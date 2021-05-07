Подборка сообщений русскоязычных СМИ о Китае

ВАШИНГТОН, 6 мая 2021, — REGNUM

Экономическая, финансовая, технологическая и военная мощь Китая сильно преувеличена грубыми и неточными статистическими данными, пишет в своей статье «Китай — это бумажный дракон» аналитик The Atlantic Дэвид Фрам.

Китайский дракон Дарья Драй © ИА REGNUM

Он напомнил, что в первом обращении президента США Джо Байдена к Конгрессу Китай был упомянут всего четыре раза, однако «он затмил каждую строчку выступления». «Мы соревнуемся с Китаем и другими странами за победу в 21-м веке», сказал тогда Байден.

Однако, пишет Фрам, в 2018 году профессор Университета Тафтса Майкл Бекли опубликовал подробное исследование слабых мест Китая в военной и экономической сфере.

Так, в книге утверждается, что экономическая, финансовая, технологическая и военная мощь Пекина сильно преувеличена. Между тем преимущества США упорно недооцениваются, пишет аналитик.

Утверждение о том, что Китай «настигнет» США любым значимым образом, является полемическим и ошибочным в том смысле, что может ввести американцев в заблуждение на серьезные ошибки, говорится в книге.

Бекли умоляет читателей не сосредотачиваться на цифрах валового внутреннего продукта. Китай вполне может превзойти Соединенные Штаты в качестве крупнейшей экономики на Земле к 2030-м годам. Китай также был почти наверняка крупнейшей экономикой на Земле в 1830-х годах. Большой ВВП не сделал Китай сверхдержавой тогда— и он не сделает Китай сверхдержавой сейчас, по крайней мере, так утверждает автор книги.

Кроме того, сравнение военных расходов Китая с США не имеет большого смысла. Первостепенная миссия китайских военных — это сохранение власти Коммунистической партии Китая, тогда как американские военные могут полностью сосредоточиться на внешних угрозах.

В Китае «быстро стареет население, у страны огромная внутренняя задолженность и режим, усиливающиеся репрессии которого говорят о его снижающейся популярности», подытожил Бекли.

Опубликовано 2021/05/06

Запуск ракеты «Чанчжэн-5Б» с базовым модулем «Тяньхэ». Фото: Синьхуа

Главные новости Китая, по будням в 7 утра и 7 вечера по Москве.

— Китай счел провокацией сообщения Запада о возможном падении обломков ракеты «Чанчжэн-5Б» на Землю. Эксперт в аэрокосмической области Сун Чжунпин подчеркнул, что враждебные державы беспочвенно обвиняют Китай, когда дело касается технологических прорывов. По его словам, возвращение частей ракеты — это совершенно нормальное явление, поскольку большинство обломков сгорает в атмосфере. Ученые рассчитали, что оставшаяся часть упадет в океан и никак не повлияет на деятельность человека. Тем не менее Китай тщательно отслеживает траекторию полета ракеты. Сун также отметил, что «Чанчжэн-5Б» работает на экологически чистом топливе, которое не вызовет загрязнения воды.

Представитель Пентагона Майк Ховард заявил, что ВС США следят за перемещением ракеты. Он считает, что нельзя полностью исключать риски падения обломков на поверхность суши. 29 апреля в Китае запустили базовый модуль «Тяньхэ» национальной космической станции. Вывод на орбиту осуществлялся с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-5Б» с космодрома Вэньчан (провинция Хайнань).

— Китай воссоздаст стратегическую авиабазу в Тихом океане. Об этом заявила оппозиционный депутат парламента островного государства Кирибати Тесси Ламбурн. По словам депутата, Китай планирует построить ВПП и мост на удаленном острове Кантон. Остров занимает стратегическое положение в центре пути между Азией и Северной Америкой. Ламбурн запросила у правительства Кирибати детальную информацию о проекте и поинтересовалась, станет ли аэродром частью инициативы «Один пояс, один путь». В МИД КНР и администрации президента Кирибати ситуацию не комментируют.

Авиабаза на острове Кантон существовала во время Второй Мировой войны. Тогда аэродромом пользовались американские военные. Кирибати сохраняют прочные связи с США и их союзниками с 1940-х годов, но в последнее время стали развивать сотрудничество с Китаем.

Президент Кирибати Танети Маамау и министр иностранных дел Китая Ван И. Фото: Reuters

— Китай выразил обеспокоенность исключением своих компаний из испытаний сети 5G в Индии. Такое заявление сделал 5 мая официальный представитель посольства КНР в Индии Ван Сяоцзянь. Представитель отметил, что китайские телекоммуникационные фирмы давно работают на индийском рынке, создают множество рабочих мест и вносят значительный вклад в укрепление соответствующей инфраструктуры. В посольстве считают решение индийских властей препятствием для совершенствования бизнес-климата в стране. Днем ранее правительство Индии огласило список допущенных до испытаний внутри страны сетей 5G иностранных телекоммуникационных компаний. Свое оборудование в Индии разместят финская Nokia, шведская Ericsson, южнокорейская Samsung и ряд западных поставщиков услуг связи. Китайские компании, в том числе Huawei, в числе допущенных к испытаниям не фигурировали.

— КПРФ предложили проверить на наличие среди ее членов китайских иноагентов. Такая просьба содержится в открытом письме партии «Родина» министру юстиции Константину Чуйченко. Организация просит проверить КПРФ на соблюдение законодательства об иностранных агентах из-за сотрудничества партии с коллегами из Компартии Китая. Представителей «Родины» смутили регулярные поездки членов КПРФ в Китай и публикации на китайские деньги малоизвестных в России книг с выражением прокитайской позиции.

«Родина» считает, что руководители российских коммунистов летают в Пекин «на инструктаж». Официальное обращение в Минюст «Родина» еще не подготовила. В КПРФ назвали заявление политическим пиаром и заявили, что считают связи с компартиями зарубежных стран нормальной практикой. Примечательно, что 20 апреля правящие партии двух стран — «Единая Россия» и КПК — провели 10-е заседание межпартийного диалога.

— В Китае убрали из эфира телешоу после скандала с родителем участника. Речь идет о третьем сезоне телепроекта с соревнованиями мужских поп-групп Youth With You (青春有你3), которое снимает китайский стриминговый сервис iQiyi. Решение о приостановке показа приняло Управление по делам радио и телевидения правительства Пекина. В скандале оказался замешан один из лидеров проекта — Тони Юй Цзинтянь. В интернете появилась информация о нелегальном бизнесе его отца. Отмечается, что до эмиграции в Канаду из Чэнду в 2008 году в принадлежащих отцу Юя караоке-клубах торговали наркотиками и занимались проституцией.

Тони Юй Цзинтянь. Фото: iQiyi

В ответ на расследования мать исполнителя, Ли Цинь, опубликовала пост в китайском аналоге Твиттера Weibo с раскаянием за противозаконные дела супруга в прошлом. Вопросы вызвало и гражданство участника: в 2019 году на аналогичном соревновании бой-бэндов в Южной Корее Produce 101 Тони Юй Цзинтянь назвал себя канадцем. Власти сочли происходящее нарушением правил проведения телетрансляций и отменили показ финала проекта, запланированный на 8 мая.

06.05.2021 Дмитрий Косырев

Когда выяснилось, что в катастрофическом для мира 2020 году Китай оказался первым по притоку прямых иностранных инвестиций, в самой стране-лидере заинтересовались, начав разбираться в происходящем. И обнаружили, что процесс не только продолжается, а идет по нарастающей рекордными темпами. Например, в первом квартале уже текущего года те же прямые иностранные инвестиции выросли на 39,9%, составив 46,74 миллиарда долларов.

Это притом что в прошлом году инвесторы вообще не спешили что-то куда-то вкладывать — такого низкого уровня инвестиций в мире не было с 1999 года. Но получается, что то — общая картина, а вот с Китаем все нормально, поскольку больше деньги нести некуда и некому.

Речь, напомним, идет не о носящихся с невиданной скоростью по финансовым рынкам средствах, а о тех, что инвестируются в конкретные и долгосрочные проекты, то есть зависают в стране надолго. По движению этих капиталов можно представить, что будет с мировой экономикой — а значит, и с глобальной политикой — в ближайшие годы.

Раз так, давайте посмотрим, в какие отрасли в Китае сейчас считается выгодным вкладываться. Есть неожиданные — например, сельское хозяйство. Напомним, что этой зимой Пекин победил "крайнюю бедность", речь шла об отдаленных деревнях, чья продукция до того никого не интересовала. Победа над бедностью была достигнута потому, что крестьянам предоставляли семена, саженцы и прочее сырье, но одновременно обеспечивали их продукции рынки сбыта.

Так вот, все вместе это — технологии. Как биотехнологии, так и информационные, помогающие тот самый сбыт обеспечить. А победа над бедностью означает, что китайская деревня получает больше денег, то есть образовался сегмент экономики с повысившимся спросом.

Это не очень эффектная сфера применения прямых инвестиций, поскольку речь идет о мелких вложениях. Но, похоже, ушла эпоха, когда гордились сооружением громадных заводов за миллиарды долларов. Многие сотни мелких предприятий по упаковке и переработке сельхозпродукции — тоже хорошее дело.

Конечно, есть такие сферы, которые еще грандиознее мегазаводов. Это, например, космос (напомним, что только что начато строительство китайской космической станции "Небесная река", которая войдет в строй незадолго до того, как наша с американцами МКС отработает свое в 2024 году). Но космос дает эффект возникновения вокруг него новых проектов не сразу.

Если же вам хочется абсолютной и удивительной грандиозности, то тут надо обратить внимание на то, что на поверхности. Каким именно образом Китай победил пандемию своего же вируса, в то время как европейцы, например, до сих пор не могут вылезти из карантинов, по сути, уничтожающих там экономику и общества?

А в Китае главную роль сыграли вовсе не весенние карантины в Ухане и на соседних территориях. Вместо того была введена система QR-кодов, по которым не только вычислялась история болезни каждого, но и отслеживались контакты. Коды эти за истекший год задействовались 60 миллиардов раз.

Вдобавок была создана технология "виртуального госпиталя", когда квалифицированный врач с помощью видеокамер проводит консультации с коллегами и пациентами на любом отдалении, виртуально присутствует в карантинных отделениях больниц. Единая система, делавшая технически возможными такие акции, создана на базе технологии 5G, в которой китайцы — первые на планете.

А это, среди прочего, деньги — которые можно и нужно вкладывать в новейшие медицинские технологии такого рода, в том числе экспортировать их.

В общем и целом все причины, по которым возник нынешний прилив инвестиций в Китай, сводятся к тому самому слову "технологии". Свои, китайские. Год назад, еще до пандемии, в стране были приняты новые правила инвестирования для иностранцев, включая и вписанные туда отрасли, где это особо поощряется. В целом они называются высокотехнологичными производствами.

Одержимости миллионов китайцев всем новейшим и технологичным уже лет, наверное, двадцать. При этом неумеренная гордость достижениями в этой сфере сочетается с искусственно нагнетаемым комплексом неполноценности. В частности, во множестве публикаций в США давно уже говорится, что Китай обгоняет и даже обогнал бывшую единственную сверхдержаву. Однако подготовленный китайской Академией наук документ под названием "Карта структуры (мировой. — Прим. авт.) науки — 2021" демонстрирует подход ровно обратный: США все еще лидер, Китаю надо догонять.

В частности, там указывается, что американцы до сих пор лидируют в медицине, биотехнологиях, социальных науках, экономике и исследованиях бизнеса, а Китай добился лидерства в нанотехнологиях, инженерных отраслях, телекоммуникациях и искусственном интеллекте. Доклад строит свои выводы на основе многолетних наблюдений за множеством часто цитируемых научных публикаций, хотя это далеко не единственный метод оценки технологического потенциала страны.

Но один из очевидных выводов из этого документа — что прямые иностранные инвестиции сейчас очень выгодно делать в научно-технологические разработки в Китае, ведь это тоже бизнес. Инвестировать в лидеров в таких случаях — безопасное дело. Однако вкладывать в претендента, которому очень хочется лидерства, — сулит куда большие прибыли.

Здесь есть смысл вспомнить, как еще в 1980-е годы сложилась группа энтузиастов, подсказывавших советским читателям: обратите внимание на опыт развития небольших стран Азии, показывающий, как маленькое государство может очень быстро, с помощью иностранных инвестиций, стать богатым и технологически передовым. Сегодня очередь обратить внимание на то, как такой же рывок может сделать очень большое государство, которое еще в 90-е годы прошлого века было не до конца уверено, навсегда ли оно решило проблему массового голода.

Материал представлен в пересказе ИноТВ

3 мая 2021 CNBC Оригинал

«Дипломатическая бравада» и «военная напористость» Пекина направлены на достижение трёх основных целей: укрепление внутриполитических позиций Си Цзиньпина, разъединение США с их союзниками и создание положительного имиджа среди развивающихся стран, пишет CNBC. Более того, как утверждает автор статьи, главной задачей Китая в настоящий момент является не победа над США, а проверка готовности администрации Байдена действовать.

Reuters

Высшие государственные чиновники США изучают возросшую дипломатическую браваду и военную напористость Китая со всем рвением профессиональных спортсменов, просматривающих видеозаписи игр своего самого находчивого соперника, пишет CNBC.

ЦРУ и Белый дом, Пентагон и Госдепартамент сообщают о повышенной готовности Китая перейти в наступление. Китайцы готовы дать отпор реальным и воображаемым обидам со стороны Соединенных Штатов и их союзников, даже если те усиливают военную активность вокруг Тайваня.

Новый посыл Пекина достаточно последователен: администрация Байдена, пытаясь подорвать подъём Китая, продвигает ложную и опасную риторику о конкуренции между демократической и автократической системами. Поэтому страны по всему миру должны решить, следовать ли за разъединяющими и приходящими в упадок Соединенными Штатами или принять сторону растущего, объединяющего и беспристрастного Китая.

Между строк председатель КНР Си Цзиньпин подразумевает, что нарушения прав человека и слабость демократии — это внутренние вопросы, не подлежащие обсуждению. Кроме того, представители Китая не стесняются публично критиковать ситуацию с расизмом и демократией в США, как это сделал экс-глава китайского МИДа Ян Цзечи в беспрецедентной 16-минутной обличительной речи 18 марта на открытии американо-китайских переговоров на Аляске.

Министр иностранных дел КНР Ван И тогда заявил: «Демократия — это не Coca-Cola, когда США производят сироп и весь мир имеет одинаковый вкус». По его словам, «использование демократии и прав человека для проведения ценностно-ориентированной дипломатии, вмешательства во внутренние дела других стран или разжигания конфронтации приведёт лишь к беспорядкам или даже к катастрофе».

Как утверждает автор статьи, под термином «катастрофа» Ван И имел в виду Тайвань: «Тайваньский вопрос является самым важным и деликатным вопросом в китайско-американских отношениях», — отметил глава внешнеполитического ведомства. По его словам, противостоять независимости Тайваня и сепаратистским настроениями — также в интересах США. «Разыгрывать «тайваньскую карту» — это опасный ход, почти как игра с огнём.

В авторитарном Китае такие риторические и потенциально стратегические сдвиги не происходят случайно, поэтому американцам необходимо срочно понять их значение и отреагировать соответствующим образом. Как отмечает автор статьи, это будет нелегко, учитывая противоречивое сочетание высокомерия и неуверенности в последних действиях Китая.

С одной стороны, Си Цзиньпин проецирует растущую общенациональную уверенность в том, что для Китая настал «исторический момент». В год столетнего юбилея Коммунистической партии, успешно вышедшей из кризиса, вызванного пандемией, и объявившей о победе над нищетой в стране, он надеется воспользоваться толчком, который, по его мнению, может изменить правила игры.

В то же время Си отвечает на новые вызовы со стороны администрации Байдена, которая, в свою очередь, также быстро избавляется от последствий пандемии благодаря стремительной вакцинации населения и вливаниям в экономику страны $4 трлн. В этом году экономический рост США может сравняться или превысить рост Китая на 6,5%.

Лидеры двух стран, похоже, согласны в том, что они находятся «на этапе коренного перелома в истории», как на этой неделе заявил президент Байден в своей первой речи на совместном заседании Конгресса. «Мы соперничаем с Китаем и другими странами, чтобы победить в 21 веке», — уверен президент США.

Несколько иначе Си сформулировал эту мысль в ходе выступления на заседании Центральной партийной школы ЦК КПК в начале этого года: «Мир претерпевает глубокие изменения, которых ещё не видело это столетие, но время и ситуация на нашей стороне. Вот откуда берутся наша решимость и уверенность».

Однако в Байдене Си видит более методичного и последовательного лидера, настроенного на работу в рамках международных институтов больше, чем его предшественник.

12 марта Байден созвал первый саммит Четырёхстороннего диалога по безопасности, в котором приняли участие лидеры Японии, Австралии и Индии. 16 апреля премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга стал первым иностранным лидером, посетившим Белый дом с момента вступления Байдена в должность. Вместе с Байденом они опубликовали первое с 1969 года совместное заявление в поддержку Тайваня.

Китайское руководство также застигли врасплох 22 марта, когда Соединенные Штаты, Европейский союз, Великобритания и Канада ввели санкции в отношении китайских чиновников в связи с нарушениями прав человека в отношении уйгурского меньшинства в Синьцзяне. Ответ Пекина был молниеносным и, казалось бы, контрпродуктивным: Китай ввёл против чиновников Евросоюза более широкие санкции, чем сам Евросоюз против Китая. За своё жёсткое послание Пекину пришлось заплатить немалую цену — Европейский парламент заморозил недавно заключённое инвестиционное соглашение между Китаем и ЕС.

По-видимому, считает автор, у нынешнего подхода Китая есть три непосредственные цели: внутренняя аудитория, партнёры и союзники США и развивающиеся страны.

Приоритетом любого авторитарного лидера является политическое выживание. Президент Си, объединив националистов вокруг Гонконга и Тайваня и представив Соединенные Штаты как державу, решившую противодействовать подъёму Китая, похоже, укрепил свои позиции в КПК и ослабил потенциальных соперников.

Вторая цель китайской бравады — это упреждающие удары по союзникам и партнёрам США, которые необходимо нанести до того, как администрация Байдена сможет их мобилизовать. Китай также хочет продемонстрировать, что тем, кто переходят на сторону Вашингтона, придётся заплатить высокую цену. Один американский политик, чтобы объяснить эту стратегию, процитировал китайскую поговорку: «Убить курицу, чтобы напугать обезьяну».

Третья цель Си — это развивающиеся страны, где китайские успехи были самыми значительными. Цель состоит в том, чтобы изобразить Китай как более надёжного и последовательного партнёра, способствующего их развитию, с собственным вдохновляющим опытом модернизации и стремлением держаться подальше от внутренних дел других стран.

В то же время, конечно, Китай также испытывает администрацию Байдена на прочность. Цель состоит не в том, чтобы одержать победу над США, где растёт консенсус по поводу китайской угрозы. Скорее, это проверка готовности администрации Байдена действовать по любому ряду вопросов — от контроля за технологиями до прав человека, и особенно в отношении Тайваня.

Пекин, исходя из опыта, делает ставку на то, что Байден «громко лает, но не больно кусает». В таком случае в течение следующих четырёх лет можно рассчитывать на ещё большую браваду и напористость, утверждает CNBC.

Объем китайских инвестиций в РФ рухнул до минимума за все время наблюдений, банки Китая не поддержали «российский SWIFT», слабеющая китайская валюта сократила запасы России, — и только TikTok пошёл российским властям навстречу.

Иван Сытых May 4, 2021

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин. (Фото: Kremlin.ru, 2019 г.)

Ключевые события и комментарии о взаимоотношениях двух стран — в ежемесячном дайджесте Eurasianet.org. Рассказываем, какие сюжеты были самыми яркими в апреле.

Китайские инвестиции бежали из России

Центробанк опубликовал данные по прямым инвестициям за I–III квартал 2020 года. Согласно этим данным, объем таких вложений Китая в Россию рухнул на 52%, с $3,735 до $1,83 млрд. Это минимальный показатель за все время наблюдений. Из КНР Россия получает 0,4% от всех прямых иностранных инвестиций. Это в 9 раз меньше, чем из Германии и в 68 раз меньше, чем из Кипра. По сравнению с 2014 годом объем китайских инвестиций в реальный сектор экономики РФ упал в 2,5 раза.

Это тем более примечательно, что Китай недавно согласился инвестировать 400 млрд долларов в Иран – страну, которая, с инвестиционной точки зрения, во многом схожа с РФ (например, помимо прочего, Иран сильно зависит от экспорта нефти и газа, находится под западными санкциями, и отличается авторитарным правлением и высоким уровнем коррупции).

Непросто и с российскими инвестициями в Китай. КНР сейчас пытается превратить курортный Хайнань в финансовый хаб. «В течение последних трех лет Хайнаньский порт свободной торговли зафиксировал бум иностранных инвестиций. Приток зарубежного капитала фактически удвоился благодаря инвесторам из России, а также представителям еще 80 стран и регионов», — сообщил в середине апреля губернатор провинции Фэн Фэй.

Однако о конкретных проектах и суммах почти ничего не известно, сказал Газете.ру руководитель проекта Центра стратегических разработок Бахтияр Джафаров.

Российские предприниматели не умеют пользоваться зонами свободной торговли, и не только на Хайнане, но и по всему Китаю, прокомментировал изданию профессор школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов.

Яркий пример проблем инвестиций в КНР: российская сеть пиццерий «Додо пицца» ушла из Китая после пяти лет присутствия в этой стране и затрат на развитие в размере $2,5 млн. В 2017 году компания планировала открыть 800 пиццерий в КНР к 2020 году, но получилось запустить лишь четыре. И эти четыре точки теперь планируется даже не продать, а просто закрыть, полностью ликвидировав компанию.

Коварный юань

Не самой удачной оказалась и инвестиция российского Минфина в юань. В конце февраля объявило, что конвертировало в китайскую валюту 15% ликвидной части Фонда национального благосостояния (ФНБ) — за счет сокращения доли доллара и евро. Сразу после этой сделки курс юаня снизился — к апрелю он упал на 1,7%, что стало крупнейшим падением с августа 2019 года.

Замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев заявил, что между Россией и Китаем наблюдается «последовательный рост» расчетов в национальных валютах. Однако данные Центробанка это опровергают: в IV квартале 2020 года доля взаиморасчетов в рублях и юанях упала до минимальных за последние 5 лет значений (3,1% и 2,8% соответственно). Резко снизилась и доля доллара — до 10,8%. Львиная доля платежей совершается в евро — 83,3%.

Китайские банки проигнорировали «российский SWIFT»

Одна из самых болезненных санкций, которую Запад может ввести в отношении России, — отключить её от межбанковской системы SWIFT. Это приведет к целому ряду проблем: граждане не смогут принимать и отправлять средства из-за рубежа и за рубеж, а также рассчитываться за границей картами Mastercard и VISA; рубль ослабнет, а импортных товаров станет меньше.

Чтобы избежать таких последствий, российский Центробанк ещё в 2015 году создал альтернативную систему передачи финансовых сообщений (СПФС). Сейчас к ней подключены около 400 российских банков. Российское руководство очень рассчитывало на присоединение к СПФС китайских банков, отметил инвестбанкир Евгений Коган. В 2019 году с ними даже подписали меморандум, но с тех пор к системе подключился лишь один китайский банк. «У китайцев давно создан и действует собственный аналог SWIFT, и впрягаться в мертворожденный русский симулякр Китаю не с руки», — объяснил экономист Никита Кричевских.

Китайский завод поддержали рублем. Одним

Минпромторг РФ выделил российскому автозаводу китайской фирмы Haval госсубсидию в размере… 1 рубль. Это компенсация уплаты утилизационных платежей за весь 2020 год. Такие промышленные субсидии выдаются всем автокомпаниям, работающим в России по специнвестконтракту (СПИК). Например, «АвтоВАЗ» получил 40 млрд рублей, а предприятие Hyundai — 30 млрд.

Партнёр агентства «Автостат» Игорь Моржаретто полагает, что столь мизерный размер компенсации связан с тем, что СПИК был подписан только в сентябре 2020 года (сам завод работает в Тульской области с 2019 года). По его словам, Haval долго не мог получить СПИК, потому что власти опасались экспансии китайского промышленного капитала и не пускали китайцев к производству в стране. Например, автопроизводитель Chery четырежды подавал запрос на СПИК и четырежды ему отказывали по формальным причинам. На фоне отсутствия реальной господдержки предприятие Haval закончило прошлый год c убытком 8,6 млрд рублей против 391 млн прибыли годом ранее.

«Я надеюсь, что мы никого не пугаем», — так лаконично ответил исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус» Жером Сего на вопрос в интервью «Коммерсанту», столкнулся ли концерн с противодействием и напугали ли Минпромторг РФ планы компании по локализации производства.

Конкурирующая китайская марка Chery тем временем намерена возобновить производство авто в России. Фирма ведет переговоры с калининградским «Автотором», который лишился крупного контракта с BMW и имеет простаивающие мощности. Chery там уже производил машины в 2006-2008 годах. В 2014 году сборку организовали на заводе «Дервейс» в Черкесске. Однако в 2018 году в отношении руководства «Дервейс» завели уголовное дело по уклонению от уплаты налогов в особо крупном размере. Завод закрыли, а китайскому автопроизводителю пришлось импортировать свои автомобили в Россию.

На Китай — через Алтай, а армию — на БАМ

РЖД изучает возможность построить погранпереход в Республике Алтай, которая граничит с Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР. «Для нас это был бы выход в Китай на самом коротком расстоянии, которое только возможно», — объяснил замгендиректора монополии Алексей Шило. Но есть проблема — горный рельеф. Шило отметил, что тоннель обойдется очень дорого, но при строительстве железной дороги на эстакадах «вполне возможно, что цена строительства будет окупаться теми преимуществами, которые мы получим». С Пекином вопрос пока не проговаривался.

Одна из причин, которая может помешать реализации такого проекта — дефицит рабочей силы. Из-за этого на строительство второй ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ) пришлось привлекать военных. Они приступили к работе в начале апреля. Им нужно до 2024 года построить 340-километровый участок от Улака до Февральска. Благодаря этому Россия сможет увеличить экспорт угля, но вряд ли вторая ветка БАМа существенно разгрузит Транссиб для транзита контейнеров из Китая, полагают эксперты.

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец напомнил, что БАМ – это магистраль, которая должна была дублировать Транссиб на случай конфликта с Китаем. Но сейчас, по его словам, вторая ветка БАМа будет в том числе инструментом поддержки отношений с КНР. Впрочем, вторая ветка пригодится России и в случае военного конфликта с Китаем — чтобы быстрее перебрасывать войска на восток, отмечает военный эксперт Александр Широкорад.

Тяжело без русского леса

Экспорт леса из Сибири в первом квартале 2021 года снизился на 13% в физическом и 10% в денежном эквиваленте по сравнению с январем-мартом 2020 года. При этом 71% древесины ушло в Китай. Снижение произошло в том числе из-за того, что китайская сторона задерживает приём грузов по эпидемиологическим причинам. Ещё в конце марта стали появляться сообщения, что на границе двух стран возникли заторы из российских поездов с углем и лесом.

Из-за перебоев с поставками цены на пиломатериалы в Китае резко выросли — примерно на 20%. Несколько производителей мебели вынуждены были закрыться, пишет Global Times. «Китайские рабочие готовы ехать работать сверхурочно на российских деревообрабатывающих предприятиях, но не могут этого сделать из-за ограничений на поездки», — сообщил изданию представитель отрасли.

TikTok согласился сотрудничать с Кремлём

Китайский сервис коротких видео TikTok готов сотрудничать с российскими властями «в области выявления незаконного контента», заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев сразу после заседания комиссии с участием представителей компании.

Напомним, претензии к TikTok у Кремля возникли в начале года. Российские власти недовольны, что в китайской соцсети «распространяются материалы с призывами к несовершеннолетним участвовать в противозаконных протестных массовых мероприятиях». В январе Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры направил письмо в TikTok, в котором потребовал «незамедлительно принять исчерпывающие меры». После этого соцсеть стала удалять видео с призывами выходить на митинги.

Совместная борьба с раком и ковидом

В новосибирском Институте ядерной физики СО РАН на основе ускорителя протонов изготовили установку бор-нейтронозахватной (БНЗТ) терапии рака. По этой технологии опухолевые клетки насыщают борсодержащим веществом, а потом облучают нейтронами, пока больные клетки не уничтожаются. Установку российские ученые разработали еще в 2005 году, однако у них не было финансирования, рассказал представитель института «Коммерсанту». Однако интерес у проекту проявили иностранцы — американская фирма TAE Life Sciences и китайский холдинг New Boron. Первый инвестор получил права на разработку, второй — сам прибор.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в апреле объявил, что договорился сразу с двумя китайскими компаниями о производстве в Китае вакцин "Спутник V". Первый партнером стала TopRidge Pharma, вторым — Hualan Biological Bacterin Inc. В обоих случаях речь идёт об объёме производства в 100 млн доз в год. Несмотря на сотрудничество и совместные проекты, Китай и Россия напрямую конкурируют за одни и те же рынки вакцин в Евразии. Пока «Спутник V» воспринят в регионе с бóльшим энтузиазмом, отмечает The Diplomat. Между тем в самой России кампания по вакцинации стоит на грани провала: привив всего несколько процетов населения, страна скатилась по этому показателю на 64 место в мире, рискуя провалить и «вакцинную дипломатию», и вакцинацию внутри страны.

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