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6.05.2021,

ЗДАНИЕ ПОСОЛЬСКОЙ ШКОЛЫ РФ В БУЭНОС-АЙРЕСЕ, ГДЕ ОБНАРУЖИЛИ 12 ЧЕМОДАНОВ С 400 КГ НАРКОТИКА.ФОТО: REUTERS

Полковник аргентинской жандармерии рассказал, как дипломат контролировал погрузку «чемоданов с мукой» в самолет Патрушева.

В Буэнос-Айресе дважды в месяц идут заседания по делу о 12 чемоданах кокаина, обнаруженных в школе посольства России в Аргентине в 2016 году. Свидетели рассказывают об особой роли в этом деле первого секретаря посольства Олега Воробьева, отвечавшего в дипмиссии за безопасность: он был переводчиком на встрече сотрудников ФСБ с министром безопасности Аргентины и первым указал на подозреваемых. Был связным между ФСБ и жандармерией, контролировал погрузку чемоданов с мукой в самолет Николая Патрушева. Имел свободный доступ в гараж в посольской школе, где хранили наркотики. И не имеет никакого официального статуса в аргентинском уголовном деле, пишет "Настоящее время".

"За этой дверью оказался гараж. В нем было совсем темно. Тусклое освещение. Там стояла дипломатическая машина, которую использовал переводчик Олег [Воробьев]. С одной стороны были столы, лестницы и еще одна входная дверь в гараж. А рядом с ней еще одна – ведущая в маленькую комнату. Вот в этой маленькой комнате и были чемоданы", – рассказал в суде свидетель, полковник аргентинской жандармерии Клаудио Кавалло, выступая по видеосвязи из провинции Мисьонес, где он сейчас служит. Процесс по делу о почти 400 кг кокаина, найденного в школе при российском посольстве в Буэнос-Айресе, из-за пандемии коронавируса идет в виртуальном режиме. Клаудио Кавалло стал четвертым допрошенным свидетелем.

Видео:https://www.currenttime.tv/e26e4706-4cc4-4329-9493-c9b1abebcc6c

13 декабря 2016 года полковник Кавалло первый день работал в специальном подразделении по антинаркотическим операциям Национальной жандармерии в Буэнос-Айресе. Поздно вечером его срочно вызвали к тогдашнему министру безопасности Аргентины Патрисии Буллрич. Когда свидетель вошел в кабинет, там уже находился российский посол Виктор Коронелли, сотрудники ФСБ и ответственный за безопасность диппредставительства, первый секретарь Олег Воробьев. Последний, по словам Кавалло, был на этой встрече переводчиком. Россияне рассказали министру Буллрич о неожиданной находке. Посол нервничал и просил срочно вывезти чемоданы из школы. В итоге аргентинские жандармы и российские силовики решили поменять наркотик на муку, вернуть груз в подсобку и подождать, кто за ним придет.

По итогам расследования в Аргентине на скамье подсудимых по делу о посольском кокаине оказались двое выходцев из России: бывший полицейский Иван Близнюк и корабельный механик Александр Чикало. Главное доказательство их вины – результаты прослушки телефонов. Следствие считает, что первый, используя свое служебное положение, мог провести наркотик, минуя пограничный и полицейский контроли, а второй отвечал за логистику. Чикало грозит 15 лет тюрьмы, Близнюку – 18 лет. В Москве параллельно судят еще четверых фигурантов этого дела: предполагаемого организатора международной преступной группировки Андрея Ковальчука (он выдавал себя за предпринимателя со связями в МИДе и правительстве и неоднократно бывал в посольстве), бывшего посольского завхоза Али Абянова, а также Владимира Калмыкова и Иштимира Худжманова.

АЛЕКСАНДР ЧИКАЛО (СЛЕВА) И ИВАН БЛИЗНЮК (СПРАВА) ПО ВИДЕОСВЯЗИ ИЗ ТЮРЬМЫ НА ЗАСЕДАНИИ СУДА БУЭНОС-АЙРЕСА, 29 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА

Здание на улице Посадас

В районе Реколета в Буэнос-Айресе Россия владеет тремя зданиями. Посольство и консульство расположены в соседних домах, а школа – в 700 метрах от них на другой улице. Ее здание, расположенное по адресу: улица Посадас, 1663, советское посольство снимало с конца 1940-х, а в конце 1950-х купило. Это пятиэтажный особняк площадью почти полторы тысячи квадратных метров. Кроме помещений, в которых учатся дети сотрудников дипмиссии, в здании есть еще семь квартир. Раньше в них жили дипломаты, сейчас – учителя и административные сотрудники. Эту информацию подтвердил Настоящему Времени консул РФ Георгий Полин.

Ночью 13 декабря 2016 года, после встречи в министерстве Клаудио Кавалло с несколькими подчиненными выехал в посольскую школу. У здания две входные двери: одна для пешеходов, другая – въезд в гараж, рассказал он в суде. В школе жандармов встретил бывший до этого на встрече с министром и послом Олег Воробьев. Он же сопроводил их до подсобки с чемоданами. Вход в нее – через гараж. В гараже стояла единственная машина – первого секретаря Воробьева, обратил внимание свидетель.

Следствие не смогло установить точную дату доставки наркотика в школу. Скорее всего, это произошло в июле 2016-го. То есть, по логике следователей, получается, что ответственный за безопасность диппредставительства Воробьев мог в течение четырех месяцев парковаться рядом с партией кокаина минимальной стоимостью $30 млн (стоимость – оценка жандармерии).

На уточняющий вопрос корреспондента Настоящего Времени, имел ли Олег Воробьев доступ в школьный гараж, в консульстве России в Аргентине ответили утвердительно. Собеседник также предположил, что Воробьев мог парковаться в гараже, когда привозил туда сотрудников ФСБ, работавших на территории школы до аргентинских жандармов. Что же касается четырех месяцев между тем моментом, когда в подсобке спрятали кокаин, и ноябрем 2015-го, когда его нашли, – то в это время в гараж также периодически загоняли школьный автобус, рассказали в консульстве.

И только 25 ноября 2015 года новый завхоз школы Олег Рогов, сменивший на этом посту Али Абянова (последний вернулся в Москву), решил поинтересоваться содержимым 12 чемоданов, доставшихся ему в наследство от бывшего коллеги.

Пролить свет на появление в подсобке чемоданов могли бы видеозаписи: у посольской школы есть как внешние, так и внутренние камеры наблюдения. Аргентинская жандармерия официально просила посмотреть записи с них, но получила от посольства категорический отказ. Ранее экс-посол Коронелли неоднократно заявлял, что в гараже на улице Посадас оставлял свою машину завхоз Али Абянов (следствие считает, что именно он и привез чемоданы): "Как установили в ходе проводившейся операции сотрудники ФСБ, чемоданы были завезены бывшим техническим сотрудником посольства Абяновым, у которого был доступ", – цитировал посла "Интерфакс".

Судя по словам четверых допрошенных в суде Буэнос-Айреса свидетелей, Олег Воробьев с самого начала операции исполнял несколько ролей. 25 ноября 2016 года он вместе с завхозом Роговым впервые открыл подозрительные чемоданы и, как сам признался на заседании Дорогомиловского суда в Москве, попробовал порошок на вкус. Аргентинцам рассказали о находке лишь 17 дней спустя. "Олег говорил больше всех", – вспоминал о первой встрече в министерстве безопасности свидетель Клаудио Кавалло. В суде показали рапорт, который полковник Кавалло составил по ее итогам в 1:30 ночи 14 декабря 2016 года. В документе в качестве единственного подозреваемого, названного россиянами, указан сотрудник полиции Буэнос-Айреса, помогавший посольству с переводом и охраной Иван Близнюк, ставший впоследствии подсудимым. Сам он утверждает, что никогда даже не заходил в школу.

Статус Воробьева и показания капитана Гонсалеса

Чуть позже ФСБ передала жандармам дополненный список возможных подозреваемых. В него вошли Андрей Ковальчук, завхоз Али Абянов и два высокопоставленных сотрудника аргентинской полиции. Составить документ (его показывали в суде) тоже помогал Воробьев, рассказывали свидетели. Когда московские спецагенты улетели из Аргентины, своим связным они оставили первого секретаря. Все допрошенные свидетели подтвердили, что именно он передавал в жандармерию информацию из России. Олег Воробьев был знаком с Ковальчуком, Близнюком и Чикало. Он знал, что их телефоны прослушиваются, и, естественно, был в курсе выставленного наружного наблюдения, когда встречался с ними в Буэнос-Айресе. Телефон самого первого секретаря Воробьева из-за его дипломатического статуса никогда не прослушивался, жандармы всегда верили ему на слово (об этом они сами говорили на предыдущих заседаниях).

Несмотря на активное участие Воробьева в расследовании, никакого официального статуса в аргентинском деле у него не было и подтверждать свои слова в суде он не обязан. Как говорит адвокат Близнюка Лилиана Борисюк, в деле нет документов, которые бы подтверждали, что Олег Воробьев официально представлял ФСБ и был уполномочен передавать информацию. Обвиняемые Близнюк и Чикало утверждают, что первый секретарь намеренно их оговорил. К началу суда в Буэнос-Айресе дипломатический состав российского посольства сильно обновился. Виктора Коронелли отправили в Мексику, а Олега Воробьева вернули в Москву.

Кроме полковника Кавалло, на последнем заседании выступал еще один свидетель – сотрудник жандармерии капитан Гильермо Эрнан Гонсалес. Он задерживал Ивана Близнюка в феврале 2018-го, а ранее, в ночь на 14 декабря 2016 года, ездил в посольскую школу. Четыре свидетеля до него описывали, что увидели в каморке "разноцветные и не новые" чемоданы. Но показания капитана Гонсалеса отличаются от этой картинки. По его словам, зайдя в подсобку, он увидел чемоданы, накрытые черной нейлоновой тканью, сами они были завернуты в оберточную бумагу и перевязаны веревками. Ни прокурор, ни защита, пока не прокомментировали, считают ли они это значимым расхождением в показаниях свидетелей. Следующее заседание назначено на 13 мая.

06.05.2021

Перечень лишенных воинских и специальных званий сотрудников и "запасников" содержит 87 фамилий - в него вошли представители различных силовых структур.

МИНСК, 6 мая - Sputnik. Милиционеры и военные, следователи и пограничники по инициативе руководителей соответствующих ведомств утратили погоны и специальные звания, список опубликован на Национальном правовом портале pravo.by.

Президент Беларуси указом №174 от 4 мая 2021 года распорядился лишить воинских и специальных званий представителей силовых структур. К главе государства с соответствующей инициативой обратились руководители силовых ведомств, поскольку именно президент наделен правом лишать воинских званий военнослужащих, а также граждан, состоящих в запасе или находящихся в отставке.

Причинами увольнения и лишения звания экс-силовиков стали их действия и поведение "в период обострения общественно-политической обстановки в стране с целью ее дестабилизации".

Кого наказали

Наибольшее количество разжалованных в структуре белорусского МВД: два полковника, десять подполковников, восемь майоров, девять капитанов, одиннадцать старших лейтенантов – все сотрудники из числа запаса. Также были уволены и действующие сотрудники.

Принадлежности к воинским формированиям и погонов лишились представители офицерского состава в отставке: полковник, шесть подполковников, два майора, восемнадцать капитанов (в том числе юстиции запаса), старший лейтенант, лейтенант и сержант. Согласно указа, также в перечне – бывший командир бригады спецназа из части в Марьиной Горке Владимир Бородач и бывший сотрудник КГБ Валерий Костко.

В список вошли бывший начальник ГАИ Сергей Масловский, экс-силовики Станислав Лупоносов, Андрей Остапович, Игорь Лобан, Игорь Макар и другие, ранее обвиненные белорусскими властями в террористической деятельности.

Комментарии министерств

Ранее глава МВД Иван Кубраков сообщил, что званий лишены люди, которые ошиблись в выборе профессии, а в трудное время "положили удостоверения на стол и отказались выполнять свои обязанности".

В Минобороны по данному поводу пояснили, что поступки военнослужащих "несовместимы с высоким званием офицера".

О том, что ряд сотрудников позволил себе недопустимую форму поведения для офицеров, заявили в пресс-службе СК и Погранкомитете.

Напомним, что ранее заместитель министра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич сообщал о том, что представители силовых структур составляют костяк инициативы BYPOL. В основном, по данным силового ведомства, это бывшие оперативники и следователи, а также работники прокуратуры и преподаватели Академии МВД.

06.05.2021

Офицеры спецслужб, милиционеры и летчик – кто такие разжалованные силовики

© Sputnik / Анна Нефедова

Стали известны фамилии и проступки белорусских сотрудников и "отставников", которых лишили воинских и специальных званий.

МИНСК, 6 мая - Sputnik. Силовой блок покинул ряд сотрудников, некоторые из них расстались с погонами - экс-офицеры и младшие командиры были лишены воинских и специальных званий по решению президента Александра Лукашенко. Указ главы государства №174 от 4 мая 2021 года опубликован на Национальном правовом портале.

Так, первым в списке оказался бывший командир бригады спецназа в Марьиной Горке, а теперь уже бывший полковник Владимир Бородач. Экс-офицер проживает в Германии, откуда регулярно высказывается в адрес действующей власти и оппозиции. По соседству в списке с Бородачом – Сергей Анисько и Валерий Костко. Экс-контрразведчик и сотрудник КГБ ранее расследовали давнее исчезновение бывшего министра внутренних дел Беларуси Юрия Захарченко.

Некоторые представители силовых структур, которые фигурируют в опальном списке, в последнее время проходили не только в новостях, но и криминальных сводках.

К примеру, бывший следователь Евгений Юшкевич подозревается в причастности к акту терроризма. То же самое преступление инкриминируют и Станиславу Лупоносову - ранее Главное управление по борьбе с организованной преступностью рапортовало о разоблачении "крота". Именно Лупоносов в звании подполковника милиции в запасе и подозревался в этой деятельности.

По террористической статье также проходят лишенные званий бывший замкомандира спецподразделения "Алмаз" Игорь Макар, следователи СК Игорь Лобан и Андрей Остапович.

Специального звания полковника милиции запаса лишен и бывший начальник Госавтоинспекции Минской области Сергей Масловский. Его дважды задерживали на акция протеста, он подвергался административному наказанию (30 дней ареста).

Среди представителей Вооруженных сил звания подполковника после рапорта об увольнении был лишен преподаватель общевойскового факультета Военной академии Беларуси Федор Кандиранда. Майор авиабазы в Мачулищах – летчик вертолетного отряда Александр Остапчук - выражал недовольствие действиями властей. Он уволился из армии в августе 2020 года.

С полным перечнем силовиков, которые лишены воинских и специальных званий, можно ознакомиться на сайте pravo.by. Всего в списке 87 человек.

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