Подборка сообщений связанных с Польшей

Польский епископ уходит в отставку после расследования обвинений в сокрытии случаев сексуального насилия в отношении несовершеннолетних

May 11 2021

WARSAW, Poland (AP) — - Папа Франциск принял отставку польского епископа после расследования Ватикана предполагаемой халатности при рассмотрении случаев сексуального насилия над несовершеннолетними со стороны священников, находящихся под властью епископа.

Принудительный уход епископа Яна Тиравы стал последним из ряда санкций, которые Папа ввел с середины 2020 года в отношении лидеров Польской католической церкви за случаи сокрытия сексуального насилия со стороны других священников.

Посольство Ватикана в Польше заявило, что в среду Франциск принял отставку Тиравы из епархии Быдгощ в центральной Польше и временно назначил [на его место] епископа Веслава Смигеля из соседней епархии Торунь.

В коммюнике Ватикана говорится, что расследование было начато в связи с признаками халатности в борьбе с сексуальным насилием в отношении несовершеннолетних. В нем не говорится, какие факты привели к таким утверждениям.

В нем говорилось, что Тирава подал в отставку после завершения расследования, а также из-за некоторых других трудностей в управлении епархией.

Тайрава упоминалась среди других случаев, описанных в телевизионных документальных фильмах в Польше о предполагаемых сексуальных надругательствах со стороны священников и сокрытии их начальством. Обвинения вызвали шок в этой преимущественно католической стране.

В бригаде армейской авиации, офицеры которой участвовали в инциденте ​​в стриптиз-клубе в Польше, проводится расследование

Davis Winkie May 10 2021

Полковник Трэвис Хабхаб, командир 101-й боевой авиационной бригады, помогает в церемонии смены батальонов в Стефановикио, Греция, 11 ноября 2020 г. (Spc. Beverly Roche / Army)

Как сообщили Army Times понедельник, в 18-м воздушно-десантныом корпусе начато расследование в отношении поведения офицеров бригады армейской авиации 101-й воздушно-десантной дивизии во время развертывания в Европе в прошлом году,

Запрос штаба в Форт-Брэгге, Северная Каролина, последовал за предыдущим расследованием, которое выяснило что один из офицеров батальона входящего в состав бригады нарушил армейские правила, посетив стриптиз-клуб во время официальной поездки в Гданьск, Польша.

Командир батальона пропал без вести на целый день после пьяной ночной прогулки в сентябре, позже он заявил следователям, что его накачали наркотиками в стриптиз-клубе, и что с его кредитной карты были сняты чрезмерно большие суммы.

Stars and Stripes первыми сообщили о новом расследовании в дополнение к первоначальному .

Полковник армии Джо Буччино, официальный представитель 18-го воздушно-десантного корпуса, подтвердил, что штаб начал расследование, но не раскрыл других деталей.

«Следствие включает серию обвинений», - сказал Буччино в электронном письме. «Следователю было поручено провести тщательное расследование, и на данный момент у нас нет графика [завершения]. Никто не был отстранен от должности по согласованию с расследованием».

Следователь, присланный 18-м воздушно-десантным корпусом, - полковник из части не входящей в состав 101-й воздушно-десантной дивизии. Командир авиационной бригады полковник Трэвис Хабхаб сообщил своим подчиненным о расследовании в конце прошлой недели.

Как сообщает Stars and Stripes , расследование на уровне корпуса указывает на то, что внутри бригады Хабхаба могут быть проблемы, выходящие за рамки того, что произошло в польском стриптиз-клубе прошлой осенью.

Stars and Stripes также получил данные исследования общего морального климата в штабной роте бригады во время зарубежного развертывания роты штаба бригады. Опрос выявил распространенные проблемы с суицидальными мыслями и издевательствами в подразделении.

В апреле бригада вернулась в Форт-Кэмпбелл, штат Кентукки, из девятимесячной ротации в Европу в поддержку Atlantic Resolve,- продолжающегося многонационального ответа на российскую агрессию на Украине.

По данным U.S. Army Europe and Africa, «в любой момент времени» в Atlantic Resolve участвует около 6000 солдат.

«Янтарная лихорадка» в Польше: при строительстве канала, по слухам, был обнаружен ценный поделочный камень

MAY 11, 2021

На балтийском побережье Польши началась «янтарная лихорадка». Она вспыхнула после появления слухов о том, что при строительстве канала были обнаружены куски драгоценного камня.

Десятки людей можно было видеть ищущими янтаря на пляже в деревне Кеты Рыбацкие в минувшие выходные. Эта новость последовала за заявлениями рыбаков в прошлом месяце о том, что они обнаружили кусочки янтаря, работая поблизости.

Andrzej Holinka "kobuz"

@HolinkaPis

Bursztynowa gorączka na Przekopie Mierzei Wiślanej https://youtu.be/LSPttFx05Vg przez @YouTube





Bursztynowa gorączka na Przekopie Mierzei Wiślanej

Przekop Mierzei Wiślanej "oddaje bursztyn". Wybuchła gorączka poszukiwań. W wyniku pracy pogłębiarki i rury transportującej piach z dna toru wodnego wyrzuca ...

youtube.com

1:25 PM · May 9, 2021

Янтарь, якобы, был вынесен на поверхность земснарядами, выбирающими песок на Вислинской косе, узкой полоске земли между Вислинским заливом и Балтийским морем. Работы проводятся в рамках строительства вызывающего споры 1300-метрового канала через косу.

Балтийский регион является ведущим источником янтаря в мире, на пляжах в Польше часто собираются толпы людей, ищущих драгоценный материал, особенно после штормов. По оценкам Польского геологического института, на побережье ежегодно обнаруживают 5,5 тонны янтаря.

Минерал, представляющий собой окаменелую древесную смолу, ценится за свой цвет и с древних времен использовался для изготовления украшений и других предметов. Самые ранние следы янтарных мастерских на территории современной Польши датируются более чем 6000 лет назад. В 1982 году на Вислинской косе был обнаружен янтарный амулет, датируемый 2500-2200 годом до нашей эры.

Culture.pl

@culture_pl

Poland’s ties with amber, known as ‘The Gold of the North’ or the ‘Gem of the Baltic’, have a long history – as early as the Neolithic period, humans were crafting objects out of amber on Polish soil. #ThisWeekOnCulturePL

http://bit.ly/2IIfUxn

8:08 AM · Dec 7, 2019

Эксперты предполагают, что куски янтаря весом до 200 граммов могли быть вынесены на поверхность недавних строительных работ, сообщает Wirtualna Polska, а некоторые куски были унесены приливами и отливами и размётаны на пляжах в более широком регионе.

«Я слышал сообщения о том, что 200-граммовые куски янтаря были выброшены из земснаряда и трубы, транспортирующей песок со дна - якобы, самый большой кусок был размером с буханку хлеба», - сказал Томаш Олдзеевский, местный мастер, работающий с янтарем. .

«Когда дно нарушено, янтарь будет двигаться вместе с течением, и море выбросит его на пляж», - добавил он.

На выходных местные СМИ сообщили, что несколько десятков человек, в том числе люди из таких отдаленных мест, как Бельско-Бяла и Краков на юге Польши, искали янтарь в районе Кут Рыбацкие, используя ультрафиолетовые ллампы, чтобы обнаружить материал, и работали с сетями под трубами земснарядов.

Похожая ситуация произошла в 2019 году, когда янтарь был вымыт на поверхность во время дноуглубительных работ в порту Гданьска и затем обнаруживался на пляжах на расстоянии до 20 км от порта. Популярность поисков янтаря даже спровоцировала появление телесериала «Złoto Bałtyku» («Золото Балтики» ), в котором рассказывается о поисках янтаря на побережье.





Когда началось строительство канала Вислинской косы, были надежды, что обнаруженный во время строительства янтарь поможет частично окупить инвестиционные затраты.

В июле 2020 года заместитель министра государственных активов Мацей Малецки заявил, что месторождения на этом участке содержат до 6,9 тонн янтаря, оценочная стоимость которого составляет 138 миллионов злотых (30,3 миллиона евро), сообщает Wprost Однако через месяц эти оценки были снижены до 900 кг извлекаемого материала.

В январе после запроса группы депутатов главный геолог Польши сообщил, что фактически только 17 кг янтаря были выкопаны и переданы в государственную казну во время строительства. Теперь правительство признает, что богатые янтарем слои залегают настолько глубоко, что его добыча будет нерентабельной.

Канал Вислинской косы призван сократить на 100 километров путь судов, направляющихся в польский порт Эльблонг, а также позволить им избежать прохода через контролируемый Россией пролив Балтийск. Однако проект вызвал ряд экологических проблем.

Main image credit: Telewizja Regionalna Żuławy TV/YouTube (screenshot)

Juliette Bretan

Джульетт Бретан - независимый журналист, освещающая текущие события и культуру Польши и Восточной Европы. Ее работы были представлены на BBC World Service, а также в CityMetric, The Independent, Ozy, New Eastern Europe и Culture.pl.

статью прочитали: 2 человек