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опубликовано редакцией на Переводике 06.05.21 17:38
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Российские пранкстеры задурили головы канадским законодателям фейковым Законом Навального

Bloomberg News

Kait Bolongaro  Publishing date:  May 04, 2021    

(Bloomberg) -  В прошлом месяце,канадские законодатели  были  “обведены вокруг пальца” российскими телефонными хулиганами. Это произошло  на  закрытом заседании парламентского комитета в Оттаве,  один из них  заявил  что  является одним из ключевых сторонников лидера оппозиции Алексея Навального.    

22 апреля, парламентский комитет по иностранным делам Канады заслушал показания свидетеля, утверждавшего, что он - Леонид Волков, руководитель аппарата находящегося в тюрьме критика президента России Владимира Путина, сообщает во вторник Vice News. На самом деле,  депутаты слушали пранкстеров  Владимира Кузнецова и Алексея Столярова, которые в течение 25 минут выдавали себя за помощника Навального, прежде чем  законодатели  сообразили, что их обманывают.

Комитет подтвердил сообщение  Vice News. Вскоре после начала встречи «стало ясно, что человек вводит нас  в заблуждение, и комитет немедленно  приостановил - а затем и  совсем прекратил  встречу для дальнейшего расследования», - говорится в заявлении группы.

Настоящий Волков должен дать показания о текущей ситуации с Навальным в четверг. Кузнецов и Столяров сообщили Vice, что планируют выложить видео  встречи 22 апреля на свой канал в YouTube.

Законодатели в Нидерландах, Латвии, Литве и Эстонии недавно попались на ту же  самую же уловку со стороны дуэта, который заработал  себе  репутацию на  беседах  с  западными  политиками, выдавая себя за известных людей. Пара также убедила офис премьер-министра Джастина Трюдо  дать  поговорить с  ним, назвавшись активисткой по борьбе с изменением климата Гретой Тунберг.

Комитет по иностранным делам парламента Канады «осуждает эти неоднократные попытки ввести парламентариев в заблуждение относительно очень серьезной ситуации», - говорится в заявлении,  и  добавляет, что продолжающиеся аресты Россией сторонников Навального делают его  ещё  «более решительным  в  усилиях, чтобы получить полную и надлежащую информацию о ситуации».


От переводчика: видео этого разговора  не  нашел, вероятно еще  не  опубликовали, выкладываю видео  беседы с  премьер-министром Канады Джастином Трюдо



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