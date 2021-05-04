Российская экосистема пропаганды и дезинформации

Краткий обзор

April 28, 2021 Clint Watts

Президент России Владимир Путин в Сочи 14 мая, 2019 г. (State Department photo by Ron Przysucha)

Наконец-то это случилось. Спустя семь лет после того, как я и мои коллеги столкнулись и начали отслеживать российскую дезинформацию, распространяемую в Интернете и на платформах социальных сетей, правительство США начало предпринимать комплексные усилия по разрушению цифровой пропагандистской машины Путина.

В четверг, 15 апреля 2021 года , Министерство финансов США приняло решение о наложении широкомасштабных санкций на элементы (отдельные персоналии, группы и организации), оперирующие как онлайн так и вне интернет-СМИ, участвовавших и участвующих в усилиях по вмешательству в выборы в США. В решении о наложениях санкций были названы, в частности, четыре дополнительных информационных портала, которые связаны с российскими спецслужбами. Сообщается, что SouthFront и NewsFront получают «задания» и работают с офицерами внутренней российской разведки - ФСБ.

Фонд стратегической культуры, еще одно из указанных изданий, является «зарегистрированным в России онлайн-журналом, который управляется СВР и тесно связан с Министерством иностранных дел России». СВР - это служба внешней разведки России. А стратегическая культура? Что ж, это издание, в котором в мае 2020 года в местной (штат Нью-Йорк ) газете Yonkers Tribune, была размещена статья, высмеивающая бывшего помощника министра обороны Эвелин Фаркас и предполагающая «розыгрыш фальшивки Russiagate» непосредственно перед местным съездом демократов, праймериз, на которых кандидат Фаркас боролась за выдвижение (см. рисунок 4).

InfoRos использовала сеть веб-сайтов, включая номинально независимые, для распространения ложных нарративов о заговорах и дезинформации, пропагандируемых официальными лицами ГРУ

Четыре года назад американцы были удивлены тем, что многие из политических сторонников, с которыми они столкнулись в Твиттере и Фейсбуке, на самом деле были фальшивыми российскими аккаунтами, выдававшими себя за американцев, и действовали с фермы троллей в Санкт-Петербурге. Слушания и расследования показали, что взломы ГРУ были реальными и разрушительными, что кремлевские тролли обманывали нас разговорами и мемами, а в некоторых случаях даже уговаривали американцев посещать политические митинги, созданные ими самими, убеждая одну женщину одеться как Хиллари Клинтон и забраться в клетку перед фабрикой по производству чизкейков во Флориде.

В ходе широкой дискуссии об усилиях по вмешательству в выборы упускается из виду та целевая нагрузка, которую несет кремлевская машина дезинформации - сообщения, которые приспешники Путина стремятся распространить внутри Америки и откуда эти сообщения генерируются. Источники дезинформации не единичны, а многочисленны, и стремятся ниспровергнуть не одну политическую или социальную группу, а все, надеясь деморализовать политиков истеблишмента, подорвать доверие к выборным должностным лицам и демократическим институтам, которые они представляют, и в целом подорвать доверие и уверенность в демократии как системе управления. В одних случаях сообщения отражают друг друга, в других противоречат друг другу, в некоторые дни появляются открыто, а в другие - скрыто в сообщениях в социальных сетях. Но цель всегда одна: изменить американское восприятие России и политику США в отношении России в пользу Путина,

Для увеличения кликните здесь Рисунок 5



Однако есть хорошие новости: в 2020 году США намного лучше чем ранее отразили вмешательство России в выборы. Правительственные учреждения США, компании, работающие в социальных сетях, и основные средства массовой информации - все они улучшили свои работу и защиту. Но по-прежнему трудно понять, как все эти [пропагандистские и дезинформационные] элементы сочетаются друг с другом. Такие агентства по проверке фактов, как EUvsDisinfo, на протяжении многих лет публиковали множество отчетов, в которых отмечались связи Кремля или его предполагаемое спонсорство кампаний по дезинформации и веб-сайтов, которые её распространяют. На прошлой неделе Минфин наконец-то наложил санкции на них. Прошлым летом, Центр глобального взаимодействия (GEC) Госдепартамента, в своем специальном отчете «Российские столпы дезинформации и пропаганды» (на русском), выявил связи России с различными СМИ. В промежутке между этими двумя акциями были сообщения о связях и спонсорстве Кремля в New York Times , Washington Post, Wall Street Journal, CNN, NBC News и Daily Beast . Каждый месяц закрытие Facebook учетных записей в социальных сетях вскрывает разрозненный характер российской инфраструктуры троллинга и поддержки. Изучение только одного источника дезинформации может привести к выводу, что проблема невелика, но если обрисовать всю систему в целом, то обретает форму весь объем кремлевских усилий по дезинформации, направленных на подрыв демократии.

Чтобы понять кремлевскую экосистему пропаганды и дезинформации, мы построили приведенную выше графическую схему (рисунок 5), которая раскрывает диапазон и типы включенных в эту экосистему российских СМИ, обнаруженных в различных источниках, предлагая исследователям единое место для соединения разрозненных исследований и новостных репортажей. Категории, которые мы будем использовать для этой диаграммы и будущих обновлений, будут следующими:

Открытые российские СМИ: СМИ, спонсируемые государством

Связь с российскими разведслужбами: веб-сайты, связанные с российской внешней (СВР), внутренней (ФСБ) или военной (ГРУ) разведкой

Основные элементы российской дезинформации и пропаганды (на русском): средства массовой информации обсуждаются в отчете Госдепартамента за август 2020 года

Усилители: эти веб-сайты, которые постоянно усиливают прокремлевские нарративы и обсуждаются в ряде отчетов информационных агентств и публичных отчетов.

Пригожин и Ко: часть сети, связанной с находящимся под санкциями российским олигархом и владельцем печально известного Агентства интернет-исследований (ИРА) Евгением Пригожиным.

По мере появления дополнительных раскрытий мы продолжим обновлять рисунок 5 и давать источники публикуемой информации.

Я регулярно сталкиваюсь с американцами, которые не верят, что сталкиваются с кремлевской дезинформацией или что, если бы они столкнулись, то не узнали бы об этом. В действительности, это весьма маловероятно. Четыре года назад мы узнали, что многие американцы всех рас, национальностей, экономических слоев, социальных групп и политических партий взаимодействовали с тайными российскими аккаунтами, повторяли ложь Кремля и делились российскими мемами и пропагандой.

Сегодня, большая часть российской дезинформации утопает (или просто повторяет) в американской ошибочной информации и дезинформации. Но во время пандемии COVID-19, а сейчас, в условиях глобального развертывания вакцинации, кремлевская дезинформация и пропаганда из источников, перечисленных на Рисунке 5, неоднократно попадали в мою собственную ленту в социальных сетях. С тех пор, как началась пандемия, мой ближайший сосед, которого я знаю с детства, опубликовал статью Global Research, в которой утверждалось, что COVID-19 является биологическим оружием; школьный одноклассник поделился сюжетом Sputnik News, в котором заявлено, что расследование ФБР российского вмешательства было мистификацией; бывшая женщина-конгрессмен США опубликовала кремлевское сообщение, пропагандирующее теорию заговора относительно безопасности вакцин; и многие в моих лентах в Instagram и Twitter делились контентом протеста Джорджа Флойда от Redfish. Можно задаться вопросом, почему финансируемая Россией медиа-структура, базирующаяся в Берлине, Германия, делает англоязычный контент для американцев, активно распространяет материалы которые демонстрируют протесты, расовое неравенство и политическое насилие в Америке.

Чтобы лучше понять “вкус и запах” этих элементов на Рисунке 5 и некоторые из их популярных бессмыслиц, с которыми можно столкнуться в социальных сетях, мы также создали сопроводительный Рисунок 6, чтобы помочь понять типы читателей, которых они привлекают, и заголовки, которые они создают.

По мере того, как мы узнаем больше, появятся другие обновления ... похоже, что правительство США вернулось.

Спасибо Максу, Рэйчел и Лукасу и всей моей исследовательской группе за их усердную работу, анализ и навыки графического дизайна.

РИСУНОК 6 - ОПИСАНИЕ ЭКОСИСТЕМЫ ДЕЗИНФОРМАЦИИ РОССИИ





статью прочитали: 39 человек