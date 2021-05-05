навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
автор  
  civiliza
Россия
статей: 3
 
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
05.05.21  

"Бумажный" водоробус для Путина, или Водородные амбиции России

(0)
 
05.05.21   Редакция

На Русском Севере резкий демографический спад

(0)
 
04.05.21   Редакция

США и Великобритания говорят Китаю и России: “Ещё не вечер”

(0)
 
04.05.21  

Лев Гудков: «Единство империи в России удерживают три института: школа, армия и полиция»

(0)
 
03.05.21   Редакция

Как Владимир Путин, бравируя своим «мое оружие мощнее чем ваше», готовится драться со всем миром

(0)
 
03.05.21  

Русскоязычные СМИ Китая

(0)

последние за вчера, 04.05.21  
 
23:04   Редакция

США и Великобритания говорят Китаю и России: “Ещё не вечер”

(0)
 
21:25   Редакция

Евреям и русским всё нипочём

(0)
 
20:57   Редакция

Островное карибское государство Сент-Винсент и Гренадины заказало вакцину из России, поскольку его граждане отказываются прививаться AstraZeneca

(0)
 
19:14   Редакция

Российская экосистема пропаганды и дезинформации

(0)
 
04:11  

Лев Гудков: «Единство империи в России удерживают три института: школа, армия и полиция»

(0)
 
02:57   Редакция

Гордость Речи Посполитой

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
опубликовано редакцией на Переводике 05.05.21 22:55
скаут: Игорь Львович;
   
 

На Русском Севере резкий демографический спад

Людей становится больше только в военных гарнизонах

Численность населения Мурманской области в 2020 году сократилась более чем на 1,1 процента. При этом в ряде закрытых военных городков Северного флота число жителей выросло.

By  Atle Staalesen  мая 04, 2021

Строй военных в приграничном поселке Никель. Фото: Атле Столесен

В последнее десятилетие вооруженные силы страны уделяют особое внимание частям, защищающим Кольский полуостров и протяженное побережье российской Арктики. В гарнизоны, базы и военную инфраструктуру вкладываются серьезные средства.

Это находит свое отражение в демографической ситуации на Кольском полуострове. Последние данные Росстата четко показывают, что военные гарнизоны находятся в лидерах по приросту населения.

В то время как общая численность населения Мурманской области в 2020 году сократилась более чем на 1,1 процента с 741 511 до 732 864 человек, военные населенные пункты продемонстрировали уверенный рост.

Самой большой прирост населения зарегистрирован в Североморске, главной базе Северного флота. За год число местных жителей увеличилось более чем на 1250 человек.

По данным Росстата, сейчас в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Североморск проживает 65 080 человек.

Также выросло население Снежногорска и Печенги. В других военных гарнизонах, таких как Гаджиево и Полярный, число жителей за этот период немного сократилось.

Такая тенденция наблюдается уже несколько лет, в том числе в 2018 и 2016 годах.

При этом практически все остальные населенные пункты Кольского полуострова в 2020 году продемонстрировали демографический спад. Число жителей Мурманска в 2020 году сократилось с 288 тысяч до менее 283 тысяч.

Население Печенгского района, граничащего с Финляндией и Норвегией, за год сократилось на 800 человек до 36 090 человек. В том числе стало меньше жителей в поселке Никель, откуда в 2020 году ушла горно-металлургическая компания «Норникель».

В 2020 году население Никеля сократилось более чем на 260 человек до 10763 человек.

Сокращение населения на Русском Севере происходит уже много лет. И необычайно сильное падение в 2020 году можно частично объяснить пандемией коронавируса.

По официальным данным, в 2020 году вирус унес жизни около 75 200 россиян по всей стране. При этом данные Росстата о численности населении указывают на то, что число смертей могло быть намного выше.

Всего на 1 января 2021 года население страны составило 146,238 млн человек, сократившись за год более чем на 510 тысяч человек.

статью прочитали: 47 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2021
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2021  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 