Русскоязычные СМИ Казахстана

11 мая 2021

Сапёры российских вооружённых сил уничтожили в сирийской «белой пустыне» в районе Пальмиры брошенную боевиками пещеру, которая ранее использовалась как командный пункт.

AFP / © Delil SOULEIMAN

«В ходе проведения поисковых действий Вооружёнными силами Сирийской Арабской Республики была обнаружена система пещер, ходов сообщений. В частности, обнаружен пункт управления боевиков, в котором находились средства связи, оружие, боеприпасы, документы. Инженерные подразделения выполняют уничтожение этих пещер», — цитирует ТАСС начальника инженерных войск группировки войск ВС России в Сирии полковника Андрея Калинова.

По его словам, около пещеры обезврежено шесть противопехотных мин.

Предположительно, боевики прорыли 17-метровый подземный коридор в мягкой скальной породе вручную.

Ранее стало известно, что Россия призывает международное сообщество спасти детей из сирийского лагеря беженцев «Эль-Холь» из-за вспышки там коронавируса.

11 мая

Иллюстративное фото: astana.gov.kz

По мнению заведующего отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрея Грозина, дерусификация в Казахстане происходит не по воле политиков-националистов, а естественным путем, сообщает газета «Взгляд».

В статье «Угрожает ли Казахстану дерусификация», опубликованной на сайте газеты «Взгляд», говорится, что по словам Грозина, во многих районах Казахстана, прежде всего на юге, казахско-русское двуязычие и вовлеченность казахов в русскую культуру (даже поп-культуру) уходит в прошлое.

«Городская казахская молодежь действительно стремится к изучению русского языка. Но вокруг той же Алма-Аты существует «ржавый пояс» самостроев, где молодежь уже не может связать по-русски двух слов и слушает казахскую – а не российскую или англоязычную – поп-музыку», – рассказал российский эксперт.

По его словам, «если брать северные региональные центры – Павлодар, Петропавловск, Усть-Каменогорск, то эти города преимущественно русскоязычные. Если вы возьмете, например, Туркестан, Атырау, где более 90% населения казахское, то там нет какого-то особого отношения к русской попсе или к русскому языку».

При этом гендиректор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин считает, что можно наблюдать некую переориентацию современного поколения казахов на английский язык как более перспективный.

«В Казахстане молодежь довольно прагматичная, это объясняется целым рядом причин, в том числе той прагматичной политикой, которую проводило руководство республики. Молодые люди ориентируются прежде всего на английский язык (в гораздо меньшей степени – на китайский) и на Запад, на возможность учебы там, получения образования. На Россию, естественно, в меньшей степени ориентируются, чем на английский язык, но на русский язык тоже», - отметил он.

11 мая

Министерство образования Франции запретило школам использовать гендерно-нейтральные слова в письменной речи. Об этом пишет Daily Mail.

Их сочли вредными для французского языка: гендерно-нейтральные слова укрепляют статус английского языка как «доминирующего» в мире. Кроме того, по мнению главы Минобра Жан-Мишеля Бланкера, с трудностями якобы столкнутся дети с дислексией: тем, у кого есть трудности с письмом и чтением, будет тяжело запомнить новые правила.

Daily Mail напоминает, что ранее Французская академия также запретила использование промежуточных точек в школах. В Академии считают, что они «вредят практике и пониманию французского языка».

Такие точки используют, чтобы указать гендерную принадлежность: например, depute.es (парламентарии женского пола). Согласно правилам французского, о компании, где есть и мужчины, и женщины, будут также говорить в мужском роде: например, «amis» (друзья) вместо «amies». Сторонники внедрения гендерно-нейтральных слов предлагают использовать точки: «ami.e.s».

В феврале 2021-го подразделение национальной службы здравоохранения (NHS) Британии в Брайтоне и Сассексе решило запретить акушеркам использовать слово «мать» и другие слова, связанные исключительно с женским полом, при обсуждении вопросов материнства с пациентами. Их предлагается заменить на гендерно-нейтральные: например, «родящий родитель».

Источник: lenta.ru

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