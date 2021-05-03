Русскоязычные СМИ Китая

russian.china.org.cn 28-04-2021

24 апреля на сайте испанской газеты «La Vanguardia» была опубликована статья журналиста Хосепа Корверии под названием: «Россия уходит с Международной космической станции и будет сотрудничать с Китаем в области исследования Луны». В статье говорится о том, что Россия покинет Международную космическую станцию в 2025 году, а недавно еще и подписала Меморандум о взаимопонимании с Китаем, чтобы начать двустороннее сотрудничество по исследованию Луны. Россия намерена построить собственную космическую станцию к 2030 году. Главное содержание статьи приводится ниже.

Россия объявила о планах прекратить более чем 20-летнее сотрудничество с Соединенными Штатами в проекте МКС и начать сотрудничество с Китаем в целях исследования Луны. Решение затронет Европейское космическое агентство (EKA), которое является партнером Международной космической станции, а также Испанию, которая является членом EKA.

Как сообщил 18 апреля общероссийский государственный телеканал «Россия-1», на прошлой неделе вице-премьер России Юрий Борисов заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным: «Мы должны честно сообщить нашим партнерам, что мы уйдем с Международной космической станции в 2025 году». Всего через три дня генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин объявил, что цель России – построить собственную космическую станцию на орбите к 2030 году, сообщает Reuters.

Это решение последовало за прошлогодним отказом России присоединиться к программе высадки на Луну «Артемида» под руководством НАСА. Однако 9 марта, с одобрения правительств двух стран, руководитель Китайского национального космического управления Чжан Кэцзянь и Дмитрий Рогозин подписали Меморандум о взаимопонимании между Правительствами КНР и Правительством РФ о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции в формате видеоконференции.

Меморандум о взаимопонимании был подписан, когда Россия обратилась к укреплению отношений с Китаем после роста напряженности в отношениях с западными странами, такими как США.

Тем не менее, эпоха Международной космической станции подходит к концу. 420-тонный гигант вращался вокруг Земли в пространстве на высоте 410 километров. С момента запуска первого отсека в 1998 году Международная космическая станция в настоящее время выглядит несколько устаревшей. Для различных космических агентств исследование Луны представляет собой рубеж следующей пилотируемой миссии после эры низкоорбитальных космических станций.

Действующее соглашение между партнерами Международной космической станции (США, Россия, Канада, Япония и ЕКА) истекает в 2024 году. Поэтому Россия не планирует выходить из проекта до 2025 года.

Дата выхода России из проекта Международной космической станции пока официально не определена. Если будет так, как сказал Борисов, и страна уйдет в 2025 году, Россия столкнется с многолетним перерывом, прежде чем новая космическая станция будет введена в эксплуатацию.

Рогозин ранее заявлял на странице в Facebook: «Нажатие “кнопки паузы” является фатальным для пилотируемой миссии». Для того чтобы ее собственные астронавты могли продолжить свои миссии, Россию ожидают два варианта: либо продолжить работу в качестве партнера Международной космической станции еще несколько лет, либо присоединиться к китайской пилотируемой космической программе.

Китай не был приглашен Соединенными Штатами для участия в проекте Международной космической станции, поэтому решил построить свою собственную космическую станцию. Ожидается, что в ближайшее время Китай запустит основной модуль космической станции.

Если Россия окончательно покинет Международную космическую станцию в 2025 году, это будет означать конец эры космического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном. Сотрудничество между двумя странами по этому направлению началось с распада Советского Союза в 1991 году. В это же время другие партнеры должны будут рассмотреть вопрос о том, как переориентировать работу Международной космической станции. Цель НАСА – сохранить работу Международной космической станции как минимум до 2028 года, когда будет построена космическая станция США «Портал в глубокий космос»

russian.china.org.cn 30-04-2021

Пекин, 29 апреля /Синьхуа/ -- Беглый коррупционер, подозреваемый в злоупотреблении властью и получении взяток, вернулся в Китай, чтобы сдаться властям и вернуть доходы, полученные незаконным путем.

Сянь Голян, бывший заместитель секретаря районного комитета КПК города Цзянмэнь /провинция Гуандун, Южный Китай/, в апреле 2016 года бежал за границу, как следует из данных Канцелярии по делам международного преследования беглых чиновников и возврата их незаконно нажитого имущества из-за границы при Центральной координационной группе по борьбе с коррупцией.

В июне 2016 года прокуратура начала расследование по его делу, а в мае 2019 года он был включен в "красный циркуляр" Интерпола, указали в ведомстве.

Сдача Сянь Голяна -- это очередной успех в результате упорных усилий Китая по преследованию лиц, подозреваемых в совершении должностных преступлений, отметили в канцелярии, пообещав активизировать международное сотрудничество в этом направлении и продолжать оказывать давление на скрывающихся от правосудия подозреваемых

Международное радио Китая 2021-05-02

24 ноября 2020 года в Пекине состоялось торжественное собрание, посвящённое чествованию и награждению отличников труда и передовых работников. В их числе был курьер по имени Сун Сюевэнь, который работает в логистической компании китайского гиганта электронной коммерции JD.com.

Этот молодой человек приехал родом из города Чифэн (автономный район Внутренняя Монголия). После окончания профессионального училища он сначала был простым рабочим и индивидуальным торговцем, а потом стал сотрудником домоуправления в микрорайоне. В 2011 году, когда в Китае логистический сектор начал демонстрировать стремительные темпы развития, Сун Сюевэнь решил устроиться в логистическое подразделение компании JD.com. Ему это удалось, однако, выяснилось, что это очень и очень нелёгкая работа. Каждый день он выходил из дома ранним утром – в 5 часов, а иногда даже раньше, а возвращался уже поздней ночью – в 11 часов. Постоянно в дороге, в непогоду и под палящим солнцем. Бесконечные посылки, посылки, посылки… Но Сун Сюевэнь не спасовал перед лицом всяческих трудностей, а нашёл свой метод работы и ориентиры. «Нужно заниматься тем, что действительно нравится. И любить свою работу, постоянно учиться и стремиться к большему. Надо оставаться верным первоначальной цели и на своём даже самом простом рабочем месте максимально проявлять свои способности», – сказал Сун Сюевэнь.

«В самом начале мы сортировали посылки по адресам. Это очень медленно, ведь адрес обычно длинный и содержит слишком много иероглифов. Иногда люди писали адреса с ошибками. Постепенно мы попытались выделить ключевые слова и заменить иероглифы на определённые цифры. И предложение оказалось удачным. Когда курьер видит цифры, он сразу может их расшифровать и узнать, в какой район и на какую улицу надо доставить посылку. Это очень эффективный метод».

Работая и размышляя, молодой курьер сформировал собственный способ экспресс-доставки. Он периодически вёл статистику и анализировал покупательские потребности и рабочий график клиентов, определил приоритетность и очерёдность посылок, и, в конце концов, разработал оптимальный способ погрузки и маршрутизации доставки. Сун Сюевэнь сказал, что он в основном работал в технологическом и научном центре Чжунгуаньцунь (в районе Хайдянь, северо-западная часть Пекина). Он хорошо знает сотни работающих там IT-компаний, их адреса и даже имена работников. «Весь этот район у меня в голове. Ведь Чжунгуаньцунь – это также место основания компании JD.com. Удовлетворение требований клиентов – это моя первоочередная рабочая задача. И для этого у меня есть свой собственный алгоритм», – говорит Сун Сюевэнь.

Он всегда терпелив и внимателен. Когда коллега отъезжает с посылками, Сун Сюевэнь обязательно проверяет и напоминает:

«Адреса некоторых клиентов неточны, обязательно проверь. Например, не указан корпус или квартира. Что касается неконкретных адресов, то надо уточнить их предварительно. Опять же напоминаю, нельзя при погрузке складывать большие посылки и пакеты на маленькие, тяжёлые – на лёгкие. Хорошо! Хорошо! Посылки с дорогими вещами всегда надо носить с собой!»

10 лет работы, около 320 тыс. км. езды и ходьбы, более 300 тыс. посылок без ошибок и жалоб… В 2017 году Сун Сюевэнь награждался всекитайской медалью за труд «1 мая», в 2018 году ему присвоили почётное звание «Самый лучший курьер Китая», в 2019 году он был удостоен чести участвовать в массовой демонстрации в честь 70-летия образования КНР на площади Тяньаньмэнь, в 2020 году он был награждён всекитайской медалью «Отличник труда».

Сун Сюевэнь сказал, что по мере распространения «интеллектуальных» устройств и технологий в логистическом секторе, они с коллегами быстро и активно адаптируются к новой ситуации и осваивают новые технологии, чтобы раскрыть свой профессиональный потенциал и предоставлять клиентам максимально высококачественные услуги.

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая с речью на собрании, посвящённом чествованию и награждению отличников труда и передовых работников, призвал рабочий класс и трудовые массы страны стремиться к новым блистательным и историческим достижениям и победам во всестороннем построении модернизированного социалистического государства.

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