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опубликовано редакцией на Переводике 11.05.21 16:53
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Дедовщина по-французски

Французского военного летчика привязали к  мишени  на стрельбище во время стрельб и  бомбометания

Адвокат привел подробности жалобы летчика на инцидент на Корсике, когда он был привязан к мишени, а вокруг летали бомбы и пули

A French air force Mirage 2000D jet.

Mirage 2000D французских ВВС. Photograph: Aris Messinis/AFP/Getty Images

Agence France-Presse    8 May 2021 

По словам адвоката, французский пилот подал юридическую жалобу после того, как подвергся ритуалу дедовщины, в ходе которого он был привязан к  мишени, а истребители открыли по нему огонь.

В марте 2019 года, молодой человек был отправлен служить  на авиабазу на юге острова Корсика, по прибытии  его новые сослуживцы  схватили его  и связали липкой лентой, рассказал его адвокат, подтверждая подробности, впервые опубликованные в газете La Provence.

После того, как ему на голову надели мешок, 30-летний новобранец был доставлен в зону боевых  стрельб, привязан к  мишени, а затем в течение 20 минут слышал, как истребители ведут  огонь и сбрасывают боеприпасы вокруг него, сообщает газета.

Адвокат этого человека, Фредерик Берна, сказал AFP, что   «в середине недели»  он подал в суд города Марселя  юридическую жалобу по поводу инцидента, это  может привести к обвинениям в умышленном создании угрозы чьей-либо жизни и насилии при отягчающих обстоятельствах.

Видео и фотографии неподвижной жертвы в капюшоне, на которых хорошо видны преступники, переданы в прокуратуру.

Разоблачения прозвучали всего через несколько месяцев после осуждения трех французских военнослужащих  за жестокую церемонию “крещения” в самой престижной военной академии страны -  Сен-Сир.

В  январе, эти люди были признаны виновными в непредумышленном убийстве в связи со смертью молодого рекрута, который утонул  в 2012 году.

24-летней  жертве  приказали  среди ночи  плыть в  полной  боевой  выкладке  по болоту, под звуки «Полета валькирий» Вагнера.

Отвечая на вопрос об обвинениях на Корсике, представитель ВВС Франции сказал AFP, что расследование было начато после того, как начальник штаба узнал об инциденте в мае 2019 года.

Пресс-секретарь сообщил, что к виновным были применены «строгие санкции», но без указания наказания или званий причастных к этому преступников.

«Военно-воздушные силы осуждают любую деятельность, которая может нанести физический или психологический ущерб их личному составу», - сказал он.

Запугивание и унизительные церемонии инициации, известные как дедовщина, распространены в вооруженных силах по всему миру и связаны с проблемами психического здоровья, самоубийствами, а иногда и убийствами.

Ранее в январе российский солдат был приговорен к 24 годам тюремного заключения после того, как в 2019 году застрелил восемь своих сослуживцев, которые, по его словам, превратили его жизнь в «ад».

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