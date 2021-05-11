Россия построит плавучий док в сирийском порту Тартус

Российская ремонтная мастерская в Тартусе работает над строительством плавучего дока, что значительно расширяет возможности военной базы.

MAXIME POPOV/AFP via Getty Images

Mohammed Hardan May 10, 2021

Министерство обороны России,после значительного расширения основной базы Хмеймим, расположенной в сельской местности Латакии, начало работать над расширением своей военно-морской базы в сирийском порту Тартус

5 февраля, веб-сайт The Drive опубликовал спутниковые снимки, показывающие, что ведутся работы по расширению одной из двух основных взлетно-посадочных полос российской авиабазы ​​Хмеймим в Сирии примерно на 1000 футов. «Расширение позволит базе поддерживать более регулярный прием более крупных самолетов, включая тяжелые транспортные самолеты и даже, потенциально, стратегические бомбардировщики», - сообщает издание.

Несколько дней назад российское информационное агентство ТАСС процитировало источник, связанный с российскими военными , и сообщило, что в 2022 году в судоремонтной мастерской на российском военно-морском комплексе в Тартусе появится плавучий док.

ТАСС заявило, что российские военные работают над расширением технических возможностей военно-морской базы в порту Тартус для облегчения ремонта кораблей и подводных лодок. Ремонт в настоящее время проводят плавучие мастерские, привезенные с Черного и Балтийского морей. Суда, нуждающиеся в ремонте, иногда отправляют в российские порты.

Мохаммед Файез Аль-Асмар, перебежавший полковник сирийского режима, проживающий в Турции и предоставляющий анализ для ряда исследовательских центров и новостных агентств, сказал Al-Monitor: «Стало известно, что Россия стремится заключить долгосрочные соглашения о создании постоянного присутствия и укрепить свой военный потенциал на Ближнем Востоке». Он объяснил, что плавучий док является одним из таких проектов.« Это сделает базы России в Сирии стартовой площадкой для действий России на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива. . »

Он продолжил: «Плавучий док предоставит России пространство для обслуживания своих боевых кораблей, торговых и других судов, курсирующих по Средиземному морю, быстрее и с меньшими затратами. России больше не нужно будет выводить простаивающие корабли, нуждающиеся в периодическом обслуживании, в Балтийское или Черное море. Он выбрал плавучий док вместо постоянного, потому что его можно будет построить быстро и с небольшими финансовыми затратами. «Постоянные доки огромны и требуют обширных исследований и больших инженерных усилий для строительства, - сказал он» Между тем, плавучие доки могут будут демонтированы и в будущем перенесены в другое подходящее место».

Мустафа Аль-Мустафа, исследователь из Центра современных исследований Нама , сказал Al-Monitor: «Всегда было ясно, что Соединенные Штаты не заинтересованы в Сирии, и их операции были ограничены богатыми нефтью районами, [теперь] контролируемыми Сирийскими демократическими силами. Между тем Россия была верным союзником Сирии со времен Хафеза Асада. Кроме того, Москва не сталкивается с угрозой быть вынужденным покинуть Сирию, и все конфликтующие стороны на сирийской земле, включая вооруженную оппозицию и Турцию, готовы взаимодействовать с Россией в надежде избавиться от режима. Единственный конкурент России в Сирии - Иран. Но все стороны соглашаются согласовать действия по вытеснению Тегерана из Сирии и заставить Россию заполнить вакуум, который он оставит после себя. Все это успокаивает Москву и побуждает ее развивать свои базы в Сирии и расширять свое присутствие на Ближнем Востоке».

Примечательно, что Россия и сирийский режим подписали соглашение, позволяющее Москве арендовать порт Тартус сроком на 49 лет. Соглашение вступило в силу в начале 2018 года. Статья 25 предусматривает, что оно будет автоматически продлеваться еще на 25 лет, если одна из сторон не направит письмо по дипломатическим каналам с просьбой о его расторжении по крайней мере за год до даты истечения срока.

Наср аль-Юсеф , журналист сирийского происхождения, проживающий в Москве и глава новостного сайта Syrian Today , сказал Al-Monitor: «Плавучий док будет служить военным и экономическим интересам России, поскольку он предлагает контроль над портом Тартус. Согласно соглашению, подписанному с сирийским режимом, Россия вложит около 500 миллионов долларов на развитие базы и ее способности принимать крупные корабли. … Однако, несмотря на отсутствие у России конкурентов в Сирии, она все же предпочла строительство плавучего дока вместо постоянного. Это может отражать нежелание Москвы оставаться в порту надолго. Похоже, русские предпочли менее полезный, но более надежный вариант».

Русские размещены по всей Сирии, в районах, контролируемых режимом, и на востоке реки Евфрат, которая находится под контролем курдов. Российские войска также достигли центра сирийской пустыни. Помимо порта Тартус и военной базы Хмеймим в западной Сирии, Россия инвестирует в ряд нефтяных месторождений и фосфатных заводов в центральной и восточной Сирии и подписывает десятки экономических соглашений, которые, по мнению аналитиков, укрепят гегемонию Москвы над сирийской экономикой.

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