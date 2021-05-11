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опубликовано редакцией на Переводике 11.05.21 20:13
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Обновление ядерной “триады” США задерживается из-за прохудившихся шахт и устаревшего оборудования

Tony Capaccio, Bloomberg News  May 6, 2021

(Bloomberg) --Согласно аудиту  проведенному  Конгрессом,  обновление американского ракетно-ядерного арсенала, вероятно, займет больше времени, чем ожидалось, из-за сложностей, связанных с извлечением межконтинентальных баллистических ракет 1970-х годов из стареющих шахт, испытаниями и установкой новых ракет и оборудования,  необходимых  для того  чтобы  система  могла  работать ещё  несколько  десятилетий в  будущем.

Как  говорится в сообщении Счетной палаты правительства  опубликованном  в четверг,  военно-воздушные силы сталкиваются с сложной задачей извлечения в общей сложности около 400 межконтинентальных баллистических ракет Minuteman-III  (около 50  единиц  в год)   и их управляющей электроники из  шахт  и вспомогательных зданий  находящихся  на  различных стадиях разрушения, некоторые из  которых  -  с водой.  

Трудности, в том числе извлечение ракет и ядерных боезарядов из шахт, ремонт любых структурных дезинтеграций, установка индивидуализированной электроники и нового оружия при одновременном поддержании других ядерных систем в состоянии боевой готовности, означают, что программа  обновления межконтинентальных баллистических ракет   наземного базирования  вряд ли выдержит первоначально  установленный  крайний срок  выполнения  - 2029 год, предупреждает рассекреченный отчет GAO.

«Военно-воздушные силы используют несколько стратегий для обеспечения своевременного развертывания, в том числе финансовые стимулы для подрядчиков, чтобы они соответствовали контрольным срокам» программы Northrop Grumman Corp., говорится в отчете. «Тем не менее, задержки с графиком программы возможны» по таким причинам, как сложный процесс замены.

Модернизация национального ядерного потенциала времен холодной войны по доставке ядерного оружия по воздуху, суше и морю - так называемая ядерная триада - остается ключевым приоритетом Пентагона при администрации Байдена после того, как она была начата президентом Бараком Обамой и продолжена президентом Дональдом Трампом Ожидается, по оценке Бюджетного управления Конгресса сделанной  в 2018 году , что до 2046 года на разработку, закупку и долгосрочную поддержку МБР потребуется 1,2 триллиона долларов.

 Прочтите полный отчет GAO по ядерной триаде здесь.

В отчете GAO рассказывается о рисках, связанных с этими усилиями, поскольку,  как  заявляют  официальные лица США,  страна сталкивается с модернизацией российского ядерного арсенала и растущим ядерным арсеналом Китая, который в «ближайшем будущем»   также  будет «обладать надежной ядерной триадой», Об этом в прошлом месяце заявил Конгрессу адмирал Чарльз Ричард, глава Стратегического командования США.

Несмотря на срочность модернизации, «мы обнаружили, что каждая программа обновления  ядерной триады» - включая бомбардировщик B-21, новую ядерную крылатую ракету воздушного базирования, подводную лодку класса Columbia, «и все текущие программы модернизации бомб и боеголовок - сталкивается с перспектива задержек», - говорится в сообщении.

И Пентагон, и Министерство энергетики «сталкиваются с проблемами, связанными с поддержанием существующих систем ядерной триады», - заявило GAO.

В частности, «ВМС и ВВС сталкиваются с трудностями при выполнении некоторых эксплуатационных требований STRATCOM  о   возможности развертывания дополнительных систем сверх повседневных требований» и «некоторые текущие системы  триады  имеют ограничения эксплуатационных возможностей, которые могут  быть устранены только  путем  замены системы».

«Агрессивный»  график 

Программа Northrop Grumman Corp  “Средства  стратегического сдерживания наземного базирования (GBSD)” - наземная часть триады - лежит в основе дебатов в Конгрессе о долгосрочных планах расходов Пентагона. Отчет GAO в четверг, вероятно, усилит внимание даже сторонников к планам ВВС по развертыванию  этого оружия.

Гражданские представители Пентагона заявили аудиторам GAO, что «график агрессивен и сжат по сравнению с предыдущими программами межконтинентальных баллистических ракет».

В документах ВВС признается, что поэтапный процесс, необходимый для извлечения, модернизации и замены ракетной системы, «вносит дополнительную сложность в график», поскольку служба «должна будет координировать действия по развертыванию GBSD с операциями Minuteman III, техническим обслуживанием и поддержанием» мероприятий по обеспечению бесперебойности боеготовности  межконтинентальных баллистических ракет », - говорится в сообщении GAO.

По сообщению GAO, ВВС планируют ежегодно проводить 57 пусковых установок, включая  шахтные, через запрограммированный процесс технического обслуживания  перед развертыванием GBSD, то есть -  реконструкцию  всего  комплекса   в течение 8-летнего периода.

В документах ВВС указано, что «на завершение необходимых процессов восстановления и переоборудования на каждом стартовом комплексе может потребоваться до шести месяцев», - заявило агентство. «Однако ВВС еще не оценили все пусковые установки и, соответственно, полный объем работ, необходимых для подготовки этих объектов» к установке  новых  ракет, «еще не определен».

Если ВВС не решат проблемы с пусковыми установками «до перехода на GBSD, то  может потребоваться дополнительное время для строительства, что может привести к задержкам с вводом  их  в строй».


GBSD -  Ground Based Strategic Deterrent - Средства  стратегического сдерживания наземного базирования,  межконтинентальные ракеты  наземного базирования 

GAO -General Accounting office - Главное контрольно-финансовое управление

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