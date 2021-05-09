Торжественная церемония 8 мая прошла в Париже в ограниченном формате

Опубликовано: 08/05/2021 RFI

Второй год подряд из-за эпидемиологических ограничений торжественная церемония проходит без публики. AP - Christian Hartmann

На Елисейских полях в Париже 8 мая состоялась торжественная церемония по случаю 76-й годовщины победы союзников над нацистской Германией. Президент Франции Эмманюэль Макрон возложил венок к памятнику генералу Шарлю де Голлю и Могиле неизвестного солдата возле Вечного огня под Триумфальной аркой.

В этом году торжественная церемония в честь Дня победы 8 мая в Париже началась позже обычного, в 18 часов по местному времени, из-за участия президента Эмманюэля Макрона в Европейском социальном саммите в Порту. Второй год подряд из-за эпидемиологических ограничений мероприятие проходит без широкой публики.

Эмманюэль Макрон возложил венок к памятнику генералу Шарлю де Голлю на площади Жоржа Клемансо. Там же была объявлена минута молчания в память обо всех погибших в годы Второй мировой войны. После этого глава государства и верховный главнокомандующий произвел смотр войск на Елисейских полях и возложил венок у Вечного огня и Могилы неизвестного солдата под Триумфальной аркой на площади Звезды. Церемония обошлась без официальных речей.

По традиции в мероприятии также приняли участие премьер-министр Жан Кастекс, глава Генштаба французских вооруженных сил генерал Франсуа Лекуантр, министр обороны Флоранс Парли, бывшие президенты Франсуа Олланд и Николя Саркози, мэр Парижа Анн Идальго, а также другие гражданские и военные чиновники.

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