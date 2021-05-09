Лётчиков спасли и сдали немцам: драма над Вецаки

Май 8, 2021

В июне 2008-го дайверы нашли на дне Рижского залива в районе Вецаки фрагменты самолета. Обнаружили и личные вещи членов экипажа. Среди них - командирский планшет с картами, транспортир 1940 года, обертка с надписью «Ленинградская шоколадная фабрика». По документам стало ясно, что это бомбардировщик «Бостон» А-20. Что же произошло в небе над заливом много десятилетий назад?

Поисковики рассказали о находке известному российскому военному историку Юрию Юрьевичу МЕЛКОНОВУ, авиационному инженеру по образованию. Он стал распутывать клубок.

Во время войны «Бостоны» поставлялись советской армии американцами - по ленд-лизу. Находились на вооружении двух авиационных минно-торпедных полков - 51-го гвардейского и 1-го. На транспортире, который нашли в командирской кабине, были нацарапаны буквы - ЛПВ. Возможно, инициалы командира экипажа?

Мелконов вышел на коллег – военных историков разных стран. Помощь пришла из Латвии.

Лиепайчанин Вадим БУХАРИН сообщил, что в книге Михаила ЛЬВОВА «Пароль – Балтика» упоминается экипаж «Бостона», который 27 ноября 1943 года не вернулся с боевого задания. Управлял самолетом капитан 1-го гвардейского минно-торпедного авиаполка Петр Васильевич ЛЕТУНОВСКИЙ.

Из посольства России пришел ответ, что Летуновский родился в 1918 году в Тамбовской области, в селе Летуновка. Юрий Мелконов написал в местную школу, районную газету - и вскоре удалось выйти на племянницу летчика. Живет она в сибирском Сургуте и многие годы занимается выяснением обстоятельств гибели дяди.

В ходе дальнейших поисков выяснилось, что капитан Летуновский и его экипаж не погибли над Вецаки.

Подбитый самолет удалось посадить на воду.

В командирском планшете, извлеченном из воды, нашли карты с маршрутом полета. Разобрать ничего было нельзя: столько лет в воде. На помощь пришла латвийский реставратор картографического материала Ария УБАРСТЕ – три месяца реконструировала документы.

В итоге появилась возможность проследить маршрут последнего полета бомбардировщика. 27 ноября 1943 года он вылетел с аэродрома Каменка под Ленинградом в Ирбенский пролив, в район Овиши. Восстановить картину боя помог стрелок-радист Алексей КУЗЬМИН - единственный из экипажа, кто встретил День Победы. А позднее написал воспоминания.

В 1943-м через Ирбенский пролив шло снабжение гитлеровской армии «Север»: амуницией, войсками, горючим. Выгружались суда в портах Риги и Пярну. За ними и охотились советские торпедоносцы. Экипаж Летуновского считался одним из лучших. К ноябрю 1943-го у командира было четыре ордена Красного Знамени, у штурмана Николая ДЕМЧЕНКО – три.

В тот день только в конечной точке маршрута у маяка Овиши, севернее Вентспилса, летчики заметили вражеское судно. И какое! Это была плавучая батарея «Роберт Мюллер», предназначенная для сопровождения и обороны военных конвоев. Огневая мощь таких батарей была эквивалентна трем сторожевым судам: шквал огня. Но Летуновский решил атаковать. А через несколько минут на базу ушла последняя радиограмма: «Задание выполнено. Транспорт потоплен. Горим…»

Подбитый «Бостон» уходил на восток. Шансов посадить его на землю не было. И тогда командир принял решение садиться на воду. Команде удалось выбраться из кабины, надеть спасательные жилеты, но надувная лодка осталась в самолете. Конец ноября, ледяная вода, до берега километры, штурман ранен...

Шансов спастись практически никаких. Но приводнившийся самолет увидели вецакские рыбаки, ведшие промысел в заливе, – Георг ИННУС с сыновьями. Втащили летчиков в лодки, дали теплую одежду.

Удивились, узнав, что русский самолет из-под Ленинграда. Фашисты рассказывали, что город на Неве давно взят.

Посовещавшись, рыбаки не рискнули прятать спасенных: подбитый самолет наверняка видели с береговых наблюдательных пунктов, с других лодок. Донесут - в лучшем случае в концлагере окажешься. Близких тоже не пощадят. Летчиков предупредили, что повезут на контрольно-пропускной пункт – в Даугавгриву. Те сняли погоны, вынули все из карманов, скрутили ордена. Сложив в парусиновый пакет с привязанным камнем, бросили за борт…

Фашисты отправили пленных в Псков - вербовать во власовскую армию. Но предателей в экипаже не оказалось. Тогда их бросили в концлагерь под Лодзью. Демченко и Летуновский попали в офицерский блок, Кузьмин – в сержантский. Позже стрелок-радист оказался в другом концлагере – в Германии.

Дождался освобождения советскими частями в 1945-м. Он еще успел повоевать – брал Берлин. Кузьмин умер в конце 1980-х в Нижнем Новгороде, незадолго до смерти оставил воспоминания.

А в судьбе Петра Летуновского и Николая Демченко много белых пятен. В Калининграде есть памятник погибшим летчикам. Под фамилиями Летуновского и Демченко дата – 27 августа 1944 года. Однако справка, полученная Мелконовым в Центральном архиве Минобороны РФ в Подольске, извещает, что капитан Летуновский «находился в лагере в городе Людвигсбурге в Германии, откуда 3 июня 1944 года совершил побег и не был пойман».

По другой версии, он четыре раза предпринимал попытки убежать. Последний раз, на территории Польши, его выдали местные жители. Немцы расстреляли командира торпедоносца.

О героической истории экипажа советского бомбардировщика Юрий Мелконов написал книгу – «Рижский бостон». На презентацию приезжала племянница командира самолета - Жанна БРУСНИК. Жанна Алексеевна поблагодарила всех, кто принимал участие в поисках самолета ее погибшего дяди и расследовании его последнего полета.

Гостья из Сургута вместе с Юрием Мелконовым побывала и в маленьком рыбацком поселке, где по сей день живут дети и внуки большого семейства Иннус. На пороге своего дома Жанну Алексеевну встретил Петерис ИННУС - сын Георга Иннуса.

Петерис с 9 лет начал ходить в море, помогал рыбакам и получал за это полведра салаки. Нужно было помогать матери Эмме кормить четверых детей, оставшихся без отца. Потом колхоз отправил его учиться в морскую школу. Петерис ходил в море на рыболовецких судах, был капитаном рыболовного траулера…

Помянули по-русски всех погибших в те суровые годы. Пожелали детям счастливого будущего, без войн и крушений.

В биографии рыбаков Иннусов белых пятен нет. Жизнь их не баловала. В октябре 1944-го переправляли на лодках советские части – из Мангальсалы в Болдераю. Однако в 1945-м были приговорены к 10 годам лагерей – за то, что выдали немцам экипаж «Бостона».

Во времена Никиты ХРУЩЕВА рыбаков реабилитировали, а в октябре 1959-го – к 15-летию освобождения Риги - Георг Иннус был награжден медалью «За отвагу».

Сегодня можно долго говорить о том, как надо было рыбакам действовать в той ситуации, в августе 1943-го. Ясно лишь одно: если бы не они, мы бы никогда не узнали о драме, разыгравшейся в небе над Рижским заливом...

Илья ДИМЕНШТЕЙН

Все фото – из архива

Командир «Бостона» Пётр Васильевич ЛЕТУНОВСКИЙ.

Пётр ЛЕТУНОВСКИЙ (справа) и Николай ДЕМЧЕНКО у самолёта.

В 2014-м на здании школы, где учился герой, установили мемориальную доску.

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