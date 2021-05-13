Высылка дипломатов не решит проблему России в Центральной Европе

By WILLIAM NATTRASS PRAGUE, MAY 12, 2021

Прага. 81 сотруднику посольства России в чешской столице было приказано покинуть страну после того, как стало известно о вероятной причастности России к взрыву в 2014 году (Photo: Moyan_Brenn)

Сейчас в Чехии неспокойные времена. Именно в тот момент, когда в прошлом месяце страна выглядела готовой купить российскую вакцину Sputnik V, разразившаяся в стране крупнейшая с момента падения коммунизма ссора с Москвой остановила такой «сдвиг на Восток».

Сейчас возникают опасения по поводу степени влияния России на чешское общество по самым разным вопросам,- от вакцин до иностранных инвестиций.

17 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш созвал экстренную пресс-конференцию, чтобы объявить, что «неопровержимые доказательства» связывают российских секретных агентов с мощным взрывом на складе оружия недалеко от моравской деревни Врбетице в 2014 году.

В результате взрыва на объекте погибли двое рабочих, и чешские политики назвали это актом «государственного терроризма». Атака была приписана тем же оперативникам подразделения ГРУ 29155, которые, как считается, были ответственны за отравление в Солсбери, Великобритания, в 2018 году.

После этих разоблачений 81 сотруднику посольства России в Праге было приказано покинуть страну.

Изгнание дипломатов, связанных с иностранной разведкой, похоже, подтвердило давние опасения, что посольство действует как центр российских тайных операций - и считается, что другие страны региона сталкиваются с аналогичными проблемами.

По словам научного сотрудника Чешской ассоциации по международным делам Павла Гавличека, «российское посольство в Праге чрезмерно велико, как и другие в Центральной Европе. Свидетельства тайной деятельности России здесь должны стать тревожным сигналом для всего региона".

Трещина в Вышеградской четверке

Хотя Вышеградская четверка (Чешская Республика, Венгрия, Польша и Словакия) имеют опыт объединения для борьбы с предполагаемыми нарушениями национального суверенитета Брюсселем, организация совместного ответа на враждебную деятельность России оказывается на удивление сложной.

Венгрия отказалась выслать российских дипломатов из-за дела Врбетице и настаивала на простом заявлении Вышеградской четверки о поддержке Чешской Республики.

Как говорит Эмиль Аслан, директор по исследованиям пражского института международных отношений: «разногласия по России сейчас, вероятно, усугубятся. Польша и Чехия, вероятно, склонятся в сторону ЕС и НАТО, но Венгрия при правительстве Орбана продолжит его более пророссийскую политику".

Многие в регионе обеспокоены тем, что, когда речь идет о враждебном влиянии Востока, разведывательная деятельность - это только верхушка айсберга. По словам Гавличека, прокремлевская ориентация различных радикальных военизированных организаций является серьезным поводом для беспокойства во всей Центральной Европе.

«Есть опасения, что военизированные формирования в Чехии и Словакии сотрудничают с Востоком против государства», - говорит он. «Проникновение в общество гораздо глубже, чем просто огромные посольства».

После аннексии Крыма Россией в 2014 году, по всей Центральной Европе прокатилась волна создания военизированных формирований.

В Чехии, группа так называемых “Чехословацких армейских резервистов за мир” имеет связи с прокремлевскими сепаратистами на Украине и, наряду с другими аналогичными организациями, отличается яростной антиевропейской, антиНАТОвской и антиглобалистской идеологией.

В Словакии, печально известная группа «Словацкие призывники» связана с про-Кремлёвской бандой мотоциклистов «Ночные волки» из России.

Такие военизированные формирования, вместе с крайне правыми политическими партиями, пытаются скомпрометировать принадлежность к западным организациям , пропагандируя панславянские пророссийские настроения.

Также считается, что проникновение антизападных сил связано с укоренившимся российским экономическим присутствием, к которому сейчас относятся с растущим недоверием.

«Предприниматели» или агенты?

Иржи Пехе, бывший член чешского политического кабинета, а ныне - директор Нью-Йоркского университета в Праге, отмечает предполагаемую связь между непрозрачными деловыми операциями и деятельностью по отмыванию денег в России, утверждая, что «большое количество российских« предпринимателей» работающих в Чешской Республике, подозреваются в том что они представляют государственные интересы России».

Пехе говорит, что угроза внутренней безопасности будет устранена только после применения суровых мер против таких экономических и социальных сил. «Если мы хотим говорить о суверенитете Чешской Республики, то изгнание нескольких российских оперативников из посольства - то этого явно недостаточно».

Уже есть признаки того, что началось контрнаступление против экономического влияния Москвы: российский претендент, Росатом, будет исключен из предстоящего проекта развития ядерной энергетики стоимостью 6 миллиардов евро.

Тем не менее, по мере того, как Чешская Республика пытается освободиться от влияния Востока - включая внезапный разворот на 180 градусов в связи с возможным приобретением Спутника V - становится все более очевидным, что серьезный ответ должен будет учитывать гораздо более широкий спектр политических и социальных факторов ответственных за неуклонное усиление влияния России в стране на протяжении ряда лет.

И когда дело доходит до обеспечения суверенитета в Центральной Европе, здесь есть “слон в комнате”.

Как и в других странах региона, в Чехии сопоставляют тревоги по поводу безопасности проекта газопровода «Северный поток-2» с обещанными экономическими выгодами от него.

«Безопасность и политические последствия «Северного потока - 2» очевидны, - говорит Гавличек. «Но Чехия будет в выигрыше от него, поэтому восприятие уравновешено. Здесь есть некий парадокс: мы открываем двери для российского влияния, одновременно предпринимая дипломатические действия против Москвы».

В недавнем проявлении солидарности с Чешской Республикой, депутаты Европарламента в Брюсселе приняли необязательную резолюцию, которая, наряду с высылкой российских дипломатов из всех стран ЕС, призвала к остановке «Северного потока-2».

Но, как отмечает Гавличек, проект почти завершен, и, без серьезного изменения позиции Германии, усиление энергетической зависимости от России представляется очевидным.

Распад отношений между Прагой и Москвой привлек внимание к вызывающим беспокойство масштабам российского влияния на всю чешскую политику и общество. Изгнание дипломатов, связанных с тайной деятельностью, - это первый корректирующий шаг, положивший конец недавнему сползанию страны на Восток.

Но влияние России в Чешской Республике и других странах Центральной Европы - это долгосрочная проблема, и многие сейчас обеспокоены тем, что, возможно, уже слишком поздно устранять более глубоко укоренившиеся в обществе злобные российские силы.





Автор: William Nattrass - базирующийся в Праге британский журналист и комментатор, пишет для Independent, Spectator и Cap X.

статью прочитали: 52 человек