В каких случаях могут аннулировать гражданство России

навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
05.05.21  

"Бумажный" водоробус для Путина, или Водородные амбиции России

(0)
 
05.05.21   Редакция

На Русском Севере резкий демографический спад

(0)
 
04.05.21   Редакция

США и Великобритания говорят Китаю и России: “Ещё не вечер”

(0)
 
04.05.21  

Лев Гудков: «Единство империи в России удерживают три института: школа, армия и полиция»

(0)
 
03.05.21   Редакция

Как Владимир Путин, бравируя своим «мое оружие мощнее чем ваше», готовится драться со всем миром

(0)
 
03.05.21  

Русскоязычные СМИ Китая

(0)

последние за вчера, 04.05.21  
 
23:04   Редакция

США и Великобритания говорят Китаю и России: “Ещё не вечер”

(0)
 
21:25   Редакция

Евреям и русским всё нипочём

(0)
 
20:57   Редакция

Островное карибское государство Сент-Винсент и Гренадины заказало вакцину из России, поскольку его граждане отказываются прививаться AstraZeneca

(0)
 
19:14   Редакция

Российская экосистема пропаганды и дезинформации

(0)
 
04:11  

Лев Гудков: «Единство империи в России удерживают три института: школа, армия и полиция»

(0)
 
02:57   Редакция

Гордость Речи Посполитой

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
дата публикации 05.05.21 23:18
скаут: Игорь Львович;
   
 

В каких случаях могут аннулировать гражданство России

Комментарий МВД РФ

04 Мая 2021

ЕРЕВАН, 4 мая. Новости-Армения. Иностранцы могут лишиться гражданства России, если на этапе его получения подали ложные сведения о себе, либо целью получения российского паспорта стало осуществление деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя страны. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

"Решение о приобретении гражданства РФ подлежит отмене в случае, если будет установлено, что данное решение принято на основании представленных заявителем подложных документов или заведомо ложных сведений, а также если заявитель не имел намерения нести обязанности, установленные законодательством РФ для граждан РФ, а целью приобретения гражданства России являлось осуществление деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя РФ", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что факт использования подложных документов или сообщение заведомо ложных сведений устанавливается в судебном порядке. В этом случае российское гражданство считается недействительным.

Как сообщили в МВД, с 2020 года по настоящее время почти 280 человек были лишены ранее приобретенного гражданства РФ. Всего в 2020 году гражданами России стали более 656 тыс. человек

статью прочитали: 26 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2021
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2021  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 