.

На фоне всего этого президент Байден позвонил президенту Путину и предложил провести встречу на высшем уровне в ближайшем будущем. Решение таких проблем между двумя супердержавами над головами людей, которых это действительно касается, именно та динамика, которую стремится создать Путин. В то время как Байден явно не намерен поддерживать такую динамику, Путин получил то, что хотел. (…)

Итог: Украина выглядит уязвимой, Запад явно уклонился от военной демонстрации силы, а Путин укрепил свои позиции в Черном море, Беларуси, Крыму, Донбассе и Южном военном округе со штаб-квартирой в Ростове-на-Дону. С точки зрения Кремля, — это явный успех.

Вопрос сейчас в том, может ли и каким образом Запад противопоставить что-то этой новой реальности. Некоторые основные принципы по-прежнему применимы:

— увеличить помощь Украине в области безопасности, чтобы повысить ущерб, который может быть нанесен России в случае нового вторжения;

— выставить американские и другие силы НАТО на передовые позиции, чтобы показать, что Запад также имеет серьезный военный потенциал и желание использовать его;

— заранее объявить о санкциях, с которыми столкнется Россия, если она начнет новые нападения;

— закрыть российские разведывательные службы, действующие на Западе, как это сейчас делает Чехия;

— затормозить Северный поток-2; и исключить Россию из крупных дипломатических встреч между цивилизованными нациями до тех пор, пока она не изменит свое поведение.

Ни один из этих шагов не обратит вспять действия, уже предпринятые Россией. Но это заставит Кремль серьезно задуматься над дальнейшими.

Перевод НВ

Полную версию читайте на сайте Центра анализа европейской политики в Вашингтоне (CEPA)

В Одессе Куликово поле закрыли на санобработку (ВИДЕО)

В Одессе Куликово поле, куда приходят пророссийски настроенные граждане почтить память погибших 2 мая 2014 года оккупантов и сепаратистов, закрыли на санитарную обработку

воскресенье, 02 мая 2021,

Об этом говорится в сообщении ГУ Национальной полиции в Одесской области, передает "ДС".

https://www.facebook.com/watch/?v=4299715963380384

"Куликово поле закрыто на санобработку. Сейчас доступ к площади временно ограничен. Просим всех с пониманием отнестись к этим мерам — они направлены на предотвращение распространения коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Одессе проходят мероприятия, посвященные событиям 2 мая 2014 года. Тогда в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения. Большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов, который находится на Куликовом поле.

В Одессе прошел Марш защитников города, в котором приняли участие патриоты и ветераны войны на Донбассе. Куликово поле было взято под усиленную охрану.

Редактор: Мария Чиренко

Шесть фактов о нашумевших мемуарах бывшего советника Трампа Джона Болтона

2 мая,

Джон Болтон работал советником Дональда Трампа (Фото: REUTERS / Kevin Lamarque)

Бурные, противоречивые, беспокойные — именно так можно описать четыре года президентства Дональда Трампа в США. Не последнюю роль в этом сыграл Джон Болтон, бывший советник Трампа по вопросам национальной безопасности, который со временем стал одним из главных его критиков и четко задокументировал все, что происходило в Белом доме с 2016-го по 2020 год.

В прошлом году его книга Комната, где это произошло разорвала западное инфопространство, а вскоре украинский перевод болтоновских мемуаров издало издательство Vivat. Вместе с ним НВ рассказывает шесть интересных фактов об этой книге.

1. В книге значительное внимание уделено Украине

Возможно, вы именно поэтому и слышали о Комнате, где это произошло. «Это» в названии — разговор Трампа с Зеленским 25 июля 2019 года, из-за которого тогдашнему президенту США объявили импичмент. Темой разговора стала просьба узнать о якобы коррупционных схемах семьи Джо Байдена; а чтобы украинская сторона выполнила этот запрос, Трамп приостановил оказание военной помощи на сумму более $300 миллионов. По крайней мере, так эти два события логически связали между собой оппоненты Трампа и сделали вывод: президент США, действуя в личных интересах, оказывал давление на руководство Украины.

Фото: Vivat

В книге Болтона Украину вспомнят еще почти две сотни раз, и не только в привязке к этому скандалу. Например, как пишет Болтон, оказывается, что «Трамп купился на идею, что Украина действительно ответственна за осуществление московских планов влияния на выборы в США. Это означало, что в ближайшее время мы не будем делать ничего хорошего для Украины независимо от того, насколько это может помочь нам противостоять дальнейшему наступлению России на ее территории».

В общем книга показывает, какой видел Украину бывший глава Белого дома в течение последних четырех лет: «Трамп на это назвал Украину очень коррумпированной страной…» // «Он добавил, что Германия вовсе не помогает Украине, в то время как от США ее отделяют тысячи километров. Украина же помогает не Соединенным Штатам, а Европе, потому что является буфером между ней и Россией».

2. Болтон проявил себя как эрудированный человек

Дональд Трамп известен странными формулировками, незнанием банальных вещей и простой лексикой. Однако его бывший советник в книге выступает как абсолютная противоположность: латинские изречения, знание истории международных отношений, осведомленность относительно механизмов современных конспирологических движений — вот какие знания проявляет Болтон в книге. Поэтому из нее вполне можно почерпнуть и что-то полезное, кроме политических перипетий и сплетен.

«Трамп так и не понял, что причиной падения Каддафи стала непредсказуемая Арабская весна, которая пронеслась по региону бешеной волной в начале 2011 года, а не его отказ от ядерного оружия в 2003 году. Но так ошибался не только Трамп. Многие люди склонны допускать логическую ошибку, которая называется «фальшивая причина» — post hoc, ergo propter hoc («после этого, значит, поэтому»), яркий пример которой видим в статье New York Times за 2019 год: «Ливийский диктатор Муаммар эль-Каддафи был убит в 2011 году, ранее отказавшись от дальнейшего внедрения ядерной программы в своей стране».

3. Выход Комнаты, где это произошло был под угрозой

Поскольку в книге Болтон много рассказал о закулисье многих политических решений Трампа, вполне понятно, что экс-президенту это не нравилось. В эпилоге Болтон рассказал о долгом процессе борьбы за то, чтобы Комната, где это произошло таки вышла.

«Одним из якобы „законных“ путей нападения Трампа был изнурительный бюрократический процесс проверки рукописи правительством США перед публикацией, на который я неохотно согласился, чтобы эта книга увидела мир. Чтобы получить доступ к секретной информации, находясь в должности советника по вопросам национальной безопасности, я, как и многие другие государственные служащие, подписал многочисленные соглашения о неразглашении информации. Без сомнения, каждый, кто получает секретную информацию, имеет постоянное обязательство не разглашать ее третьим лицам, чего я никогда не планировал делать при написании этой книги. Мне было много чего сказать и без надобности раскрывать такой материал».

В июне 2020 года, когда книгу уже развезли по точкам продажи, появился судебный иск против Болтона, которого обвиняли в нарушении контракта. Это задержало выход мемуаров, но Трампу так и не удалось ее запретить.

4. В книге есть прямое указание на моменты, которые были вырезаны

«Я бы охотнее привел здесь точную цитату, но рецензенты в правительстве, которые читали эту книгу перед тем, как она была напечатана, имели другое мнение по этому поводу».

Так что книга все же подлежала рецензированию, некоторые моменты и фразы были из нее удалены. Например, слова Трампа во время встречи с лидером Китая Си Цзиньпином. Впрочем, ремарки автора, что он не может привести определенные слова, красноречивее любых цитат.

«К сожалению, я не могу рассказать все, но ни один человек в Западном крыле, за исключением Президента, не был в восторге».

5. Трамп выглядит по словам Болтона еще более нетипичным политиком, чем кажется

«Трамп не мог остановиться: «Я говорун, я обожаю разговоры»; «Грандиозная стратегия администрации!»

Фото: REUTERS / Octavio Jones / File Photo

Вот так, с легким сарказмом, Болтон описывает некоторые черты Трампа и обращает внимание на его абсолютное незнание того, как осуществлять политическую деятельность. Например, 45-й президент США не видел никаких помех, чтобы просто позвонить лидеру любого государства. Для него нормальным было пригласить представителей талибов на переговоры в США. Он не стеснялся признаваться, что не знает, является ли Финляндия независимой страной, и спрашивал у своих советников, «не часть ли это России». Рабочий график Трампа тоже был необычным:

«…"официально» рабочий день Трампа начинался чуть ли не в обед. Однако утром он не бездельничал, а много времени говорил по телефону в своей резиденции. Говорил он с самыми разными людьми: иногда с представителями американского правительства (я чуть ли не каждый день имел с ним телефонный разговор перед тем, как встретиться в Овальном кабинете, потому что он должен был срочно узнать об определенных событиях или дать мне указания), а порой и с лицами, не имевшими к правительству никакого отношения, причем продолжались такие разговоры немало. Для современного президента это однозначно было аномально".

Интересным было узнать о тактике поведения Трампа со СМИ. Ее, по сути, не было, но все же было определенное «правило», о котором рассказывает Болтон:

«Он сказал мне, чтобы я „по максимуму выступал на телевидении“ и „спихивал все на Обаму, сколь заблагорассудится“, потому что это было „правильно“».

Судя по книге, Трампу не хватало дипломатичности и взвешенности в своих решениях. Вот, например, как происходила его встреча с Ангелой Меркель:

«Встреча Трампа с Меркель 27 апреля была скорее «рабочим», чем «государственным» визитом, поэтому и прием, соответственно, был не такой помпезный, как у Макрона. Их личная беседа длилась всего пятнадцать минут, прежде чем в Зале заседаний Белого дома состоялась сессия расширенного формата, которую Трамп начал с жалоб на то, что Германия «кормит зверя» (Россию) через трубопровод «Северный поток-2», в конце концов перейдя к теме «ужасного» отношения Европейского Союза к США. У меня сложилось четкое впечатление, что Президент воспринимает Германию как русскую пленницу. Тогда он озвучил утверждение, которое мне потом приходилось слышать еще много раз: «ЕС хуже Китая, разве что меньше».

Затем он добавил, что ЕС вообще был создан для того, чтобы использовать США в своих интересах. Меркель сразу этому возразила (на английском, на котором разговаривала на протяжении всей встречи). Она также попросила об отсрочке в три-четыре месяца на внедрение Трампом мировых тарифов на сталь и алюминий, чтобы дать ЕС время на переговоры с США. Трамп ответил, что не хочет никаких переговоров с ЕС. Вот тут мне стало обидно, что он не придерживался таких же взглядов о переговорах с Северной Кореей".

6. В книге есть информация не только о Трампе, но и интересные замечания относительно других лидеров

Ким Чен Ын, Владимир Путин, Ангела Меркель — Болтон «прошелся» по целому ряду политических деятелей, избегая, однако, резких оценок. Например, в одном из моментов он даже похвалил северокорейскую делегацию, хоть в целом и отрицательно относился к идее договоренностей Трампа с лидером этой страны:

«Поведение северокорейской делегации поражало. Как только Ким говорил или делал что-то показательное, они хлопали в унисон, громко и страстно. Это довольно сильно контрастировало с рассинхронизированными действиями американской делегации».

О Путине и его договоренности с Трампом в книге тоже уделено немало внимания. Особый акцент делается на различиях мнений самого президента США об этих событиях и его администрации, которой приходилось то и дело «разруливать» кризисы:

«Меня смутили слова Путина, якобы он хотел Трамповской победы на выборах 2016, «потому что он говорил о нормализации отношений между США и Россией»: он заметно отклонился от общепринятой позиции, согласно которой страны не вмешиваются во внутриполитические дела друг друга и готовы работать с любыми избранными представителями других государств. Но даже это поблекло на фоне слов, которые Трамп сказал ближе к завершению пресс-конференции:

— Ко мне пришли мои люди — пришел Дэн Коутс и другие — и сказали, что это, вероятно, Россия. Но рядом со мной сидит президент Путин; он только что сказал, что это была не Россия. Вот что я скажу: не вижу ни одного признака, что это она, и мне очень хочется увидеть того, кто это задумал. Впрочем, я… Я отношусь с доверием к обеим сторонам… Я вполне доверяю своей разведке и должен сказать, что президент Путин был сегодня чрезвычайно убедителен в своих возражениях.

Услышав это, мы с Келли — он сидел рядом со мной — словно примерзли к стульям. Было понятно, что Трамп своим ответом нанес нам же рану, которую придется лечить серьезными мерами, но какими именно — мы еще не знали. Пресса отреагировала моментально и с катастрофическими последствиями".

Редактор: Александр Стрельников

Топ-6 скандалов с высылкой советско-российских дипломатов

Наталия ДВАЛИ редактор, журналист | 28 апреля, 2021

В период холодной войны и после взаимная высылка дипломатов была и есть самым красноречивым сигналом резкого ухудшения отношений между двумя государствами

Фото: depositphotos.com

Чехия выслала из страны 18 российских дипломатов в связи с недавно открывшейся информацией о причастности сотрудников ГРУ Александра Петрова (настоящее имя – Александр Мишкин) и Руслана Боширова (Анатолий Чепига) к взрывам на военных складах в деревне Врбетице в 2014 году. Это самый крупный дипломатический скандал за всю современную историю чешско-российских отношений. По данным расследовательской группы Bellingcat, взрывы могли быть частью спецоперации Кремля против Украины. МИД Чехии грозит выслать еще 60 сотрудников посольства РФ. О самых скандальных и массовых высылках советских и российских дипломатов, связанных со шпионскими скандалами, – в материале "ГОРДОН".

Скандал №1. "Солсберецкий" собор и туристы из ГРУ

Когда произошел: в 2018 году

Откуда выслали: из стран Запада

Сколько выслали: 155 дипломатов

16 марта 2021 года премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил новую оборонную и внешнеполитическую стратегию страны. Среди прочего в документе говорилось, что на евроатлантическом направлении наибольшая угроза безопасности для Британии исходит от России.

Ключевую роль в оценке угроз, исходящих из Москвы, сыграло "дело Скрипаля" – отравление 4 марта 2018 года в английском Солсбери бывшего российского шпиона, экс-полковника Главного разведывательного управления РФ (лишен воинского звания по обвинению в шпионаже в пользу Британии) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Британское следствие выяснило, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим агентом "Новичок", разработанным в России. В сентябре 2018 года в прокуратуре Великобритании назвали фамилии подозреваемых в нападении на Скрипалей – это сотрудники ГРУ Петров и Боширов.

Сотрудники ГРУ Руслан Боширов (Анатолий Чепига) и Александр Петров (Александр Мишкин) рассказывают кремлевскому пропагандистскому телеканалу RT о том, что ездили в Солсбери с туристической целью. Скриншот: RT на русском / YouTube

После того как британская пресса опубликовала имена и портреты отравителей, Петров и Боширов дали телеинтервью кремлевской пропагандистке Маргарите Симоньян. В беседе они подтвердили, чтобы были в Солсбери в марте, но ездили туда исключительно на экскурсию посмотреть на знаменитый "Солсберецкий" собор и его "123-метровый шпиль". Свою причастность к отравлению и работе на ГРУ они также отрицали.

Отравление в Солсбери вызвало крупный международный скандал. Великобритания и ключевые страны Запада посчитали этот инцидент с участием российских спецслужб террористической химической атакой. В результате более 30 западных стран и организаций объявили о высылке российских дипломатов в связи с делом Скрипаля.

Решение о выдворении приняли США, Канада, Австралия, а также 16 стран Евросоюза: Германия, Франция, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Нидерланды, Венгрия, Испания, Италия, Румыния, Хорватия, Дания, Финляндия, Швеция. Позже к ним присоединились Украина, Албания, Македония, Норвегия, Бельгия и так далее.

Всего было выслано 155 российских дипломатических сотрудников. Это самая массовая высылка представителей РФ в ее истории.

Скандал №2. "Мы не будем опускаться до уровня "кухонной" дипломатии"

Когда произошел: в 2016 году

Откуда выслали: из США

Сколько выслали: 35 дипломатов

29 декабря 2016 года президент США Барак Обама подписал указ о введении санкций против ФСБ и ГРУ, трех российских компаний, занимающихся интернет-технологиями, а также шести граждан РФ в связи с их вероятной причастностью к кибератакам на государственные и политические институты США.

В рамках санкционного пакета американские власти также изъяли две загородные резиденции российских дипломатов в Нью-Йорке и Мэриленде. Кроме этого, Государственный департамент США объявил персонами нон грата 35 российских дипломатов, поскольку их действия "не соответствовали их дипломатическому или консульскому статусу". Представители РФ должны были в течение 72 часов покинуть Соединенные Штаты.

Президент США в 2009–2017 годах Барак Обама выслал 35 российских дипломатов в последние дни своей каденции в Белом доме. Фото: ЕРА

В ответ в министерстве иностранных дел РФ предложили выдворить из России 35 американских дипломатов. После заявления российского внешнеполитического ведомства на сайте Кремля появилось сообщение президента РФ Владимира Путина, в котором он отказался высылать из страны американских дипломатов.

"Оставляя за собой право на ответные меры, мы не будем опускаться до уровня "кухонной", безответственной дипломатии и дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будем выстраивать исходя из политики, которую будет проводить администрация [избранного, но еще не вступившего в должность] президента Дональда Трампа. Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать", – говорилось в сообщении Путина.

Что касается ответа на изъятие загородных резиденций в США, российская сторона с августа 2017-го приостановила использование посольством США в России всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном Бору. В сентябре того же года Россия закрыла свое Генеральное консульство в Сан-Франциско, а также консульские отделы в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Скандал №3. Американский журналист в обмен на советского шпиона

Когда произошел: в 1986 году

Откуда выслали: из США

Сколько выслали: 55 дипломатов

В 1986 году 40-й президент США Рональд Рейган подписал указ о выдворении из страны 55 сотрудников советского посольства.

Высылке предшествовал "шпионский скандал": ФБР арестовало в Нью-Йорке сотрудника советской делегации в ООН Геннадия Захарова, которого подозревали в шпионаже и попытке раздобыть секретную информацию о двигателях для американских военных истребителей.

В отместку КГБ арестовал в Москве американского журналиста, корреспондента журнала US News & World Report Николаса Данилоффа. Его тоже обвинили в шпионаже. Кроме того, советское руководство запретило 260 гражданам СССР работать на американское посольство в Москве, в итоге американцы остались в столице СССР без уборщиц и шоферов.





Сентябрь 1986 года, Вашингтон. Рейган приветствует отпущенного из советской тюрьмы американского журналиста Николаса Данилоффа. Видео: AP Archive / YouTube

Рейган не только публично объявил Данилоффа невиновным в шпионаже, но и предупредил Москву об угрозе резкого ухудшения американо-советских отношений в случае, если журналиста не выпустят на свободу.

Советское руководство пошло на уступки и освободило Данилоффа, в том числе для того, чтобы не сорвать важную встречу Рейгана и генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева на саммите в Рейкьявике, на котором планировалось обсуждение вопросов стратегических наступательных вооружений. В ответ официальный Вашингтон отпустил Захарова обратно в СССР.

Скандал №4. Советско-британский шпион, приговоренный к расстрелу

Июль 1987 года. Президент США Рональд Рейган и советско-британский шпион Олег Гордиевский. Фото: wikipedia.org

Когда произошел: в 1985 году

Откуда выслали: из Великобритании

Сколько выслали: 31 человека

Полковник КГБ Олег Гордиевский – один из самых известных двойных агентов, работавший одновременно на советскую и британскую разведки. В Первом главном управлении КГБ (внешняя разведка) он курировал Великобританию и Скандинавию и параллельно работал на MI6 под псевдонимом Ovation (Овация).

Британская разведка завербовала Гордиевского во время его службы в советском посольстве в Дании в середине 1970-х. "Сотрудничество" продолжалось больше 10 лет, пока двойного агента не рассекретили. Гордиевский передал англичанам списки резидентов КГБ в крупных странах Запада. Опираясь именно на эту информацию, правительство Великобритании в сентябре 1985-го объявило персонами нон грата 31 агента внешней разведки КГБ, действовавших под дипломатическим или журналистским прикрытием.

В ответ советские власти объявили персонами нон грата 25 сотрудников посольства Великобритании. Это была одна из крупнейших взаимных высылок в истории взаимоотношений официальных Лондона и Москвы.

О работе Гордиевского на британцев советским спецслужбам сообщил сотрудник контрразведывательного подразделения ЦРУ Олдрич Эймс, завербованный КГБ в 1985 году. Эймс передал официальной Москве сведения как минимум о 25 агентах западных спецслужб, действовавших в Советском Союзе, после чего больше 10 из них по приговору суда расстреляли (в связи с этим Эймс в США получил прозвище Серийный Убийца).

После провала Гордиевский также был приговорен к высшей мере наказания и конфискации имущества за государственную измену. Приговор был заочным, поскольку провалившийся агент с помощью британских спецслужб сбежал из СССР через финскую границу. Приговор по-прежнему не отменен, несмотря на то, что СССР распался почти 30 лет назад.

Сейчас 82-летний Гордиевский живет в Англии и консультирует западные спецслужбы. В 2007 году за заслуги в обеспечении национальной безопасности страны он был отмечен одной из самых почетных наград Британии – орденом Святых Михаила и Георгия.

Октябрь 2007 года, Лондон. Олег Гордиевский после вручения ему высший британской награды – ордена Святых Михаила и Георгия – вместе с экс-премьер-министром страны баронессой Маргарет Тэтчер. Фото: wikipedia.org

Скандал №5. 15 лет за убийство и расстрел за госизмену

Арестанский снимок Ветрова после задержания за убийство. Фото: wikipedia.org

Когда произошел: в 1983 году

Откуда выслали: из стран Запада

Сколько выслали: 150 человек

23 февраля 1985 года в СССР за госизмену и шпионаж был расстрелян 52-летний подполковник КГБ Владимир Ветров. Он был двойным агентом: помимо советской разведки, работал на французов, которые дали ему прозвище Farewell (Прощание). Ветров специализировался на научно-технической разведке. На Западе работал под "прикрытием" инженера советского торгового представительства.

В начале 1980-х он передал французской спецслужбе почти 4 тыс. секретных документов, включая список из 250 советских агентов, размещенных под видом дипломатов по всему миру и занимавшихся сбором научно-технической информации. Среди данных, переданных двойным агентом, были и сверхсекретные, касающиеся советской программы по похищению западных технологий.

Материалы, переданные Ветровым, привели к высылке почти 150 советских агентов из нескольких западных стран. Из одной Франции было выслано 47 советских дипломатов – резидентов КГБ и ГРУ.

За несколько лет до расстрела Ветров получил 15 лет тюрьмы по еще одному уголовному делу. В 1982 году трибунал Московского военного округа признал его виновным в умышленном убийстве и приговорил к 15 годам колонии строгого режима с лишением воинского звания и наград. По данным следствия, Ветров в ходе бытовой ссоры нанес несколько ножевых ударов своей любовнице и коллеге по Первому главному управлению КГБ. Женщине удалось выбраться из авто, в котором она ехала с любовником, и позвать на помощь. Случайный прохожий попытался ей помочь, но получил смертельные ножевые ранения от Ветрова.

Скандал №6. Сокрушительный удар по советской агентурной сети в Великобритании

Когда произошел: в 1971 году

Откуда выслали: из Великобритании

Сколько выслали: 105 дипломатов

Одна из самых крупных высылок советских дипломатов эпохи холодной войны произошла в 1971 году, когда из Великобритании выдворили 105 дипломатических сотрудников советского посольства. Этому предшествовал скандал с задержанием за пьяное вождение сотрудника торговой миссии СССР в Лондоне Олега Лялина.

Лялин попал на первые полосы британских газет после того, как в пьяном виде кричал английскому полицейскому: "Ты не имеешь права со мной так разговаривать! Ты не имеешь права меня трогать! Я офицер КГБ!"

Едва ли не единственный снимок Лялина, доступный в открытых источниках. Скриншот: currenttime.tv

Лялин действительно оказался советским шпионом, капитаном КГБ. Он сдал британской стороне имена почти всех советских агентов в Англии, работавших "под крышей" посольства и торгового представительства. Среди засвеченных советских агентов значились сотрудники посольства США в Лондоне, нефтяной компании Shell, международных организаций и торговых представительств. Кроме того, он сдал агентов разведки КГБ, работавших на территории США, Канады и Колумбии.

Высылка 105 сотрудников стала сокрушительным ударом по советской агентурной сети в Британии. После этого случая СССР так и не удалось ни восстановить свою шпионскую сеть в Англии, ни призвать Лялина к ответу (он исчез перед заседанием суда, где представители советского посольства планировали внести за него залог).

Единственное, что в 1971-м в ответ на высылку своих людей удалось сделать официальной Москве, – выслать из Советского Союза 18 британских дипломатических работников.

Бывший начальник советской контрразведки, экс-генерал-майор КГБ (лишен звания в 2002-м) Олег Калугин в своих мемуарах писал, что тогдашний председатель Комитета госбезопасноти Юрий Андропов лично отдавал приказ о ликвидации Лялина. Но советской спецслужбе так и не удалось найти "предателя": Лялину изменили внешность и выдали новые документы. Намного позже выяснилось, что он долгие годы жил на севере Англии и скончался в 1995 году в возрасте 57 лет после тяжелой болезни.

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