Американский крейсер задержал судно с крупной партией российского и китайского оружия
9 мая 2021
Обновлено 10 мая 2021
АВТОР ФОТО, U.S. 5TH FLEET
Американский ракетный крейсер задержал в Аравийском море судно без опознавательных знаков, на борту которого обнаружили крупную партию оружия российского и китайского производства. Сейчас власти США устанавливают, откуда и куда направлялось судно.
Как сообщает официальный аккаунт "Твиттере" 5-го флота США, задержание провела в нейтральных водах команда ракетного крейсера "Монтерей". Операция продолжалась более двух дней.
Американские военные отмечают, что на борту судна обнаружили тысячи автоматов российского и китайского производства, а также российские противотанковые ракетные комплексы, снайперские винтовки и пулеметы.
U.S. 5th Fleet
@US5thFleet
Laid out on the deck of @USSMonterey Cache of seized weapons included: dozens of advanced Russian-made anti-tank guided missiles; 1000s of Chinese Type 56 assault rifles; 100s of PKM machine guns, sniper rifles & rocket-propelled grenades launchers. Plus advanced optical sights
6:47 PM · 8 мая 2021 г.
https://twitter.com/US5thFleet/status/1391162794364579843/media_tags
Найденное оружие было изъято. Команду судна, перевозившего незаконный груз, после допроса отпустили. Сейчас власти США устанавливают, откуда и куда перевозилось оружие.
По данным американских военных, груз оружия предназначался для йеменских повстанцев-хуситов, сообщает агентство Асошиэйтед пресс. Предположительно, судно следовало из Ирана.
Это уже не первый случай задержания американским кораблем судна с крупным грузом оружия в Аравийском море. В частности, в начале 2020 года американские военные задерживали иранское судно с оружием.
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