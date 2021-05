Лицензия на убийство

Как Россия использует израильские дроны для бомбардировок гражданских объектов и мирных жителей в Сирии

Спустя 5лет с тех пор, как Россия представила в Сирии разработанный и лицензированный в Израиле беспилотник “Forpost” теперь ясно, насколько важную роль он сыграл в бесконечной кампании бомбардировок проводимой Путиным для защиты режима Асада, включая незаконные удары по гражданской инфраструктуре.

Patrick Hilsman May. 7, 2021





Кадры видеокамеры Forpost, показывающие двойной ракетный удар 2016 года по национальному госпиталю Азаз в Сирии, непреднамеренно опубликованный в 2021 году самим Министерством обороны России. Фото: YouTube



Когда лицензированные Израилем военные беспилотники впервые взлетели с баз сирийских ВВС, чтобы преследовать противников режима Башара Асада, вскоре после вмешательства России в 2015 году, они были странностью, новичками в конфликте, в котором уже были задействованы военные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) из США. Ирана и Турции.

Спустя 5 лет стала понятно, насколько важную роль сыграл российский вариант израильского Aerospace Industries Searcher II, переименованный его операторами в «Форпост», в спасении режима Асада от краха, в помощи в сохранении его военного преимущества над террористами в десятилетней гражданской войне и критическую роль - в (незаконных) нападениях на гражданскую инфраструктуру, включая больницы.

Несмотря на израильское происхождение, российские военные открыто хвастаются тем, что Форпост является одним из важнейших технологических элементов, постоянно присутствует в небе над Сирией, определяет цели, чтобы пилотам не приходилось рисковать собой и техникой во время разведывательных полетов, и оценивает ущерб от бомбардировок. Другими словами: «Форпост» помогает российским военным в Сирии решить, что бомбить, нанесли ли удары достаточный урон, и не надо ли сбросить еще больше бомб.

Сомнительная сделка у всех на виду

Почему Россия обратилась именно к израильским беспилотникам? Во время конфликта 2008 года с Грузией в Южной Осетии Россия потеряла значительное количество самолетов и впоследствии стремилась избежать подобных потерь в боях с будущими противниками, обзаведясь израильскими дронами, которые уже были на вооружении у Грузии

Обновленная версия тактического беспилотного летательного аппарата Searcher от IAI, лицензированная для производства в России под названием Forpost, используется в Сирии для наблюдения, разведки и захвата целей Фото: IAI

Поэтому Путин решил сделать редкий шаг, закупив иностранную военную технологию, и обратился к компании Israel Aircraft Industries, одному из крупнейших государственных производителей аэрокосмической и авиационной техники.

На конкурентном международном рынке беспилотных летательных аппаратов компания IAI извлекает выгоду из ее тесной связи с ВВС Израиля, которая считается мировым экспертом в этой области, имея полнокомплектную эскадрилью БПЛА, развернутую на авиабазе Пальмахим. Продажа дронов для использования иностранными военно-воздушными силами обычно включает совместное обучение с Израилем или обучение в Израиле; Среди известных клиентов-покупателей дронов Searcher - правительства России, Индии, Южной Кореи, Турции, Таиланда, Шри-Ланки и Сингапура.

Два года спустя IAI завершила сделку на 400 миллионов долларов по экспорту и лицензированию своих БЛА Searcher II, которые должны были производиться в России по лицензии и эксплуатироваться как «Форпосты».

По сообщениям, российские экипажи прошли обучение работе с этой системой БПЛА в Израиле, кроме того, как минимум об одной экспортной сделке израильские и российские СМИ сообщили в 2015 году, то есть уже после того, как международное сообщество осудило Россию за оккупацию Крыма, и этот факт должен был ясно дать понять, что Форпост будет использоваться во агрессивных, если не противозаконных целях.

Последовал масштабный стратегический рывок в российской программе создания беспилотных летательных аппаратов второго эшелона. То, что Форпост станет рабочей лошадкой в бесконечной российской кампании бомбардировок в защиту режима Асада, было лишь вопросом времени .

Преимущества “Глаз в небе”

В отличие от собственных дронов Израиля, тщательно сохраняемых в секрете и оснащенных оружием беспилотников, которые, по данным Human Rights Watch, использовались для нацеливания ударов по мирным жителям Газы, или американских беспилотников Predator и Reaper, которые прославились своими управляемыми ракетами, которые привели к тяжелым жертвам среди гражданского населения в Йемене. и Пакистане, Форпост не имеет собственной системы вооружения.

Предназначение Форпоста - «сбор информации, наблюдение и разведка» или «ISR», - поясняет Ульрике Франке, исследователь дронов из Европейского совета по международным отношениям. Это «описывает способность военного актора воспринимать и понимать театр военных действий. Большинство современных дронов являются системами ISR и оснащены различными датчиками, например камерами, которые собирают данные».

Российский дрон «Форпост» основан на технологии, полученной по лицензии компании Israel Aircraft Industries Фото: Википедия

Франке подчеркивает, что, несмотря на достижения в области вооружения беспилотных летательных аппаратов, наблюдение по-прежнему остается ключевой функцией военных БПЛА.

«Хотя общественность в основном сосредотачивается на ударах вооруженных дронов, исследования показывают, что даже вооруженные дроны большую часть времени используются для целей ISR. С появлением современных дронов в начале 2000-х они внесли существенный вклад в повышение осведомленности вооруженных сил о боевом пространстве"

«Форпост», по словам Сэмюэля Бендетта, старшего научного сотрудника Центра новой американской безопасности, который занимается исследованиями российской военной робототехники и приложений для ИИ, несмотря на на то что он является лицензионной копией более старого израильского БПЛА, «значительно увеличил разведывательные и боевые возможности российских вооруженных сил» в Сирии. И сами российские военные, похоже, согласны с его оценкой.

В феврале этого года государственная телекомпания «Звезда», находящаяся в ведении Министерства обороны России, выпустила на YouTube серию на английском языке "Combat Approved" («Проверено в бою»), в которой зрителям показывают российскую военную технику, как на полигонах, так и в действии. Когда "Combat Approved" получил доступ на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии (расположена к югу от Латакии), ведущий охарактеризовал Форпост как чисто российскую машину.

Сериал «Проверено в бою» на государственном телевидении России с участием дронов Forpost.





Вот его восторженный комментарий: «Вот еще один летательный аппарат, получивший боевое крещение в Сирии, БПЛА под названием «Форпост». Он производится на Урале России, но запускается здесь, в Сирии.

«Следует отметить, что они летают постоянно. Прямо сейчас в небе над Хмеймином есть несколько таких Форпостов. Как только один приземляется, другой сразу занимает свое место в небе, чтобы провести там несколько часов».

Расплывчатые правила, недвусмысленное намерение

Хотя Форпосты не вооружены, они часто используются для разведки военных и гражданских целей вместе с пилотируемыми самолетами, которые затем сбрасывают взрывающиеся боеприпасы, обычно в несколькими сериями.

Процесс идентификации, наблюдения и поражения цели на станции управления Форпостами был подробно продемонстрирован в Combat Approved. Им разрешили заснять авиаудар по тому, что ведущий описывает как «объект ИГИЛ». В режиме реального времени, операторы и съемочная группа снимали прямую трансляцию с камеры беспилотника-наблюдателя.

По словам специалиста по российским дронам Бендетта, помимо экспериментального боевого беспилотника Orion, который только пошел в массовое производство и использовался в Сирии в очень небольших масштабах, Forpost является единственным военным БПЛА, который может работать независимо на дальностях приблизительно 250 км от взлетно-посадочной полосы. Это означает, что Forpost незаменим как средство наблюдения за целями вдали от российских военных баз.

В отличие от своего израильского беспилотника Searcher, Forpost может не иметь системы лазерного целеуказания, которая была бы необходима для «подсвечивания» целей для боеприпасов с лазерным наведением. Тем не менее, Forpost по-прежнему является беспрецедентной платформой для поиска целей.

Значительная часть того, что было снято с российской точки зрения на сирийской гражданской войне, было сделано через камеры Форпоста: удары с воздуха, военные операции на земле и эвакуация гражданского населения .

Это связано с тем, что Forpost также является неотъемлемой частью российской PR-стратегии как для внешнего, так и для внутреннего потребления, платформы для рекламы мощи и эффективности российских авиаударов и систем вооружения, которые Министерство обороны часто демонстрирует на гигантских экранах или в коротких роликах снятых узнаваемой камерой Форпоста летящего высоко над намеченной целью.

Но для российских военных возможности наблюдения Форпоста также привели к нежелательным, непредвиденным последствиям в виде предоставления доказательств того, что они преднамеренно наносят удары по гражданским целям и бомбят их.

Кадры с камеры наблюдения Forpost (загруженные в аккаунт на YouTube, связанный с просирийским режимом) показывают ребенка во время удара по временному лагерю гражданских лиц недалеко от Манбиджа, Сирия, в январе 2017 г. Фото: YouTube

Отнесение Форпоста к категории «невооруженных» не должно освобождать ни российских военных, ни израильских экспортеров от ответственности за эти преступления против международного права, говорит Сара Кей, юрист по правам человека и исследователь терроризма из Университета Куинс в Белфасте. Действительно, роль Форпоста в Сирии обостряет продолжающиеся споры о виновности прикладных и удаленных технологий.

«Его нельзя классифицировать как оружие, потому что оно не убивает напрямую», - отмечает Кей, поэтому многие государства «избегают наказания за пособничество в преступлениях».

Она уточняет, что международное право и многосторонние соглашения, которые делают незаконными нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, изо всех сил стараются не отстать от все более заметной роли технологий наблюдения в нарушениях прав человека, от Ближнего Востока до Китая . «Нам постоянно приходится играть в догонялки», что приводит к «ужасным ошибкам», когда международное право не обеспечивает должной защиты прав и жизни людей.

Логотип Israeli Aerospace Industries' на оборудовании сирийских авиабаз, контролируемых Россией

Связать системы Forpost, развернутые в Сирии, с их израильским происхождением часто невероятно просто. Это делается благодаря их компонентам, которые экспортируются и производятся по лицензии.

Видеопоток Forpost практически идентичен видеопотоку других БПЛА IAI , таких как Heron, который был показан в документальном фильме VICE News, в котором экипажу был предоставлен доступ к почти идентичной станции управления на израильской военной базе. Есть также множество онлайн-примеров каналов с камер IAI Searcher II, которые почти идентичны таковым у Forpost с характерной сеткой, дисплеем и указателями направления.

Командирский автомобиль российского БПЛА на авиабазе Латакия показывает логотипы IAI . Фото: Патрик Хилсман / Twitter

На некоторых кадрах из видео про Форпост на канале Combat Approved, внутри поста управления БПЛА на авиабазе Хмеймим отчетливо видны логотипы компании Israel Aerospace Industries.

Зверства в прямом эфире

Подробный анализ общедоступных видеозаписей с дронов Forpost показывает его причастность к гибели мирных жителей в Сирии.

Теперь стало известно, что с помощью БПЛА Forpost наблюдали за российскими военными во время нескольких серьезных нарушений международного права: ракетного удара по Национальной больнице Азаз в начале 2016 года (к счастью, после того, как объект был эвакуирован) и бомбардировок гражданских паромов на река Евфрат возле Дейр-эз-Зора в сентябре 2017 года, последняя из которых стала частью продолжительного воздушного налета, в результате которого погибло более десятка мирных жителей . Есть также предварительные данные, свидетельствующие о том, что Форпост вёл наблюдение во время удара по временному лагерю беженцев недалеко от Манбиджа в январе 2017 года.

В случае с паромами и госпиталем на кадрах с Форпоста четко видно, что российские системы вооружения преднамеренно наносят удары по гражданским строениям. В обоих случаях запись была раскрыта из-за явной небрежности в обращении с конфиденциальными военными материалами.

Видеозапись удара парома в 2017 году была намеренно загружена на пророссийский военный канал на YouTube, якобы кем-то, кто праздновал авиаудары, она сопровождалась агрессивной фоновой музыкой. Видеозаписи ударов в Манбидже были загружены на YouTube-аккаунт просирийского режима, который с тех пор отключен.

Кадры двойного удара по Национальной больнице Азаз в 2016 году были непреднамеренно опубликованы в 2021 году самим Минобороны России. Это было частью компиляции, предназначенной для демонстрации эффективности российских управляемых ракет после горьких жалоб из Армении на то, что российское оружие было недостаточно эффективным во время их недавнего конфликта с Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

В этом хвалебном сборнике был клип, в котором Forpost запечатлел запись двойного удара по зданию, которое было быстро геолоцировано и идентифицировано пользователем Твиттера @Obertix как Национальная больница Азаз, по которой в начале 2016 года был нанесен ракетный удар.

Авиаудар по национальной больнице Азаз был частью волны рейдов, которые побудили организацию "Врачи без границ" прекратить делиться местоположением своих медицинских учреждений в Сирии с российскими военными, что является добросовестной политикой, чтобы защитить их от непреднамеренных бомбардировок. После реконструкции больница теперь имеет хорошо видимые с воздуха надписи с названием на турецком языке установленные благодаря средствам турецких доноров, что свидетельствует о растущем влиянии Турции на севере Сирии.

Кадры видео наблюдения снятые дроном Форпост, показывающие двойной ракетный удар по национальному госпиталю Азаз в Сирии в 2016 году, непреднамеренно опубликованные в 2021 году самим Министерством обороны России. Фото: YouTube

Авиаудары по переправе, нанесенные по наводке «Форпоста», вызвали меньше возмущение, несмотря на человеческие жертвы, поскольку они произошли на территории, контролируемой ИГИЛ, в разгар войны. Правозащитные организации отметили удары и растущее недовольство гражданского населения российскими воздушными бомбардировками, но в основном о нем забыли из-за того, что в то время из Сирии шло все больше и больше разноплановых сообщений.

Дроны наблюдения и их соответствие международному праву

Израиль производит боевые дроны для внутреннего использования и, конечно же, на экспорт. Ранее в этом году официальные лица Армении опубликовали видеоролик, на котором показан израильский беспилотник-”камикадзе”, барражирующий боеприпас Harop, сделанный IAI и развернутый Азербайджаном, уничтоживший в октябре 2020 года батарею зенитных ракет С-300 российского производства в Армении.

Но предоставление России лицензии на разработку и технологию беспилотных летательных аппаратов стало шагом вперед, который был необходим Кремлю, страдающему от нехватки современных беспилотников, для вступления в войну беспилотников. Россия открыто заявляет о том, насколько ценен сирийский конфликт для дальнейшего развития и настройки ее возможностей использования беспилотных летательных аппаратов в «оперативной среде», при этом президент Владимир Путин отметил их «бесценный» вклад.

Charles Lister

@Charles_Lister

This is a quite extraordinary image showing an #Israel-made, #Azerbaijan-operated IAI Harop "kamikaze drone" (loitering drone) hitting a #Russia-made, #Armenia-operated S-300 system:

11:10 AM · Oct 26, 2020

Аналитики министерства обороны прогнозируют, что обширный опыт России с Форпостом в Сирии приведет к разработке второго поколения разведывательных БПЛА, которые также будут иметь ударные возможности . Президент России Владимир Путин сам упомянул о необходимости, учитывая опыт армии в Сирии, создания «систем разведывательного оружия следующего поколения».

Таким образом, экспортная лицензия Израиля облегчила и ускорила прогресс России в разработке собственных ударных боевых дронов.

Сара Кей непреклонна в том, что технология наблюдения не может считаться безвредной, если ее цель явно военная. «Когда вы продаете такую ​​технологию министерству обороны, она будет использоваться всеми элементами их вооруженных сил», - говорит она.

Кей надеется, что международное право будет развиваться в соответствии с новой реальностью, когда постоянно стремящиеся получить как можно больше данных поиска, разведки и наблюдения вооруженные силы угрожают гражданскому населению, и что многосторонние организации, такие как Европейский суд по правам человека, могут быть использованы для противодействия угрозе гражданскому населению. Она предупреждает: «Закон сам себя не исполнит».

В данный момент разработанные Израилем дроны продолжают рыскать над разрушенными войной ландшафтами Сирии в поисках военных и гражданских противников режима Башара Асада, не делая между ними никаких различий. Утверждение, что израильские фирмы не продают напрямую готовые дроны России, что они могут «лицензировать и уйти» и, следовательно, не беспокоиться о незаконном конечном использовании своей продукции, не выдерживает критики с точки зрения прав человека.

Израильские военные технологии и технологии двойного назначения имеют последствия во всем мире, укрепляя авторитарные режимы и создавая опасность для гражданского населения за пределами Газы или даже Сирии. Доказательства этого есть для всех, кто хочет их видеть.

