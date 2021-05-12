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опубликовано редакцией на Переводике 12.05.21 21:48
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Жители Биробиджана протестуют против попыток ликвидировать Еврейскую автономную область

The Jewish Press

By David Israel - 29 Iyyar 5781 – May 11, 2021 

Photo Credit: Zightsev

Железнодорожный вокзал с гигантской менорой в Биробиджане Еврейской автономной области, 19 июля 2008 года.

В понедельник, вице-премьер России Марат Хуснуллин предложил  ликвидировать автономный еврейский регион Дальнего Востока Сибири, Еврейскую автономную область (ЕАО) со столицей Биробиджан, и объединить его с Хабаровским краем. Заявления вице-премьера вызвали возмущение, сообщает Asia News, и местные жители ответили заявлением на идише (официальном языке АО): «Марат, ir zent falsh (Марат, ты не  прав)».

Карта России с Еврейской автономной областью на дальнем  юго-востоке  страны. / Стасян117

Еще в 2013 году поступали предложения об объединении области с Хабаровским районом или с Амурской областью. Эти предложения вызвали протесты и были отвергнуты жителями, а также еврейской общиной России. Возник вопрос, будет ли предлагаемое слияние законным в соответствии с Конституцией России без всенародного референдума.

Статья 65 Конституции России гласит, что ЕАО является единственной автономной областью (округом) России. Это одна из двух официальных еврейских юрисдикций в мире, вторая - Израиль.

В 1924 году уровень безработицы среди евреев превышал 30%, частично из-за погромов, но также из-за политики Советского Союза, запрещавшей ремесленные мастерские и малый бизнес. Чтобы евреи стали более продуктивными членами общества, правительство учредило Комзет, комитет по сельскохозяйственным поселениям евреев. План состоял в том, чтобы переселить всех евреев в СССР на обозначенную территорию, где они смогут вести образ жизни, «социалистический по содержанию и национальный по форме». Советы также хотели предложить альтернативу сионизму, который был идеологией, конкурирующей с марксизмом среди левых евреев. Местом, которое изначально рассматривалось в начале 1920-х годов, был Крым, в котором уже проживало большое еврейское население, но он находился слишком близко к центру - евреям нужно было переехать подальше.

После окончания Второй мировой войны, в 1945 году, вновь возник интерес к идее Биробиджана как потенциального дома для еврейских беженцев. Еврейское население в регионе достигло пика  в 1948 году -  46 000–50 000 евреев, что составляло около 25% населения. Перепись 1959 года показала, что еврейское население ЕАО сократилось примерно на 50%, до 14 269 человек. Синагога была открыта в конце Второй мировой войны, но закрылась в середине 1960-х годов после того, как в результате пожара она была серьезно повреждена. В 1980 году в районе открылась школа на идиш.

Согласно советской переписи 1989 г., в ЕАО проживало всего 8 887 евреев, что составляло около 4% от общей численности населения. По состоянию на 2002 год там проживало всего 2357 евреев.

Хуснуллин утверждал, что «нет необходимости в 85 регионах, и этот район/область мне не кажется достойным интереса. Он должен быть немедленно присоединен к Хабаровскому краю, чтобы  его губернатор, заботился о нем………. Я считаю неправильным принцип территориального деления », - добавил он.

«Новая газета» процитировала вице-губернатора области Ростислава Гольдштейна, который заявил, что «вопросы слияния или разделения регионов должны оставаться в руках самих жителей и  решать будут они, вне зависимости  от  личного  мнения первого вице-премьера Хуснуллина"

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