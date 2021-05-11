Госсекретарь США: Россия использует коррупцию в Украине для продвижения своих интересов

10 Мая,2021

Госсекретарь США и президент Украины 6 мая провели совместную пресс-конференцию

Голос Америки. Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, подчеркнул, что Соединенные Штаты высоко ценят партнерство с Украиной и поддерживают ее независимость, суверенитет и территориальную целостность.

По словам Блинкена, в ходе встреч с представителями украинского правительства обсуждался широкий круг тем, в том числе евроатлантические устремления Украины и реформы, которые она проводит.

Говоря о реформах, госсекретарь отметил, что Украина сталкивается с двойным вызовом: агрессией извне, со стороны России, и изнутри, со стороны коррумпированных лиц, олигархов и иных сил, ставящих свои интересы выше интересов украинского народа.

«И эти две вещи связаны между собой, потому что Россия также играет на этой внутренней агрессии, используя коррупцию и отдельных лиц, чтобы продвигать свои интересы вместо интересов украинского народа», – отметил госсекретарь.

Как подчеркнул глава внешнеполитического ведомства, в ходе переговоров обсуждалась угроза, которую Россия продолжает представлять для Украины.

«Мы гордимся тем, что поддерживаем Украину перед лицом многолетней российской агрессии и давления, от вторжения в Крым до боевых действий в Донбассе, – сказал госсекретарь. – Мы продолжим укреплять наше партнерство в области безопасности в тесном сотрудничестве с вами, чтобы Украина могла защитить себя от агрессии».

отметил, что Россия отозвала некоторые силы от границы с Украиной, но оставила в регионе значительное количество сил и техники. «Какие бы движения вперед и назад ни совершала Россия, одна вещь остается трагически неизменной: каждый день на линии соприкосновения на востоке Украины гибнут люди, происходят кибератаки, территориальные нарушения в море».

«Мы выступаем против дестабилизирующих действий России в отношении Украины по той же причине, почему мы считаем, что так важны эти антикоррупционные реформы и реформы, направленные на соблюдение принципа верховенства закона: и коррумпированные интересы, и российская агрессия разными способами преследуют одну и ту же цель – отобрать у украинцев то, что принадлежит им по праву», – констатировал госсекретарь.

Блинкен рассказал, что в ходе встреч с украинскими официальными лицами обсуждались дипломатические усилия, в том числе Минский процесс. Он напомнил, что Вашингтон всегда ищет возможности для продвижения дипломатии, однако Россия продолжает проявлять несговорчивость «и не принимает добросовестного участия» в попытках урегулировать вопросы, связанные с Крымом, Донбассом и восстановлением территориальной целостности Украины.

Журналистка информационной службы ICTV Елена Фроляк в ходе интервью с Байденом задала ему вопрос о перспективах вступления Украины в НАТО. Госсекретарь ответил: «Мы ясно дали понять, что дверь в НАТО остается открытой… Сейчас и в последние годы мы наблюдаем, что Украина все более активно участвует в программах сотрудничества, и, что еще важнее, работает над проведением необходимых реформ, осуществлением необходимых инвестиций, развитием необходимых навыков. Для любой страны, желающей попасть в НАТО, критерии включают соответствие определенным стандартам и внесение вклада в повышение безопасности альянса. И НАТО продолжает тесно сотрудничать с Украиной, в том числе в рамках очень важной ежегодной программы».

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