архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 09.05.21 06:22 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Where Ukrainians Are Preparing for All-Out War With Russia" Турция - 08 мая 2021 г. Там где украинцы готовятся к тотальной войне с Россией Mustafa ŞEKER КАЛАНЧАК, Украина - Самодельная плотина из песка и глины, местами покрытая травой, перекрывает один из самых больших каналов Европы. За ней, в оставшейся полоске воды, плавают лебеди. Утка скользит и скрывается в стене камыша под голыми бетонными берегами. Это тихое место к северу от Крыма может показаться не таким уж важным. Но некоторые украинцы опасаются, что оно может стать причиной тотальной войны с Россией. «Путин может отправить сюда свои войска в любой момент», - сказала 38-летняя Ольга Ломоносова, объясняя, почему в этом году она собрала чемодан для бегства из своего дома стоящего выше по течению. «Ему нужна вода». Президент России Владимир Путин приказал отвести часть войск, которые он сосредоточил на границе с Украиной этой весной, в прошлом месяце, но до 80 000 человек всё ещё остаются неподалеку, и многие украинцы считают, что угроза нового вторжения сохраняется. Основная причина - это Северо-Крымский канал протяженностью 250 миль, соединяющий Крым с украинской рекой Днепр: бывший главным источником воды для Крыма, пока г-н Путин не аннексировал полуостров в 2014 году, тогда, Украина, в ходе секретной операции, спешно построила плотину, чтобы заблокировать канал. Теперь плодородная равнина, через которую проходит канал в Херсонской области на юге Украины, превратилась в одну из главных геополитических горячих точек Европы. Напряженность из-за канала резко возросла в последние месяцы, после того, как засуха усугубила водный кризис в Крыму, а вероятность эскалации ситуации увеличилась вместе с температурой “разборок” Путина с Западом. Карта канала в музее Новая Каховка. Кредит… Брендан Хоффман для The New York Times Мощные телевизионные передатчики поднялись вдоль границы в Крыму, транслируя нарративы Кремля на контролируемую Украиной территорию. У истока канала стоит монументальная надпись огромными буквами советских времен на русском языке - «Северо-Крымский канал», теперь они окрашены в синий и желтый цвета - цвета украинского флага. Канал является конкретным символом уз, которые когда-то связывали Россию и Украину, а также фундаментальной проблемы Украины - необходимости вырваться из своего советского прошлого. Вода продолжает течь по каналу на протяжении 57 миль внутри Украины, до плотины перекрывающей поток в Крым, орошая землю с бахчевыми полями и персиковыми садами, где широко говорят по-русски, даже теперь, когда формируется украинская идентичность. Общее с Россией советское прошлое до сих пор вызывает ностальгию у некоторых пожилых украинцев, и пропагандистские усилия Кремля не утихают в надежде, что пророссийские настроения однажды пересилят поворот Киева в сторону Запада. Но этой ностальгии - наряду с сохраняющимся скептицизмом в отношении мотивов Запада и правительства в Киеве - недостаточно, чтобы развеять опасения многих по поводу новой войны с Россией. «Там нормальные люди», - говорит 62-летний Сергей Пащенко, подрезая цветущие персиковые деревья, о России, упомянув, что он работал на стройке в Москве, когда разразился конфликт в 2014 году. «Но там есть правительство. который не признает нас за людей». Сергей Пащенко обрезает персиковые деревья в Чеорнянке. Credit…Brendan Hoffman for The New York Times В Крыму, после сильной засухи в прошлом году, нехватка воды стала настолько серьезной, что российские официальные лица даже начали поговаривать о массовых смертях - хотя предупреждения о гуманитарной катастрофе противоречат заверениям российских официальных лиц, что даже туристы приехавшие в в Крым не будут страдать от жажды. Блокировка канала, как заявил в феврале высокопоставленный чиновник российского правительства, де-факто контролирующего Крым, представляет собой «попытку уничтожить нас как народ, попытку массового убийства и геноцида». Москва пообещала потратить 670 миллионов долларов на решение проблемы нехватки воды, но в этом году водохранилища иссякли, и вода нормируется. Украинские чиновники равнодушны. В соответствии с Женевской конвенцией, они говорят, что Россия как оккупирующая держава несет ответственность за обеспечение водой, и добавляют, что существует достаточно подземных водоносных горизонтов для обеспечения населения. Кремль заявляет, что Крым сознательно присоединился к России в 2014 году с помощью российских войск после прозападной революции в Киеве; почти все правительства в мире до сих пор считают Крым частью Украины. «Нет воды для Крыма до деоккупации», - сказал Антон Кориневич, представитель президента Украины Владимира Зеленского в Крыму, разъясняя политику правительства. "Точка" Зеленский проверил готовность украинских войск во время посещения окопов на границе с Крымом в прошлом месяце. Он предупредил, что даже несмотря на то, что российские войска выводятся, Украина должна быть готова к их возвращению в «любой момент». В Вашингтоне, высокопоставленные американские официальные лица считают, что вторжение с целью обеспечения водоснабжения остается реальной угрозой, хотя цена и сложность такого шага, похоже, пока достаточны, чтобы удержать Россию от него. Рыбалка с моста через ответвление канала в Каланчаке Credit…Brendan Hoffman for The New York Times Около 10 000 молодых людей со всего Советского Союза помогали построить канал - чудо инженерной мысли, которое в течение первых 129 миль опускается примерно на дюйм в высоту на каждую милю, так что уклон обеспечивает течение воды. Саперы и археологи шли впереди, - рассказал историк канала Владимир Скляров; они очищали от трассу от боеприпасов времен Второй мировой войны и иногда находили древние скифские сокровища. У канала даже есть свой гимн, текст которого до сих пор висит в рамке на стене штаб-квартиры канала. «Мы построили канал мирно, вместе со всей великой и могущественной страной», - говорится в сообщении. «Храни его, как дыхание, для своих детей и внуков!» Но когда Россия, в 2014 году, захватила Крым, старший помощник президента Украины Андрей Сенченко, в качестве ответного удара, организовал перекрытие канала. Перед ежегодным открытием канала весной он приказал рабочим соорудить дамбу из мешков из песка и глины в русле недалеко от границы с Крымом. И, чтобы направить российскую разведку на ложный путь, он приказал им повесить табличку, в которой говорилось, что они устанавливают механизм измерения расхода,. Он убежден, что блокирование канала было правильным решением, потому что это потребовало от Москвы затрат, таких же как и военное сопротивление. «Чтобы нанести Российской Федерации такой же ущерб , как семь лет блокирования канала, на фронте должны были бы погибнуть десятки тысяч», - сказал г-н Сенченко. Временная плотина по-прежнему сдерживает воду примерно в 10 милях вверх по течению от границы с Крымом. Украина строит более прочную плотину прямо на границе с люками, которые позволят восстановить сток воды, если правительство решит это сделать, сказал глава канала Сергей Шевченко. Но эти люки еще не работают, что делает физически невозможным возобновление подачи воды в Крым, сказал г-н Шевченко. Канал вызывает разногласия на местах, где на некоторых местных жителей влияет то, что они видят по российскому телевидению. 81-летняя Лида Баткевич сидит в своем доме в Хорлах, где принимает российские телеканалы. Credit…Brendan Hoffman for The New York Times Наталья Лада, 58-летняя директор кафетерия в черноморском прибрежном городке Хорлы недалеко от Крыма, говорит, что смотрит российское телевидение, хотя это «всего лишь пропаганда против нас», потому что она считает его наиболее удобным для приема. Она говорит, что узнала, что Россия, кажется, «готова к войне, готова завоевать нас», возможно, просто для того, чтобы получить контроль над близлежащим каналом. «Если вопрос звучит так: «Это либо вода, либо мир», тогда мир, конечно, лучше», - сказала г-жа Лада. «Дадим им воды - зачем нам война?» Украинские официальные лица заявляют, что доступность российского телевидения, особенно в приграничных регионах страны, представляет собой угрозу безопасности, которой уделялось недостаточно внимания за семь лет войны. Они говорят, что Россия устанавливает все более мощные телевизионные передатчики в Крыму и на контролируемой сепаратистами восточной Украине, которые направляют сигналы на подконтрольную правительству территорию Украины. Киев пытается противостоять этому, устанавливая свои собственные новые передатчики, но российские сигналы более мощные, признают официальные лица - проигрышная игра в Whac-a-Mole в эфире. «Заполнить все эти дыры очень сложно, потому что у них больше ресурсов», - сказал Сергей Мовчан, чиновник, курирующий радио- и телевещание в областной столице Херсоне. Известно, что российские официальные лица говорят будто бы лидеры Украины с 2014 года заставляют русскоговорящих в стране «отказаться от своей идентичности или столкнуться с насилием или смертью». В реальности всё иначе, в Херсоне, например, многие жители по-прежнему ценят некоторые общие узы с Россией, в том числе язык, но не хотят участвовать в дальнейшем военном вмешательстве г-на Путина. Холм за городом Каховка, недалеко от начала канала, является еще одним напоминанием об исторических связях с Россией:- там стоит высокий советский памятник коммунистам-революционерам, знаменующий ожесточенные сражения здесь во время Гражданской войны в России столетие назад. Киев в 2019 году потребовал снести памятник, назвав это «оскорблением памяти миллионов жертв коммунистического тоталитарного режима». Город отказался, и памятник стоит до сих пор, возвышаясь над ржавыми, демонтированными фонарными столбами. Тачанка, известный советский памятник, в Каховке. Credit…Brendan Hoffman for The New York Times Ухаживая за могилой своей матери на соседнем кладбище, г-жа Ломоносова, садовник, и ее отец, Михаил Ломоносов, 64 года, заявили, что не хотят чтобы памятник снесли. Они говорили по-русски, называли себя «малоросами» и иногда смотрели российское телевидение. Но в случае вторжения российских войск г-жа Ломоносова была готова бежать, а г-н Ломоносов был готов сражаться с ними. «У нас может быть русская фамилия, но мы гордимся тем, что мы украинцы», - сказала г-жа Ломоносова. «У каждого своя земля, хотя прошлое у всех общее». статью прочитали: 39 человек Комментарии