опубликовано редакцией на Переводике 05.05.21 18:32 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Al Jazeera”,

"In arms race for air superiority, Russia challenges US hegemony" Катар - 03 мая 2021 г. В гонке вооружений за превосходство в воздухе Россия бросает вызов гегемонии США Расширяющиеся продажи вооружения таким клиентам, как Египет, Турция и Алжир, приносят Москве деньги и геополитическое влияние. Истребители Су-35 пилотажной группы "Соколы России" летят строем во время репетиции авиашоу в Красноярске, Россия [File: Ilya Naymushin/Reuters] By John Psaropoulos 3 May 2021 Athens, Greece – Через пять лет после своего возвращения на Ближний Восток (военная база в Сирии), Россия продвигается на рынки оружия, оставленные США, а также увеличивает продажи своим традиционным клиентам. Растущие продажи оружия приносят Москве деньги и геополитическое влияние, именно в тот момент когда она стремится бросить вызов гегемонии США. 25 февраля Россия официально объявила, что Египет получил пять перспективных многоцелевых истребителей Су-35, первую партию из заказанных 24 самолетов. Египет заказал самолеты, несмотря на угрозы санкций США после того, как Вашингтон отказался продать Каиру свой истребитель-бомбардировщик F-35 пятого поколения. Турция, союзник по НАТО, ведет переговоры с Россией о покупке Су-35 и, в конечном итоге, современного боевого самолета пятого поколения Су-57 после того, как она была исключена из программы США F-35. 12 марта Россия объявила, что готова начать официальные переговоры с Анкарой и помочь Турции разработать собственный истребитель пятого поколения TF-X. Алжир, крупнейший заказчик России в странах Ближнего Востока и Северной Африки, в этом году получит 14 модернизированных легких бомбардировщиков Сухой-34, а также, как сообщается, заинтересован в Су-57. Иран, исторический клиент российского оружия со времен шаха, может снова рассматривать российские товары, поскольку в октябре истекло десятилетнее эмбарго ООН на поставки оружия Исламской республике. Эксперты считают, что отчасти Россия продает свое оружие потому, что оно является основным источником иностранной валюты. «Экспорт оружия имеет решающее значение для российской экономики, в отличие от США, которые сами по себе являются настолько огромным рынком, что их не волнует экспорт», - сказал Костас Гривас, профессор систем вооружений в Греческой военной академии. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) , доля России в мировом экспорте оружия в 2015-19 годах составляла 21 процент, что делает ее вторым по величине экспортером в мире после США . Египет чувствует себя на втором месте Кэмп-Дэвидские соглашения 1979 года, по которым Израилю было впервые предоставлено дипломатическое признание со стороны арабской страны, повысили статус Египта до статуса ключевого союзника США. С тех пор США предоставили Египту более 80 миллиардов долларов военной и экономической помощи. Ситуация изменилась в 2011 году, когда тогдашний президент Хосни Мубарак был свергнут народным восстанием, а на выборах 2012 года победу одержал Мохамед Морси. Затем США приостановили поставки систем вооружений, опасаясь угрозы Израилю. Смещение Морси в результате военного переворота после года пребывания у власти мало помогло развеять опасения США по поводу глубинной политической нестабильности, к которым добавились тревоги по поводу подавления президентом Абдель Фаттахом аль-Сиси «Братьев-мусульман», откуда вышел Морси. Ссылаясь на нарушения прав человека, США приостановили на два года военную помощь Египту на сумму около 1,3 миллиарда долларов в год. «США занимают позицию исходя из наличия проблем с правами человека в Египте», - сказал Al Jazeera отставной генерал египетской армии Гамаль Мазлум, добавив: «Они должны отказаться от этого». «С тех пор, как новый президент [Байден] Соединенных Штатов [вступил в должность], он не звонил президенту аль-Фаттаху ас-Сиси. Между ними нет никакой связи… Это нехорошо». Опала Египта сейчас контрастирует с американо-израильскими отношениями. В марте 2011 года, когда по Северной Африке и Сирии прокатились революции, Израиль объявил, что купит 19 F-35. В настоящее время Израиль имеет две боеготовые эскадрильи по 24 самолета в каждой, и в феврале одобрил закупку третьей вместе с воздушными заправщиками для увеличения их дальности. Египет заявляет, что бывший президент США Дональд Трамп пообещал продать Каиру 20 самолетов F-35 во время встречи с Эль-Сиси на Генеральной Ассамблее ООН 24 сентября 2018 года, но впоследствии отказался это делать. «Существует опасность государственного переворота, в результате которого появится лидер, угрожающий Израилю. Вот почему американцы продвигаются медленно», - сказал Ареф Алобейд, профессор геостратегии на Ближнем Востоке в Греческой военной академии. Между тем Вашингтон, похоже, нашел замену Египту в качестве лучшего друга Израиля в арабском мире. Нормализация отношений с Израилем в сентябре прошлого года открывает Объединенным Арабским Эмиратам дипломатические двери в Вашингтоне. В прошлом году администрация Трампа неофициально уведомила Конгресс о своих планах продать ОАЭ 50 истребителей F-35 на сумму до 10,4 млрд долларов, это произошло после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, как сообщается, дал согласие на продажу. В этот период Россия перехватила дипломатическую инициативу и стала новым контрагентом Сиси. «Россия не говорит, что она чего-то ожидает области прав человека и так далее” - сказал бывший генерал Мазлум. В 2014 году, когда военные закупки США были приостановлены, Египет и Россия договорились о сделке на 3,5 миллиарда долларов на поставку Египту 46 ударных вертолетов Ка-52 и 46 истребителей МиГ-29. В 2019 году, после того как Трамп якобы отказался от своего слова в ООН, Египет подписал сделку на 2 миллиарда долларов на покупку истребителей Су-35. Администрация Байдена сейчас заморозила продажу F-35 ОАЭ, что является возможным признаком тревоги в связи с перспективой новой гонки вооружений на Ближнем Востоке, которая открывает возможности для России. Алжир пытается избежать судьбы Ливии В период с 2010 по 2014 год оборонный бюджет Алжира почти удвоился и составил 10 миллиардов долларов. На эту североафриканскую страну, которая также пережила период волнений и беспорядков, приходится половина всех расходов на оборону всего африканского континента. Возможно, это связано с опытом Алжира. В 1991 году правительство Алжира отменило выборы, на которых, вероятно, победил бы Исламский фронт спасения (ИФС), объявило чрезвычайное положение и сформировало военное правительство для борьбы с вооруженным восстанием ИФС и других группировок. Во время визита в Алжир в 2006 году президент России Владимир Путин списал долг страны в размере 4,7 млрд долларов в обмен на контракты на поставку вооружений на сумму 7,5 млрд долларов. Алжир, который тратит 15,5% своего валового внутреннего продукта (ВВП) на оборону, теперь, похоже, имеет собственные геополитические амбиции в Средиземноморье, основанные почти исключительно на российском оружии. Турция ищет новых друзей Турция, как и Россия, превращается в регионального игрока за счет экспорта оружия. Его беспилотники переломили ход ливийской войны и нагорно-карабахского конфликта между Арменией и Азербайджаном в прошлом году. В декабре 2019 года Конгресс США наложил санкции на Турцию за закупку российских ракет С-400 класса "земля-воздух", заявив, что они представляют угрозу для F-35, на производство которых Турция был заключен контракт с Lockheed Martin. Турции не разрешат закупить 100 самолетов, а ее оборонная промышленность потеряет около 10 миллиардов долларов из-за контрактов на производство запчастей. Военные машины и оборудование, части систем ПВО С-400, выгружаются из российского транспортного самолета в военном аэропорту Муртед в Анкаре, Турция [Файл: Министерство обороны Турции через AP, Pool] Тем временем Турция находится в открытом конфликте с Грецией из-за частей Восточного Средиземноморья и Эгейского моря, и в результате чего Афины перевооружаются. В период с июня этого года по июнь 2022 года Греция получит из Франции 18 истребителей Rafale четвертого поколения. Могут последовать еще шесть. Hellenic Aerospace Industry (HAI) также приступила к модернизации 85 греческих истребителей F-16 Block 52 до уровня Block-72 Viper, по сути сделав их самолетами четвертого поколения. И Rafale, и Viper превзойдут по классу действующий авиапарк Турции, состоящий из примерно 236 устаревающих F-16. Истребитель ВМС Франции Rafale на борту модернизированного авианосца «Шарль де Голль» у побережья Тулона, на юге Франции, 14 ноября 2018 г. [Christophe Simon/EPA-EFE] «Когда, через несколько месяцев, Rafale встанут в строй, у Турции возникнет серьезная проблема в балансе сил по отношению к Греции. И если американцы наложат эмбарго на запасные части для своих существующих F-16, то проблема станет чрезвычайно серьезной, по крайней мере, в среднесрочной перспективе», - сказал Гривас. «Если она купит Сухие, это будет гораздо более решительный шаг в сторону от западной архитектуры, чем покупка С-400… Мы находимся в начале холодной войны. Шаг Турции может стать необратимым разрывом с Западом». Но он также считает, что есть возможность для мира. По его словам, в то время как Греция имеет конкурентное преимущество в Эгейском море, две страны еще могут урегулировать свои серьезные морские разногласия. Однако по мере того, как разгорается средиземноморский конфликт, почувствовала ли Россия возможность выманить ключевого союзника по НАТО на свою орбиту? «Россия предлагает совместно с Турцией разрабатывать Су-57, который является самым передовым самолетом России. Русские собираются сделать все возможное, когда дело доходит до военного сотрудничества с Турцией», - сказал Алобейд. SOURCE: AL JAZEERA статью прочитали: 49 человек Комментарии