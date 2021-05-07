Русскоязычные СМИ Украины

6 мая, Павел Баев Политолог, профессор Института исследований мира (Осло)

Павел Баев: Напряженность вокруг Украины совпала с другим кризисом — в отношениях России с Европой, с которым Путин плохо справился (Фото: REUTERS)

России нужна пауза после апрельских стараний, позволяющая Путину подсчитать свои достижения и неудачи

План российского президента Владимира Путина выйти из продолжительной самоизоляции с новыми силами сработал не совсем так, как ожидалось, и ему явно нужно было сделать паузу. 28 апреля президент США Джо Байден рассказал о своих достижениях в борьбе с пандемией COVID-19 и в оздоровлении экономики США, отмечая символические 100 дней пребывания у власти. Однако, несмотря на то, что российские СМИ пытались преуменьшить эти достижения, лидер Кремля не может претендовать на подобный успех: российская кампания вакцинации не может и близко сравниться с той, что проводится в США, и он не может просто приказать отечественной экономике подняться выше ее посредственных показателей. В своем ежегодном послании Федеральному собранию 21 апреля Путин не коснулся самых сложных проблем. Но ему удалось добиться желаемой паузы, объявив о длительных каникулах до 10 мая.

«Подарок» наверняка приветствовали многие россияне, отправившиеся на свои дачи огородничать, но объявленный праздник добавил головной боли многим предприятиям, вынужденным оплачивать своим сотрудникам дополнительные выходные. В макроэкономических показателях России обязательно произойдет спад, и на них уже повлияло решение Центробанка о повышении базовой процентной ставки до 5% из-за высоких оценок инфляции. Потребительские цены действительно быстро растут, а снижение реальных доходов значительно больше, чем скромные 3,6%, признанные официальной статистикой за первый квартал. По мере того как личные сбережения сокращаются, спрос на кредиты растет, в результате чего накопленная задолженность домохозяйств достигает рекордно высокого уровня. Эти удручающие экономические показатели лишают режим возможности поддержать свою легитимность, предоставляя ощутимые вознаграждения, поэтому ему приходится все больше полагаться на репрессии, которые серьезно усугубляют последствия низких экономических показателей.

Конечно, подавление оппозиции не было поставлено на паузу: каждый день появляются новости об арестах блогеров за «подрывные» посты или университетских профессоров, обвиняемых в участии в «экстремистской деятельности». Сеть антикоррупционных активистов, созданная и возглавляемая Алексеем Навальным, особенно страдает от этих репрессий — региональные штабы закрыты и ушли в подполье. В эту пятницу будет 110-й день с тех пор, как Навальный добровольно вернулся в Россию после выздоровления в Германии от попытки отравления нервно-паралитическим веществом Новичок. Путин надеялся, что, бросив своего заклятого врага за решетку, он сможет заставить его замолчать, но Навальный по-прежнему способен формировать политическую повестку дня для оппозиции и наносить серьезные удары. Например, использовав свое последнее появление в апелляционном суде, чтобы высмеять «голого проворовавшегося короля», сидящего в Кремле. В Санкт-Петербурге, где в этом году особенно жестоко подавлялись уличные протесты, образ Навального стал ключевым мотивом уличного искусства, к большому раздражению муниципальных властей.

Подавление оппозиции не было поставлено на паузу

Еще одним вопросом, по которому Путину необходимо было взять паузу, является кризис в отношениях с Украиной, которые он довел до грани полномасштабной войны, рассчитывая использовать трещины в западном единстве. Вместо этого он столкнулся с жестким сопротивлением и счел уместным отступить после телефонного звонка Байдена. Украинский президент Владимир Зеленский хорошо проявил себя под этим давлением и сумел возобновить поддержку в Европе, продемонстрировав готовность встретиться с Путиным и обсудить ситуацию на Донбассе, которую Кремль отказывается признать центральной проблемой в двусторонних отношениях. Зеленский стремится вырваться из ловушки Минских соглашений, навязанных Украине в начале 2015 года в отчаянный момент. Они не могут быть реализованы, но остаются единственной основой для международного управления едва замаскированной российской агрессией.

Напряженность вокруг Украины совпала с другим кризисом — в отношениях России с Европой, с которым Путин плохо справился и не может поставить на паузу. Расследование смертоносного взрыва на чешском складе боеприпасов в Врбетице в октябре 2014 года представило веские доказательства причастности российской военной разведки (ГРУ), поэтому Прага была вынуждена принять меры против центра спецслужб, созданного в местном посольстве России. Москва ответила обычным высокомерным отрицанием и высылкой чешских дипломатов, но Прага отказалась принять эту «взаимность» и еще больше углубила этот разрыв. Расследование выявило связанные российские теракты в Болгарии, которой также пришлось проявить решимость. Москва решила наказать за эти умеренные жесты европейской солидарности и объявила санкции против восьми официальных лиц Европейского союза. Многим это показалось уж слишком: все топ-бюрократы ЕС выразили возмущение неприемлемым демаршем России, и теперь Москва должна готовиться к новому ужесточению санкций с европейской стороны.

Затевая эту ссору, Кремль рассчитывал на безразличие Вашингтона, ожидая, что Белый дом будет в основном занят подготовкой к успешному саммиту Байден-Путин в предстоящие недели. Вместо этого государственный секретарь США Энтони Блинкен категорически осудил российский «черный список» должностных лиц ЕС. Заявлением Блинкена можно было бы пренебречь как простой риторикой, но его запланированный визит в Киев для обсуждения поддержки США реформ в Украине вызывает озабоченность в Москве. Угроза войны сейчас является главным инструментом внешней политики России, однако эффективность такого грубого давления зависит от приверженности США европейской безопасности, что будет неоднократно и тщательно проверяться.

Мобилизация ресурсов для создания такой убедительной военной угрозы по своей прихоти является дорогостоящим мероприятием, поэтому России нужна пауза после апрельских стараний, позволяющая Путину подсчитать свои достижения и неудачи. Для европейских политиков и сторонников взаимодействия, очевидно, что Россия потеряла престиж и влияние, поэтому они надеются, что Москву удастся отговорить от новых попыток запугать и шантажировать своих соседей. Однако расчет Путина несколько иной. Ослабление напряженности неизбежно приводит к тому, что Россия оказывается на периферии мировых дел и подрывает репрессивную динамику его режима. Его удастся отговорить от дальнейшего давления на Украину и «гибридных» нападений на европейских соседей не больше, чем сдерживать хищные аппетиты своих силовиков. Война — это не естественная стихия Путина, но создание проблем — его единственный хитрый маневр для Европы.

Перевод НВ

По мнению бывшего советника Путина, США делают недостаточно шагов для защиты Украины от РФ.

Эксклюзив ТСН 06.05

Бывший советник Владимира Путина Андрей Илларионов считает, что окончание построения "Северного потока-2" может означать начало полномасштабной войны России против Украины.

Экс-советник Путина выразил обеспокоенность относительно недостаточных действий США по защите Украины.

"Реальный ощутимый результат — это сам визит Блинкена и больше ничего. Я бы обратил внимание, что сейчас в Конгрессе США рассматривается законопроект "Акт партнерства с Украиной по вопросам безопасности". Это достаточно серьезный законопроект, который был начат еще республиканцами в прошлом году. Сегодня он проходит комиссии комитетов Конгресса. В нем есть 8 пунктов оказания помощи Украине. Ранее Атлантический совет — один из ведущих исследовательских центров в Вашингтоне, подготовил специальную программу помощи Украине в области безопасности. Эта программа состоит из 10 пунктов. Бывший премьер Арсений Яценюк с своим Центром подготовил программу взаимопомощи со стороны США из 12 пунктов. Я лично написал программу из 15 пунктов. Эти программы чем-то совпадают, в чем-то различаются. На сегодняшний день после 100 дней деятельности администрации Байдена ни один из этих пунктов не выполнен ", — сказал Илларионов.

По мнению экс-советника Путина, реальная опасность для Украины наступит тогда, когда РФ достроит "Северный поток-2".

"Назву один маленький пример: посол США в Украине. Его нет. Помощь Украине. Министр обороны США сказал, что будет только 125 млн долларов, 150 млн снято. "Северный поток-2"- это ключевой инструмент, который раскрывает Путину руки для открытой войны против Украины. К августу он может быть закончен. Россия перенаправит газовые потоки, Украина потеряет деньги, а поддержка со стороны Европы может снизиться. Против строительства газопровода администрация США не принимает никаких мер. Никаких санкций. Поэтому после визита Блинкена у меня выросла обеспокоенность ", — пояснил Андрей Илларионов.

Экс-советнику Путина возразил председатель комитета по иностранным делам Сейма Литвы Жигимантас Павилионис. Он утверждает, что слова об отсутствии помощи Украине — это пропаганда.

"Такой пропаганды я уже давно не слышал. У вас хотят забрать дух, веру. Не поддавайтесь никогда. Самое главное, это вы — это ваши сердца, ваш мозг. Контекст создан. Вам нужно только решение Байдена. У американцев нет никакой импровизации. Каждое слово, каждый визит — это знак. Нужно работать с этими знаками, создавать коалиции. И никогда не нужно верить, что вы отрубленные от мира, вы жертвы. С вами весь мир ", — сказал Жигимантас Павилионис.

Напомним,

Украина не должна потерять свой шанс, чтобы стать "историей Байдена" — депутат Литвы

глава комитета по международным делам Сейма Литвы Жигимантас Павилионис пояснил, что Украина не может потерять свой шанс, чтобы стать "историей Байдена». Больше

Патрик Уинтур

США являются более серьезной угрозой для демократии, чем Россия или Китай - результаты опроса

Восприятие США как угрозы для демократии выросло за год более чем вдвое. В 53 странах, выбранных для проведения опроса, большинство респондентов уверены, что именно Америка, а не Россия и Китай, является угрозой стабильному миру

53 странах, выбранных для проведения опроса, большинство респондентов уверены в ценности демократии, а главными угрозами люди считают экономическое неравенство и влияние крупных технологических компаний

Соединенные Штаты сталкиваются с массой трудностей, пытаясь представить себя в качестве главного хранителя демократии во всем мире. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса, которые показали, что во многих странах мира люди считают Соединенные Штаты более серьезной угрозой для демократии, нежели Россию или Китай.

Согласно результатам этого опроса, уровень поддержки демократии остается высоким несмотря на то, что граждане демократических стран оценивают результаты усилий их правительств по борьбе с коронавирусным кризисом менее одобрительно по сравнению с гражданами менее демократических стран.

Главной угрозой для глобальной демократии респонденты считают неравенство, однако в Соединенные Штатах опрошенные также назвали одним из главных вызовов крупные технологические компании.

Этот опрос проводился среди 50 тысяч человек в 53 странах по заказу фонда «Альянс демократий».

Результаты этого опроса покажутся довольно неприятными министрам иностранных дел стран Большой семерки, которые сейчас проводят переговоры в Лондоне, поскольку в ходе этих переговоров они совместно приняли на себя роль защитников демократических ценностей, решительно настроенных противостоять автократии.

Этот опрос проводился компанией по изучению общественного мнения Latana с февраля по апрель, то есть на его результатах, возможно, присутствует некоторый отпечаток «похмельного синдрома» после внешней политики Дональда Трампа. В целом результаты опроса показали, что по сравнению с прошлым годом отношение к Соединенным Штатам начало постепенно улучшаться.

Весной 2020 года граждане как более демократических, так и менее демократических стран были в одинаковой степени удовлетворены тем, как их правительства справляются с пандемией (70%). Но год спустя рейтинги одобрения снизились до 65% в менее демократических странах и упали до 51% в более демократических странах. В Европе этот показатель составляет 45%. А в некоторых странах Азии положительный рейтинг достигает 76%.

Самым поразительным выводом по итогам опроса стало то, что почти половина (44%) респондентов в 53 странах выразили обеспокоенность тем, что Соединенные Штаты угрожают демократии в их странах. Между тем о своем страхе перед влиянием Китая сообщили только 38%, а в страхе перед влиянием России признались только 28% опрошенных. Возможно, эти результаты являются отражением восприятия сравнительной мощи Соединенных Штатов, однако они доказывают, что ни Соединенные Штаты, ни страны Большой семерки не могут с легкостью облачиться в мантию защитников демократии.

По сравнению с прошлым годом восприятие Соединенных Штатов как угрозы для демократии по всему миру в значительной мере усилилось, и этот показатель вырос с +6 до +14. Прирост оказался особенно высоким в Германии (+20) и в Китае (+16).

В число стран, жители которых в большинстве своем негативно относятся к влиянию Соединенных Штатов, вошли Россия и Китай, за которыми следуют европейские демократии.

Результаты опроса показали высокий уровень приверженности демократическим ценностям: 81% респондентов по всему миру сказали, что для них важно, чтобы в их стране была демократия. Но только немногим более половины (53%) сказали, что их страна уже является демократией, — и это касается даже тех стран, которые формально являются демократиями.

Главной угрозой для демократии респонденты назвали экономическое неравенство (64%).

Практически во всех странах, где проводился опрос, кроме Саудовской Аравии и Египта, ограничения на свободу слова воспринимаются как менее серьезная угроза для демократии, нежели неравенство.

Между тем около половины опрошенных (48%) сказали, что влияние крупных технологических компаний — в противовес простому существованию социальных сетей — является угрозой для демократии в их стране. Среди демократий больше всего влияние технологических гигантов беспокоит жителей Соединенных Штатов (62%), однако по сравнению с прошлым годом рост этого показателя наблюдается во многих других странах, что находит отражение в росте уровня поддержки идеи ужесточения регулирования в социальных сетях.

Респонденты в Норвегии, Швейцарии и Швеции сильнее всего убеждены в том, что их страны являются демократическими. Такого же мнения придерживаются и китайцы, где 71% респондентов сказали, что Китай — демократия. В России только 33% респондентов считают свою страну демократической. Уровень глобальной поддержки планов Джо Байдена по проведению «Демократического саммита» является высоким во всех странах, кроме Китая и России.

Результаты этого опроса станут довольно неприятным открытием для некоторых демократий Восточной Европы, таких как Венгрия, где только 31% опрошенных ответили, что их страна — демократия. Такой же процент опрошенных назвали свои страны демократиями в Нигерии, Иране, Польше и Венесуэле.

Андерс Фог Расмуссен, председатель фонда «Альянс демократий», бывший генеральный секретарь НАТО и премьер-министр Дании, сказал: «Результаты этого опроса показывают, что демократия все еще живет в сердцах и умах людей. Теперь нам необходимо оправиться от пандемии covid-19 и принести демократию и свободу тем народам, которые хотят, чтобы их страны стали более демократическими».

«Позитивная поддержка, оказываемая "Альянсу демократий", будь то инициатива D10 в Соединенном Королевстве или предложенный президентом Байденом "саммит демократий", доказывает, что люди хотят теснее сотрудничать, чтобы дать отпор автократам. Лидеры должны принять к сведению мнения людей и действовать в соответствии с ними».

The Guardian, Великобритания

Достаточно жестко отреагировали турецкие власти на нарушение карантинных норм одним из пятизвездочных отелей страны, не только закрыв его, но и лишив туристического сертификата, без которого дальнейшая работа отеля стала невозможной.

Как передают Экономические новости, об этом говорится в сюжете ТСН.

После того, как один из аниматоров отеля в Турции выложил в сеть видео шумной вечеринки с участием украинцев, которая была организована вопреки строгому карантину и без соблюдения необходимых карантинных мер, отель закрыли.

Местные власти достаточно оперативно отреагировали на данный факт, не просто закрыв провинившийся отель, но и отобрав в преддверии летнего сезона туристический сертификат.

После данного инцидента, гостей гостиницы расселили в другие отели на побережье.

статью прочитали: 40 человек