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опубликовано редакцией на Переводике 05.05.21 20:15
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Почему Россия ополчилась на Европарламент?

Он не определяет  внешнюю политику ЕС и не принимает решения  о санкциях, однако в критике Москвы  евродепутаты часто идут дальше ЕС.

EU Parliament President Sassoli holds a news conference in Brussels

Президенту Европарламента Дэвиду Сассоли запретили въезд в Россию | Yves Herman/Pool/EPA-EFE

BY MAÏA DE LA BAUME   May 4, 2021 

Дэвид Сассоли не разрабатывал санкции ЕС против России. Он не бывал в Москве во время своего пребывания на посту президента Европарламента. А близкие к нему чиновники говорят, что он  и  не планировал  туда ехать  в  ближайшее  время.

Тем не менее, в прошлую пятницу, Сассоли запретили въезд в Россию, и он был включен в список из восьми высокопоставленных европейских чиновников, на которых Москвой  были  наложены санкции.

Некоторые имена из этого списка имели смысл. Вице-президент Европейской комиссии Вера Журова, например, возглавила кампанию ЕС против российской дезинформации.

Но включение туда  Сассоли несколько озадачило. Парламент не проводит внешнюю политику ЕС - это функция Европейской  службы  внешнеполитической  деятельности (EEAS). Однако главы ЕСВД Хосепа Боррелла в российском списке не было. Парламент не принимает санкции против зарубежных стран - это  делает  Совет Европейского Союза. Но  чиновники из этого органа тоже не стали мишенью  санкций.

Тем не менее, с точки зрения пиара, есть множество причин, по которым Россия ополчилась на  Сассоли - и, соответственно, на  Европейский парламент. Свободные от дипломатических или бюрократических ограничений, связанных с работой с русскими, депутаты Европарламента относительно свободны критиковать, разглагольствовать и угрожать Москве  за ее злобное поведение. И именно эта резкая критика и резолюции перетекают в новости и распространяются в Твиттере. По сути, это  именно  то, что общественность часто видит исходящим  из  ЕС  в отношении  России.

И особенно  громко   парламент  высказался  и  высказывается  по вопросу, который, по-видимому, лежит в основе действий России, - отравлению и заключению в тюрьму лидера оппозиции Алексея Навального.

«В общественном мнении парламент взял на себя ведущую роль в этих дебатах», - сказал POLITICO Сергей Лагодинский, член Европарламента из Германии, сам  выросший в России. «Это  прямой  законный  голос,  и он более политичен и амбициозен».

«Мы политики больше, чем бюрократы или исполнительная власть», - добавил он.

Или, как выразился Сассоли, запрет касался не  просто  его  лично.

«Это не личное дело», - сказал он в воскресенье итальянской газете La Stampa. «Тот кто  наносит удар по  президенту, наносит удар по  парламенту».

Европейский парламент против России

Депутаты Европарламента уже несколько месяцев “бьют в барабанЫ”  по делу Навального.

В августе прошлого года Навальный - самый известный российский критик президента Владимира Путина - был отравлен во время полета по России и чуть не умер. ЕС и многие из его союзников сразу же обвинили Москву в организации атаки.

В парламенте, депутаты Европарламента набросились  на Кремль.

В сентябре депутаты Европарламента приняли первую из трех резких резолюций, осуждающих Москву за жестокое обращение с Навальным - сначала за его отравление, затем за его арест и тюремное заключение.

Резолюция, принятая при  поддержке 532 депутатов Европарламента (из 705), «решительно осуждает попытки убийства Алексея Навального,» и призывает Россию «положить конец преследованиям, запугиванию, насилию и подавлению политических противников.»

Два месяца спустя, в ноябре, парламент попросил самого Навального явиться на онлайн-заседание комитета по иностранным делам. На собрании Навальный призывал к действиям ЕС.

«Для россиян чрезвычайно важно знать, что Европа в целом и Европейский парламент не будут хранить молчание по поводу таких событий», - сказал он депутатам Европарламента.

В январе, после того как Навальный вернулся в Россию и был немедленно задержан по надуманным обвинениям, Сассоли провел пленарное заседание в Брюсселе, призвав российские власти освободить Навального.

«Его задержание представляет собой нарушение прав человека», - заявил он. «И мы  поддерживаем  Навального».

В том же месяце, 581 депутат Европарламента одобрил резолюцию, призывающую государства-члены ЕС «занять активную позицию» в отношении ареста Навального и «значительно усилить ограничительные меры ЕС в отношении России».

2 марта Евросоюз действительно принял меры, наложив санкции на  нескольких высокопоставленных российских чиновников.

Тем не менее в своих выступлениях некоторые депутаты Европарламента пошли дальше самого ЕС, призвав блок наказать российских олигархов, связанных с режимом, а также членов ближайшего окружения Путина - шаг, который, по их словам, нанесет больший удар, чем наказание правительственных чиновников. Другие также призвали ЕС и государства-члены  блока  отказаться от вызывающего споры трубопровода «Северный поток-2», по которому будет транспортироваться природный газ из России в  Германию.

Буквально на прошлой неделе 569 депутатов Европарламента приняли текст , призывающий к «немедленному и безоговорочному освобождению Алексея Навального», приговор которого «политически мотивирован» и «противоречит международным обязательствам России в области прав человека».

Именно такое поведение ставит парламент в перекрестье прицела  Кремля, сказал Дэвид Макаллистер, еще один немецкий депутат Европарламента, который возглавляет комитет парламента по иностранным делам. По его словам, запрет на поездки в Россию направлен против «независимого учреждения», голос которого  «был и остается громким, когда дело доходит до спорных вопросов по всему миру».

Не только Навальный

То, как Парламент рассматривает дело Навального, представляет собой более широкую тенденцию язвить и шпынять  Россию  во время правления Путина.

В последние годы депутаты Европарламента приняли бесчисленное количество резолюций, осуждающих незаконную аннексию Крыма Россией в 2014 году. Они также отказались признать победу на выборах в 2020 году авторитарного лидера Беларуси Александра Лукашенко, близкого союзника Путина, указав на сообщения о широко распространенных фальсификациях.

Депутаты Европарламента также использовали ежегодную Премию Сахарова за свободу мысли, чтобы послать политические послания  Москве.

В 2018 году,  они вручили  премию Олегу Сенцову, украинскому кинорежиссеру, который высказался об аннексии Крыма Россией. Совсем недавно они вручили премию демократической оппозиции в Беларуси, пытавшейся свергнуть Лукашенко.

Тем не менее, Сассоли - не первый чиновник парламента, которому запретили выезжать в Россию.

В 2014 году бывшему депутату Европарламента Ребекке Хармс, давнему критику Путина и сопредседателю организации «Европейские зеленые», запретили въезд в Россию после того, как ее продержали в московском аэропорту Шереметьево в течение четырех часов.

А в 2015 году, после того как ЕС ввел санкции против России за аннексию Крыма, страна ввела запрет на въезд 89 гражданам Европы, в том числе бывшему депутату Европарламента Анне Марии Корацце Бильдт.

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