дата публикации 09.05.21 06:49 скаут: Игорь Львович

"Началась патентная битва за вакцины" Греция - 08 мая 2021 г. Началась патентная битва за вакцины 08.05.21 Автор Павел Онойко Требование отмены патента на вакцину против коронавируса после того, как инициативу Путина поддержал Джо Байден, приобретает глобальные масштабы. Переговоры о приостановке действия коронавирусных патентов безнадежно тянулись с осени прошлого года и увязли было окончательно в спорах 164 стран-членов Всемирной торговой организации. Но вот лед тронулся, поскольку самый влиятельный противник отмены патентов - США - вдруг сменил гнев на милость. Прошло всего несколько часов с тех пор, как Байден сделал заявление, и Европа присоединилась к нему. В своем заявлении президент Комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила: «Европейский союз также готов обсудить предложения по эффективному и реалистичному преодолению кризиса. Вот почему мы готовы обсудить, как предложение США о снятии авторских прав на вакцины Covid-19 может помочь в достижении этих целей». Со своей стороны генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тентрос Антаном Гебрегесус назвал поддержку Джо Байдена «монументальной», добавив, что это является образцом лидерства в решении глобальной проблемы здравоохранения. По словам торгового представителя США Кэтрин Тай, временная отмена патентных прав позволит развивающимся странам производить вакцины, отмечает The Wall Street Journal. Решение США было принято на фоне роста числа зафиксированных заражений COVID-19 в мире. По словам Тай, американская администрация пытается помочь обеспечить вакцинами как можно большее число людей. Согласию США на приостановку действия патентов поспособствовало и то, что страна смогла обеспечить себя достаточным числом препарата для вакцинации от COVID-19. По состоянию на 8 мая 45% американцев получили хотя бы одну дозу вакцины. Это четвертый по величине показатель после Израиля (62,6%), Великобритании (51,5%) и Бахрейна (45,4%). По состоянию на 8 мая средний прирост заболеваемости за семь дней составляет почти 102 в пересчете на 1 млн человек и остается на рекордно высоком уровне с начала пандемии, хотя и снизился по сравнению с концом апреля, следует из данных статистического портала Our World in Data. Всего, по данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 157,639 млн человек, свыше 3,28 млн скончались. Лидер по количеству подтвержденных случаев — США, где выявили 33,419 млн зараженных. На втором месте находится Индия (21,892 млн), на третьем — Бразилия (15,087 млн), на четвертом — Франция (5,747 млн), на пятом — Турция (4,99 млн), которая обошла Россию (4,871 млн). Кто просит отменить патенты и зачем? Первыми отмены попросили Южная Африка и Индия в октябре 2020 года, и с тех пор их поддержали около половины стран-членов ВТО, в основном из стана развивающихся. Число сторонников снятия патентных ограничений на лекарства растет. Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой проработать вопрос. «Безопасность может быть обеспечена только в том случае, если вакцины будут применяться в подавляющем большинстве стран мира. Тогда выработается популяционный, в самом широком смысле этого слова, иммунитет», — сказал Путин. Россия уже передала технологию производства вакцин от коронавируса Белоруссии и Аргентине. Как сообщает телеканал CNBC, со ссылкой на собственные источники, перед своим решением администрация Байдена провела консультации с ведущими производителями вакцины. Источник также указал, что в администрации понимают, что реализация предложения по приостановке действия патентов на вакцины может потребовать времени, так как его должны поддержать все 164 государства-участника Всемирной торговой организации (ВТО). Ранее приостановить действие патента на вакцины призывали Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), а также более 100 стран-участниц ВТО. Одни надеются, что вакцин станет больше, и им наконец перепадет. Другие - Египет, Индонезия, Пакистан - готовы сами наладить выпуск вакцин, обеспечить себя и заработать на экспорте. За открытый общий доступ ко всем технологиям борьбы с ковидом выступали и "Врачи без границ", и Всемирная организация здравоохранения. Глава ВОЗ не скрывал радости по поводу смены позиции США. "Я приветствуют решение Соединенных Штатов. Оно имеет историческое значение для обеспечения благополучия и равного доступа к вакцинам всех без исключения людей во всем мире в это тяжелое время", - сказал Тедрос Аданом Гебреисус. Патент защищает интеллектуальную собственность и на время ограждает изобретателей от конкурентов, которые не тратились на исследования и разработку технологии, но готовы немедленно ею воспользоваться и заработать. Благодаря такой защите фармацевтические компании на время действия патента получают эксклюзивное право выпускать препарат и определять, с кем и на каких условиях делиться секретами и, соответственно, прибылью. Поможет ли это положить конец пандемии? Большинство патентов на вакцины и мощности для производства сосредоточены в богатых странах. Пока те не привьют своих, остальным остается ждать и надеяться на собственные разработки (как в Индии, России и Китае) и поставки китайской или российской вакцин. Поэтому они просят поделиться если не вакциной, то технологией. По оценкам эпидемиологов, включая американца Энтони Фаучи, для победы над пандемией нужно вакцинировать более 70% населения. Текущие темпы оставляют желать лучшего. В мире сделано уже более 1,2 млрд прививок, и фармацевтические компании обещают произвести 10 млрд доз вакцин до конца года. Однако 40% прививок достались 11% населения планеты в 27 богатых странах, тогда как на страны, где проживает 11% беднейшего населения, пришлось лишь 1,6%. То есть богатая десятина человечества вакцинируется в 25 раз быстрее беднейшей, подсчитал Bloomberg. Такими темпами заветной планки в 70% некоторые развитые страны достигнут уже в августе, а у большинства небогатых государств на это уйдет еще года три. Кто против отмены патентов и почему? Фармацевтические компании, прежде всего. Те, кто придумывает и продает лекарства, привыкли к патентной защите и очень недовольны перспективой потерять ее, пусть и на время. "Таким разворотом устоявшейся американской политики людей не спасти, - ответила администрации Байдена американская ассоциация производителей и разработчиков лекарств PhRMA. - "Это пустое обещание не устранит главных преград на пути вакцинации, прежде всего - дефицита сырья для производства вакцин и сложностей с организацией прививочной кампании на местах". В том же духе высказалась международная федерация IFPMA, назвав позицию США разочаровывающей и ошибочной попыткой найти простое решение сложной проблемы. Планы фармацевтических компаний заработать на защищенной патентом вакцине оказались под большим вопросом, в результате чего бизнес разработчиков резко подешевел - их акции рухнули на биржах сразу после объявления Белого дома. Помимо потери ожидавшейся сверхприбыли, приостановка патента угрожает лишить их даже возможности заработать хоть что-то на собственном изобретении, поскольку другие компании смогут конкурировать за компоненты для производства вакцины, которых и так не хватает. Другими словами, фармацевты может и смирились бы с тем, что помимо них еще кто-то будет делать вакцину по их формуле до победы над коронавирусом, однако в условиях дефицита компонентов они рискуют получить неожиданных конкурентов в борьбе не только за клиента, но и за сырье, без которого им самим будет нечего продавать. Впрочем у скептиков есть и своя точка зрения: фармкомпании свои деньги все равно получат, так как на коленках или в домашних условиях высокотехнологичную вакцину производить невозможно. А значит, все разговоры о потере прибыли можно назвать другими словами - некоторое уменьшение прибыли взамен на резкое улучшение общественного мнения, которое в последнее время стало довольно негативным ко многим фармкомпаниям, в первую очередь - к печально известной AstraZeneca. Впрочем Германия и Британия, обладатели патентов AstraZeneca и BioNTech, принимают в расчет обеспокоенность фармпроизводителей. Дженерики, как правило, дешевле, но и хуже оригиналов, а главное – для вывода нового препарата на рынок разработчик тратит миллиарды долларов. Эти инвестиции надо защищать. В интервью FT Ангела Меркель заметила, что неприкосновенность интеллектуальной собственности – это источник инноваций, а министр иностранных дел Германии предложил не множить число фирм-производителей, а расширять возможности тех, что уже есть. "На данный момент речь идет, прежде всего, о расширении существующих производственных площадок. Об их расширении, об улучшении цепочек поставок, о том, чтобы больше людей получали пользу от вакцин", – считает министр иностранных дел Германии Хайко Маас. На данным момент есть две главные причины дефицита вакцин: нехватка производственных линий и перебои с поставками сырья. Отмена патентов, возможно, частично решает первую проблему, но явно обострит конкуренцию на рынке исходных материалов. И это потребует отдельного решения. В общем в первой декаде июля ВТО собирается обсудить мораторий на патенты со всех сторон, хотя данный предмет вряд ли возможно эффективно подвергнуть мысленному эксперименту. Почему США передумали? По двум основным причинам, внутри- и внешнеполитической. С одной стороны прививочная кампания в США теряет обороты: все, кто хотел, уже вакцинировался, оставшихся заманивают билетами на бейсбол, пивом и деньгами. Дефицита вакцин не наблюдается, а голоса борцов за равноправие и всемирное здоровье звучат все громче. Особенно сейчас, когда один из инициаторов отмены патентов - Индия - переживает катастрофическую волну пандемии. С другой стороны Байден активно возвращает США на мировую арену после четырех лет окукливания под лозунгом "Америка прежде всего", за которые его предшественник Дональд Трамп успел саботировать работу и ВТО, и ВОЗ. У Байдена другой лозунг: "Америка вернулась". Он отменил выход из Парижского соглашения о борьбе с изменением климата, перестал защищать американских интернет-гигантов от налогов в других странах, а теперь еще и взялся разрешить спор о патентах на вакцины в ВТО, вопреки возражениям большого фармацевтического бизнеса. Комментарии