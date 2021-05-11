Чехия: Люди собрались на кладбище у памятника советским солдатам, чтобы отпраздновать День Победы (видео)

Члены русской общины в Чехии собрались у захоронения советских солдат в Праге, чтобе. Люди возложили цветы к могилам нескольких сотен советских солдат на Ольшанском кладбище и исполнили русские народные песни. День Победы отмечается в России и других странах бывшего Советского Союза 9 мая и знаменует капитуляцию нацистской Германии во Второй мировой войне, событие, которое во многих европейских странах. отмечается 8 мая как День Победы в Европе.





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