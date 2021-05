архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 12.05.21 19:32 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “The New York Times”,

"More Than 30 Dead in Gaza and Israel as Fighting Quickly Escalates" США - 11 мая 2021 г. В ходе эскалации конфликта в Газе и Израиле погибло более 30 человек

ХАМАС запускает ракеты по израильским городам. Израиль наносит авиаудары по Газе. Число жертв среди гражданских лиц растет, но лидеры с обеих сторон могут получить политическую выгоду. Во вторник, боевые действия между израильтянами и палестинцами обострились до самого высокого уровня за последние семь лет, боевики обстреляли Израиль ракетами, а израильские военные ответили авиаударами по Газе. By Patrick Kingsley and Isabel Kershner May 11, 2021 ASHKELON, Israel — Самые жестокие за семь последних лет столкновения между израильтянами и палестинцами усилились во вторник вечером, когда израильская авиация начала наносить удары по офисам ХАМАС в городе Газа, а боевики в Газе обстреляли ракетами мегаполис Тель-Авив, южный город Ашкелон и главный аэропорт Израиля. По словам представителей органов здравоохранения, в Газе к вечеру вторника было убито не менее 35 палестинцев, в том числе 10 детей, и еще 203 человека получили ранения. В Израиле, в результате ударов по Тель-Авиву, Ашкелону и Лоду, пять человек убито и, по меньшей мере, 100 получили ранения, сообщили медслужбы. Далекая от военного конфликта, волна гражданских беспорядков распространилась по арабским кварталам, когда палестинцы-граждане Израиля выплеснули свой гнев по поводу убийств в Газе и давнее недовольство дискриминацией внутри самого Израиля. Хотя волна беспорядков, самая сильная с 2014 года, вызвала страх у миллионов жителей Газы и Израиля, она, тем не менее, укрепила невероятную связку: ХАМАС, исламистскую группировку боевиков, которая управляет сектором Газа, и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Для ХАМАС конфликт позволил ему возродить свои претензии на лидерство в палестинском сопротивлении. Он представил свои ракеты как прямой ответ на пару рейдов израильской полиции на территорию мечети Акса, религиозного объекта в Восточном Иерусалиме, священного как для мусульман, так и для евреев . При этом группа представила себя защитником палестинских протестующих и верующих в городе. Автор: Югал Патель Для г-на Нетаньяху, отвлечение внимания на войну и разногласия, которые она создает между разрозненными оппозиционными партиями, которые в настоящее время ведут переговоры о создании коалиции с целью его свержения, дали ему много шансов остаться у власти, всего через несколько дней после того, как казалось, что он,наконец, уже находится на пути к выходу. «Это история каждой предыдущей войны между Израилем и ХАМАС», - сказал Гассан Хатиб, политолог из Бирзейтского университета на оккупированном Западном берегу. Оба правительства «выходят из него победителями, а население Газы выходит из него проигравшим». Обе стороны ухватились за заряженную символику священного города. Израильские военные назвали свою операцию «Стражи стен», отсылая к древним валам Старого города Иерусалима. У боевиков было собственное кодовое название: «Меч Иерусалима». Для жертв насилия,первые 36 часов возобновившегося конфликта не принесли ничего, кроме ужаса и потерь. Палестинские боевики и израильские вооруженные силы неравноценны: первые вооружены ракетами, вторые - истребителями и сложной системой противоракетной защиты «Железный купол», частично финансируемой Соединенными Штатами. Сложная израильская система противоракетной обороны «Железный купол» частично финансируется Соединенными Штатами. Кредит Амир Коэн / Reuters Израильские авиаудары нацелены на стратегические цели в густонаселенной Газе, и убивают мирных жителей, несмотря на то, что Израиль настаивает на том, что он старается избегать этого. С другой стороны, ракеты ХАМАС нацелены на места скопления гражданского населения, но часто не попадают в цель. Усама Собо, 31-летний государственный служащий из города Газа, потерял свою мать Амиру и брата Абдельрахмана, когда израильский удар по их многоквартирному дому, нацеленный на лидера боевиков, уничтожил также и его семью. «Это моя мама», - сказал г-н Собо по телефону во вторник днем. «Очень тяжело прощаться с самым дорогим человеком на земле». Г-н Собо спросил, почему Израиль выбрал гражданское здание. «Это не военные казармы, они не представляют опасности для Израиля», - сказал он. «Это была пожилая женщина с ребенком с церебральным параличом». В тринадцати милях к северу, в сонном пригороде Ашкелона, в Израиле, другая старушка идет по осколкам стекла и кучам мусора, оставленным ракетой ХАМАС, попавшей в ее многоквартирный дом. "Что я сделала не так?" - спрашивает 61-летняя Мария Нагив, бывшая военнослужащая, родившаяся в Украине. «Я ничего не делала, а они до сих пор посылают на нас бомбы». Г-жа Нагив мало что понимала в событиях на территории комплекса аль-Акса, которые предшествовали нападению. «Что случилось в Иерусалиме?» - спросила она, когда под ее ногами хрустели осколки. «Я не слежу за этим». Укрытие в Ашдоде, Израиль, во вторник, когда сирены предупреждали о приближающихся ракетах из Газы. Кредит ..Абир Султан / EPA, через Shutterstock Позже в тот же день член городского совета Ашкелона Амихай Сибони бежал по улицам города в поисках бомбоубежища, в то время как над его головой завывали сирены. «Прямо сейчас звучит сирена», - сказал г-н Сибони, рассказывая о своем опыте израильской телекомпании. «Я ищу безопасное место в супермаркете. Я вижу вокруг себя пожилых покупателей, опускающихся на пол. Они встревожены и держат друг друга за руки лежа на полу». В Газе и Израиле ракетные и авиационные удары достигли интенсивности, которая здесь считается редкостью для такой ранней стадии конфликта. В Газе, израильские пилоты быстро перешли от исключительно военных целей на гражданские, нанеся удары по жилому кварталу, в котором, как говорят, находится дом ведущего боевика, и башне-многоэтажке, в которой размещены офисы нескольких чиновников ХАМАС Представитель израильских вооруженных сил подполковник Джонатан Конрикус заявил рано утром во вторник, что, в результате ударов пилотируемых самолетов и беспилотных летательных аппаратов было убито 15 боевиков. Когда из Газы было сделано несколько ракетных залпов, одна ракета попала в школу в Ашкелоне. Школа была пуста, потому что израильские власти, в ожидании ракетного обстрела, приказали закрыть все школы в радиусе 25 миль от Газы. На окраине города, в районе где находится нефтеперерабатывающий завод бушевал гигантский пожар. Нефтяной объект в Ашкелоне был обстрелян ракетами, выпущенными из Газы. Кредит Мохаммед Абед / Agence France-Presse - Getty Images Беспорядки вспыхнули также среди палестинских граждан Израиля, которые были возмущены авиаударами в секторе Газа, рейдом в комплексе аль-Акса и надвигающимся изгнанием нескольких палестинских семей из их домов в Иерусалиме. Протестующие, размахивая палестинскими флагами, собрались в нескольких арабских городах по всему Израилю, некоторые из них сжигали автомобили и еврейское имущество. Палестинцы неистовствовали в смешанном городе Лод, где ранним утром в среду было объявлено чрезвычайное положение. Протестующие подожгли синагогу и десятки автомобилей. Один палестинец был смертельно ранен. Офис муниципалитета, который был сожжен в ночь столкновений между израильскими арабскими демонстрантами и израильской полицией в городе Лод. Хайди Левин / Ассошиэйтед Пресс В Акко был подожжен популярный рыбный ресторан, принадлежащий евреям, а в Рамле, как было видно на телевизионных кадрах, толпа евреев забрасывала камнями арабские автомобили. В речи, записанной в Катаре и переданной на телеканале, связанном с ХАМАС, высокопоставленный политический лидер ХАМАС Исмаил Хания произнес торжествующим тоном: «Нам удалось создать уравнение, связывающее фронты Иерусалима и Газы», ​​- сказал он. «Они неразделимы. Иерусалим и Газа - одно целое». Аналитики считают, что новый виток боевых действий ХАМАС дает группе шанс вернуть себе блеск движения сопротивления, который исчез после многих лет управления сектором Газа. С момента прихода к власти в 2007 году ХАМАС потерял популярность из-за того, что многие жители Газы считают авторитарным подходом и плохим управлением. Эвакуация из здания в городе Газа во вторник. Трансграничный военный конфликт быстро перешел в острую фазу. Кредит .Махмуд Хамс / Agence France-Presse - Getty Images Самопредставление себя в качестве защитника Иерусалима позволило группе воспользоваться широко распространенным гневом на поведение израильской полиции на территории комплекса аль-Акса. И это также позволило группе принять участие в кампании на низовом уровне по предотвращению выселения палестинских семей в Шейх-Джаррах, районе в Восточном Иерусалиме. Бедственное положение семей вызвало широкий резонанс, поскольку оно олицетворяло собой более широкие усилия Израиля по выселению палестинцев из частей Восточного Иерусалима и прошлые перемещения арабов на оккупированные территории и в пределах Израиля. «События в Иерусалиме вызвали широкий отклик среди палестинцев», - сказал г-н Хатиб. «Они хотели поддержать это, чтобы получить признание». Ракетные обстрелы также позволяют ХАМАСу перехитрить президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса, который пользуется частичной автономией в некоторых частях Западного берега. Г-н Аббас недавно отменил первые за 15 лет палестинские выборы, лишив тем самым ХАМАС возможности узаконить себя благодаря успеху на выборах. «Теперь ХАМАС хочет доказать свою актуальность другими способами», - сказал Мхаймар Абусада, политолог из Университета Аль-Акса в Газе. «Определенно то, что происходит, является косвенным сигналом для властей Палестины и Аббаса», - сказал г-н Абусада. «Если он не желает реорганизовать внутреннюю палестинскую палату, это еще одна причина эскалации ХАМАС». Палестинские демонстранты во время антиизраильских акций протеста у еврейского поселения Бейт-Эль недалеко от Рамаллаха. Кредит ..Аббас Момани / Агентство Франс Пресс - Getty Images Война также дает Нетаньяху политическую передышку. У оппонентов Нетаньяху есть три недели, чтобы сколотить маловероятную коалицию - и их успех зависит от крайне правых еврейских политиков и арабских исламистов, которые должны отложить фундаментальные разногласия и объединить свои силы в правительстве. Но война с Газой делает это ещё менее вероятным, поскольку арабским политикам, выступающим против конфронтации с Газой, становится намного труднее найти общий язык с правыми, которые твердо поддерживают военные действия. Мансур Аббас, исламистский политик, партия которого поддерживает баланс парламентской власти, отменил переговоры о коалиции в понедельник, поскольку военная эскалация казалась неизбежной. А министр обороны Бенни Ганц, который пообещал свергнуть Нетаньяху, теперь отвлечен военными усилиями. «Это не сработает, - сказал Яаков Амидрор, бывший советник по национальной безопасности Израиля. «Аббас не может оправдать перед своей общественностью поддержку правительства, которое ведет борьбу в Газе». Г-н Нетаньяху, также с ноткой вызова, предположил, что боевые действия могут не закончиться в ближайшее время. «Хамас и «Исламский джихад» заплатили и заплатят очень высокую цену за свою агрессию», - заявил он в своем выступлении поздно вечером. «Эта кампания займет время». Но для мирных жителей, пострадавших в результате конфликта, эти политические вопросы мало что значат. Тело 11-летнего Хуссейна Хамада несут во время его похорон в Бейт-Хануне, Газа, во вторник. Он погиб в результате взрыва во время конфликта. Кредит Халил Хамра / Associated Press В Бейт-Хануне, на севере Газы, семья аль-Масри похоронила двух мальчиков, убитых в понедельник вечером. 11-летний Ибрагим и 7-летний Марван, по словам их дяди Башира аль-Масри, 25 лет ,играли возле своего дома, когда взорвалась ракета,. По мнению г-на аль-Масри, нападение показало, что Израиль не заботится о жизни гражданского населения. «Они нацелены на здания с детьми, они нацелены на машины скорой помощи, они нацелены на школы», - сказал он по телефону. «И весь мир, начиная с Америки, говорит, что люди в Газе - террористы. Но мы не террористы. Мы просто хотим жить в мире». Во вторник вечером было невозможно предсказать, что произойдет дальше. Быстрая эскалация к важным фигурам может означать, что каждая из сторон готовится к крупному конфликту. Это также может означать, что каждый из них пытается сделать убедительное последнее заявление до того, как борьба закончится. Но полковник Конрикус заявил во вторник, что военная воздушная кампания все еще находится на «ранней стадии».

Reporting was contributed by Iyad Abuhweila from Gaza City, Myra Noveck and Irit Pazner Garshowitz from Jerusalem, and Gabby Sobelman from Rehovot, Israel.

Добавлено:





статью прочитали: 2 человек Комментарии