опубликовано редакцией на Переводике 11.05.21 20:13 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Bloomberg.com”,

"U.S. Nuclear Weapons Upgrade Sees Delay on Leaky Silos, Old Tech" Канада - 06 мая 2021 г. Обновление ядерной “триады” США задерживается из-за прохудившихся шахт и устаревшего оборудования Tony Capaccio, Bloomberg News May 6, 2021 (Bloomberg) --Согласно аудиту проведенному Конгрессом, обновление американского ракетно-ядерного арсенала, вероятно, займет больше времени, чем ожидалось, из-за сложностей, связанных с извлечением межконтинентальных баллистических ракет 1970-х годов из стареющих шахт, испытаниями и установкой новых ракет и оборудования, необходимых для того чтобы система могла работать ещё несколько десятилетий в будущем. Как говорится в сообщении Счетной палаты правительства опубликованном в четверг, военно-воздушные силы сталкиваются с сложной задачей извлечения в общей сложности около 400 межконтинентальных баллистических ракет Minuteman-III (около 50 единиц в год) и их управляющей электроники из шахт и вспомогательных зданий находящихся на различных стадиях разрушения, некоторые из которых - с водой. Трудности, в том числе извлечение ракет и ядерных боезарядов из шахт, ремонт любых структурных дезинтеграций, установка индивидуализированной электроники и нового оружия при одновременном поддержании других ядерных систем в состоянии боевой готовности, означают, что программа обновления межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования вряд ли выдержит первоначально установленный крайний срок выполнения - 2029 год, предупреждает рассекреченный отчет GAO. «Военно-воздушные силы используют несколько стратегий для обеспечения своевременного развертывания, в том числе финансовые стимулы для подрядчиков, чтобы они соответствовали контрольным срокам» программы Northrop Grumman Corp., говорится в отчете. «Тем не менее, задержки с графиком программы возможны» по таким причинам, как сложный процесс замены. Модернизация национального ядерного потенциала времен холодной войны по доставке ядерного оружия по воздуху, суше и морю - так называемая ядерная триада - остается ключевым приоритетом Пентагона при администрации Байдена после того, как она была начата президентом Бараком Обамой и продолжена президентом Дональдом Трампом Ожидается, по оценке Бюджетного управления Конгресса сделанной в 2018 году , что до 2046 года на разработку, закупку и долгосрочную поддержку МБР потребуется 1,2 триллиона долларов. Прочтите полный отчет GAO по ядерной триаде здесь. В отчете GAO рассказывается о рисках, связанных с этими усилиями, поскольку, как заявляют официальные лица США, страна сталкивается с модернизацией российского ядерного арсенала и растущим ядерным арсеналом Китая, который в «ближайшем будущем» также будет «обладать надежной ядерной триадой», Об этом в прошлом месяце заявил Конгрессу адмирал Чарльз Ричард, глава Стратегического командования США. Несмотря на срочность модернизации, «мы обнаружили, что каждая программа обновления ядерной триады» - включая бомбардировщик B-21, новую ядерную крылатую ракету воздушного базирования, подводную лодку класса Columbia, «и все текущие программы модернизации бомб и боеголовок - сталкивается с перспектива задержек», - говорится в сообщении. И Пентагон, и Министерство энергетики «сталкиваются с проблемами, связанными с поддержанием существующих систем ядерной триады», - заявило GAO. В частности, «ВМС и ВВС сталкиваются с трудностями при выполнении некоторых эксплуатационных требований STRATCOM о возможности развертывания дополнительных систем сверх повседневных требований» и «некоторые текущие системы триады имеют ограничения эксплуатационных возможностей, которые могут быть устранены только путем замены системы». «Агрессивный» график Программа Northrop Grumman Corp “Средства стратегического сдерживания наземного базирования (GBSD)” - наземная часть триады - лежит в основе дебатов в Конгрессе о долгосрочных планах расходов Пентагона. Отчет GAO в четверг, вероятно, усилит внимание даже сторонников к планам ВВС по развертыванию этого оружия. Гражданские представители Пентагона заявили аудиторам GAO, что «график агрессивен и сжат по сравнению с предыдущими программами межконтинентальных баллистических ракет». В документах ВВС признается, что поэтапный процесс, необходимый для извлечения, модернизации и замены ракетной системы, «вносит дополнительную сложность в график», поскольку служба «должна будет координировать действия по развертыванию GBSD с операциями Minuteman III, техническим обслуживанием и поддержанием» мероприятий по обеспечению бесперебойности боеготовности межконтинентальных баллистических ракет », - говорится в сообщении GAO. По сообщению GAO, ВВС планируют ежегодно проводить 57 пусковых установок, включая шахтные, через запрограммированный процесс технического обслуживания перед развертыванием GBSD, то есть - реконструкцию всего комплекса в течение 8-летнего периода. В документах ВВС указано, что «на завершение необходимых процессов восстановления и переоборудования на каждом стартовом комплексе может потребоваться до шести месяцев», - заявило агентство. «Однако ВВС еще не оценили все пусковые установки и, соответственно, полный объем работ, необходимых для подготовки этих объектов» к установке новых ракет, «еще не определен». Если ВВС не решат проблемы с пусковыми установками «до перехода на GBSD, то может потребоваться дополнительное время для строительства, что может привести к задержкам с вводом их в строй».

GBSD - Ground Based Strategic Deterrent - Средства стратегического сдерживания наземного базирования, межконтинентальные ракеты наземного базирования

GAO -General Accounting office - Главное контрольно-финансовое управление

