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опубликовано редакцией на Переводике 12.05.21 23:20
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«Патриотов нужно растить с детства»

В День Победы дошкольники в военной форме прошли вместе с подводниками и другими военными маршем по улицам закрытого военно-морского гарнизона Заозёрск.

By  Atle Staalesen   мая 11, 2021

Шествие дошкольников по улицам Заозёрска в День Победы. Фото: Администрация ЗАТО город Заозерск

«Участие дошкольников в торжественных мероприятиях — это признак того, что традиции не только сохраняются, но и умножаются!» — считают руководители детского сада «Сказка» из Заозёрска.

«Патриотов нужно растить с детства!», — подчеркивают они.

В этом году дети и подростки приняли участие в параде Победы по всей России. Но лишь в немногих местах на парад вышли столь юные участники, как в Заозёрске. На фото и видео с местного парада 9 мая 30 дошкольников — мальчики в камуфляже и девочки в форме военных медсестер — идут маршем по городу.

https://vk.com/video-203968796_456239026 

Фотографии опубликованы городской администрацией, а также региональным отделением российской детско-юношеской военной организации Юнармия.

По информации на странице детского сада во «Вконтакте», за выступление на параде дети заняли первое место. Во время выступления они исполнили патриотическую народную песню «Катюша», являющуюся также популярным военным маршем.

Заозёрск расположен на берегу Баренцева моря, примерно в 50 километрах западнее Мурманска и в 60 километрах от границы с Норвегией. В городе живет около 10 тысяч человек, большинство из которых служат на Северном флоте. В Заозерске находится база подводных лодок Западная лица, где помимо других лодок также базируется самая современная российская многоцелевая атомная подлодка 4-го поколения проекта «Ясень». 

Западная Лица — самая западная база Северного флота. 

 

Юные члены Юнармии в норвежском Киркенесе в октябре 2019 года. Фото: Атле Столесен.

Наращивание российской военной мощи в последние годы сопровождается ростом милитаризации среди детей и подростков. Сейчас у Юнармии более 800 тысяч членов.

Старший советник по России и Беларуси Норвежского Хельсинкского комитета Инна Сангаджиева ранее заявляла Barents Observer, что Юнармия кормит детей риторикой войны..

«Сегодня Россия — это своего рода гибридный режим, откуда коммунизм исчез, а элементы милитаризации остались. Как в случае с Юнармией».

Сангаджиева пояснила, что движение, членами которого являются дети от 11 лет, учит их быть патриотами, беспрекословно выполнять приказы и быть готовым пожертвовать своей жизнью.

«Многие родители и организации гражданского общества, конечно, критически настроены по отношению к Юнармии. Дети с раннего возраста привыкают к военной риторике, как будто это часть подготовки к войне».

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