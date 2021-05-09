«Полтава», «Сталинград» и «Битва за Москву»: шведские рокеры поют о русских победах (+видео)

Уже в это воскресенье, 9 мая, отмечается День Победы. В честь этого события самое время представить читателям шведскую группу Sabaton, которая играет хэви-пауэр-метал, поёт по-шведски и по-английски, а её название в переводе означает латный ботинок — элемент средневекового рыцарского доспеха.

Tribuna От 08/05/2021

Группа Sabaton. Фото: Stefan Brending, Wikimedia Commons

Сами музыканты, пишет информационный портал фонда «Русский мир», определяют свой стиль как Battle Metal, то есть что-то вроде «боевого метала». Шведские рокеры вдохновляются событиями военного прошлого, будь то сражения Средневековья, Вторая мировая война или даже операция «Буря в пустыне».

В их репертуаре есть не одна, а целый ряд песен, посвящённых героическим эпизодам русской истории. Практически на каждом альбоме группы есть композиция, связанная с Россией и Советским Союзом.





Так, в альбоме «Великая война» есть композиция о знаменитых защитниках крепости Осовец времён Первой мировой войны — «Атака мертвецов» («The Attack of the Dead Men»). Одна из песен альбома «Последний рубеж» посвящена бою у высоты 3234 — сражению, о котором снят фильм «9 рота» Фёдора Бондарчука. Альбом «Герои» начинается композицией «Ночные ведьмы» («Night Witches») — о знаменитом советском женском авиаполке. Альбом «Король Карл», посвящённый королю Швеции Карлу XII, не обошёлся без песни «Полтава», а одна из композиций альбома «Искусство войны» посвящена Курской битве — «Танковое сражение» («Panzerkampf»).





Альбом «Первая победа» отметился песней «Сталинград», а заглавная композиция альбома Attero Dominatus (от лат. «Уничтожь тиранию») посвящена штурму Берлина 1945 года.

Группа активно гастролирует по миру, поклонники у неё есть и в России, в 2011 году Sabaton выступал с концертами в Москве и Санкт-Петербурге.

Стоит отметить, что группа неоднократно бывала и в Таллинне.

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