Шекспир гордился бы Лавровым

by Tom Rogan, Commentary Writer | | May 09, 2021

«Весь мир - театр, а люди в нем - актеры».

Россия и её министр иностранных дел Сергей Лавров являются буквальным воплощением известной метафоры Уильяма Шекспира. Его любимое актерское амплуа - роль раздосадованного и разочарованного умеренного политика, центриста. Россия, по словам Лаврова, отчаянно стремится к глобальному сотрудничеству и миру. Проблема в том, что Запад просто слишком придирчив к Москве.

Лавров - не просто фронтмен президента Владимира Путина на международной арене; он является проводником российского пропагандистского нарратива «всегдашней жертвы». Лавров выполняет свою роль апломбом, упиваясь своей способностью отвлекать своего оппонента - министра иностранных дел другой страны и сдвигать фокус разговора на вымыслы, более благоприятные для Москвы.

Так было и в пятницу, когда Лавров присоединился к собранию министров иностранных дел на виртуальном саммите. Темой была многосторонность и международный порядок. И снова Лавров чувствовал себя несправедливо обижаемым.

Министр пожаловался на то, что США, Великобритания и, в меньшей степени, Европейский Союз несправедливо сдерживают Россию и Китай. Западные державы делают это проводя политику в стиле «тоталитаризма», сосредоточенную на «незаконных односторонних санкциях». По словам Лаврова, также проблематичен план администрации Байдена по организации саммита демократий. Этот саммит «обострит международную напряженность» и «углубит разделительные линии в мире».

Госсекретарь Энтони Блинкен справедливо выступил против этой абсурдной гиперболы. Он отметил склонность Китая и России использовать свое право вето в Совете Безопасности ООН для защиты нарушителей прав человека, таких как Сирия и Мьянма. Обращение к Организации Объединенных Наций придала замечанию Блинкена особую значимость в этом поединке. В конце концов, Лавров любит провозглашать торжественную приверженность России ее основополагающей хартии. Как свидетельствует отношение России к суверенным границам и сирийским больницам , это лицемерие поражает как своими масштабами, так и приносимыми им страданиями.

Риторика Лаврова может быть абсурдной, но она, по крайней мере, последовательна. Он мастерски манипулирует глупыми коллегами, такими как довольно жалкий Жозеп Борелл из ЕС , слишком доверчивый Джон Керри или, еще в 2009 году, чрезмерно самоуверенная Хиллари «Reset» Клинтон. Бывший госсекретарь Майк Помпео был редким исключением, сыграв с Лавровым в его собственную игру .

За кулисами, в редких обстоятельствах совпадения интересов Запада и России, у встреч с Лавровым есть смысл. И, конечно же, дипломатический обмен мнениями, безусловно, ценен хотя бы для установления общего понимания национальных позиций по важным вопросам.

Но перформанс в пятницу был в излюбленном стиле Лаврова - он, в первую очередь, артист. Шекспир бы им гордился.

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