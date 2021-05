архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

дата публикации 03.05.21 19:24 скаут: Игорь Львович Подборка сообщений русскоязычных СМИ о Китае ЭКДайджест. Китай за неделю: начало майских, цыплята из сваренных яиц и закон против обжорства Опубликовано 2021/05/02 Фото: Associated Press Китай начал отдыхать в честь Дня труда: в этом году путешествовать будут так же много, как в доэпидемическом 2019-м. Врачи обдумывают, как привить всех желающих (а их много), и разрешают пациентам ставить прививки разных производителей. Китай принял закон о борьбе с расточительством еды. «Оскар» за лучшую режиссуру впервые выиграла женщина азиатского происхождения, но в Китае запретили афишировать это событие. Общественность смеется над псевдонаучной статьей о цыплятах, которые вылупились из сваренных яиц. Главные новости Китая за неделю в ЭКДайджесте. Более 80% китайцев пожелали сделать прививку от Covid-19. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного газетой Southern Weekly из города Гуанчжоу и одним из крупнейших порталов по медицинской тематике в Китае DYX. Опрос был приурочен к отмечаемому 25 апреля «Дню прививок в Китае». Всего в исследовании приняли участие 12,6 тыс. жителей страны, в том числе 622 врача. 81% респондентов заявили, что хотели бы поставить прививку от Covid-19. Также китайцы хотят привиться против гепатита B, вируса папилломы человека и гриппа. 85% опрошенных уверены, что вакцина защитит их от заболевания. В одном из прошлогодних исследований такой позиции придерживались менее 47% респондентов. Напомним, Китай намерен вакцинировать к июню 40% населения — 560 млн человек. К 21 апреля в стране ввели уже 200 млн доз препаратов против Covid-19. Китай готов обсудить с Россией взаимное признание сертификатов вакцинации, сообщили в посольстве КНР в РФ. На данный момент в Китае не одобрены российские вакцины, однако Пекин предложил принять единый механизм «кодов здоровья». Предполагается, что в таких электронных сертификатах будут содержаться сведения о прививках или перенесенном коронавирусе. Совет Федерации поддержал инициативу. Подобная система должна облегчить обмен данными и перемещение граждан между Китаем и Россией. Точные сроки запуска механизма и возобновления туристического потока не называются. Фото: Lintao Zhang/Getty Images В Китае допустили двухфазную вакцинацию препаратами от разных производителей. Об этом заявил Ван Бинь, представитель Государственной комиссии по здравоохранению. По его словам, из-за недостатка вакцин в некоторых регионах пациенты могут получить вторую дозу препарата от другого производителя. Тем не менее, вакцина должна быть разработана по той же технологии. Не исключено, что таким образом эффективность вакцинации повысится. Однако за неимением надежных данных эксперты призывают дождаться второй дозы от производителя первой, даже если интервал между прививками будет увеличен. По данным на 28 апреля, в Китае использовали 250 млн доз вакцины против Covid-19. Сейчас в стране применяют 4 вакцины: инактивированные препараты от компаний Sinopharm и Sinovac Biotech, вакцина на основе рекомбинантного аденовирусного вектора от CanSinoBIO и рекомбинантная субъединичная вакцина от Anhui Zhifei Longcom Biologic Pharmacy. Таким образом, «смешивать» можно только препараты от Sinopharm и Sinovac Biotech. Маленькая «золотая» майская неделя В Китае в 2021 году на День труда отдыхают 5 дней подряд с 1 по 5 мая, но при этом рабочими днями объявлены воскресенье 25 апреля и суббота 8 мая. По оценкам Министерства транспорта, китайцы совершат 265 млн поездок по стране, что сопоставимо с доэпидемическими показателями 2019 года. Россия будет отдыхать 10 дней с 1 по 10 мая: власти решили не переносить рабочие дни и сохранить зарплату за четыре дополнительных дня выходных. Официально это мотивировали борьбой с распространением Covid-19. На щедрую директиву российских властей обратили внимание китайские СМИ и соцсети. Соответствующий хештег на Weibo к вечеру 26 апреля просмотрели более полумиллиарда раз. Сами китайцы жалуются, что им не нравятся переносы рабочих дней. В Китае приняли закон о борьбе с расточительством еды За принятие документа проголосовали 29 апреля члены Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. Закон запрещает блогерам снимать и распространять видео с чрезмерным поеданием пищи. Штраф за подобную деятельность может доходить до 100 тыс. юаней ($15,4 тыс.). Законодатели также разрешили ресторанам взимать дополнительные сборы с посетителей, оставивших слишком много блюд недоеденными. Штрафовать на сумму до 10 тыс. юаней ($1,54 тыс.) будут компании по доставке еды, побуждающие потребителей делать чрезмерно большие заказы. Кроме того, штраф до 50 тыс. юаней ($7,7 тыс.) ожидает компании из сферы общепита, которые выбрасывают много еды. Китайское правительство начало привлекать внимание к проблеме расточительства в еде в 2020 году. Тогда власти запустили общенациональную кампанию «Чистая тарелка». Во многих ресторанах официанты стали предупреждать гостей, если те заказывают слишком много. Правительство в свою очередь отказалось от чрезмерно пышных банкетов. Сотрудники JD.com получили зарплату в цифровых юанях Пилотный проект запустили в пяти городах, где есть офисы компании, включая Шанхай, Шэньчжэнь (провинция Гуандун) и Сиань (провинция Шэньси). Участвующие сотрудники должны загрузить мобильное приложение, которое служит кошельком для цифровых юаней. Зарплату можно перевести на свой банковский счет, потратить в приложении JD.com или других торговых точках, где принимают цифровую валюту. Представители компании не уточнили, была это разовая выплата или сотрудники начнут получать цифровые юани на постоянной основе. Фото: Sixth Tone, People Visual Китаянка Хлоя Чжао получила «Оскар» за лучший фильм и лучшую режиссуру Призы Американской киноакадемии Чжао Тин (赵婷 Zhào Tíng) вручили за фильм «Земля кочевников». Чжао стала первой азиаткой, получившей премию за лучшую режиссуру, и второй женщиной-лауреатом «Оскара» в этой категории после Кэтрин Бигелоу в 2010 году. В фильме Хлои Чжао рассказывается история жизни современных «кочевников». Главная героиня в исполнении Фрэнсис Макдорманд потеряла работу и начала путешествовать по стране в доме на колесах. Макдорманд выиграла в номинации «Лучшая актриса». Короткометражный документальный фильм о протестах в Гонконге «Не разделяться» производства Норвегии и США не победил в своей номинации. Китайским СМИ об «Оскарах» Хлои Чжао писать запретили. Также удаляются комментарии о ее победе в соцсетях. Отдел пропаганды Компартии принял данные меры из-за высказываний режиссера в адрес Китая. В 2013 году в одном из интервью она назвала родину «местом повсеместной лжи, откуда, по ощущениям, невозможно выбраться». Чжао Тин (赵婷 Zhào Tíng) уехала из страны в 14 лет, чтобы поступить в школу-интернат в Лондоне, а после изучала кинопроизводство в Нью-Йоркском университете. Китай начал антимонопольное расследование крупнейшего сервиса доставки еды Meituan Об этом сообщили в Государственном управлении КНР по регулированию рынка. Регулятор проверит, заставлял ли гигант сферы доставки еды Meituan владельцев кафе пользоваться их услугами на безальтернативной основе. По данным на второй квартал 2020 года, Meituan занимал 68,2% рынка доставки еды. В Meituan заявили о помощи властям с расследованием и заверили, что продолжат работу в нормальном режиме. Новое антимонопольное расследование стало продолжением политики Китая по обузданию влияния растущих технологических фирм. Ранее за нарушение антимонопольного законодательства на рекордные $2,75 млрд оштрафовали лидера китайской электронной коммерции Alibaba. Еще одного китайского гиганта, интернет-компанию Tencent, оштрафуют на $1,5 млрд за плохую отчетность и монопольное поведение. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимные источники. Государственное управление по регулированию рынка КНР может оштрафовать Tencent минимум на 10 млрд юаней ($1,5 млрд) за ненадлежащую отчетность об инвестировании и сделках по слиянию и поглощению. Также регулятор обратил внимание на антиконкурентную практику в некоторых подразделениях холдинга, в частности, в музыкальных стриминговых сервисах. Tencent Music принадлежат приложения QQ Music и Kugou. Ранее в апреле за монопольное поведение также оштрафовали гиганта электронной коммерции компанию Alibaba на $3 млрд. В Южной Корее остановили создание китайско-корейского квартала На это повлияли растущие антикитайские настроения граждан. Более 650 тыс. корейцев подписали онлайн-петицию против строительства Чайна-тауна, который должен был разместиться в провинции Канвондо. Стоимость проекта оценивалась в $1 млрд. Протесты граждан вызваны фейковыми новостями, что деньги налогоплательщиков будут использованы для строительства поселения для китайских иммигрантов. Несмотря на огромные убытки, реализацию проекта свернули, хотя власти Южной Кореи неоднократно разъясняли, что квартал задуман как культурный корейско-китайский объект. В Венгрии откроют филиал Фуданьского университета Соглашение о сотрудничестве между правительством Венгрии и руководством Фуданьского университета из Шанхая было подписано 27 апреля. Кампус университета разместится в столице страны Будапеште, в нем будут обучаться до 6 тыс. студентов. Правительство Венгрии предоставит филиалу землю под строительство, здания кампуса и другую инфраструктуру через попечительский фонд. Венгерская сторона надеется, что новый университет привлечет в страну крупный китайский бизнес и побудит их разместить здесь свои исследовательские центры. Фуданьский университет. Фото: Go Abroad China Венгрия была выбрана местом для открытия филиала одного из ведущих китайских университетов не случайно. Страна участвует в инициативе «Один пояс, один путь», в рамках которой Китай строит железную дорогу между Будапештом и столицей Сербии Белградом. Фуданьский университет стал первым из лидирующих вузов Китая, который открыл филиал за рубежом. Пионером в этой сфере стал Сямэньский университет, который создал кампус в малазийском штате Селангор в 2016 году. Китайский производитель презервативов подал в суд на фирму Durex из-за нарушения патентных прав В иске компания Daxiang (大象) заявила, что Durex украла дизайн упаковки презервативов, который был запатентован в 2014 году. Внешне он напоминает небольшой контейнер для масла, который можно открывать одной рукой. Подобный дизайн также без труда позволяет определить лицевую и заднюю сторону упаковки. Представители Daxiang сообщили, что в ноябре 2020 года Durex выпустила похожий по форме и виду продукт, что является плагиатом их концепции. Адвокаты Durex заявили, что такой дизайн упаковки не уникален и используется многими фирмами. При этом ранее Daxiang не подавал исков за нарушение авторских прав. Упаковка презервативов Daxiang (слева) и Durex (справа). Фото: GT, Weibo Директор китайской школы написала научные статьи о превращении вареных яиц в сырые Го Хуапин — директор подготовительной школы Чуньлинь в Чжэнчжоу (провинция Хэнань). В июне прошлого года она опубликовала в цзилиньском журнале Xiezhen Dili (写真地理) псевдонаучную статью. Как утверждали авторы исследования, их «особенные» учащиеся превратили 40 сваренных вкрутую куриных яиц в сырые. Чтобы обратить процесс варки, 10 учащихся использовали «распространCNN: великодержавная гонка между США и Китаем в самом разгаре — и Пекин уверен в победе — ИноТВение силы мысли и энергии». Эксперимент прошел в августе, на два месяца позже публикации статьи — несоответствие дат в материале не объясняется. В марте 2021 года в журнале появилась еще одна статья, в которой говорилось, что из одного яйца вылупился цыпленок. Интернет-пользователи высмеяли псевдонаучные статьи. Китайский чиновник за день заработал $7 на доставке еды Ван Линь, заместитель начальника бюро по трудовым ресурсам в Пекине, день работал курьером по доставке еды Meituan. За 12 часов он доставил 5 заказов и заработал 46 юаней ($7). Ван рассчитывал получить за смену вдвое больше, но после окончания рабочего дня в 9 вечера признался, что это слишком тяжелый труд. У чиновника-курьера были жесткие дедлайны по доставкам. Один заказ он должен был привезти за 14 минут, хотя по навигатору на дорогу требовалось 24 минуты. Другой заказ Ван привез с такой большой задержкой, что получил только 6,6 юаней: система оштрафовала его на 60%. Интернет-пользователи спрашивают, кто удерживает штрафы, если клиенты не получают компенсацию за опоздание курьера. Многие также требуют, чтобы курьерам предъявляли минимальные профессиональные требования, но не устанавливали слишком жесткие сроки доставки. Число недели: 16 Столько лет назад по документам умерла китаянка Ван из провинции Сычуань. На самом деле ее прописку хукоу аннулировали по ошибке, когда она переезжала в другую провинцию с первым мужем. Пока она не решила выйти замуж второй раз, она не знала, что в государственной системе числится как умершая. Теперь она не может оформить второй брак и вынуждена ходить со справкой.

CNN: великодержавная гонка между США и Китаем в самом разгаре — и Пекин уверен в победе 2 мая 2021 CNN Оригинал Материал представлен в пересказе ИноТВ Джо Байден уверен в том, что будущее мира будет не за автократами вроде Китая, а за Америкой, однако Вашингтон и Пекин во многом поменялись ролями, и теперь лидерство США оспаривает Поднебесная, пишет CNN. С учётом того, что Китай вышел из пандемии с куда меньшими потерями, чем многие другие страны, Си Цзиньпин считает, что Восток находится на подъёме, в то время как Запад клонится к закату. Reuters Когда в своём обращении к конгрессу президент США Джо Байден призвал американцев «одержать победу в XXI веке», он также обрисовал картину, в которой США будут соперничать с Китаем, и несколько раз упомянул лидера этой страны Си Цзиньпина, пишет CNN. «Он жаждет, чтобы Китай стал самой значительной и влиятельной страной в мире, — заявил Байден, имея ввиду китайского лидера. — Он и другие автократы считают, что в XXI веке демократия не может конкурировать с автократиями». «Будущее не за автократами, — пообещал он несколько позднее. — Будущее за Америкой». Однако подобный боевитый настрой Байдена едва ли встревожил Пекин, — или, по крайней мере тот не подал виду. В частности, комментируя речь Байдена, официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь отметил, что США просто чувствуют себя неуверенно и завидуют успехам Пекина. «В то время как Китай занимается улучшением жизни народа, кое-кто в США имеет обыкновение делать выпады в адрес Китая каждый раз, когда они что-то говорят, — заявил он. — Это обуславливается мышлением времён холодной войны, мировоззрением, пропитанным антагонизмом, и идеологической предвзятостью, что является признаком отсутствия уверенности в своих силах». Заявление Байдена и реакция Пекина на него говорят о том, что США и Китай в какой-то мере поменялись ролями: до сих пор США были законодателем моральных, экономических и политических ориентиров для других стран. Однако по мере того, как Китай начинает вести себя всё более уверенно на мировой арене, Вашингтон начинает сравнивать себя с Пекином во многих отношениях, будь то прогресс в области передовых технологий или степень геополитического влияния. В последние годы Коммунистическая партия Китая всё больше укрепляется во мнении, что звезда Пекина только начала своё восхождение, и рано или поздно эта страна превзойдёт своих западных конкурентов. Подобная точка зрения стала особенно популярна во время президентства Трампа. Несмотря на его жёсткий курс по отношению к Китаю, многие китайские националисты уверены, что, ударив по глобальному лидерству США и посеяв раздор внутри страны, экс-президент дал Пекину возможность самоутвердиться на мировой арене. В частности, в июне 2018 года, когда Вашингтон и Пекин оказались в состоянии торговой войны, Си Цзиньпин заявил, что Китай вступил в «лучшее время для развития с нового времени», в то время как сам мир столкнулся с «невиданными за последние сто лет изменениями». «В то время как Восток находится на подъёме, Запад клонится к закату», — отметил по этому поводу китайский лидер. Официально Пекин придерживается позиции, согласно которой Китай сосредоточен лишь на собственном развитии и не заинтересован в продвижении своей политической модели развития. Однако для партийных элит международное признание Китая всегда играло важную роль. Более того, для многих людей итоги пандемии коронавируса в очередной раз подтвердили рост влияния Пекина. Тот факт, что Китай сумел быстро купировать вспышку этого вируса даже несмотря на ошибочные шаги на ранней стадии пандемии, преподносится как наглядное доказательство превосходства авторитарной политической системы этой страны, выглядящей предпочтительней по сравнению с западными демократиями, которые оказались совсем не на высоте. Кроме того, в то время как крупнейшие экономики мира страдали от рецессии, Китай вернулся к активному экономическому росту. В своём обращении к высокопоставленным китайским чиновникам в январе Си Цзиньпин заявил, что все преимущества теперь на стороне Китая. «Время и текущая конъюнктура на нашей стороне, — сообщил он. — Именно отсюда проистекает наше спокойствие, решимость и уверенность». Как Китай вставал с колен Автор: Виталий Олехнович Капитализм с лицом социализма. Это про современный Китай, страну, которая сумела под вывеской «социализма с китайской спецификой» построить мощную экономику, высокотехнологичное цифровое общество. Весь мир залипает в TikTok и затаривается у Джека Ма. Китай генерирует сотни долларовых миллионеров в год, а этикетка Made in China давно отмылась от потребительских предрассудков о низкокачественном товаре. В небольшом цикле материалов мы расскажем, как из лагуны контрафакта Китай превратился в экономику, которую стремятся скопировать многие. Как произошло становление китайского технологического общества. Как страна закрывалась от западного интернета и взращивала собственных технологических гигантов. Как сперва Китай копировал всех, а теперь все копируют Китай. Этот выпуск задаст базу для будущих рассказов. Даст понимание того, как Китай сдвинулся с мертвой точки радикального социализма, взял на вооружение мощь капитализма и благодаря политике открытости и прямым иностранным инвестициям превратился в ведущую технологическую экономику мира. Грустное наследие К периоду реформ в конце 1970-х годов Китай подошел в сложном состоянии. За время правления Мао Цзэдуна, китайского аналога Иосифа Сталина, ожидаемая продолжительность жизни китайцев выросла с 35 до 68 лет, а популяция — с 600 млн до 1 млрд человек. При этом такого же роста пахотных земель, а соответственно, и количества пищи на один рот не наблюдалось. Случались засухи, наводнения, мор. «Большой скачок», который, по задумке Мао Цзэдуна, должен был укрепить промышленность, стал одной из самых крупных трагедий XX века, катастрофой в области сельского хозяйства, приведшей к смерти от голода десятки миллионов китайцев. Этому способствовали принудительная коллективизация, эксперименты с плотностью посевов, насильственный перевод миллионов крестьян на строящиеся фабрики и заводы, а также массовое истребление воробьев. Этих птиц считали главными вредителями на полях, но, когда популяцию воробьев значительно проредили, число настоящих вредителей — насекомых — катастрофически выросло. И они нанесли куда больший ущерб посевам. К этому добавились два засушливых года. Урожайность стремительно падала, люди голодали и умирали прямо у ворот колхозных зернохранилищ. За этим последовали времена «культурной революции», смуты, политического хаоса и беспощадной борьбы с внутренней буржуазией вплоть до смерти великого китайского кормчего Мао. Открытые глаза После его кончины в Китае сформировалось новое правительство. Оно ставит новые амбициозные задачи и привлекает займы у западных стран, чтобы закупиться передовыми технологиями и оборудованием. До этого власти Китая относились негативно к займам у капиталистов. В свое время брали кредит у СССР и лишь однажды закупались оборудованием в Японии. В 1978 году делегации чиновников и директоров госзаводов совершают поездки в более 50 стран: от Сингапура и Японии до Швейцарии и США. В оплоте капитализма делегация 40 дней изучает ведение сельского хозяйства и новые технологии в этой сфере. Фото: National Archives and Records Administration В то же время сам Китай принимает 30 делегаций из разных стран. В Поднебесную с лекциями для чиновников приезжают видный американский экономист Милтон Фридман, эксперты из Восточной и Западной Европы. Новое правительство было в шоке, когда осознало, какой стремительный экономический рост испытывают их азиатские соседи, да и весь мир в целом. Внешняя самоизоляция как простых людей, так и правительственной верхушки была обусловлена идеологией. Капитализм — враг и угроза номер один в мире, никаких дел с капиталистами вести нельзя, прыгаем в будущее лишь за счет собственных сил. Будущий отец китайской экономической реформы Дэн Сяопин побывал в Японии и США, где был поражен передовыми технологиями и управленческими методиками. Во время поездки в Сингапур Дэн расспрашивал архитектора местного экономического чуда Ли Куан Ю о прямых иностранных инвестициях, а также признавал ошибки коммунистического правительства Китая. Там он делает важный вывод: прямые инвестиции из-за рубежа открывают дорогу к знаниям в области технологий и управления, которые так нужны китайской экономике. Публичное унижение классовых врагов во время «культурной революции» И пускай эти поездки явно показали провал предыдущей экономической политики, но вера в социализм у компартии не таяла. Просто порешали, что в строительстве социализма были допущены ошибки: превосходство социалистической системы полностью не реализовано, из-за чего китайские крестьяне и рабочие живут хуже японцев. Реформы В декабре 1978 года на пленуме ЦК компартии объявляют программу «Четырех модернизаций»: промышленности, «оборонки», сельского хозяйства, науки и технологий. Если Мао считал, что рабочих и крестьян достаточно мотивировать революционным энтузиазмом, то новые власти опирались на материальную заинтересованность. Если Мао централизовал всю власть у верхушки, то новое правительство решило делегировать полномочия вниз по вертикали — не только местным органам власти, но и самим предприятиям и их директорам. Со временем им разрешат самим определять, как и сколько платить работникам, нанимать ли подрядчиков, сколько продукции выпускать. Радикальная идеология отошла на второй план, во главу стала экономика и социалистическая модернизация. В социализм продолжали верить, но двигателем его должны были стать инновации капитализма. Начались реформы на госпредприятиях, им разрешили оставлять себе часть прибыли и наращивать производство сверх государственного плана. За три года реформе подверглись более 6000 предприятий. Снизу вверх шли реформы в сельском хозяйстве. Эта отрасль была в серьезном упадке, все силы были брошены на промышленность, а потому расхлебывать плоды коллективизации приходилось на местах и мелким чиновникам. В одной бедной деревне местные партийщики решили поставить эксперимент и выделить клочок земли под частное фермерство. Частники смогли собрать урожай в три раза больше, чем у колхозников. Эксперимент расширяли, но держали в секрете от высшего руководства, так как частное фермерство и подряд с крестьянскими дворами все еще были под запретом. Со временем ограничения начали снимать: сначала для отсталых бедных регионов, но в конце концов — для всей страны. Лишь спустя четыре года после первых экспериментов по деколлективизации народного хозяйства. Фермеры получили возможность заниматься на своей земле (не в личной собственности, а в аренде) теми культурами, на которые есть спрос на рынке, а также самостоятельно выбирать рабочий график. Благодаря построенной в период правления Мао и его «Большого скачка» инфраструктуре (ирригация, электрификация, дороги) удалось добиться беспрецедентного сельскохозяйственного бума продуктивности в первые годы реформ. ИП Тогда же в начале 80-х эвфемизмом частного предпринимательства в городах стали индивидуальные хозяйства. Горожанам разрешили работать на себя, нанимать до семи человек. Стали появляться торговцы и ремесленники, парикмахеры и лапшичники, частные рестораны. Хотя все они и работали в условиях гнета и под угрозой попасть под статью о каком-нибудь экономическом преступлении. Китай остается крайне неоднородным в развитии и доходах по сей день. Фото: Steve Waters / Lonely Planet Показателен пример одного из первых китайских миллионеров Нянь Гуанцзю. При Мао он дважды сидел в тюрьме за торговлю. Во времена реформ стал продавать жареные семечки. Семечки были отличные, дешевые, клиентов Нянь не обвешивал. За это его прозвали дурачком. Но очереди к лотку только росли. В реформенное время бизнес Няня разросся до фабрики и сотни человек. Наем рабочих в таком количестве считался эксплуатацией чужого труда. Фабрика под вывеской «Семечки дурака» подвергалась проверкам, но за Няня вступился сам Дэн Сяопин. Трижды вместо того, чтобы осудить китайского миллионера, он просто давал ему работать дальше — невероятное везение с учетом того, что на частных предпринимателей по всему Китаю не стеснялись заводить уголовные дела тысячами. Можно было бы обвинить кое-кого в корысти, но историки сходятся во мнении, что политической элитой Китая в первую очередь двигало желание сделать страну богатой и могущественной. Особые экономические зоны Наиболее мощным и показательным оказался эксперимент с особыми экономическими зонами. Из поездки в Гонконг китайцы вынесли идею создания зон с особыми условиями ведения хозяйства. Первая появилась в маленьком и бедном рыбацком городке Шэньчжэнь на юго-востоке провинции Гуандун. Этот город граничил с Гонконгом и должен был стать китайским ответом цветущему Гонконгу, который тогда еще находился под властью британской короны. Особая экономическая зона Шэньчжэнь представляла собой лабораторию, где социализм экспериментировал с капиталистическими принципами в экономике. Административные, жилые, торговые районы, научно-исследовательские институты, экспортно-ориентированные компании. Всего таких зон было четыре в прибрежном Китае, это были окна на Запад, пускай они и находились на берегу Южно-Китайского моря. Шэньчжэнь, который до реформы насчитывал от силы 30 000 человек, сегодня разросся до 13-миллионного населения. Правительство Китая, понимая успешность такой модели, открывает особые экономические зоны еще в 14 прибрежных городах, а затем начинает распространять опыт все глубже в сердце страны. Политика открытости Во многом это заслуга политики открытости, которую в 80-х активно проводит китайское правительство. Визиты на высшем уровне в США и прием американского президента Рейгана в Пекине ведут к нормализации отношений. Это помимо многочисленных делегаций статусом поменьше, которые курсируют туда-обратно по всему миру. У китайских студентов появляется возможность учиться в американских вузах. И даже дети политической элиты отправляются на учебу в США. Китайские товары получают доступ на американский рынок, а внутренний китайский рынок становится привлекательным для западного капитала. Первый завод в Китае открывает гонконгский бизнесмен — в той самой провинции Гуандун, где вскоре появятся особые экономические зоны. Дэн Сяопин инспектирует Шэньчжэнь и называет стремительно развивающийся город образцом политики открытых дверей. Западный бизнес получает сигнал о том, что сворачивать программу китайцы не намерены, и устремляется в особые экономические зоны. Низкие затраты на производство приводят к созданию фирм по выпуску одежды, обуви, игрушек. Иностранные компании были вынуждены открывать магазины прямо в гостиницах, так как офисных зданий попросту не существовало. Кроме того, единственной доступной опцией было создание совместного предприятия с китайским партнером. Идея заключалась в том, что иностранцы привносят какое-то технологическое ноу-хау и получают доступ к рынку, а китайцы работают со всей бюрократией. В этот период 80-х зарождается много китайских компаний, которые в конце концов эволюционируют в глобальные бизнесы: Lenovo, TCL, Haier. Последняя, например, обосновалась на рынке благодаря немецкому производителю холодильников Liebherr. В 1984 году немцы заключили с китайцами договор о создании совместного предприятия, предложив технологии и оборудование китайскому партнеру. Похожая история с заходом на рынок и у немецкой «Фольксваген». Она смогла открыть свой завод в Шанхае, только вступив в совместное предприятие, где получила менее 50% доли, но смогла экономить на издержках по производству. В те же годы первый иностранец становится руководителем китайского госпредприятия. Речь про Вернера Гериха и Уханьский дизельный завод. Педантичный немец особое внимание уделял контролю качества, а завод на какое-то время стал главным брендом Китая. Правда, после отъезда немца его реформы открутили назад. Чиновники не были готовы к столь радикальным переменам в стимулировании труда рабочих. Но Гериха запомнили, и уже в нулевых поставили ему бронзовый памятник в центре города. Это третий немец, помимо Карла Маркса и Фридриха Энгельса, который удостоился такой чести в Китае. Эксклюзивность политики Видение коммунистической партии относительно того, чем должен стать Китай, постоянно трансформируется. Вначале речь шла о могущественной современной социалистической державе, затем взгляды скорректировали и объявили о строительстве социализма с китайской спецификой. Вкрапления капитализма звучат в призыве строить «плановую торговую экономику» и т. д. Рассказ у нас не про политику, но ее стороной не обойти. Реформы в экономике и раскрепощение приводили к тому, что студенты в середине 80-х периодически устраивали протестные акции. Требовали реформ не только в экономике, но и в политике, расширения и соблюдения прав человека. В те годы генсеком компартии Китая был Ху Яобан, хотя фактическим руководителем страны и был Дэн Сяопин. Ху был прогрессивных политических взглядов, выступал за терпимость к инакомыслию и ослабление диктатуры единственной партии в политической жизни страны. В общем, шел против генеральной линии и не стал жестко пресекать студенческие выступления. За это его раскритиковали другие партийные лидеры, Ху взял самоотвод, а в апреле 1989 года внезапно скончался от сердечного приступа. Спонтанные траурные митинги переросли в массовые протесты на площади Тянаньмэнь, которую, в соответствии с санкцией Дэн Сяопина, войска брали штурмом с огромным числом погибших граждан. Проблемы с общественным недовольством компартия по-другому решать не умела.

Это на некоторое время притормозило экономические реформы. Приток иностранных инвестиций сократился, а некоторые реформы даже открутили назад. Но в долгосрочной перспективе это практически никак не сказалось на развитии страны.

Китай «подловили» на использовании устаревших ранцевых огнемётов И это очень странный выбор для 2021 года 30 апреля В сети появилась информация о том, что китайские военные до сих пор продолжают использоваться достаточно устаревший тип вооружения — ранцевые огнемёты. Для сравнения, ведущие страны мира избавились от них ещё в период Холодной войны. Главными недостатками такого типа оружия считается его небольшая дальность применения, а также опасность. Причём опасность не для потенциального противника, а для оператора и окружающих его бойцов, сообщает Военное Обозрение. В случае с Китаем, ранцевый огнемёт был замечен на свежих учениях. Бойцы КНР использовали модель Type 02C — ею оснащена инженерная рота общевойсковой бригады 74-й армейской группы. Что интересно, в то же самое время в Китае получили широкое распространение реактивные огнемёты PF97. Это лицензионная копия разработанных ещё в СССР «Шмелей». ИНСТРУМЕНТ ВСЕХ КОРОЛЕЙ: КАК КИТАЙСКИЕ ЛЮТНИ УТЕШАЮТ ПРИНЦЕСС И СОЛИРУЮТ В ОПЕРЕ | BIGASIA.RU 02.05.2021 Ксения Барулина Китайские традиционные инструменты. Второй слева - знаменитая лютня-пипа. Фотография предоставлена пресс-службой Китайского культурного центра В одном из видов китайских боевых искусств, в Тайцзицюань, есть такое движение, как «сыграть на лютне». Оно помогает сосредоточить энергию и достигнуть гармонии внутри тела, настроив так называемые «струны»: обе руки и ногу, стоящую на пятке. Предки лютни появились еще четыре тысячелетия назад и из предполагаемой родины - Месопотамии - рассеялись почти по всему миру, придав новое звучание культурам разных стран. Среди них - Китай: в его арсенале национальных музыкальных инструментов есть сразу несколько представителей семейства лютневых. Их древние изображения символизируют мудрость и мир в семье, а сами щипковые струнные не только становятся метафорой для постижения себя в искусстве борьбы, но и вкладываются в руки героев китайской истории и литературы. Однажды ночью китайский поэт Бо Цзюйи времен династии Тан (IX в. н. э.) услышал, как где-то на реке поет и играет женщина - так красиво, словно птица. Женщина оказалась профессиональной певицей, которая на закате жизни оставила столичные выступления, вышла замуж за нелюбимого торговца и теперь, от тоски, одиноко плавала по ночным рекам и озерам, играя на своем музыкальном инструменте. Как впоследствии писал Цзюйи в предисловии к поэме «Пипа син», история о скитаниях женщины, встреченной им как раз во время собственной ссылки, взволновала и вдохновила поэта так же, как и ее игра на пипе - наверное, на самой известной китайской лютне: На наш многократный и долгий зов она наконец явилась. Безмолвна в руках у нее пипа, лицо ее полускрыто. Колки подвернула, рукой до струн дотронулась, дав звучанье. Еще и напева-то, собственно, нет, а чувства уже возникли... (пер. Е. И. Ильина) Пипа - представительница лютен с короткой шеей, но, несмотря на эту особенность, на инструменте за счет продолговатой грушевидной формы умещаются 30 ладов (примерно на десяток больше, чем у классической гитары). Изящная шейка пипы контрастно заканчивается четырьмя массивными колками, на которые натягиваются нейлоновые или металлические (в древности - шелковые) струны. Легенда о происхождении пипы не менее поэтична, чем стихотворения Цзюйи: согласно сказаниям, инструмент создали китайские мастера для утешения принцессы Лю Сицзюнь, которая была отдана в невесты вождю местного варварского племени. И в этой истории есть доля правды: Лю Сицзюнь действительно существовала и действительно вышла замуж за предводителя кочевников-усуни; более того, принцесса из династии Хань вполне могла вспоминать о родине, играя на пипе, ведь именно во время правления Хань инструмент впервые появился в Южном Китае. Исследователи до сих пор не знают точно, как предок лютни оказался там: возможно, пипа или ее прообраз попали в Китай из Месопотамии по Шелковому пути, возможно - из соседних Индии и Гандхары (сегодня -северо-запад Пакистана и северо-восток Афганистана), так как в древней Кушанской империи, охватывавшей эти территории, скульптуры грушевидных лютен встречались уже в I в. н. э. Дополнительную путаницу вносит то, что до появления «современной» пипы такое название носили сразу несколько щипковых струнных. Видимо, так произошло потому, что два иероглифа, составляющие слово «пипа» - движение вниз и движение вверх, - отражали саму технику игры на подобных инструментах. Жуань, старшая сестра всех китайских лютен, за грифом которой более 2000 лет истории, сначала тоже называлась не своим именем, да еще и с приставкой Цинь. По одной из легенд, во время царствования именно этой династии строители Великой Китайской стены смастерили Цинь пипу, чтобы разнообразить редкий досуг музыкой. В III веке звуки этой китайской лютни нашли нового слушателя под скалой Байцзяянь. Там собирались семь мудрецов бамбуковой рощи, чтобы пить вино, говорить о высоком и, конечно, музицировать. Среди них был Жуань Сянь - удалой поэт и виртуозный игрок на Цинь пипе. Музыкальное искусство мудреца (а по некоторым версиям - еще и непосредственное усовершенствование инструмента своими руками) сделало имя Жуаня нарицательным - названием старинной лютни. Жуань заметно отличается от пипы: он длинношеий, с 12 ладами и ровным круглым корпусом. Отличается и звук: хотя голос обоих инструментов насыщен национальным колоритом и полнокровен, «пение» пипы несколько легче, в то время как жуань своей яркой напряженностью иногда напоминает акустическую гитару. Высоким голосом поет юэцинь - лунная лютня. Это измененный жуань, сохранивший круглую форму деки, но утративший видимое звуковое отверстие. Юэцинь - лишь одна из модификаций древнего инструмента (например, есть еще циньцинь - с очень длинным грифом и резонатором, который часто делают из кожи питона), но именно этот «струнный инструмент с луной» - дословный перевод названия - стал звездой пекинской оперы. В особом направлении китайского театра юэцинь играет для танцоров, а также используется в качестве песенного аккомпанемента: под легкие звуки лунной лютни, которые вместе с другими национальными инструментами иногда поддерживает низкий жуань, к зрителям спускается то божество Белой Змеи, то воинственный сирота из рода Чжао. Однако увидеть смутные образы фольклора Поднебесной можно, даже если вы просто закроете глаза и останетесь наедине с медитативным пением китайских лютен - наедине с самим собой. И, наверное, вы согласитесь с голосом Бо Цзюйи, поющим оду лютне уже 12 столетий: Сегодня же ночью нам пела пипа, и говор ее я слушал Так, словно игре бессмертных внимал – мне песни слух прояснили. (пер. Е. И. Ильина) статью прочитали: 29 человек Комментарии