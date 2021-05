архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 07.05.21 05:35 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Global Times”,

"Ganging up against China, Russia a nightmare trip for US, West: Global Times editorial" Китай - 05 мая 2021 г. Ополчиться против Китая и России - катастрофически ошибочный шаг США и Запада Редакционная статья Global Times By Global Times Published: May 05, 2021 Illustration: Liu Rui/GT Во время трехдневной встречи министров иностранных дел G7, госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с посланием: цель США - не пытаться подавлять или сдерживать Китай, а защищать «порядок, основанный на международных правилах». А вопросы, связанные с Синьцзян-Уйгурским автономным районом, Специальным административным районом Гонконг и островом Тайвань, связаны с тем, соблюдает ли Китай международные правила. Как предположили некоторые зарубежные СМИ, тема этой встречи министров иностранных дел стран Большой семерки была - рассмотрение вызовов, которые бросают Западу Китай и Россия. Блинкен отверг заявления о «холодной войне» между США и Китаем и дал понять, что США не хотят сдерживать Китай. Если Вашингтон действительно так думает, это можно было бы только приветствовать. Но мир не поверил таким заявлениям Блинкена, иначе западные СМИ не стали бы задавать администрации Байдена этот вопрос снова и снова. Блинкен был вынужден прояснить свою позицию, потому что он знает, - Вашингтон не может заставить Европу и Японию действительно “отделиться” от Китая. Хотя у них есть разногласия с Китаем, этим странам просто необходимо сотрудничать с ним по определенным вопросам. Так называемая новая холодная война не пользуется популярностью ни у кого. Чтобы завоевать расположение своих союзников, США должны сглаживать острые углы в отношениях с ними и перестать заставлять их слишком жестко следовать в фарватере их антикитайской политики. За последние несколько месяцев стало ясно видно, что новая администрация США говорит одно, а делает совершенно другое. США не жалеют сил для разжигания враждебности к Китаю в американском и западном обществе и пошли даже дальше, чем администрация Трампа, нападая на Китай по вопросам, касающимся Синьцзяна и Гонконга. Более того, они систематически раскалывают мир и последовательно выстраивают стратегическое противостояние. Они только скорректировали свой подход, пытаясь достичь своей цели постепенно, шаг за шагом. Есть признаки того, что политические элиты США либо осознали, либо предвидели старение и снижение конкурентоспособности американского и западного способов управления, и хорошо понимают, что они больше не могут проводить существенные реформы. Они надеются создать фундаментальное, глобальное противостояние, с помощью которого они смогут насильственно создать международную систему, в которой доминируют западные страны, исключая Китай и Россию, и сохранить гегемонию США с существующими экономическими и технологическими преимуществами Запада. Они надеются, что эта новая модель будет развиваться и работать через следующие один за другим конфликты с Китаем и Россией. Мы должны предупредить Вашингтон, что стратегически он играет с огнем и эта игра никогда не увенчается успехом. Объединенная мощь Китая и России намного больше, чем у бывшего блока Советского Союза и Восточной Европы. Экономическая, научная и военная мощь Китая и России не только огромна по масштабу, но и имеет более широкое влияние на весь мир. Если кто-то попытается игнорировать этот факт и подтолкнет Китай и Россию к объединению сил в отчаянной схватке с общим противником, то это станет для этого противника самым страшным кошмаром. И Китай, и Россия стратегически сдержаны. Они привержены поддержке международной системы, в основе которой лежит Устав Организации Объединенных Наций, и международного порядка, основанного на международном праве. И у Китая, и у России есть, оставшиеся от истории, очень специфические трения со своими соседями, и обе страны проявляют сдержанность в этих вопросах. Если США и Запад захотят подтолкнуть отдельные страны к противостоянию с Китаем или Россией, они принесут этим странам катастрофу. Китай и Россия терпеливо работают над решением проблем. Мы надеемся, что ни одна страна или политическая сила не поддастся на давление и провокации со стороны Вашингтона и не будет пытаться “писать против ветра”, то есть атаковать Китай и Россию. Любая западная страна, которую “вдохновят отделиться” от Китая, окажется на дороге потерь и убытков. Лучшим вариантом для них является достижение максимального баланса между Китаем и США, не обижая США открыто, и в то же время избегая конфронтации с Китаем. В интересах этих стран также было бы смягчить конфронтацию, а не усиливать ее в отношении России. Вашингтон пытается объединить союзников вокруг себя для противостояния Китаю и России, а Китай и Россия никогда не вступали в союзнические отношения. Это добрая воля Пекина и Москвы. Но чем больше западные страны укрепляют свой антагонистический союз против Китая и России, тем больше эти две страны будут склонны совместно бороться с противостоящим им блоком. Это основное правило политики. Несомненно, стратегическое единство Китая и России в первую очередь будет нацелено на гегемонию США. Другие силы не должны увлекаться и думать, что США их прикроют. Им следует не провоцировать конфронтацию, а наоборот, активно стараться не стать объектом “показательной порки в назидание другим” со стороны Китая и России статью прочитали: 19 человек Комментарии