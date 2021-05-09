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дата публикации 09.05.21 06:33
скаут: Игорь Львович;
   
 

Финская разведка заявила о готовности России использовать войска в Европе

Редакция| 9 мая 2021, 

Минобороны Финляндии впервые обнародовало данные о деятельности военной разведки страны. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Особое внимание в документе отведено России. В частности, отмечается, что «Москва продемонстрировала свою способность и готовность использовать, где это необходимо, включая Европу, вооруженные силы для достижения своих целей».

Общее же положение дел в регионе назвали «ренессансом силовой политики». В докладе утверждается, что и Россия, и НАТО  развернули мощные и технологически продвинутые системы вооружения в соседних с Финляндией районах, а также улучшили боеготовность и возможности проецирования силы своих вооруженных сил.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы России должны быть готовы к тому, что военные учения НАТО пойдут по сценарию «неблагоприятного развития». По его словам, российским военным необходимо приготовиться к оперативному реагированию, поскольку обстановка в районах учений Defender Europe может развиваться непредсказуемо. В связи с этим министр отдал приказ пристально наблюдать за действиями Североатлантического альянса.

В марте бывший командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак описал  возможный сценарий военных действий в Калининградской области с участием войск НАТО. Он указал, что в случае вооруженного конфликта в регионе ключевую роль будут играть силы Балтийского флота и войска Калининградского оборонительного района

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