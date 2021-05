архив



опубликовано редакцией на Переводике 03.05.21 23:12 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “The Sun”,

"How Vladimir Putin is squaring up to the world with ‘my weapon’s bigger than yours’ boast" Великобритания - 02 мая 2021 г. Как Владимир Путин, бравируя своим «мое оружие мощнее чем ваше», готовится драться со всем миром Nick Parker 2 May 2021, ВЛАДИМИР Путин расширяет масштабы разработки и создания Россией арсенала «неотразимых» сверхбыстрых ракет, подталкивая Великобританию к новой ужасающей гонке ядерных вооружений. Безжалостный диктатор лично руководил разработкой ряда образцов гиперзвукового оружия, которое летает со скоростью в 20 раз превышающей скорость звука. ВЛАДИМИР Путин расширяет масштабы разработки и создания Россией арсенала «неотразимых» сверхбыстрых ракет Credit: EPA Российское видео демонстрирует полет нового устрашающего малозаметного дрона Credit: East2West И рост напряженности, вызванный его бряцанием оружия, запугиванием и психологическим террором на Украине, вынудили Бориса Джонсона отказаться, впервые за более чем 30 лет, от своих давних обязательств в области разоружения. Британский лимит на запасы наших стареющих ядерных ракет Trident должен быть увеличен со 180 до 260. Но эксперты говорят, что перевооружение стоимостью 10 миллиардов фунтов стерлингов, запланированное в то время когда будут сокращены 10 000 британских военнослужащих (до самого низкого за 300 лет уровня численности личного состава) - ровно ничего не даст для сдерживания Путина. А его вооружение, на фоне растущей напряженности и неопределенности перед лицом кризиса Covid и жестоких торговых войн, похоже, на световые годы опережает вооружение его соперников Вот жуткий список последних дополнений к приводящему в трепет российскому арсеналу “Авангард” Ракетный комплекс «Авангард» может поразить любую цель в мире в течение менее чем 30 минут. Ракетный комплекс с гиперзвуковым планирующим блоком, который поражает «как метеорит», считается неперехватываемым. Он движется со скоростью, в 20 раз превышающей скорость звука, и может поразить любую цель в мире за менее чем 30 минут.

“Буревестник” «Буревестник» может доставлять ядерные заряды в любую точку земного шара. ЭТА низколетящая малозаметная крылатая ракета, как утверждается, не может быть перехвачена. Путин говорит, что её «радиус действия неограничен». Её название означает «Несущий шторм» (так в тексте - “Storm-bringer”). Танк-робот Беспилотный танк Уран-9 предназначен для уничтожения вражеской техники и оснащен реактивными огнеметами. Прошел испытания на войне в Сирии. Беспилотный танк Уран-9 управляется дистанционно. Вооружение - 30-мм пушка и комплекс противотанковых управляемых ракет, оснащен реактивными огнеметами. Предназначен для уничтожения вражеской техники, “Циркон”

Ракета Циркон - излюбленное оружие Путина для уничтожения американских городов в ядерной войне. РАКЕТА с максимальной скоростью более 6 100 миль в час - излюбленное оружие Путина для уничтожения американских городов в ядерной войне. Он наблюдал испытательный пуск этой ракеты проведенный специально для него «в качестве подарка на день рождения». “Кинжал” Ракета «Кинжал» летит со скоростью, в десять раз превышающей скорость звука. Ракета летит со скоростью, в десять раз превышающей скорость звука, имеет дальность полета 1250 миль, и Москва может похвастаться, что ей нет равных на Западе. На юге России дежурят десять самолетов с «Кинжалами». “Посейдон” “Посейдон” - подводный дрон с атомным двигателем, представляет собой гигантскую ядерную торпеду Гигантская ядерная торпеда с сверхсекретной двигательной установкой движется под водой со скоростью 125 миль в час и, как говорят, смертоносна против авианосцев. Сатана-2 Сатана 2 - самый большой зверь в ядерном арсенале России. 188-тонная ракета имеет дальность действия 11 000 миль, способна обойти противоракетный щит Соединенных Штатов и уничтожить территорию размером с Англию и Уэльс. Новая управляемая [зенитная] ракета Калашникова Новая управляемая ракета 9М333 (производство концерна Калашников) предназначена для уничтожения низколетящих самолетов, вертолетов и беспилотников. Обнаруживает цели без дополнительного наведения ракеты после пуска или при их нахождении в зоне прямой видимости. Спрут-СДМ1 Уникальный российский «летающий и плавающий танк», в настоящее время проходит испытания Видео показывает, как легкие танки поражают цели с воды, что дает российским войскам ключевое преимущество над их европейскими соперниками из НАТО. Стелс-дрон «Охотник» Малозаметный БПЛА “Охотник” может за один раз совершить полет от Москвы до Лондона и обратно. «Охотник», как говорят, практически не обнаруживается и может за один раз совершить полет от Москвы до Лондона и обратно. Он может выполнять разведывательные полеты или совершать боевые вылеты в паре с истребителем Су-30СМ. “Новичок” Эксперты-химики разрабатывают новую более смертоносную формулу отравляющего вещества «Новичок» Говорят, что Путин был в ярости из-за того, что нервно-паралитическое отравляющее вещество «Новичок» не смогло убить Сергея Скрипаля во время нападения в Солсбери в 2018 году. Истребитель-невидимка пятого поколения Су-57 Новейший российский истребитель-невидимка пятого поколения Су-57 считается одним из самых смертоносных боевых самолетов из когда-либо созданных Новейший российский истребитель-невидимка пятого поколения Су-57 предназначен для установки гиперзвуковой ракеты «Кинжал». Считается одним из самых смертоносных боевых самолетов из когда-либо построенных. К 2028 году, в российские войска должно быть поставлено, в общей сложности, 67 истребителей Су-57

От переводчика: Вообще, когда пишут о каждом образце оружия по-отдельности, то как бы всё нормально, но когда полным списком , да ещё с картинками, - то реально ВНУШАЕТ))). И становится понятно почему у НАТО "дрожат коленки")))