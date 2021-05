архив



опубликовано редакцией на Переводике 06.05.21 05:45 скаут: Игорь Львович “Russian.china.org.cn ”,

"Китай и Россия «преподнесли» урок США" Китай - 05 мая 2021 г. Китай и Россия «преподнесли» урок США russian.china.org.cn | 05. 05. 2021 В 11:23 часа 29 апреля Китай запустил основной модуль космической станции «Тяньхэ», который успешно и точно вышел на запланированную орбиту. Это означает, что строительство китайской космической станции вошло в этап всестороннего осуществления. Единственная международная космическая станция (МКС) была совместно создана США и Россией, в связи с этим, «Тяньхэ» стал прорывом в этом направлении. «Китайская космическая станция станет соперником международной космической станции», - говорится в сообщении американского телеканала CNN. В связи с этим, отдельные люди, которые «не знают правды», не понимают, что на самом деле происходит. Они задаются вопросом: «Почему они хотят построить свою космическую станцию? Неужели международной космической станции недостаточно?» Несколько дней назад немецкая газета Die Well уже ответила на эти вопросы. В сообщении приведены слова австралийского эксперта Морриса Джонса, который отметил, что из-за вмешательства США Китай был исключен из проекта международной космической станции. «Если китайцы хотят войти в космическую станцию, то они должны построить собственную». Такое мнение после запуска «Тяньхэ» является особенно актуальным. Кроме этого, данная ситуация создает полную противоположность отдельным людям в США, которые беспокоятся о том, что в последнее время дела на международной космической станции отнюдь неуспешны. Строительство МКС началось в 1998 году, она была введена во всестороннюю эксплуатацию в 2010 году. Изначально, станцию планировалось использовать до 2015 года, однако срок ее действия продлили до 2024 года. Ранее участники проекта международной космической станции думали об увеличении срока ее использования вплоть до 2028 года, однако позиция России в последнее время омрачила этот план. По сообщениям британской газеты Financial Times, генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности РФ «Роскосмос» Дмитрий Рогозин подтвердил, что после 20 лет работы на МКС Россия выйдет из этой стареющей научно-исследовательской орбитальной станции. Это отнюдь не внезапное решение. С августа по сентябрь прошлого года на МКС была обнаружена утечка воздуха в российском модуле «Звезда». Тогда российский эксперт Андрей Ионин сказал: «Надо готовиться к тому, что МКС после 2024 года не будет». Отдельные люди переживают по этому поводу, некоторые иностранные интернет-пользователи отметили: «Очень печально. МКС – представляет собой или представляло превосходное сотрудничество». Комментарий в прошлом времени передает тонкие эмоции, возможно они сами знают, почему трудно продолжать это сотрудничество. Во время строительства МКС Россия и США поддерживали благоприятное сотрудничество. Директор Национального космического центра Великобритании, советник Европейского космического агентства (ESA) Ану Оджа сказал: «Без российских технологий NASA и ESA не смогли бы успешно построить космическую станцию. Россияне – мастера модульного строительства космических станций». Кроме этого, западные команды нуждаются в ракетных технологиях России для транспортировки груза и персонала. По сообщениям британской газеты Financial Times, постоянное ухудшение российско-американских отношений в последние годы делает трудным достижение нового взаимодействия. Одновременно с этим, в марте этого года РФ и КНР согласились совместно разрабатывать лунную базу для «содействия мирному исследованию и использованию космоса всем человечеством». «Международная космическая станция будет продолжать вращаться вокруг Земли до конца своей жизни, однако одна эпоха подходит к концу», - говорится в сообщении газеты Financial Times. Эпоха МКС подходит к концу, а период китайской космической станции только начинается. Новая эпоха будет иной. Несмотря на то, что в наименовании МКС фигурирует слово «международный», исключение Китая уже лишает ее «международного» характера. Китайская станция будет открыта всему миру для сотрудничества. В преддверии запуска «Тяньхэ» американский сайт Space.com опубликовал статью, в которой отметил, что китайская космическая станция оставила пространство и ресурсы для большого количества международных экспериментов. В статье также отмечается, что эксперимент с изучением раковой опухоли в космосе, который проводился специалистом из Университета Осло, стал одним из девяти международных проектов. Однако из-за давления со стороны США этот проект не получил необходимой финансовой поддержки в Европе. «Очень печально, потому что раковые заболевания не знают границ. Поиск более эффективных методов лечения рака благоприятен для каждой страны», - сказала специалист из Университета Осло. «Когда мы сможем прекратить обращать внимание на наши различия и концентрироваться на том, что нас объединяет?» Кроме этого специалиста, уроки американцам преподносят и иностранные пользователи Интернета. Отдельные люди отмечают, что Россия выходит из МКС потому, что «за прошлые 10 лет США показали себя в качестве ненадежного партнера». Другой интернет-пользователь отметил: «Запомните, основной причиной строительства Китаем собственной космической станции является то, что США запрещают КНР принимать участие в деятельности МКС. Это означает, что вам никогда не удастся ограничить способности Китая с помощью блокировки страны». Возможно, это относится не только к космической сфере. статью прочитали: 57 человек Комментарии