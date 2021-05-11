Подборка сообщений от Deutsche Welle

В интервью DW немецкие историки рассуждают о сильных и слабых сторонах вооруженных сил СССР, о главных успехах и поражениях, о мифах, маршалах и рядовых героях.

08.05.2021 Автор Артем Иванов

Под Ленинградом, 1942 год

О том, какой вклад внесли вооруженные силы СССР в дело освобождения от национал-социализма, рассуждают два немецких историка: Йорг Ганценмюллер (Jörg Ganzenmüller) - председатель правления Фонда "Эттерсберг", профессор Йенского университета, и Йенс Венер (Jens Wehner) - сотрудник Военно-исторического музея бундесвера в Дрездене.

Роль Красной Армии

Йенс Венер: Роль Красной армии в разгроме вермахта была решающей. Германия потеряла в ходе Второй мировой войны 5,3 миллиона человек, из них четыре миллиона погибли на Восточном фронте - в борьбе с Красной армией. Это объективные цифры, говорящие сами за себя. Вермахт однозначно недооценил противника. И это в итоге привело к тому, что война была проиграна.

Йорг Ганценмюллер: Именно Красная армия сумела впервые в ходе войны дать отпор самой мощной военной машине того времени. Советской стороне оперативно удалось организовать перманентное пополнение личного состава, удалось быстро нарастить вооружение. Способность командования учиться на собственных ошибках также пошла на пользу. Конечно, пропаганда тоже сделала свое дело: война была объявлена Отечественной и победа в ней стала задачей всенародной. Но не только это сыграло свою роль. Вермахт вел войну на уничтожение. В семье каждого советского солдата были жертвы: родных расстреляли, деревню сожгли… Это действовало на людей психологически гораздо сильнее любой пропаганды. Речь шла не только о защите советской родины вообще, но и о мести за близких.

Главные победы Красной Армии

Йорг Ганценмюллер: Битва за Москву, по результатам которой советским войскам удалось остановить наступление вермахта. Она стала одним из переломных моментов всей войны в целом.

Под Москвой, 1941 год

Йенс Венер: Если и говорить о каком-то одном сражении, которое решило исход войны, то это, конечно, битва за Москву. Экспансию вермахта удалось остановить именно там и тогда. Сталинградская битва имела большое психологическое значение. И, конечно, я бы вспомнил о Белорусской наступательной операции "Багратион" 1944 года, в ходе которой вермахт потерпел сокрушительное поражение - невиданное в истории Германии.

Главные поражения Красной армии

Йорг Ганценмюллер: Прежде всего - советско-финская война. Армия была не готова к ведению военных действий, вооружения не хватало, противника недооценили изначально. Кроме того, по причине истребления в ходе "чисток" 1938 - 1939 годов высшего офицерского состава Красной армии, не хватало опытных командиров.

Йенс Венер: Битва под Киевом стала тяжелым ударом для Красной армии. Белостокско-Минское сражение также было проиграно в 1941 году. Вермахту удалось значительно продвинуться вглубь. Обе потери оказали огромное психологическое воздействие на советское руководство.

Слабые стороны

Йорг Ганценмюллер: Массовые репрессии, "чистки" в рядах офицеров в конце 1930-х привели к тому, что к 1939 году Красная армия осталась без талантливых и опытных командиров. Многое приходилось строить заново, не всегда это получалось. Нельзя не вспомнить и о неоправданных жертвах. Одна из отличительных черт сталинизма - отношение к людям как к безликой массе, наплевательское отношение к человеку как к личности. Отсюда и ведение военных действий без оглядки на число жертв. Человеческих жертв в ходе той войны могло бы быть значительно меньше. Был создан культ героя войны: принести себя в жертву считалось героическим поступком. Отсюда возникло отношение к тем, кто был в плену, как к врагам народа и предателям родины. Однако война - это не только героические истории, это искалеченные судьбы тех, кто не вписывался в "героические" рамки.

Мифы и оценки

Йорг Ганценмюллер: Один из мифов - то, что Сталин был великим полководцем, который привел страну к победе. Но факты говорят о другом: как только Сталин начал доверять своим генералам и перестал мешать им выполнять свою работу, Красная армия смогла переломить ход войны в свою пользу.

Йенс Венер: К созданию мифов приводит отсутствие непредвзятого подхода к изучению истории. В советской историографии Красная армия однозначно определялась как освободительница. В Восточной Германии также культивировался исключительно положительный образ освободителя Германии и Европы от национал-социализма. В странах Восточной Европы было двоякое отношение: Красная армия освободила концлагеря "Освенцим" и "Майданек", однако на смену одной диктатуре фактически пришла другая, и люди, например, в Польше и в Венгрии видели в приходе Красной армии не только освобождение от национал-социализма, но и новое ограничение своих национальных свобод.

Люди, о которых стоит упомянуть особо

Йорг Ганценмюллер: Я бы назвал Михаила Тухачевского. Он был расстрелян в 1937 году по "делу военных" и до войны не дожил. Но он провел реформу армии, внес неоценимый вклад в ее развитие.

Йенс Венер: Назову тех, кто известен на Западе. Это, конечно, полководец Георгий Жуков, маршал Советского Союза. Но были и рядовые, которые прославились за пределами своей родины. Например, снайпер Василий Зайцев, по мотивам биографии которого снят фильм "Враг у ворот". Западные феминистки часто вспоминают о роли женщин, воевавших в рядах вооруженных сил Советского Союза.

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Текст был впервые опубликован на сайте DW в 2018 году. - прим. Ред.

Евросоюзу не следует "менять свой курс, направленный на защиту гражданских прав, в том числе в России", заявил Мас на встрече с коллегами из стран ЕС.

10.05.2021 Автор Ольга Мищенко

Глава МИД Германии Хайко Мас

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) призвал Россию "вернуться к диалогу" с Евросоюзом. С таким заявлением Мас выступил на встрече со своими коллегами из стран ЕС, проходящей в Брюсселе в понедельник, 10 мая. "Мы готовы к диалогу, и настало время для Москвы тоже вернуться к диалогу", - заявил глава германской дипломатии.

Он отметил, что Евросоюзу не следует "менять свой курс, направленный на защиту гражданских прав, в том числе в России". Мас напомнил, в частности, что 30 апреля Россия закрыла въезд восьми гражданам стран-членов Евросоюза и представителям официальных структур ЕС.

В список вошли руководитель прокуратуры Берлина Йорг Раупах (Jörg Raupach), председатель Европарламента Давид Мария Сассоли, а также зампредседателя Еврокомиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова и глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции (FOI) Осу Скотт.

Россия назвала санкции ответом на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении в общей сложности шести российских граждан, причастных к преследованию оппозиционного политика Алексея Навального.

За атакой на оператора Colonial Pipeline может стоять группа DarkSide с корнями в России, сообщают американские СМИ. Эксперты, однако, полагают, что власти РФ не причастны к данной кибератаке.

10.05.2021 Автор Сергей Ромашенко

Трубопровод Colonial Pipeline в Джорджии

За кибератакой на оператора одного из крупнейших трубопроводов в США Colonial Pipeline, может стоять хакерская группа DarkSide, имеющая корни в России, сообщили вечером в воскресенье, 9 мая, американские СМИ со ссылкой на источники в структурах, связанных с обеспечением кибербезопасности.

По словам источников, эта группировка обычно атакует нерусскоязычные страны. DarkSide - относительно новая хакерская группа, но она применяет "изощренный подход" к вымогательству, отметили они. По мнению собеседников американских СМИ, власти России не причастны к кибератаке на Colonial Pipeline, который обеспечивает топливом почти половину населения восточного побережья США.

В прошлом власти США неоднократно обвиняли российские власти в спонсировании хакерских группировок и в причастности к различным кибератакам. Москва всегда отвергала подобные обвинения.

Кибератака с целью получения выкупа

Хакерская атака на оператора Colonial Pipeline началась 6 мая. Злоумышленники похитили массив данных, заблокировали компьютеры и потребовали денег. Сумма выкупа пока не известна. Источники Bloomberg сообщали, что вымогатели угрожали слить в интернет конфиденциальную информацию и оставить компьютеры заблокированными.

На следующий день после атаки Colonial Pipeline была вынуждена приостановить работу топливопровода. В настоящее время работа трубопровода постепенно восстанавливается. Власти США создали межведомственную рабочую группу специалистов для разработки планов на различные сценарии, в том числе на случай перебоев в поставках горючего.

Министерство транспорта в Вашингтоне, объявило в воскресенье о региональной чрезвычайной ситуации в таких штатах, как Флорида, Техас, Нью-Йорк и Пенсильвания. Это позволит властям организовать доставку горючего и нефтепродуктов в автоцистернах.

Между тем хакерская атака на крупнейший трубопровод США вызвала рост цен на нефть эталонных марок на международных рынках.

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