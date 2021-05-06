Геополитические шахматы: Байден предлагает Путину размен «Северного потока-2» на ЕС

6 мая 2021 |Источник: РЕПОРТЁР |Автор: Владимир Волконский

Мы все живем в плену стереотипов. С некоторыми настолько свыклись, что даже не замечаем их. Среди самых распространенных набивший всем оскомину злополучный проект газопровода «Северный поток-2», о который уже столько копий сломлено. В головах обывателей он прочно укоренился с другим проектом, на этот раз американским, под названием «Украина – таран против РФ».

И все вроде бы четко и логично в голове у обывателя складывается – мы не хотим своими деньгами подкармливать враждебное нам территориальное образование (страной у меня рука не поднимается ее назвать), поэтому строим обходной эту территорию маршрут, который нам позволит и свои договорные обязательства перед Европой выполнить и выключить из этой цепочки Украину. А американцы, стоя на защите интересов своих клиентов, всячески нам в этом мешают. Санкции там всякие на СП-2 накладывают и все такое прочее.

Этот текст призван рассеять некоторые мифы, сопутствующие этому процессу. Во всей этой истории единственная правда состоит в том, что главным противником строительства СП-2 является страна жовто-блакитных скамеек, которая из-за него лишается весомой части своих доходов. До 2020 года она за транзит российского газа через свою ГТС исправно получала от 2 до 3 млрд. долл. ежегодно. С началом функционирования «Турецкого потока» эта цифра несколько сократилась, но все равно по последнему договору, заключенному между ПАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины», за ближайшие пять лет с 2020 по 2024 год включительно Украина гарантировано получит минимум 7,2 млрд. долл. Чтобы контрастнее была размерность цифр, я приведу лишь траты «Газпрома» на строительство СП-2, его доля в проекте составила всего 5,5 млрд. долл. Еще столько вложили частные акционеры из пяти стран ЕС – французская ENGIE, австрийская OMV, британо-голландская Royal Dutch Shell и две немецкие компании Uniper и Wintershall, вошедшие в проект в «пополаме» с российским монополистом (по 1 млрд. евро каждая, не считая еще 5 млрд. долл., вложенных европейцами в наземное продолжение СП-2). Стараниями американцев этот проект мог стать подводным памятником глупости и опрометчивости участников консорциума, закопавших в дно Балтийского моря 11 млрд. долл., и триумфом американской силы. Но не стал! Как не стал, всполошились тут некоторые осведомленные товарищи. А почему мы ничего об этом не знаем?

Ломаем мифы и стереотипы, связанные с проектом «Украина»

С этого момента начинаются расхождения с устоявшимися стереотипами и мифологемами, сопутствующими всему проекту «Украина». Дело в том, что американцам на СП-2 плевать. Точнее, стало плевать с приходом нового заведующего Белым Домом. У старого заведующего еще были какие-то резоны подсадить ЕС на дорогой СПГ (только не американский, которого нет в нужном количестве, а катарский, нигерийский и алжирский), но пришедшему ему на смену Спящему Джо вообще на углеводороды наплевать, он носится с идеей зеленой энергетики, и готов слить СП-2 взамен на какие-то ништяки от РФ и ЕС. Именно этим и вызвано весьма странное поведение Госдепа, который внаглую саботирует принятый 1 января этого года обеими палатами Конгресса США Закон, накладывающий санкции на возможное окончание строительства, сертификацию и ввод в эксплуатацию СП-2, проведенный в виде поправок к «Бюджету Пентагона-2021» (там фигурировал еще и «Турецкий поток», но с ним американцы опоздали, он уже достроен и функционирует). Не так давно конгрессмены к своему удивлению узнали, что под санкции Госдепа попала только ТУБ «Фортуна» и ее собственник компания КВТ-Рус, состоящая из одного человека. Даже КМТУС «Академик Черский» не попал под санкции по той простой причине, что на тот момент еще не приступил к достройке ветки «В», не говоря уже, что там не оказалось ни одной иностранной компании – ни немцев, оказывающих посильную помощь своими портовыми мощностями, ни голландцев, участвующих в проекте вспомогательными судами. Возмущению республиканцев (теперь они отвечают в Сенате за борьбу с РФ) не было предела, но Белый Дом, как всегда, отделался невнятными ничего не значащими междометиями (у них для этого есть Псаки, она по-другому говорить и не умеет).

Кстати, это показательный момент, его стоит отметить особо. Громче всех в Сенате возмущался лидер республиканцев Мич МакКоннелл. Для тех, кто забыл, я напомню – это тот самый сенатор, которого пару лет назад, когда президентом был русский агент Трамп, (а демократы находились в оппозиции), прозвали Moscow Mitch за его ничем не объяснимую любовь к РФ. Из чего можно сделать очевидный, но парадоксальный вывод, что русофобия в американском политикуме не является целенаправленной политикой Белого дома, а служит лишь инструментом внутриполитической борьбы. США уже давно не видят в России врага, угрожающего американскому доминированию, с которым надо целенаправленно бороться в качестве первоочередной задачи. При Трампе агентами Кремля были республиканцы. При Байдене их место заняли демократы. Как говорится, ничего личного – закон сохранения энергии. Круговорот русофобии в природе.

Сейчас у Сонного Джо появился шанс поторговаться с РФ за право достройки СП-2, а санкции он еще успеет включить при желании (если не договорится). Даже достроенный газопровод еще надо сертифицировать, без этого он не может функционировать. Кто этим займется, если учесть, что им не может быть ни одна из стран, участвующих в проекте? Путин, конечно, может сделать очередной финт ушами с подставной фирмой-сертификатором, которой от роду без году неделя, с уставным фондом в 1 доллар, но поживем-увидим, может и не придется, если договорятся (саммит двух лидеров назначен на июнь, пока идет его подготовка). Если не договорятся, Байден сможет умножить убытки РФ, внеся под санкции и КМТУС «Академик Черский», который еще до модернизации и оснащения системой динамического позиционирования стоил более 1 млрд. долл. И все равно это не смертельная цифра для РФ. Потери от проекта «Украина» много больше.

Поэтому Россия тихой сапой достраивает СП-2. Как сообщает компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG, 27 апреля КМТУС «Академик Черский» приступил к укладке газопровода «Северный поток–2» в территориальных водах Дании, где ему на нитке «В» осталось проложить 68,5 км, не считая 16,5 в немецких водах (в сумме 85 км). ТУБ «Фортуне», которая с января уже четыре месяца тянет нитку «А», осталось проложить 24 км (из имеющихся на январь 63 км) – 12,5 км в датских водах и 11,5 км в немецких. Итого нужно проложить 109 км на обеих нитках, что составляет 4,4% от общей длины газопровода. И Путин намерен это сделать уже к концу лета, а к концу года и запустить газопровод. После чего он сможет разговаривать с Киевом с позиции силы. И не только с ним.

Неравный размен фигур

У Байдена же игра посложнее. Для обнуления проекта СП-2 ему никакая горячая фаза войны РФ с Украиной не нужна. У него и без нее есть все инструменты давления, предоставленные Конгрессом США (ими он воспользоваться еще успеет). Сейчас для него первоочередная задача восстановление порушенных Трампом взаимоотношений между ФРГ и США. А Германия главный бенефициар СП-2. Поэтому и идет торг с РФ, на кону – судьба ЕС. И надо отдавать себе отчет, что изначально главной целью США была не Украина и даже не Россия, а именно Европа, за нее и идет война с 2014 года. Украина, СП-2 – это пешки в этой войне, РФ – тяжелая фигура, но даже и ей можно пожертвовать (не в прямом, а в переносном смысле этого слова), ради победы в партии. Победителю достанется ЕС и право его доить. Каким образом?

Представьте себе, что на РФ налагаются секторальные санкции. Причину придумайте сами, Штаты с этим вообще не заморачиваются, пусть это будет даже не признание ЛДНР или вторжение в Украину, а насморк у Навального, или Петров с Бошировым, отравившие любимую собачку Байдена, естественно, «Новичком», взорвав при этом еще и Белый Дом (гранатой Ф-1). После чего Европа оказывается без российского газа, который под санкциями, что автоматически приводит к его подорожанию, что делает поставки катарского-нигерийского-алжирского, да хоть даже американского СПГ, экономически рентабельными, что в свою очередь приводит к подорожанию всей европейской продукции (не только немецких автомобилей, а вообще всего), что делает эту продукцию неконкурентноспособной на внешних рынках, освобождая внутренний европейский рынок для дешевых американских товаров. В итоге задача решена – США за счет ЕС продляют свое безбедное существование. Где-то там за сценой стреляется РФ, обреченная поставлять свой никому не нужный газ на Луну, а США берутся за Китай. Это я штрих-пунктирно прорисовал план Байдена на текущий период.

Главной задачей Байдена в этой игре стоит воспрепятствование создания самодостаточного экономического союза ФРГ-РФ, после чего рычагов давления на ЕС и Германию, как ее лидера, у США не останется. Ради этого можно пожертвовать и Украиной, она вообще разменная монета в этой игре. Вот об этом и планирует Байден поговорить с Путиным летом. Если Путин согласится на ничью, тогда секторальные санкции отменяются. России благосклонно разрешат поставлять свой газ в Европу через «Северный поток», но с сохранением украинского маршрута. Может еще разрешат заморозить Донбасс в статусе Приднестровья, с вводом российского миротворческого контингента, и даже может без американских военных баз на Украине. А чего? Гулять, так гулять! Американские военные базы в стране 404 – это же красная линия. Зачем дразнить Путина? Дешевле договориться.

Но нас в этой ситуации больше интересует, что выбьет Сонный Джо из фрау Меркель в обмен на достройку СП-2? Согласитесь, не стандартный ход – разрешение конкретного обходного Украину маршрута в обмен на принудительное пожизненное ее содержание Россией (через транзит) и право дядюшке Сэму держать Германию за одно место. Очень красивый развод! Особенно учитывая тот факт, что при росте потребления газа Европе в ближайшей перспективе все равно без украинской трубы не обойтись. А к тому времени американцы, думаю, возьмут украинскую ГТС под полный контроль не только де-факто, а и де-юре, войдя в состав консорциума будущих акционеров.

Миф о ржавой украинской трубе, которая никому не нужна

Теперь придется развеять укоренившийся в мозгу россиян миф о ржавой украинской ГТС, которая никому не нужна. Нужна! Очень даже нужна. Именно за нее и развернулась война в 2014 году между Штатами и Европой (кто выиграл войну, вы знаете). Контроль над трубой обеспечивал не только энергонезависимость ЕС, но и конкурентоспособность европейских товаров на американском и прочих рынках. Все разговоры, что труба ржавая, требует ремонта и модернизации не более чем пустая болтовня, направленная на снижение ее продажной стоимости. И хотя без газа она вообще ничего не стоит, но только в 2014 году без нее «Газпром» не сумел бы вообще выполнить свои долгосрочные договорные обязательства перед ЕС, подписанные на период до 2030-2040 гг (с разными странами ЕС на разный срок).

Пропускная мощность украинской ГТС в направлении ЕС 142,5 млрд. кубов газа в год. Имеющиеся на тот момент мощности СП-1 (55 млрд. кубов газа/год), газопровода «Ямал-ЕС» (33 млрд. кубов газа/год) и «Голубого потока» (16 млрд. кубов газа на Турцию, которая входит в баланс ЕС), были недостаточны, чтобы заместить отсутствие украинского направления. Именно поэтому и возникли идеи обходных Украину маршрутов – «Южного потока» и СП-2. Чем закончился «Южный поток», вы знаете, он превратился в «Турецкий» (мощностью 31,5 млрд. кубов газа/год, половина из которых идет в Турцию, половина в Южную Европу). Чем закончится эпопея с СП-2, увидим уже скоро.

Ведь почему столько копий было сломлено о СП-2? Поверьте, Штатам абсолютно наплевать, как мы будем доставлять свой газ в Европу, через СП-2 или через украинскую ГТС. Если бы была задача лишить ЕС дешевого российского газа, то кто им мешал взорвать украинскую трубу, списав это на происки Москвы, опять бы нашли следы Петрова и Боширова и дело в шляпе – Европа без трубного российского газа стоит на коленях и клянчит дорогой катарский, нигерийский и американский СПГ. Все довольны (кроме РФ и ЕС), все смеются. Европа теряет свое конкурентное преимущество и становится согбенным вассалом США, Россия под санкциями (за очередную диверсию агентов ГРУ), задача решена – Штаты опять не при делах, но в полном шоколаде.

Но вся беда в том, что данная задача не имеет тривиального решения. Замерзающая Европа тогда костьми бы легла за ускоренную достройку и пуск в эксплуатацию СП-2, поскольку объемов и мощностей СПГ на покрытие ее потребностей не факт, что хватит, а загибаться на радость Америке никто в ЕС не собирается. В результате США вместо элемента давления на РФ и ЕС в виде украинской ГТС получили бы свой страшный сон – экономический союз РФ и ФРГ, после чего рычагов давления на ЕС и ее лидера Германию у янки бы совсем не осталось. Зато осталась бы необходимость поддерживать ублюдочный киевский режим за свой счет, когда до этого это делала РФ, оплачивая транзит своего газа через его территорию. Вот поэтому Байден и назначает встречу, где хочет предложить размен фигур на доске. Байден далеко не новичок в международных шахматах, играет в них с 1970 года, имеет разряд международного мастера. Посмотрим, что ему ответит гроссмейстер Путин.

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