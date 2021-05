архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

дата публикации 07.05.21 16:40 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “The New York Times”,

"‘State Funeral’ Review: Saying Goodbye to Stalin" США - 06 мая 2021 г. Прощание со Сталиным (+видео) Короткий рассказ о новом документальном фильме Сергея Лозницы “Государственные похороны” о нескольких днях сразу после смерти диктатора. Кадр из документального фильма «Государственные похороны». By A.O. Scott May 6, 2021, Иосиф Сталин умер 5 марта 1953 года. «Государственные похороны» - новый увлекательный и сложный документальный фильм украинского режиссера Сергея Лозницы, показывает, что произошло в последующие несколько дней, когда тело Сталина лежало в Зале Союзов в Москве, прежде чем его перенесли в мавзолей Ленина. (Его удалили оттуда через восемь лет, но это уже другая история). Состоящий исключительно из кадров, снятых в то время в различных частях Советского Союза, фильм представляет собой навязчивую смесь официальной пышности и повседневного опыта, двойной образ тоталитарного правительства и людей, от имени которых оно правит. Вначале идут кадры толп людей собравшихся чтобы услышать сообщение о смерти диктатора, которое величественно и мрачно звучит из громкоговорителей. В радиотрансляциях, непрерывно передающихся в то время когда массы народа проходят мимо обставленного венками гроба Сталина, дается краткое “розовое” описание его жизни перемежающееся с частыми лозунгами о его бессмертии. Его подданные - его товарищи, выражаясь языком того времени, - напоминают о его неиссякающей любви к ним, а также о его «самоотверженности», его храбрости и его колоссальном интеллекте. Он был, среди других совершенств, «величайшим гением в истории человечества». Такая риторика - это свидетельство культа личности, который будет отвергнут через несколько лет, когда Никита Хрущев придет к власти и начнет проводить программу десталинизации. На «Государственных похоронах» запечатлены официальные проявления этого культа, включая гигантские портреты Сталина, висящие на общественных зданиях, и прибытие делегаций из других коммунистических стран. Своеобразные элегии исполняют явно нехаризматичные люди, ненадолго, как выяснилось позже, занявшие место Сталина: Георгий Маленков, Вячеслав Молотов и Лаврентий Берия. (Хрущев, который вскоре их выгнал, исполняет обязанности церемониймейстера). Но знаменитый образ - лицо Сталина с густыми усами и зачесанными назад волосами затмевается толпами простых граждан, которые собирались, чтобы засвидетельствовать свою скорбь и отдать дань памяти и уважения. Анонимные операторы, снимающие цветные и черно-белые кадры на далеких верфях, заводах, месторождениях нефти и в колхозах, являются критически важными соавторами Лозницы. Намеренно или нет, они собрали образы, которые усложняют и в некоторой степени разрушают мрачный, пустой язык режима, раскрывая скрытую под идеологическим шаблоном сложную человеческую реальность. Парад лиц обычных советских людей делает фильм «Государственные похороны» одновременно трогательным и нервирующим. Трудно не быть тронутыми слезами бабушек, солдат, стариков в меховых шапках и девушек с непокрытой головой, даже если они оплакивают чудовище. Другие эмоции читать сложнее. Означает ли этот пристальный, неулыбчивый взгляд стоицизм или неповиновение? Эта слабая улыбка - выражение облегчения? Благодарности? Страха? Когда кто-то смотрит прямо в камеру, что проявляется в этих глазах - подозрение или единение? Краткая заметка в конце фильма напоминает зрителю о преступлениях Сталина против собственного народа - о десятках миллионов людей, подвергшихся чистке, заключенных в тюрьмы, голодающих и убитых. Это знание неудобно сочетается с тем, что было раньше, не потому, что свинцовый язык сценариев похоронов убедителен, а потому, что скорбящие граждане настолько реальны. По своему разнообразию и особенностям эти люди не кажутся принадлежащими к далекому месту и времени. Они кажутся совершенно современными и знакомыми нам. Это можно рассматривать как предупреждение: любой народ может быть раздавлен и порабощен тиранией. Это можем быть мы. Но тон «Государственных похорон» скорее медитативный, чем назидательный. Фильм показывает Советское государство почти на самом пике его существования, высвечивая лица тех, кто там жил, и в то же время принимая в расчет тяжелое бремя истории.





статью прочитали: 68 человек Комментарии