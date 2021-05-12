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ЭКСКЛЮЗИВ! 11 мая, 2021

Комиссия сейма по иностранным делам пообщалась в режиме видеоконференции с одним из наиболее последовательных оппозиционеров нынешней российской власти —

Источник: Scanpix – AFP –LETA

"Стратегия — украсть выборы"

Председатель парламентской комиссии Рихардс Колс (Национальное объединение) заявил, что нынешнее отношение Кремля к А. Навальному напоминает ему "дело Магнитского". Латвия как государство объявлена Москвой "недружественной".

Леонид Волков, со своей стороны, рассказал о здоровье А. Навального. Оппозиционер охарактеризовал своего соратника, как выходящего из голодовки, но преисполненного "смелого и решительного" настроения: «Он получает некоторое лечение, одобренное его докторами».

Затем Л. Волков остановился на актуальных событиях в РФ: «Конечно, на политической сцене доминируют предстоящие выборы в Госдуму РФ 19 сентября сего года. Они представляют из себя значительный вызов для "Единой России". Поэтому они тяжело работают над уничтожением всего, что может помешать им. Они делают электоральную систему такой, чтобы никто не был опасен для Кремля».

— Стратегия — украсть выборы уже сейчас, — объяснил Л. Волков запрет в России Фонда борьбы с коррупцией и региональных штабов А. Навального.

— Популярность господина Путина и его партии снижается — медленно, но постоянно, — считает оппозиционер. — Удержание власти становится большой головной болью, в особенности в контексте 2024 года, когда очередной транзит власти предстоит для самого Владимира Владимировича.

Предлагаемое оппозицией умное голосование должно сделать Госдуму "более конкурентной и турбулентной". Для этого нужно поддерживать кандидатов, противостоящих "Единой России", если даже они не принадлежат к оппозиции. Л. Волков выразил уверенность, что стремление властей "стереть с политической карты" структуры А. Навального, последовавшие за отравлением их лидера ядом "Новичок", потерпят крах: «Мы достаточно сильные и гибкие, чтобы пережить эту попытку».

"Он российский политик"

Так отозвался Леонид о соратнике Алексее Анатольевиче, перед которым никогда не стоял вопрос, возвращаться в Россию из Германии или нет. С 2011 года на Болотной площади и с 2013 года, когда он баллотировался на пост мэра Москвы, Навальный был арестован полтора десятка раз и в общей сложности провел в камере около полугода. Его содержали под домашним арестом, подвергали нападениям — поэтому он и не рассматривал возможность эмиграции после выхода из комы.

— Российская оппозиция различна, это нормально, мы не "Единая Россия" в одинаковой униформе, — считает Л. Волков. — Таким образом, малые партии могли бы сойтись, объединив свои рейтинги. Но это имело бы смысл в системе с конкурентной политикой — однако этого нет в сегодняшней РФ. Тем не менее варианты коалиции сохраняются при выборах в ряде крупных городов. Так, объединившись, оппозиционеры завоевали внушительное представительство в законодательном собрании Новосибирска.

Зампред комиссии Оярс Эрикс Калниньш ("Новое Единство") поинтересовался реакцией россиян на внешнеполитические действия своего руководства.

— Я не эксперт по международной политике. Но то, что делает Путин, это северокореизация России. Северная Корея создает кризисы и проводит их деэскалацию в обмен на какую–то помощь и кредиты.

Как полагает Л. Волков, Путин не может предложить реально успешную внешнюю политику. "В России мы не видим поддержки какой–то войны с Украиной даже среди сторонников Путина. Он продал аннексию Крыма как большой успех. Но уже во время военной операции в Сирии "начали прибывать гробы, и это стало напоминать Афганистан в последние годы Советского Союза".

— Кремль быстро осознал, что не сможет объяснить своим избирателям, почему российская армия участвует в рискованных предприятиях и почему нужно восстанавливать Пальмиру, а не Челябинск.

Р. Колс на это заявил, что на Украине были "тысячи, тысячи потерь российских войск".

В противостоянии Кремлю Леонид Волков считает необходимым делать упор на социальные сети, которые пока не цензурируются в России, как в Китае. Вообще же россияне могут быть благодаря пропаганде антиамерикански настроены, но в то же время не против Европы — ибо в ней побывало достаточно много людей.

"Люди скептичны к вакцинам"

Янис Домбрава, в свою очередь, поинтересовался, признает ли Леонид Волков оккупацию Латвии СССР в 1940 и 1944 годах, геноцид и массовые депортации. "Я хотел бы слышать признание, что Крым — часть Украины", - потребовал Домбрава.

— Несмотря на то что я не являюсь профессионалом, я могу дать свою оценку, неофициальную со стороны Фонда борьбы с коррупцией. По Крыму мы не выступаем с официальной позицией. Мы считаем, что это преступление Путина против российского государства, так как подорвало доверие к России как участнику международных соглашений. Опять же из своего понимания, считаю, что в 1940 году страны Балтии были оккупированы в силу преступного пакта Молотова — Риббентропа. В 1944 году, когда советские войска вновь вошли туда, независимость должна была быть восстановлена, но этого не случилось, что явилось очередным преступлением коммунистического режима.

"Прекрасная новая Россия будущего", полагает Л. Волков, откроет все архивы и разберется с преступлениями сталинизма.

Ваш автор поинтересовался у собеседника, каким он видит реальный эффект коронавируса на Россию. "Боролись дезинформацией, а не вакцинами", — заявил Л. Волков. По его оценке, от последствий Covid–19 скончалось не 100, а около 500 тысяч человек.

— Люди остаются очень скептичны к вакцинам. "Спутник" не худший и не лучший — это просто вакцина. Но с тех пор, как Путин превратил его в оружие, люди его избегают. В Европе уровень вакцинации около 25%, в России — 8%, и не потому, что вакцина недоступна, а потому что ее опасаются.

— Путин сравнил "Спутник" с "Калашниковым", — заметил напоследок Рихардс Колс. Ну а Криста Баумане ("Развитию/За!) поинтересовалась общим настроением в России.

Леонид Волков ответил: «Молодые люди, в отличие от старшего поколения, не видели никого, кроме Путина. Общее настроение — не депрессивное, но реалистичное. Белорусская история доказала, что если даже 10 процентов населения выйдет, а политическая элита и силовики консолидированы, они сохранят стабильность. Нет серебряной пули против Путина, нам предстоит пройти долгий путь».

БИОГРАФИЯ

Леонид Михайлович Волков родился в Свердловске в 1980 г. в семье профессора математики, окончил физмат УГУ и аспирантуру, защитил диссертацию на степень кандидата физико–математических наук.

С 2014 г. длительно проживал в Люксембурге (по работе), США (по учебе), сейчас живет в Литве.

Женат на сотруднице Фонда борьбы с коррупцией. От предыдущего и настоящего брака имеет троих детей.

Редакция PRESS Май 11, 2021

"Путин поручил составить список "недружественных государств", в отношении посольств которых Москва может ввести ограничения. Евросоюз не хочет, чтобы провокации раскололи его. Но что он может сделать?", - задается вопросом немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. Статью перевела InoPressa.ru.

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"В понедельник министры иностранных дел ЕС в качестве превентивной меры обсудили следующий удар ниже пояса, который грозит им из России. В конце апреля президент Владимир Путин издал указ "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств ". Для защиты собственных "интересов и безопасности" Москва хочет усложнить или полностью запретить дипломатическим представительствам стран, "совершающих недружественные действия" против российского государства, российских физических или юридических лиц, заключать трудовые договоры с людьми, проживающими в России. (...)

Список будет официально опубликован "в ближайшее время", заявил 28 апреля министр иностранных дел Сергей Лавров, но по состоянию на понедельник этого не произошло", - отмечают журналисты Томас Гучкер и Фридрих Шмидт.

"Российское государственное телевидение и другие лояльные государству СМИ уже назвали несколько кандидатов на внесение в "список недружественных стран". Среди них Украина, Польша, Чехия, Грузия и три прибалтийских государства, а также главные западные оппоненты - США и Великобритания. Что позволяет классифицировать страну как "недружественную", неясно. Если бы речь шла об обвинениях и санкциях против России, в список можно было бы включить и другие страны. Очевидная цель Москвы - вновь создать угрожающий фон для внешнего мира и попытаться разделить ЕС и НАТО", - полагает издание.

"Так, по крайней мере, это воспринимается в Брюсселе. "Это противоправно и нелегитимно", - сказал один высокопоставленный чиновник. "Если они объявят недружественным хотя бы одно государство, входящее в ЕС, они объявят недружественным весь ЕС", - заявил он.

По его словам, если Россия попытается разделить ЕС, она добьется обратного: "Чем агрессивнее они будут действовать, тем более сплоченным будет ЕС". Чиновник указал на другие провокации, которые Москва позволила себе в последние четыре недели.

Последними стали санкции против председателя Европарламента Давида Сассоли и заместителя председателя Еврокомиссии Веры Йоуровой. Он также упомянул развертывание войск на границе с Украиной и преследование Алексея Навального и его соратников. И, конечно, дипломатические конфликты с Чехией и Болгарией", - передает FAZ.

"Мы должны положить конец негативной спирали в наших отношениях", - заявил в понедельник в Брюсселе министр иностранных дел Словакии Иван Корчок. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал Москву вернуться к диалогу. "Сейчас важно, чтобы Европейский Союз не свернул со своего пути отстаивания прав человека, в том числе и в России", - добавил он. Но что если такие призывы окажутся бесплодными - и Россия продолжит подливать масла в огонь своим списком "недружественных государств"?", - задаются вопросом авторы публикации.

"Должен ли тогда ЕС со своей стороны запретить России нанимать местный персонал? Это могло бы быть приемлемым в качестве ответной меры, но российские посольства обычно привозят свой персонал. Другим вариантом могла бы быть высылка большего числа российских дипломатов. (...) На вопрос о том, звучали ли призывы единодушно отреагировать на высылку дипломатов ответными мерами, Маас ответил: "Это не обсуждалось".

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