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опубликовано редакцией на Переводике 10.05.21 06:03
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Шекспир гордился бы Лавровым

by Tom Rogan, Commentary Writer |   | May 09, 2021 

«Весь  мир - театр, а люди в нем  - актеры».

Россия и  её  министр иностранных дел Сергей Лавров являются буквальным воплощением известной метафоры  Уильяма Шекспира. Его любимое  актерское  амплуа  - роль раздосадованного  и  разочарованного   умеренного политика, центриста.  Россия, по словам Лаврова, отчаянно стремится к глобальному сотрудничеству и миру. Проблема в том, что Запад просто  слишком придирчив к  Москве.

Лавров - не просто фронтмен  президента Владимира Путина на международной арене; он является проводником российского  пропагандистского нарратива  «всегдашней жертвы». Лавров выполняет свою роль апломбом, упиваясь своей способностью отвлекать своего оппонента - министра иностранных дел другой страны  и сдвигать  фокус  разговора  на вымыслы, более благоприятные для Москвы.

Так было и в пятницу, когда Лавров присоединился к собранию министров иностранных дел на виртуальном саммите. Темой была многосторонность и международный порядок. И снова Лавров чувствовал себя  несправедливо  обижаемым.

Министр пожаловался на то, что США, Великобритания и, в меньшей степени, Европейский Союз несправедливо сдерживают Россию и Китай. Западные державы делают это  проводя политику в стиле «тоталитаризма», сосредоточенную на «незаконных односторонних санкциях». По словам Лаврова, также проблематичен план администрации Байдена по организации саммита демократий. Этот саммит «обострит международную напряженность» и «углубит разделительные линии в мире».

Госсекретарь Энтони Блинкен справедливо выступил против этой абсурдной гиперболы. Он отметил склонность Китая и России использовать свое право вето в Совете Безопасности ООН для защиты нарушителей прав человека, таких как Сирия и Мьянма. Обращение к Организации Объединенных Наций придала  замечанию Блинкена особую значимость  в этом поединке. В конце концов, Лавров любит провозглашать торжественную приверженность России ее основополагающей хартии. Как свидетельствует отношение России к суверенным границам и сирийским больницам , это лицемерие поражает как своими  масштабами, так и  приносимыми им  страданиями.

Риторика Лаврова может быть абсурдной, но  она, по крайней мере, последовательна. Он мастерски манипулирует глупыми коллегами, такими как довольно жалкий Жозеп Борелл из ЕС , слишком доверчивый Джон Керри или, еще в 2009 году, чрезмерно самоуверенная Хиллари «Reset» Клинтон. Бывший госсекретарь Майк Помпео  был  редким исключением, сыграв  с  Лавровым  в его собственную игру .

За кулисами, в  редких обстоятельствах совпадения интересов Запада и России, у встреч  с Лавровым есть смысл. И, конечно же, дипломатический обмен  мнениями, безусловно, ценен хотя бы  для установления общего понимания национальных позиций по важным вопросам.

Но перформанс в пятницу был  в  излюбленном  стиле  Лаврова  -  он,  в первую очередь, артист. Шекспир  бы  им  гордился.

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