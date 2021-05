архив



опубликовано редакцией на Переводике 05.05.21 20:15 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Politico”,

"Why did Russia go after the European Parliament?" Европейский Союз - 04 мая 2021 г. Почему Россия ополчилась на Европарламент? Он не определяет внешнюю политику ЕС и не принимает решения о санкциях, однако в критике Москвы евродепутаты часто идут дальше ЕС. Президенту Европарламента Дэвиду Сассоли запретили въезд в Россию | Yves Herman/Pool/EPA-EFE BY MAÏA DE LA BAUME May 4, 2021 Дэвид Сассоли не разрабатывал санкции ЕС против России. Он не бывал в Москве во время своего пребывания на посту президента Европарламента. А близкие к нему чиновники говорят, что он и не планировал туда ехать в ближайшее время. Тем не менее, в прошлую пятницу, Сассоли запретили въезд в Россию, и он был включен в список из восьми высокопоставленных европейских чиновников, на которых Москвой были наложены санкции. Некоторые имена из этого списка имели смысл. Вице-президент Европейской комиссии Вера Журова, например, возглавила кампанию ЕС против российской дезинформации. Но включение туда Сассоли несколько озадачило. Парламент не проводит внешнюю политику ЕС - это функция Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS). Однако главы ЕСВД Хосепа Боррелла в российском списке не было. Парламент не принимает санкции против зарубежных стран - это делает Совет Европейского Союза. Но чиновники из этого органа тоже не стали мишенью санкций. Тем не менее, с точки зрения пиара, есть множество причин, по которым Россия ополчилась на Сассоли - и, соответственно, на Европейский парламент. Свободные от дипломатических или бюрократических ограничений, связанных с работой с русскими, депутаты Европарламента относительно свободны критиковать, разглагольствовать и угрожать Москве за ее злобное поведение. И именно эта резкая критика и резолюции перетекают в новости и распространяются в Твиттере. По сути, это именно то, что общественность часто видит исходящим из ЕС в отношении России. И особенно громко парламент высказался и высказывается по вопросу, который, по-видимому, лежит в основе действий России, - отравлению и заключению в тюрьму лидера оппозиции Алексея Навального. «В общественном мнении парламент взял на себя ведущую роль в этих дебатах», - сказал POLITICO Сергей Лагодинский, член Европарламента из Германии, сам выросший в России. «Это прямой законный голос, и он более политичен и амбициозен». «Мы политики больше, чем бюрократы или исполнительная власть», - добавил он. Или, как выразился Сассоли, запрет касался не просто его лично. «Это не личное дело», - сказал он в воскресенье итальянской газете La Stampa. «Тот кто наносит удар по президенту, наносит удар по парламенту». Европейский парламент против России Депутаты Европарламента уже несколько месяцев “бьют в барабанЫ” по делу Навального. В августе прошлого года Навальный - самый известный российский критик президента Владимира Путина - был отравлен во время полета по России и чуть не умер. ЕС и многие из его союзников сразу же обвинили Москву в организации атаки. В парламенте, депутаты Европарламента набросились на Кремль. В сентябре депутаты Европарламента приняли первую из трех резких резолюций, осуждающих Москву за жестокое обращение с Навальным - сначала за его отравление, затем за его арест и тюремное заключение. Резолюция, принятая при поддержке 532 депутатов Европарламента (из 705), «решительно осуждает попытки убийства Алексея Навального,» и призывает Россию «положить конец преследованиям, запугиванию, насилию и подавлению политических противников.» Два месяца спустя, в ноябре, парламент попросил самого Навального явиться на онлайн-заседание комитета по иностранным делам. На собрании Навальный призывал к действиям ЕС. «Для россиян чрезвычайно важно знать, что Европа в целом и Европейский парламент не будут хранить молчание по поводу таких событий», - сказал он депутатам Европарламента. В январе, после того как Навальный вернулся в Россию и был немедленно задержан по надуманным обвинениям, Сассоли провел пленарное заседание в Брюсселе, призвав российские власти освободить Навального. «Его задержание представляет собой нарушение прав человека», - заявил он. «И мы поддерживаем Навального». В том же месяце, 581 депутат Европарламента одобрил резолюцию, призывающую государства-члены ЕС «занять активную позицию» в отношении ареста Навального и «значительно усилить ограничительные меры ЕС в отношении России». 2 марта Евросоюз действительно принял меры, наложив санкции на нескольких высокопоставленных российских чиновников. Тем не менее в своих выступлениях некоторые депутаты Европарламента пошли дальше самого ЕС, призвав блок наказать российских олигархов, связанных с режимом, а также членов ближайшего окружения Путина - шаг, который, по их словам, нанесет больший удар, чем наказание правительственных чиновников. Другие также призвали ЕС и государства-члены блока отказаться от вызывающего споры трубопровода «Северный поток-2», по которому будет транспортироваться природный газ из России в Германию. Буквально на прошлой неделе 569 депутатов Европарламента приняли текст , призывающий к «немедленному и безоговорочному освобождению Алексея Навального», приговор которого «политически мотивирован» и «противоречит международным обязательствам России в области прав человека». Именно такое поведение ставит парламент в перекрестье прицела Кремля, сказал Дэвид Макаллистер, еще один немецкий депутат Европарламента, который возглавляет комитет парламента по иностранным делам. По его словам, запрет на поездки в Россию направлен против «независимого учреждения», голос которого «был и остается громким, когда дело доходит до спорных вопросов по всему миру». Не только Навальный То, как Парламент рассматривает дело Навального, представляет собой более широкую тенденцию язвить и шпынять Россию во время правления Путина. В последние годы депутаты Европарламента приняли бесчисленное количество резолюций, осуждающих незаконную аннексию Крыма Россией в 2014 году. Они также отказались признать победу на выборах в 2020 году авторитарного лидера Беларуси Александра Лукашенко, близкого союзника Путина, указав на сообщения о широко распространенных фальсификациях. Депутаты Европарламента также использовали ежегодную Премию Сахарова за свободу мысли, чтобы послать политические послания Москве. В 2018 году, они вручили премию Олегу Сенцову, украинскому кинорежиссеру, который высказался об аннексии Крыма Россией. Совсем недавно они вручили премию демократической оппозиции в Беларуси, пытавшейся свергнуть Лукашенко. Тем не менее, Сассоли - не первый чиновник парламента, которому запретили выезжать в Россию. В 2014 году бывшему депутату Европарламента Ребекке Хармс, давнему критику Путина и сопредседателю организации «Европейские зеленые», запретили въезд в Россию после того, как ее продержали в московском аэропорту Шереметьево в течение четырех часов. А в 2015 году, после того как ЕС ввел санкции против России за аннексию Крыма, страна ввела запрет на въезд 89 гражданам Европы, в том числе бывшему депутату Европарламента Анне Марии Корацце Бильдт. статью прочитали: 2 человек Комментарии