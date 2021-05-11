Госсекретарь США: Россия использует коррупцию в Украине для продвижения своих интересов

навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
11.05.21  

ДОКУМЕНТ: "О работе и поведении агентуры из числа епископата"

(0)
 
11.05.21  

Подборка сообщений от Deutsche Welle

(0)
 
11.05.21  

Чехия: Люди собрались на кладбище у памятника советским солдатам, чтобы отпраздновать День Победы (видео)

(0)
 
11.05.21   Редакция

Россия построит плавучий док в сирийском порту Тартус

(0)
 
10.05.21  

Русскоязычные СМИ Украины

(0)
 
10.05.21   Редакция

День Победы в Китае

(0)
 
09.05.21  

«Полтава», «Сталинград» и «Битва за Москву»: шведские рокеры поют о русских победах (+видео)

(0)
 
09.05.21  

Торжественная церемония 8 мая прошла в Париже в ограниченном формате

(0)
 
09.05.21   Редакция

Там где украинцы готовятся к тотальной войне с Россией

(0)

последние за вчера, 10.05.21  
 
23:50  

Русскоязычные СМИ Украины

(0)
 
23:26  

Американский крейсер задержал судно с крупной партией российского и китайского оружия

(0)
 
23:16  

Хакеры-вымогатели остановили подачу топлива в США

(0)
 
22:47   Редакция

День Победы в Китае

(0)
 
18:24   Редакция

День Победы в Израиле

(0)
 
06:03   Редакция

Шекспир гордился бы Лавровым

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
дата публикации 11.05.21 22:18
скаут: Игорь Львович;
   
 

Госсекретарь США: Россия использует коррупцию в Украине для продвижения своих интересов

10 Мая,2021 

Госсекретарь США и президент Украины 6 мая провели совместную пресс-конференцию 

Голос Америки. Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, подчеркнул, что Соединенные Штаты высоко ценят партнерство с Украиной и поддерживают ее независимость, суверенитет и территориальную целостность.

По словам Блинкена, в ходе встреч с представителями украинского правительства обсуждался широкий круг тем, в том числе евроатлантические устремления Украины и реформы, которые она проводит. 

Говоря о реформах, госсекретарь отметил, что Украина сталкивается с двойным вызовом: агрессией извне, со стороны России, и изнутри, со стороны коррумпированных лиц, олигархов и иных сил, ставящих свои интересы выше интересов украинского народа.

 «И эти две вещи связаны между собой, потому что Россия также играет на этой внутренней агрессии, используя коррупцию и отдельных лиц, чтобы продвигать свои интересы вместо интересов украинского народа», – отметил госсекретарь. 

Как подчеркнул глава внешнеполитического ведомства, в ходе переговоров обсуждалась угроза, которую Россия продолжает представлять для Украины.

 «Мы гордимся тем, что поддерживаем Украину перед лицом многолетней российской агрессии и давления, от вторжения в Крым до боевых действий в Донбассе, – сказал госсекретарь. – Мы продолжим укреплять наше партнерство в области безопасности в тесном сотрудничестве с вами, чтобы Украина могла защитить себя от агрессии». 

 отметил, что Россия отозвала некоторые силы от границы с Украиной, но оставила в регионе значительное количество сил и техники. «Какие бы движения вперед и назад ни совершала Россия, одна вещь остается трагически неизменной: каждый день на линии соприкосновения на востоке Украины гибнут люди, происходят кибератаки, территориальные нарушения в море». 

«Мы выступаем против дестабилизирующих действий России в отношении Украины по той же причине, почему мы считаем, что так важны эти антикоррупционные реформы и реформы, направленные на соблюдение принципа верховенства закона: и коррумпированные интересы, и российская агрессия разными способами преследуют одну и ту же цель – отобрать у украинцев то, что принадлежит им по праву», – констатировал госсекретарь. 

Блинкен рассказал, что в ходе встреч с украинскими официальными лицами обсуждались дипломатические усилия, в том числе Минский процесс. Он напомнил, что Вашингтон всегда ищет возможности для продвижения дипломатии, однако Россия продолжает проявлять несговорчивость «и не принимает добросовестного участия» в попытках урегулировать вопросы, связанные с Крымом, Донбассом и восстановлением территориальной целостности Украины. 

Журналистка информационной службы ICTV Елена Фроляк в ходе интервью с Байденом задала ему вопрос о перспективах вступления Украины в НАТО. Госсекретарь ответил: «Мы ясно дали понять, что дверь в НАТО остается открытой… Сейчас и в последние годы мы наблюдаем, что Украина все более активно участвует в программах сотрудничества, и, что еще важнее, работает над проведением необходимых реформ, осуществлением необходимых инвестиций, развитием необходимых навыков. Для любой страны, желающей попасть в НАТО, критерии включают соответствие определенным стандартам и внесение вклада в повышение безопасности альянса. И НАТО продолжает тесно сотрудничать с Украиной, в том числе в рамках очень важной ежегодной программы».

статью прочитали: 34 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2021
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2021  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 