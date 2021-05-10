Русскоязычные СМИ Украины

09.05.2021

Правоохранители разоблачили и задержали троих злоумышленников, которые расклеивали листовки с антивенгерскими лозунгами в Закарпатской области.

Об этом сообщают Экономические новости со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины в Facebook.

«Ими оказались трое местных жителей, двое из которых – переселенцы из Луганска. Злоумышленники действовали по заказу российских кураторов и согласились на подрывную деятельность всего за $500. Фигуранты расклеили листовки с угрозами венгерскому национальному меньшинству в Берегово Закарпатской области. Чтобы предоставить «особую окраску» этой акции, российские кураторы попросили сделать это накануне майских праздников», – сообщили в СБУ.

Правоохранители установили, что на карту одного из фигурантов была перечислена сумма в российских рублях, эквивалентная $500.

По местам жительства фигурантов были проведены обыски, в ходе которых СБУ нашла «российскую символику, а также другие вещественные доказательства противоправной деятельности».

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса (нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности) Уголовного кодекса Украины. Троим задержанным сообщили о подозрении, решается вопрос избрания им меры пресечения.

Служба безпеки України

on Sunday

СБУ викрила злочинців, які поширювали антиугорські листівки на Закарпатті

Ними виявилися троє осіб, двоє з яких – переселенці з м. Луганськ. Зловмисники діяли на замовлення російських кураторів і погодилися на підривну діяльність всього за $500.

Фігуранти розклеїли листівки з погрозами угорській національній меншині в м.Берегово Закарпатської області. Щоб надати «особливого забарвлення» цій акції, російські куратори попросили зробити це напередодні травневих свят.

Співробітники СБУ встановили, що на платіжну картку одного з фігурантів були перераховані кошти в російських рублях (близько $500 в доларовому еквіваленті).

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч.2 ст.161 Кримінального кодексу України проведено низку обшуків за місцями проживання та затримання фігурантів провадження. У ході слідчих дій, правоохоронці вилучили російську символіку, а також інші речові докази протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження фігурантам повідомлено про підозру. Вирішується питання стосовно обрання їм міри запобіжного заходу.

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https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/3000276113535707





В Одессе 9 мая произошли стычки

Фото: suspilne.media

В Одессе 9 мая полиция задержала минимум двух человек во время акции "Бессмертный полк" и стычек на аллее Славы. Об этом сообщило Общественное.

У одного из участников акции полицейские отобрали портрет советского маршала Георгия Жукова. Они в ответ пообещали в следующий раз прийти с еще большим количеством его портретов. Как уточнила "Думская", портрет был с георгиевской лентой, которая запрещена в Украине.

Также полиция задержала мужчину, который выкрикивал: "Одесса – русский город". Один из правоохранителей сообщил Общественному, что его отвезли в Приморский отдел полиции. "Думская" при этом пишет, что задержали несколько провокаторов, которые скандировали эту фразу.

После этого, как сообщает СМИ, снова произошли стычки: люди заявляли, что их знакомого задержали незаконно, и скандировали "Фашизм не пройдет" и "Долой бандер". Позже стычки были масштабнее, по данным Общественного, задержали еще одного человека. По состоянию на 12.40 конфликт был завершен.

Официальных комментариев полиции пока не было.





09.05.2021

8 мая, в украинских водах вблизи Одессы флагман морской охраны пограничников встретил корабль Береговой охраны США HAMILTON, который прибыл для совместных учений. Однако, российские корабли со своей стороны создавали препятствия кораблям, чем нарушили нормы международного морского права.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе, информируют Экономические новости

«Американские партнеры прибыли в Украину с дружественным визитом, в рамках которого пройдут совместные маневры в море, тренинги по обмену опытом в смотровых и штурмовых операциях, и деловая встреча представителей охранников морских границ и обеспечения безопасности судоходства двух государств», — отметили в ГПСУ.

Согласно плану, совместных учений корабли пограничных ведомств США и Украины на переходе морем отрабатывали слаженность действий в международной тактической группе. При этом почти не пришлось имитировать элементы общего маневрирования с наращиванием сложности, в том числе и с отражением воздушного нападения, пишет ZN

Указано, что действия американских военных отслеживали и сопровождали своим присутствием корабли РФ. Это были два пограничных сторожевых корабля БУ ПС ФСБ РФ проекта «Охотник». Также по данным ГПСУ, «немного отдаленно, но достаточно навязчиво кружил еще один корабль ЧФ РФ».

«Корабли страны-агрессора то объявляли вымышленные координаты закрытых районов, требуя оставить их, то опасно маневрировали и пытались искусственно сузить зону маневра для украинского и американского кораблей. Не отвечали на вызовы на связь по каналам международной морской безопасности. Дерзкое нарушение норм международного морского права тщательно зафиксировано и задокументировано украинскими пограничниками», — добавили в Госпогранслужбе.

Указано, что ни четырехбалльный шторм, ни препятствия со стороны РФ, не помешали отработать программу маневров.

Сейчас корабль морской охраны ГПСУ «Григорий Куропятников» и корабль БУ США HAMILTON остаются в море, продолжая совместные учения. Визит американского корабля в порт Одесса запланирован на 10 мая.

Олег Павлюк 09 мая, 2021 Bild

Иллюстративное фото Фото: Fateh Guidoum / AP

Переговоры между целевой группой Германии по вопросам производства вакцин и Россией, касающиеся закупки их препарата «Спутник V» зашли в тупик — прежде всего из-за сомнений Берлина в том, сможет ли Москва вовремя удовлетворить спрос на вакцины.

Об этом пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на информированные источники.

В целевую группу, о которой идет речь, входят представители министерств здравоохранения, экономики и финансов. Они сомневаются, что в случае договоренности о закупке «Спутник V» Россия успеет поставить все необходимое количество вакцин.

На это, по словам источников Bild, есть две причины: первая — проблемы российской стороны с закупками материалов для производства вакцины, вторая — первоочередное выполнение Москвой контракта на поставку «Спутника V» в Индию, где ситуация с коронавирусом достаточно сложная.

Еще одно препятствие на пути к закупке российского препарата — его пока не одобрило Европейское агентство по лекарственным средствам. Немецкое издание утверждает, что Россия не ожидала таких высоких требований к процессу одобрения.

О возможной закупке Германией «Спутника V» тамошние политики и чиновники начали говорить в марте 2021 года. Канцлер Ангела Меркель допускала, что государство может самостоятельно закупить российскую вакцину после ее одобрения в ЕС.

В апреле Reuters со ссылкой на источник сообщало, что Германия готова начать переговоры с Россией о поставках «Спутника V» — но лишь после его утверждения Европейским агентством по лекарственным средствам.

Сейчас за закупку «Спутника V» выступают, в частности, руководители федеральных земель Бавария Маркус Зедер и Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг, отмечает Bild.

Представитель Российского фонда прямых инвестиций, который занимается продвижением «Спутника V» за рубежом, заявил, что статья Bild «является примером дезинформационной кампании с целью не допустить русскую и другие вакцины на европейский и прочие рынки».

РФПИ утверждает, что переговоры о закупке вакцины Германией продолжаются, а ее поставка возможна уже в июне 2021, и «не за счет поставок в другие страны».

«За последнее время газета Bild опубликовала более 15 подобных статей, которые атакуют вакцину "Спутник V" — с некорректными фактами, основанными на информации из анонимных источников», — говорится в сообщении.

При этом в конце апреля Европейская служба внешних дел утверждала, что именно Китай и Россия проводят кампании по дезинформации, которыми хотят подорвать доверие к западным вакцинам, а также популяризировать собственные препараты.

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