Основательница "Медузы" Галина Тимченко в интервью Der Spiegel: "Я называю это захватом заложников"

4 мая 2021 г.

"Медуза" – одно из самых уважаемых и немногих независимых российских СМИ. Теперь ее признали "иностранным агентом", – пишет немецкое издание Der Spiegel. Журналист издания Кристиан Эш побеседовал с основательницей "Медузы" Галиной Тимченко.

"Нам кажется, что ни наша публика, ни наши коллеги не понимают всего масштаба этого кризиса, – прокомментировала она ситуацию. – При этом подобное может произойти с любым СМИ. (...) Не было ни предупреждений, ничего. В том-то и коварство этого закона, что министерство юстиции не обязано объявлять заранее о своем решении или объяснять его".

"Чтобы произошел такой сильный удар, должны сойтись несколько причин. Может быть, мы своими статьями действовали на нервы тем, что стоят там, наверху, или потому что наш охват вырос, или потому что к нам перешли очень хорошие журналисты. К тому же было повышенное внимание со стороны главы RT Маргариты Симоньян, которая внимательно следит за внешнеполитической ситуацией. И, наконец, Латвия поступила, с позволения сказать, очень глупо, когда объявила о запрете ряда российских сайтов. Хотя ни один из них не был заблокирован! Но эта воинственная риторика, возможно, тоже возымела эффект", – пояснила собеседница издания.

По словам Тимченко, наибольший удар по "Медузе" нанесет потеря доходов от рекламы в связи со статусом "иноагента". "В этом году мы рассчитывали на 250 млн рублей, а теперь нам буквально не на что жить. (...)Однако лично меня больше всего волнуют последствия для наших сотрудников. Они и раньше были под угрозой, а теперь вдвойне. В любой момент их как физических лиц также могут внести в реестр "иностранных агентов", – указала журналистка.

"Я называю это захватом заложников. Я, например, больше не могу послать сотрудника на митинг, потому что знаю, что теперь на митингах арестовывают и журналистов. Митинг считается политической акцией – и любому, кто будет арестован там как "иностранный агент", сразу же будет грозить уголовное дело. Даже если он всего лишь выполнял свои профессиональные обязанности журналиста. (...) Впервые за всю мою долгую трудовую деятельность у меня нет ни плана, ни стратегии. Но мы уже прояснили для себя одну вещь: у нас есть капитал, которого нет ни у какой главы RT Симоньян, а именно миллионы настоящих, живых читателей", – сказала Тимченко.

Говоря о положении российской журналистики, собеседница издания отметила: "Ситуация критическая. В России есть очень хорошие журналисты, но журналистики, по сути, нет. Есть интернет-СМИ, которыми можно гордиться, но они зажаты между государственной властью, с одной стороны, и технологическими корпорациями, такими как Яндекс и Google, с другой, чьи сервисы рекомендаций фактически действуют как цензура. Например, программный фильтр Яндекса, отбирает для рекомендаций то, что, по его мнению, является позитивной повесткой дня. Но много ли позитивного можно сообщить о России? Нет".

"Государство делает все, чтобы журналистов больше не было вообще. Путин неоднократно заявлял, что задача журналистов – освещать работу правительства и государственных органов. Точка. И это говорит человек, который утверждает, что имеет юридическое образование! Судя по всему, оно было очень скудным", – заявила Тимченко.

Говоря о концепции своего издания, Тимченко пояснила: "В 2014 году был огромный поток ложной или противоречивой информации, все говорили о фейковых новостях. И мы тогда сказали: мы хотим обеспечить своего рода "прожиточный минимум" информации. И, кроме того, мы хотим объяснять все простым языком. (...) В то время было много крика о Крыме и войне. Мы хотели оставаться спокойными и говорить с легкой иронией. Тот, кто смеется, больше не боится".

Экс-олигарх Михаил Ходорковский рассматривал возможность инвестирования в проект "Медузы", но сделка не удалась. "Мы хотели финансовой независимости, чтобы над нами не было хозяина. Моим условием на переговорах было следующее: у СМИ, которым я буду руководить, не должно быть владельца, оно должно принадлежать самим журналистам или мне как их представителю. Но потом выяснилось, что Ходорковский все-таки хотел быть стопроцентным владельцем, в том числе иметь возможность влиять на редакцию. К сожалению, нам это не подошло", – пояснила собеседница издания.

У "Медузы" были конфликты не только с Кремлем, но и с оппозицией, в частности с Алексеем Навальным. "Они ждут от нас, чтобы мы придерживались тех же мнений. Но мы не активисты. Мы можем и должны быть внимательны к жизни, здоровью и рискам наших партнеров. Но не должны принимать во внимание то, когда нам писать о каком герое. Это вопрос независимости. Никто, ни Путин, ни Навальный, не может диктовать журналисту такие вещи. И мы не собираемся никому угождать, в том числе и людям с хорошей репутацией", – сказала Тимченко.

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