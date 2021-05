архив



опубликовано редакцией на Переводике 04.05.21 20:57 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"St Vincent orders Russian vaccine as nationals shy away from AstraZeneca" Ямайка - 03 мая 2021 г. Островное карибское государство Сент-Винсент и Гренадины заказало вакцину из России, поскольку его граждане отказываются прививаться AstraZeneca Published:Monday | May 3, 2021 Представители здравоохранения обеспокоены тем, что срок годности тысяч доз вакцины AstraZeneca может истечь в конце этого месяца, и премьер-министр д-р Ральф Гонсалвес заявил, что намерен передать их другим странам Карибского бассейна, нуждающимся в вакцине. KINGSTOWN, St Vincent, CMC – Правительство Сент-Винсента и Гренадин заявило, что заказало 50 000 доз российской вакцины Sputnik-V от COVID-19, поскольку граждане страны продолжают отказываться от вакцины Oxford-AstraZeneca Представители здравоохранения обеспокоены тем, что срок годности тысяч доз вакцины AstraZeneca может истечь в конце этого месяца, и премьер-министр д-р Ральф Гонсалвес заявил, что намерен передать их другим странам Карибского бассейна, нуждающимся в вакцине. Он сказал, что главный врач (Chief Medical Officer - CMO) островного государства д-р Симон Кейзер-Бич сообщил ему, что люди спрашивают российскую вакцину, которой были вакцинированы он сам и другие высокопоставленные чиновники государственного аппарата. «Я снова прошу вас, умоляю вас сделать прививку этой вакциной. Это важно для вашего здоровья. У нас вакцинировано только 13 процентов населения», - сказал Гонсалвес радиослушателям. «Я знаю, что у некоторых людей есть вопросы по вакцине AstraZeneca, но все научные отчеты с кристальной ясностью скажут вам, что любой риск, связанный с AstraZeneca, минимален, а польза от любой из этих вакцин огромна», - сказал Гонсалвес. «Они значительно сокращают передачу, они значительно снижают вероятность того, что вы серьезно заболеете, и, конечно же, значительно уменьшают вероятность вашей смерти от COVID, поэтому я настоятельно рекомендую», - сказал он, добавив, что CMO сказал ему, что есть много людей, которые говорят, что возьмут Спутник-V. «Что ж, если это правда, то помните, я написал российским властям относительно Спутника? Мы получили предложение о покупке. Ну, то есть они прислали нам проект контракта на закупку 50 000 доз. То есть оба компонента, первый и второй укол», - сказал премьер. Однако, по словам Гонсалвеса, в контракте есть момент, который директор по маркетингу должен уточнить с российскими властями. «Речь идет не о самой вакцине, а об условиях контракта, и когда она это сделает, палаты парламента будут изучать документ», - сказал Гонсалвес, добавив, что он свяжется с послом России по поводу сделки. «Но мы должны помнить, что у доз AstraZeneca, которые у нас есть, срок их годности истекает ближе к концу мая, между 27 и 30 мая. Поэтому мы приняли решение, что в определенный момент времени мы передадим их другим странам Карибского бассейна, если они захотят. «И, как мне сообщили, как минимум одна страна сообщила, что она может взять часть из них. Но сейчас я просто хотел сказать, что мы, в данный момент, находимся на стадии, на грани получения 50 000 доз первого и второго компонентов "Спутника"», - сказал он. Как сообщила в воскресенье Национальная организация по чрезвычайным ситуациям (NEMO), на Сент-Винсенте, среди эвакуированных в убежищах, было зарегистрировано еще 16 случаев COVID-19. Это произошло после обнаружения пяти случаев в приюте для неотложной помощи в Стаббсе на прошлой неделе. NEMO не сообщила, сколько случаев было обнаружено в приютах, но отметила, что случаи, о которых было объявлено в воскресенье, были получены из 192 образцов, обработанных 30 апреля, что дало положительный результат в 9,4%. Власти заявили, что из 44 образцов, обработанных в субботу, 1 мая, выявлено и зарегистрировано девять новых случаев заболевания COVID-19. За отчетный период было зарегистрировано 12 новых случаев выздоровления, в результате чего число больных составило 140 человек. Одиннадцать человек, заболевших COVID-19, умерли. С марта прошлого года на острове зарегистрировано 1882 случая заболевания COVID-19 и 1731 выздоровление. статью прочитали: 40 человек Комментарии